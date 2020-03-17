DHA YURT BÜLTENİ - 8 Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, 4-5 Şubat'ta düşen çığ felaketinde şehit olan 11 askerden 8'nin aileleri bölgeye gelerek, hem çığ bölgesini, hem de görev yaptıkları birlikleri ziyaret etti.

Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, 4-5 Şubat'ta düşen çığ felaketinde şehit olan 11 askerden 8'nin aileleri bölgeye gelerek, hem çığ bölgesini, hem de görev yaptıkları birlikleri ziyaret etti. Çocuklarının şehit düştüğü bölgede duygusal anlar yaşayan ve gözyaşı döken aileleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yüksel Yiğit ve kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı.

Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı Van'da, 4 ve 5 Şubat'ta Bahçesaray Karayolu'nun Karabet Geçidi yakınlarına çığ düştü. Peş peşe yaşanan iki çığ felaketinde 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybederken, 67 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Şehit olan askerlerin aileleri de bugün Van'a geldi.

Çığ altında kalarak şehit olan 8 askerin aileleri, sabah satlerinde İl Jandarma Komutanlığı'nda bir araya geldi. Ailelerin isteği üzerine minibüslerle önce çığ bölgesine ardından da şehitlerin görev yaptığı karakollara gidildi. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki Karabet Geçidi'ndeki çığ bölgesine gelen aileler, burada duygusal anlar yaşadı. Çocuklarının şehit olduğu çığ bölgesinde karlara sarılarak dakikalarca gözyaşı döken aileleri, onlara eşlik eden İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yüksel Yiğit ve kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı. Tuğgenaral Yiğit, felaketin yaşandığı gün yapılan çalışmalarla ilgili de ailelere bilgi verdi.

Aileler, daha sonra 3 grup halinde çocuklarının görev yaptığı Kayaboğazı, Yukarı Narlıca ve Çatak ilçesindeki karakolları ziyaret etti. Aileleri, karakollardaki askeri yetkililer karşıladı. Burada da duygusal anlar yaşandı. Aileler, çocuklarının silah arkadaşlarıyla tanışıp, bir süre sohbet ettikten sonra da bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, -

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Başkan ve gazetecilerin ateşleri ölçüldü, elleri dezenfeksiyon edildi

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüse karşı yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Gürün ile gazetecilerin ateşleri ölçülüp, elleri antibakteriyel jel ile defenfekte edildikten sonra salona alınması dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca il genelinde koronavirüse karşı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Özel kıyafetli belediye ekiplerince 13 ilçedeki otogarlar, özel ve resmi toplu taşıma araçları, Bodrum-Datça Feribot limanları, kültür merkezleri, hizmet binaları, gündüz bakımevi, ödeneme noktaları, huzurevi, valilik, haller, itfaiye birimleri, atıksu arıtma tesisleri, camiler ile adalet sarayı dezenfekte edildi. Faturasını ödeyemeyen konut abonelerinin borcundan dolayı su kesme işlemi 2 ay ertelenirken, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Tüm kültürel etkinlikler iptal edilirken, Yüz Yaş Evi, Kısa Mola, kültür merkezleri ve gündüz bakımevindeki hizmetler geçici süre durdurdu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, koronavirüse yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili olarak meclis salonunda basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi salon girişinde Başkan Gürün ile birlikte gazetecilerin ateşleri ölçülüp, elleri elleri antibakteriyel jel ile defenfekte edildi.

Başkan Gürün, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölüm olayının yaşanmasının sevindirici bir durum olduğunu belirtip, "Sağlık bakanımızın da ifade ettiği gibi olmayacak anlamına gelmiyor. Hastalığa yakalananlarda ölüm olabiliyor. Kişinin bağışıklık sisteminin durumuna göre değişiyor. Türk toplumu olarak tedbirler konusunda beklenenin altında bir refleks gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı olaylar yaşandığı zaman bunun ne kadar önemli olduğunu acı olarak yaşabiliriz. Tedbirli olacağız ve paniğe kapılmayacağız. Şuanda somut olarak yaşanmış bir olay yok. Paniğe sebep olmamak doğru ancak bunun yanında dikkat etmeliyiz. Sağlık bakanımızın aldığı kararlara teşekkür ediyorum" dedi.

