DHA YURT BÜLTENİ -8

DENİZLİ'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma yasağına uyulmadığı görüldü. Polis ekipleri kimlik kontrolü yaparken, yaşları 65 yaş üstü çıkan kişiler tespit edilip haklarında tutanak tutulduktan sonra evlerine gönderildi.

Denizli kent merkezinin en yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarında, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağına uymadıkları görüldü. Çevrelerindeki banka önleri, banklarda ve duraklarda oturan 65 yaş üstü kişileri görenler, polise ihbar etti. Öğle saatlerine kadar polise yüzlerce ihbar yağdı. Özellikle banka önlerinde bekleyen 65 yaş üstü kişiler, polise zor anlar yaşattı. Bankaya para çekmeye gelen 89 yaşındaki Süleyman Seren, evine gitmesi konusunda uyarıldı. Ancak Seren, bankadan para çekip borcunu ödemesi gerektiğini söyledi. Polis, sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası kesileceği uyarısı üzerine Seren, "İsterseniz 5 bin lira ceza kesin, paramı almadan gitmem" dedi. Bankada çalışan görevlilerin yardımıyla ATM'den parasını çeken Seren hakkında, tutanak tutuldu. İkinci ihlalinde para cezasının kesileceği bildirilen Seren, emekli maaşını çektikten sonra, evine gönderildi. Bulvarda kimlik kontrolü de yapan polis ekipleri, yaşları 65 üzeri çıkan çok sayıda kişiyi evlerine dönmelerini konusunda uyardı.

Yüreğir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek uygulaması başlattı

YÜREĞİR Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek uygulaması başlattı.Koronavirüs salgınının daha fazla yayılmaması için İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının ardından sıcak yemek uygulaması başlatıldı. Yüreğir Kaymakamlığı işbirliğinde başlatılan uygulama vatandaşların takdirini topladı.Sıcak yemek uygulamasıyla telefonla ulaşan vatandaşlara, günlük hazırlanan sıcak yemekler ulaştırılıyor. Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, "Yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde 65 yaş üstündeki büyüklerimize Yüreğir Belediyesi olarak her gün sıcak yemekler bizden diyoruz. Biz sizin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Siz evde oturmanın tadını çıkarın" dedi.Yemek uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar Yüreğir Kaymakamlığı'na telefon ile başvurabilecek.

Uzaktan eğitim başladı, öğrenciler televizyon karşısına geçti

TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim-öğretimin ertelenmesinin ardından, öğrenciler bir haftalık aradan sonra uzaktan eğitimle ders başı yaptı. İzmir'de, bir özel okulda okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ela Gürbulak, "Kalemlerimi ve defterimi alıp televizyon karşısına geçtim. Derslerden uzaklaşmamak adına bizim için iyi oldu" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, eğitim-öğretimin bir hafta süreyle ertelenmesinin ardından, uzatan eğitim, TRT EBA TV (Eğitim bilişim ağı) üzerinden başladı. Kalem, defter, kitap gibi eğitim malzemelerini alan öğrenciler, televizyon karşısına geçerek derslerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı. İlkokul, ortaokul ve liselere, alanında başarılı olan öğretmenler tarafından özel olarak hazırlanan derslerin kayıtları, EBA'nın internet sitesi olan 'eba.gov.tr' üzerinden öğrencilerin kullanımına açılacak ve eksiği olan öğrenciler böylece tekrar yapabilecek.'ERKENDEN TELEVİZYONUN BAŞINA GEÇİYORUM'İzmir'deki bir özel okulda, 3'üncü sınıfta okuyan Zeynep Ela Gürbulak da, Türkiye'deki milyonlarca öğrenci gibi, bugün ders başı yaptı. Gürbulak, "Aslında sınıf arkadaşlarımı ve okulumu çok özledim. Sürekli onlarla konuşuyoruz. Görüntülü olarak birbirimizi arıyoruz ve özlem gideriyoruz. Okulda, teneffüslerde çok keyifli vakitler geçiriyoruz. Derslerimizden uzaklaşmamamız için böyle bir uygulama yapıldı ve bundan da mutluyuz. Erkenden televizyonun başına geçiyorum. Her dersi dikkatle takip ediyorum" dedi. Baba Tekin Gürbulak ise, çocukların eğitimden ve okul psikolojisinden uzaklaşmamaları adına, uzaktan eğitim uygulamasını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Diğer çocuklarım henüz okula gitmiyor, ama onları da ben oyun oynatarak meşgul ediyorum ve Zeynep'in ders çalışması için uygun ortamı yaratmaya çalışıyorum. Umarım bir an önce salgının önüne geçilebilir ve her şey normale döner" dedi.

