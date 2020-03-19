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Şanlıurfa, Polis, Umre, DHA, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 8

Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındıŞANLIURFA'da, umreden döndükten sonra 14 gün kuralına uymadığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından götürüldükleri hastanede karantina altına alındı.

19.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:35
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi karantinaya alındı

ŞANLIURFA'da, umreden döndükten sonra 14 gün kuralına uymadığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından götürüldükleri hastanede karantina altına alındı.

Kentte, geçen hafta umreden gelen 5 kişinin 14 gün kuralına uymayarak, ziyaretçi kabul ettiği ve dışarı çıktığı, komşuları tarafından polise bildirildi. Polis, sağlık ekipleri eşliğinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 284'üncü maddesi uyarınca ismi açıklanmayan 5 kişiyi yakaladı. Bu kişiler daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hazırlanan karantina odasına alındı.

Umrecilerin, koronavirüsün kuluçka süresi olan 14 gün boyunca hastanede karantina uygulamasına tabi tutulacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Acile gelen ambulansAcilde bekleyenlerGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, polisi arayıp, kızı Meryem Nur İpek'i (3) yatağında ölü bulduğunu söyleyen Şükran D., gözaltına alındı. İfadesinde, çocuğunun karnına vurduğunu söyleyen Şükran D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meryem Nur'un, iç kanamadan yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Olay, dün, Çerkezköy'e bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şükran D., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne arayarak, ilk eşinden olan kızı Meryem Nur İpek'i yatağında ölü bulduğunu söyledi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Küçük kızın cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yapılan inceleme sonucu Meryem Nur'un geçirdiği iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Doktorların 'şüpheli ölüm' raporu vermesi üzerine anne Şükran D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şükran D.'nin, emniyetteki ifadesinde, çocuğunun karnına vurduğunu söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Şükran D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR 

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),  

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Ordu'da kar, hayatı olumsuz etkiliyor

ORDU'da, mart ayında yoğun kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 40 santimetreye ulaştı. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde bazı mahallelerde su, elektrik ve telefon hatlarında arıza meydana geldi. Karın aniden bastırdığı Gölköy ilçesinde, hayvanlarının yemi biten bazı besiciler, saman siparişi verdi. Adıyaman'dan Gölköy'e kamyonla saman getiren Ceylan Karakuş ise kar yüzünden yolda kaldı. Köylere ulaşamadığını belirten Karakuş, "Mart karının ne yapacağı belli olmuyor. Hayvanların yemleri bitmiş, bizden istediler. Kar var, köylere gidemedim. Traktörle geldiler, kamyondan samanı yükleyip, götürüyorlar. Köylere gidemeden zaten yol boyunca yarısını sattım, vatandaşların da işleri görülmüş olduö dedi.

Evinin yanında 30 santim kar olan Kemal Korkmaz ise gece çok soğuk olduğunu belirterek, "Bu sene hava her zamankinden fazla sert geçiyor. Hava gayet güzeldi, bu şekilde kar beklemiyorduk. Gece ayaz yaptı, buzlanma oldu, buz sarkıtları varö diye konuştu.

-Görüntü Dökümü-Saman kamyonundan görüntü-Traktörle saman taşınırken görüntü-Köylerden kar görüntüsü (drone)-Buz sarkıtlarından görüntü-Vatandaşlarla röportajlar-Diğer detaylar

Süre: 3: 49 DK Boyut: 593 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Şanlıurfa'da, terör operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından 2'si kadın 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Kadın şüphelilerin, ağızlarında maske takılı olduğu görüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Adliyeye getirilen şüphelilerJandarma eşliğinde adliyeye çıkarılan şüphelilerGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA

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Domaniç'te kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi. Sis ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve araç trafiğini olumsuz etkiledi. Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde karayolları ekipleri, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının yanı sıra sis ve buzlanma ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olurken çok sayıda araçta yolda kaldı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçe, kar yağışının bugünden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü: -Kocayayla geçidi-Kar yağışı ve sis-Trafikteki araçlar-Kar küreme çalışmaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),-


Kaynak: DHA

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