'RİSKİ MİNİMİZE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Sıkı teması önlemeye çalıştıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, "13 ilçede otogarların sürekli dezenfektasyonları yapılıyor. En hareketli ve bulaşmanın en fazla olabileceği yer otogar. Riski minimize etmeye çalışıyoruz. Toplu taşıma araçları süreçli olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca şoförlerimize nasıl temizlik yapacağını da öğretiyoruz. Bodrum - Datça seferini yapan feribot temizlendi. Seferleri devam ediyor. Limanlarda temizliğimizi yaptık. Kültür merkezlerini şuandaki hali ile dezenfekte ediyoruz. Bütün etkinlikler durduruldu. Belediyenin tesislerinde hiçbir etkinlik yapılmayacak. İlçe belediyelerimizle birlikte mücadele ediyoruz. Gündüz bakım evleri de boşaltıldı. Ödeme noktaları halen çalışıyor. Çalışanlarımızın sağlığını da korumamız gerekiyor. Tüm dairelerimize bilgilendirme yapıldı. Basit temizlik yöntemleri anlatıldı. Sıkı teması önlemeye çalışıyoruz. Çocuklarına bakacak kimsesi olmayan personelimiz izinli sayıldılar. Çalışanlarımız sağlıkla ilgili sorunları olduğu zaman hemen bizi bilgilendirecekler. Huzurevleri çok önemli. Belli yaşın üzerinde risk oranı yüksek. Bu yaşlarda insanların kronik hastalıkları ortaya çıkıyor" diye konuştu.

'HEKİMLER CANLARINI SİPER EDEREK HER TÜRLÜ HİZMETİ VERİYOR'

Başkan Gürün, Muğla'da diğer illerde olduğu kadar bir hareketin yaşanmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zafiyet yaşatacak kadar bir ürüne talep yok. Su fatura borcu olan konut abonelerimize 2 ay su kesintisi uygulanmayacak. Durumun gidişatına göre değerlendireceğiz. Koronavirüs bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz. Panik yapmayalım ama alınması gereken basit tedbirlerin hepsini alalım. Bu önlemleri herkes uygulayabilir. Temizlikle ilgili vatandaşlarımız titiz davranıyor. Biz bu salgını en az zararla kapatabiliriz. Sıfırlama imkanı yok. Önümüzdeki günlerde hiç istemeyiz fakat ölüm vakaları başlayabilir. Sıfır ölüm yanlızca ıssız bir adadaysanız geçerli. Bilim adamları çok büyük bir gayret içindeler. Sağlık çalışanlarımızın tümüne teşekkür ediyorum. Zaman zaman hekimlerle ilgili toplumda saldırılar görüyoruz. Hekimler canlarını siper ederek her türlü hizmeti veriyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile basın mensuplarının ellerinin dezenfekte edilip, ateşinin ölçülmesi

-Toplantı salonundan görüntü

-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Otizmli kızının rehabilitasyon merkezinde dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu

ADANA'da otizmli kızı D.C.'nin (17) gittiği özel rehabilitasyon merkezinde dövüldüğünü öne süren Semra C. (45), aldığı raporla polise şikayetçi oldu. Semra C., "Kızım resmen işkence görmüş. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde yaşayan Sema C.'nın kızı D.C., 4 yıldır gittiği özel rehabilitasyon merkezinden 6 Mart akşamı servis ile eve döndü. İddiaya göre D.C., annesine "Beni dövdüler" dedi. Anne de kızının vücudunu kontrol etti. D.C.'nin bacakları ile kalça ve göğüs bölgesinde morluklar ile yaralar olduğunu gören anne, kızını Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Semra C., kızına darp raporu verilmesinin ardından da polise giderek şikayetçi oldu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Durumu haber alıp, polis merkezine gelen rehabilitasyon merkezi yetkileri ise, iddiaları kabul etmedi. Polisin yönlendirmesi üzerine kızına Adana Adli Tıp Kurumu'ndan da rapor alan anne, 13 Mart günü ise Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

'BU RESMEN İŞKENCE'

Kızının vücudundaki morlukları ve yaraları görünce çok üzüldüğünü, hemen hastaneye gittiklerini anlatan Semra C., rehabilitasyon merkezi yetkililerinin kendilerine, "Biz hiçbir şey görmedik, bilmiyoruzö yanıtını verdiğini iddia etti. Anne C., şöyle konuştu:

"Kızımın bu denli şiddette maruz kalması açıklanamaz. Kızım ilk günler sabahlara kadar ağladı. Dosyamız şu an savcılıkta. Çocuğumun başına gelen kimsenin başına gelmesin. Gerekirse bunların yaşandığı kurumlar kapatılsın. Biz çocuklarımızı güvenerek, teslim ediyoruz. Güvendiğim yerde bunun yaşanması bizi yıktı. Kamera görüntülerini sorduk. Anlık kamera kullandıklarını ve görüntü olmadığını söylediler. Buna inanmıyorum. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Bu resmen işkence.ö