Türk Sağlık-Sen'den doktora yapılan saldırıyı kınadı

DÜZCE'de, Türk Sağlık-Sen Şubesi Başkanı Ekrem Çavuş doktorun darp edilmesini şiddetle kınadıklarını, sağlık çalışanlarının morale ve desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Dün, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine baş ağrısı şikayeti ile başvuran S.A. kendisinin acil bir durumu olmadığını ve koronavirüs salgını nedeniyle evine gitmesinin daha güvenli olduğunu söyleyen Dr. Okan Kayar'ın yakasına yapışarak, sağ gözünün üzerine yumruk attı. Bunun üzerine S.A. gözaltına alınırken, doktor ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. S.A. bugün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Türk Sağlık-Sen Düzce Şubesi Başkanı Ekrem Çavuş, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Maalesef sadece ülkemiz değil, dünya bir süreçten geçiyor. Çok sancılı bir süreç. Biz Türkiye olarak bu sancılı süreci en az hasarla nasıl atlatırız bunun derdine düştük. Biz sağlık ordusu olarak korona ile savaş ilan ettik diyoruz. Sağlık ordusu 7/24 görevinin başında. Bu insanlar zaten fedakarca, cefakarca çalışıyorlar. Çocuklarını görmüyorlar, zaman zaman evlerine gidemiyorlar. Tek hedefleri halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak. Bir sağlıkta şiddet olayı gerçekleşiyor.ö dedi.

Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğunu belirten Çavuş, "Başım ağrıyor şikayeti ile gelen bir vatandaş hekim arkadaşımızı darp ediyor. Normal zamanda dahi biz sağlıkta şiddetin önlenmesi adına bir kitap hazırladık ve gereken mercilere taleplerimizi ilettik. Fakat şu sancılı süreçte sağlık çalışanlarının morale, motivasyona, desteğe ihtiyacı olduğu şu dönemde sağlık çalışanlarına uygulanan bu sağlıkta şiddet neyin nesidir? Bunu kabul edebilir miyiz? Süreç içerisinde sağlık çalışanlarına destek vermek adına güzel şeyler yaşandı. Bugün sağlıkta şiddet neyin nesidir? Birçok insan, esnaf sağlık çalışanlarının morali düzelsin diye sağlık çalışanlarına özel indirimler uygularken, bizi çok duygulandırdı.ö diye konuştu. Sağlık çalışanlarına saldıranların tutuklu yargılanmalarını talep eden Çavuş, şöyle konuştu: "Bu süreçte sağlık çalışanlarının yanında, arkasında olmak zorundayız. 2 gün öncesinde İstanbul'da 2 güvenlik görevlisi sırf annesini görmek isteyen biri tarafından bıçaklandı. Dün ilimizde bu şekilde bir saldırı gerçekleşti. Bunun kime ne faydası var. Buradan kim ne kazanacak? Tutuklu yargılamalar acilen başlatılmalı, sağlıkta şiddetle ilgili radikal kararlar alınmalıdır. Bu menfur saldırıyı ve bunun gibi bütün saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum.ö

Bolu'da banklar kaldırıldı

BOLU Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin ana caddesindeki tüm bankları kaldırırken, sabit banklar için de fileli önlem aldı.

Virüsle mücadele için 50 kişilik hijyen timi kuran ve her gün düzenli olarak kamusal alanları dezenfekte eden Bolu Belediyesi, şehir merkezindeki bankları da tedbir amaçlı kaldırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan vatandaşların toplu halde oturmalarını engellemek için belediye önünden başlayarak, kent meydanına kadar uzanan İzzet Baysal Caddesi'ndeki sökülebilir oturma gruplarını ve bankları yerlerinden söküp, araçlara yükledi. Ekipler, sabit kent mobilyaları için de fileli önlem aldı. Çoğunluğu kent meydanında bulunan kent mobilyaları etrafına file çekilerek, oturulamaz duruma getirildi.

Ali Palabıyık: Evden çıkana 'kırmızı kart'

FIFA kokartlı futbol hakemi Ali Palabıyık, koronavirüs için evde kal mesajı verirken, dışarıya çıkana ise 'kırımızı kart' dedi.

Palabıyık, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs için 'evde kal ve, kurallara uy' diyen Palabıyık, yaptığı açıklamada "Dünyada ve ülkemizde hızla yayınlan koronavirüse karşı lütfen kurallara uyalım ve oyunu kurallarına göre oynayalım. Bu oyunun kuralı 14 gün. Sağlık Bakanlığımızın ve devlet büyüklerimizin yayınlamış olduğu uyarıları dikkate alalım. Ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için lütfen evde kalalım. Evde kalmayıp dışarıya çıkanlara 'kırımızı kart'. Evde kal Türkiyem" açıklamasında bulundu.

Ali Palabıyık çocuklarına milli takım formalarını giydirip evin içinde top oynarken faul yapan büyük oğluna sarı kartını gösteriyor. Karta itiraz eden oğlu sahayı terketmek isterken yani evin kapısını açıp gitmek isterken ise durdurup bu kez kırmızı kartını gösteriyor. Durumun hafızalara kazınması için çocuklarıyla bir mizansen daha yapan Ali Palabıyık; bu kez ortanca çocuğuna evin kapısından çıkmaya kalkışınca büyük oğlunun kırmızı kart göstermesini istiyor.

