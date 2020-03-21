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Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü ZONGULDAK'ta, güvenlik görevlisi Erkan Gonca (42), nefes almayan, yeni doğan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü.

21.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:26
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

 

ZONGULDAK'ta, güvenlik görevlisi Erkan Gonca (42), nefes almayan, yeni doğan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.Bülent Ecevit Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olan Erkan Gonca, kampuste bir kedinin doğum yaptığını fark etti. Yavrulardan birinin nefes almadığını ve annesinin yanından ayrıldığını gören Erkan Gonca, yavruyu alarak güvenlik kabinine götürdü. Erkan Gonca, kalp masajı yaparak, kediyi hayata döndürdü. Ardından otomobiliyle veteriner kliniğine götüren Erkan Gonca, tedavisini yaptırdı. Sağlığına kavuşan kediye 'Kader' adını koyan Erkan Gonca, bakımını üstlendi. Erkan Gonca'nın kediyi hayata döndürme anları ve arkadaşıyla veterinere yetiştirme çabaları ise arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.O ANLARI ANLATTIEvli ve 1 çocuk babası Erkan Gonca, Kader'e evinde bakmaya başladığını söyledi. Dünyanın en mutlu insanı olduğunu anlatan Gonca, şöyle konuştu: "Dün saat 15.00 sıralarında yağmurda devriye atarken kediyi gördüm. Cansız yatıyordu, çaresizdi. Biz öldüğünü sandık. Nöbet kulübesine götürdük. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. Tekrar hayata dönmesi için varımı yoğumu verdim ve bu canımızı yaşattım. Çok mutluyum, dünyanın en mutlu insanı ben olmuş oldum. Hayvanlara yapılan eziyetleri şiddetle kınıyorum. Bu tür olaylara örnek olması nedeniyle bunu tüm Türkiye'ye göstermek istedim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kedinin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü-Kurtarma anlarının ham görüntüsü-Erkan Gonca ile röp.-Kediden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Amasra'da koronavirüs sessizliği

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü. Hafta sonları tatilcilerle dolan Amasra'da koronavirüs salgını nedeniyle sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı. Her zaman tatilcilerle dolan Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsayan tarihi Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı sessizliğe büründü. Boztepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Göktepe, "Tarihi ve turistik ilçemiz belki de tarihte bir ilk yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlarımız devletimizin aldığı kararlara uyuyor. ve sadece burada yaşayan ve çarşıda işi olan insanlar çıkıyor. Onlarda zaten tek tük, normalde bu ayda ve hafta sonu olduğunda Amasra'da yoğun kalabalık yaşanırdı. 16 Mart tarihinden itibaren bu yoğunluk tamamen kesildi. Geçen hafta cumartesi günü aşırı yoğunluk vardı. Ama şimdi yok. Herkesin kurallara uyduğunu görüyoruz. İnşallah bu sürece hep birlikte atlatırız" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Drone görüntüleri-Amasra kalesinden detay-Boş sokaklardan detay-Çekiciler çarşısından boş detay-Amasra tarihi kale köprüsü boş hali-Muhtar Hüseyin Göktepe ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Dışarı çıkmayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyorlar

TOKAT'ın Zile ilçesinde 3 genç koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı komşularının market alışverişlerini gönüllü olarak yapıyor.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmaması için seferberlik ilan edildi. Zile ilçesinde yaşayan Cem Bozdemir (25), Özcan Danbura (25) ve Ayhan Çamok (35) koronavirüsüne karşı önlem olarak evlerinden dışarı çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı komşularının gıda, ekmek gibi günlük alışverişlerini yapmaya başladı.'İYİLİK BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ YENER'Yaşlılara yardım ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Özcan Danbura, "Ülkemizde gerçekleşen koronavirüs salgını için biz yaşlılarımıza, ihtiyaç sahibi olanlara ilçemizde bulunan esnafımız, muhtarlarımız desteklerimizi alarak belirlediğimiz kişilere ekmek, gıda yardımı maddi manevi destekte bulunuyoruz. Biz gençler olarak bunu kendimize görev sayıyoruz. Koronavirüs yaşlılarımızı çok etkilediği için onların evden çıkmasını istemiyoruz" dedi. Koronavirüs salgınını birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte yeneceklerini kaydeden Cem Bozdemir ise, "İyilik bütün kötülükleri yener. Yaptığımız iyiliğin hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağına inanıyoruz. Koronavirüs sebebi ile yaşlılarımızın evden çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yaşlılara tavsiyem evden çıkmasınlar. Biz gençler olarak onlara ihtiyacı olan her şeyi getireceğiz. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" diye konuştu. Paketleri alana vatandaşlar ise virüsten dolayı dışarı çıkmadıklarını ve gençlerin kendisine yardımcı olduğunu belirterek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Gençlerin görnütüsü-Yaşlıların market ihtiyaçlarını temin etmeleri-Evlerine teslim etmeleri-Konuşmalar

Haber-Kamera:  Yaşar Erkan İÇEN/ ZİLE (Tokat),

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Park ve meydanlardaki banklar şeritlerle kapatıldı

İZMİT'te koronavirüs salgınının yayılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında dışarıya çıkan kişilerin beraber oturmasını engellemek için meydanlarda ve parklarda bulunan banklar şeritlerle kapatıldı. İzmit Belediyesi, koronavirüs salgınının yayılmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında kent merkezindeki meydanlar ve parklarda, dışarıya çıkan kişilerin toplu bir şekilde vakit geçirmesini engellemek için bankları şeritlerle kapattı. Zabıta ekipleri, belediye binası önündeki meydanda ve Sabri Yalım Parkı'nda bulunan banklardaki kişileri uyararak kalmalarını istedi. Vatandaşların banklardan ayrılmasının hemen ardından, bankların çevresi şeritlerle kapatıldı. Bazı kişilerin ise tüm uyarılara rağmen şeritlerle kapalı banklarda oturduğu görüldü.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Zabıta ekiplerinin banklarda oturan vatandaşları kaldırması -Bankların şeritlerle kapatılması 

-Detaylar 

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),


Kaynak: DHA

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