Görüntü Dökümü------------------------Anne Semra C. ile röpOtizmli kızı D.C.genel ve detaylar

SÜRE: 03'58" BOYUT: 444 mbHaber-Kamera: Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Göçmenlerin Yunanistan sınırında bekleyişi 19'uncu gününde (2)VALİLİK: 147 BİN 132 GÖÇMEN YUNANİSTAN'A GEÇTİ

Edirne Valiliği'nce Avrupa ülkelerine geçmek için kente akın eden göçmenlerle ilgili istatistiki bilgiler açıklandı. Açıklamada, 147 bin 132 göçmenin Yunanistan'a geçiş yaptığı ve geçişlerin devam ettiği belirtildi. Bu yıl içinde sınırda yakalanan göçmenlere dikkat çekilen açıklamada, "2019 yılı içerisinde Edirne il sınırlarında; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile sınır birlikleri tarafından 126 bin 827 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan bu göçmenler Edirne il merkezinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne alınarak, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ülkemizin diğer şehirlerindeki Geçici Barınma ve Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edilmiştir" denildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden göçmenlerin 27 Şubat'ta yola çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Şubat 2020 tarihinde ülkemizin çeşitli bölgelerinden yola çıkarak, Edirne ili üzerinden Yunanistan'ın 204 kilometrelik sınır hattına doğru yoğun bir göçmen akını başlamıştır. Bu sınır hattının 192 kilometrelik bölümünü Meriç Nehri, 12 kilometrelik bölümünü de kara sınırı oluşturmaktadır. Bu sınır hattında, 4'üncü ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlıklarına bağlı, 8 bölük ve 23 karakol bulunmaktadır. Sınır karakol ve birlikleri kendi sorumluluk alanlarında meydana gelen geçişlere ait sayısal verileri, üst birlik ve komutanlıkları aracılığıyla Edirne Valiliği'ne bildirmektedir. 27 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar Edirne il sınırlarından Yunanistan'a; 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından 55 bin 904 ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı mıntıkasından da 91 bin 228 olmak üzere, toplam 147 bin 132 düzensiz göçmen geçiş yapmış olup, geçişler halen devam etmektedir."

'3 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ'

Açıklamada Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlere uyguladığı şiddete de değinilerek, "Yunan sınır güvenlik güçleri tarafından düzensiz göçmelere yönelik gaz, sis ve ses bombalarıyla plastik ve gerçek mermiler kullanılarak yapılan müdahaleler sonucu, 3 göçmen hayatını kaybetmiş, 214 göçmen de çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yapılan tedavi sonucu 206 yaralı göçmen taburcu edilmiş, 8 yaralı göçmenin tedavisi ise halen devam etmektedir. Ayrıca bu süre zarfında 7 bin 096 göçmen çeşitli sebeplerle hastaneye müracaat etmiş ve tıbbi yardım almış olup, 1581 çocuğa kızamık ve palio aşısı, 44 gebe kadına da tetanoz aşısı yapılmıştır" denildi.

4 GÖÇMENDEN AİHM'YE BAŞVURU

Açıklamanın son bölümünde ise "Yunan sınır güvenlik güçlerince yapılan sert ve insanlık dışı müdahaleler sonucunda yaralanan ve hayatını kaybeden 4 göçmen ile ilgili kendileri ve/veya yakınları tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuş, aynı muameleye maruz kalan 25 göçmen ile ilgili başvuru süreci de Türkiye Barolar Birliğince takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

EDİRNE

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Kahvehaneler kapanınca ücretsiz çay ikramında bulundu

BARTIN, -BARTIN'da, müzik aletleri satışı yapan Ersin Güneş (58), koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane ve kafeler kapanınca iş yerinin önünde ücretsiz çay ikramında bulundu.

Bartın Kırtepe Mahallesi'nde müzik aletleri satışı yapan Ersin Güneş, koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehane ve kafeler kapanınca iş yerinin önünde vatandaşlara çay ikramında bulundu. Ersin Güneş iş yerinin önündeki masanın üzerine çay makinesi, şeker ve tek kullanımlık bardakları koyarak, çayın bedava olduğunu belirten yazılar astı. Vatandaşlar bardaklara çay doldurarak içti.

