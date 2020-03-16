DHA YURT BÜLTENİ - 8 Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğuTÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan ve 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında dün karşılıklı olarak geçici süreliğine yolcu ve araç geçişine kapatılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda uluslararası taşımacılık yapan...

Sarp Sınır Kapısı'nda 10 kilometrelik TIR kuyruğu

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan ve 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında dün karşılıklı olarak geçici süreliğine yolcu ve araç geçişine kapatılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda uluslararası taşımacılık yapan TIR'ların geçişleri sürüyor. 'Koronavirüs' nedeniyle bir dizi tedbirlerin uygulandığı kapıda yavaş ilerleyen giriş-çıkış işlemleri sonucu Türkiye tarafında 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu ve araç trafiğine kapatılması yönünde aldığı karar dün saat 17: 00 itibariyle uygulandı. Sarp Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. TIR sürücüleri karşılıklı olarak kapıdan geçiş yapmaya devam etti. . 'Koronavirüs' nedeniyle bir dizi tedbirlerin uygulandığı kapıda yavaş ilerleyen giriş-çıkış işlemleri sonucu Türkiye tarafında 10 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sürücüler TIR'larını yol kenarına park ederek, sıralarını bekliyor. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden olurken, günde ortalama 400 TIR'ın gümrük işlemi yapılan kapıda geçişi sağlanıyor.

'KORONAVİRÜS VAKASINDAN TRAFİK DURDU'Sarp Sınır Kapısı'nda taksicilik yapan Kadir Dalkılıç, "Yolcu trafiği tamamen durduruldu. Arada bir yolcular gelip gidiyorlar. Karşıda kalan Türk vatandaşları var onları alıp götürüyoruz. Gürcüler buradan geçemiyorlar zaten. Koronavirüs vakasından dolayı trafik burada tamamen durdu. Arabalar bu noktada kitlendiler. Ne gidebiliyoruz, ne gelebiliyoruz. Ben taksiciyim. Paramı bu meslekten kazanıyorum. Ama koronavirüs salgını yüzünden para kazanamaz olduk. Burada böyle bekliyoruzö dedi.TIR şoförü Selahattin Dinç de "2 gündür burada bekliyorum. Özbekistan'a gidiyorum bu yol güzergahından ama bizi bırakmıyorlar. Denetimler var. Ne kadar daha burada bekleriz bilmiyoruz. Bir an önce bir çözüm olsa da bizler de ne yapacağımızı bilsek. Yolda böylece kaldıkö diye konuştu.Beytullah Çele ise "İzmir'den geliyorum. Azerbaycan'a gitmeye çalışıyorum. Sınır Kapısında bekliyorum. Böyle bakılırsa günlerce buradayız. Bu kapının kaderi bu. Koronavirüsünden dolayı olduğunu düşünmüyorum. Bu kapıda hep böyle sorunlar yaşıyoruzö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSarp Sınır Kapısı detaylarıMuhabir anonsu TIR sürücüleri ile röp.Detaylar

Haber: Arzu ERBAŞ - Kamera: Selçuk BAŞAR ARTVİN

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Bursa'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı BURSA'da Emir D., alacak verecek meselesi nedeniyle kahvehanede tartıştığı Aydın Yılmazer'i (65) tabanca ile vurdu. Emir D. olay yerinden kaçarken, Yılmazer hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. Aydın Yılmazer, kahvehanede oturduğu sırada yanına, iddiaya göre daha önceden birlikte iş yaptığı ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan Emir D. geldi. Bir süre konuşan ikili tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Emir D., belinden çıkardığı tabancayla Aydın Yılmazer'e ateş etti. Sol bacağından yaralanan Yılmazer, kanlar içinde yere yığılırken, Emir D. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yılmazer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yılmazer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yaralının ambulansa bindirilme görüntüsü-Olay yerinden görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN- Muammer İRTEM/BURSA,

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Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde aralarında halk otobüsünün de bulunduğu 4 araç çarpıştı. 5 kişi yaralanırken, kaza anı halk otobüsünün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Amiral Sağlam Caddesi mevkiinde meydana geldi. Kavşakta meydana gelen kazada halk otobüsü, kamyonet, TIR ve otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Hasar gören kamyonette bulunan Cabir D. sıkışarak yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Halk otobüsünde bulunan yolcular çarpmanın etkisiyle araç içerisinde savrulurken, kazanın şokunu yaşadılar. Halk otobüsünde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza anı ise halk otobüsünün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan yolcuların savruldukları, bazılarının yere düştüğü görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüvenlik kamerası görüntüsüOlay yerinden görüntülerYaralılardan görüntü

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli),

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Tamirciye getirilen otomobil alev alev yandı BURSA'da, arızasının giderilmesi için oto tamir atölyesine getirilen otomobil, park halindeyken alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde arızanın giderilmesi amacıyla oto tamircisine getirilen park halindeki 16 U 8511 plakalı otomobil, öğle saatlerinde park halindeyken alev aldı. Alevleri fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Yangın anı cep telefonu görüntüsü-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Yanan otomobilden görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Düzce'de rüzgar aydınlatma direğini devirdi