Koronavirüs ile ilgili tedbirler alınması üzerine insanlara çay ikramında bulunmak istediğini belirten Ersin Güneş, "Dün akşam İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini duyduktan sonra çay ocaklarının ve kıraathanelerin kapalı olduğunu duydum. Bugün de buranın pazarı, ben de insanlarımız üşümesin istedim. Vatandaşlar ilk önce çok şaşırıyor. Sonra çaylarını alıp gidiyorlar. Böyle bir zamanda insanları mutlu etmem gerekir diye düşününce bu bedava çay vermek aklıma geldi. İnşallah bunları da atlatırız hep birlikteö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çay dağıtılan dükkanın detay görüntü-Vatandaşların çay alması-Ersin Güneş'in 'Bedava çay' diye bağırması-Vatandaşlarla röp.-Ersin Güneş ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Laodikya'da 1750 yıllık freskli duvar ayağa kaldırıldı

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'ndeki, M.Ö. 494 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı belirlenen 52 metre uzunluğunda, 9 metre yüksekliğindeki üzerinde freskler bulunan 1750 yıllık duvar, yeniden ayağa kaldırıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan ve İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinde içinde yer aldığıLaodikya Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'in başkanlığındaki ekip tarafında 2003'ten bu yana kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu, Hıristiyanlar için kutsal sayılan ve M.Ö. 5 bin 500'den M.S. 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tespit edilen antik kentte, milattan sonra 494 yılında meydana gelen depremde yıkılan 1750 yıllık duvar ayağa kaldırıldı. Yaklaşık 1.5 yıllık çalışmanın sonucunda, toprak altından çıkarılan, üzerinde fresklerin bulunduğu, traverten bloklar yeniden eski haline kavuştu.

Nisan ayında ziyarete açılması beklenen duvarda, renkli boyalarla yapılan, zenginliği simgeleyen korint başlıklı sütunların yer aldığı panolar, figüratif çizimler ve resimler ile kompozisyonlar dikkat çekiyor.

'ÜLKE TURİZMİNE ÇOK BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAK'

Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, ülkedeki en büyük kurumsal kazı ekibiyle birlikte Laodikya Antik Kenti'nde 12 yıldır çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Ekip olarak duvarı yeniden eski haleni getirebilmek için hummalı bir şekilde titizlikle çalıştıklarını belirtip, "52 metre uzunluğunda, 9 metre yüksekliğinde, 10 sıra halinde yıkılmış olan duvardaki freskleri ayağa kaldırdık. Üst koruma çatısını yaptık ve perdelerini inşa ettik. Burası M.Ö. 494 yılı depreminde tamamen Antik Kent'in yıkılan bölümünün moloz döküntü alanı olmuş. Tamamen sütunlarıyla ve duvarlarıyla yıkılmış bir alanı hem ayağa kaldırdık. Hem de koruma önlemlerini aldık. Burası hem Denizli hem de ülke turizmine çok büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

'DÜNYADAKİ TEK ÖRNEK LAODİKYA'

Burayı gören insanlar için estetik ve alanın daha ferah olmasını sağlayan kentin gücünü ve zenginliğini gösteren duvar süslemelerini Laodikya'da ortaya çıkardık. Nisan ayı itibariyle Laodikya'da bulunan dünyanın en geniş fresklerle süslenmiş duvarı, ziyarete açılacak. Freskli duvar örneklerini Girit'teki saraylarda, Pompei'de görebilmek mümkün. Bu kadar geniş ve devasa bir alanın süslendiği dünyadaki tek örnek Laodikya" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Antik kentten görüntü-Antik kentteki ziyaretçi ve kalıntılardan görüntü-Ayağa kaldırılan duvardan görüntü-Traverten bloklardan görüntü-Fresk ve işlemelerden görüntü

-Prof. Dr. Celal Şimşek ile röp.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bayburt'ta camilerde 'koronavirüs' temizliği

BAYBURT'ta koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki camiler, dezenfekte edildi.

Bayburt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı temizlik önlemlerini artırdı. Özel kıyafetli temizlik ekipleriyle, parklar, çocuk oyun alanları ve otogarın yanı sıra, kentteki camilerde de dezenfekte uygulaması başlatıldı. Ekipler, camilerde bakteri ve mikroorganizmalara yönelik sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Daha önce toplu taşıma araçlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmasını şehirlerarası otobüs terminaliyle devam ettiren belediye ekipleri, şehir merkezindeki birçok camide de ilaçlama uygulamasını sürdürüyor. Ekipler, gerçekleştirdiği sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla, camilerin halı ve duvarlarında bulunan bakteri ve mikroorganizmaların yok edilmesi amaçlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Camiilerde dezenfekte çalışmaları

BOYUT: 66 MB.

HABER: Murat SÖYLEMEZ KAMERA: BAYBURT, -

Kaynak: DHA