DÜZCE'de zaman zaman 60 kilometre hızı bulan rüzgar meydanda bulunan 20 metre uzunluğundaki aydınlatma direğini devirdi. Meydanda bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Öğle saatlerinde Düzce şehir merkezinde rüzgar etkisini arttırdı. Rüzgarın hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşırken, Anıtpark Meydanında bulunan 20 metre uzunluğundaki 2 aydınlatma direğinden birisi devrildi. Yıkılan direğin 30 metre ilerisinde bulunan direğin de rüzgar nedeniyle sallanması üzerine belediye ekipleri önlem alarak, direğin çevresini yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekipler, yıkılan elektrik direğine giden akımı kesti.Vatandaşlar direğin büyük bir gürültü ile yıkıldığını belirterek, "Bir anda rüzgar çok sert esti. Direk büyük bir gürültüyle yıkıldı. Çok korktuk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yıkılan direğin görüntüsüRüzgar nedeniyle dalgalanan bayrakların görüntüsüYıkılmasından korkulan direğin sallanmasının görüntüsüVatandaşlar ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Dumlupınar Bulvarı katlı kavşağı trafiğe açıldı DUMLUPINAR Bulvarı'nda yapımı tamamlanan katlı kavşak üst geçidin açılışı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, makam aracıyla yolda test sürüşü yaptı.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımı düzenleme kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalardan biri olan katlı kavşak ve üst geçitlerden Meltem Kavşağı'ndakinin açılışı gerçekleştirildi. Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan ve sürücülere direkt geçiş imkanı sunan katlı kavşağın açılışını geçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, hafif raylı sistemin 3'üncü etabının 24 kilometre olduğunu ve yarından itibaren hafif raylı sistemin Meltem Mahallesi'ndeki ayağının çalışmasına başlayacaklarını söyledi.Mazbatasını aldığından bu yana hafif raylı sistemin çalışmaları için 182 milyon lira harcadıklarını kaydeden Başkan Böcek, yeni kavşakla birlikte trafiğin de büyük ölçüde rahatlamış olacağını ifade etti. Yeni kavşakla birlikte üst geçidin dışında alttan geçen alternatif yolların da hizmete sunulduğunu kaydeden Başkan Böcek, "Kısa zamanda da Meltem Mahallesi'ndeki çalışmaya başlayacağız" dedi.Başkan Böcek daha sonra makam aracının direksiyonuna geçerek yeni üst geçitten geçip açılışı gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yoldan detayBaşkan Böcek açıklamaBaşkan Böcek'in ilk araçla geçişiDetaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

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Sivas Valisi Ayhan: Umreciler için planlanan illerden biriyiz, hazırlıklıyız SİVAS Valisi Salih Ayhan, umreden gelenler için alınan koronavirüs tedbirler ile ilgili, "İlk kafile bugün gelecekti, umreden gelen 178 kişi vardı. Hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya nakledildi ama hazırlıklıyız, planlanan illerden birisiyiz. Bu minvalde yurt dışından gelen vatandaşlarımızı misafir edeceğiz" dedi. Vali Ayhan, umreden dönen ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Valilik ek binasında basın toplantısı düzenledi. Kurum müdürleri ile il protokolünün de katıldığı toplantıda Vali Ayhan, koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerin Sivas'ta da üst seviyede olduğunu söyledi. Vali Ayhan, Sivas'ta gözlem altında tutulacak 178 kişiyi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya indiğini belirtti. Ayhan, Sivas'ta şu ana kadar hiçbir vakaya rastlanılmadığını, tedbir amacıyla sığınmacılarla ilgili bazı uygulamalar olduğunu ifade etti. Sivas'ın bundan sonraki süreçte ayrı bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Ayhan, "Bakanlıklarımızın vermiş olduğu talimatlar var. Gerek umre gerekse turistik amaçlı yurt dışına çıkan vatandaşlarımız, tedbir amacıyla 14 gün yurtlarda misafir edilecektir. Dolayısıyla yurt kapasitesinin fiziki durumu, teknik altyapısı şehirle olan bağlantı dikkate alınarak Sivas da belirlenen 16 ilden birisi. Gerek umreden, gerek yurt dışından gelen vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. İlk kafile bugün gelecekti, umreden gelen 178 kişi vardı. Hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya nakledildi ama hazırlıklıyız, planlanan illerden birisiyiz. Bu minvalde yurt dışından gelen vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Bunlar hasta değil. Tedbir amaçlı, 14 gün boyunca gerekli sağlık tetkiklerinden ardından İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kontrol edilerek evlerine gönderilecek" dedi.ÖĞRENCİLER YURTLARI BOŞALTTIDiğer yandan koronavirüs nedeniyle umreden dönecek olan vatandaşların 14 gün boyunca tedbir amaçlı tutulacağı Sivas'taki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki öğrenciler kentteki nöbetçi yurtlara nakledildi. Sabah saatlerinden itibaren öğrenciler eşyalarını da alarak yurttan ayrılmaya başladı. Yurt nizamiyesinden başta ticari taksiler olmak üzere çok sayıda aracın giriş çıkış yaptığı görüldü. Bazı öğrencilerin izinlerini geçirmek üzere memleketlerine gittikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------Vali Ayhan'ın açıklamaları-Yurtlardan görüntüler

-Yurdu boşaltan öğrenciler

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Mert Taha VAROL/SİVAS,

Kaynak: DHA