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Giresun, Ordu, DHA, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 8

Ordu'da uçak seferlerine sis engeliORDU-Giresun Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

14.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:02
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Ordu'da uçak seferlerine sis engeli

ORDU-Giresun Havalimanı'nda yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ordu'da son iki gündür etkili olan yoğun sis kentte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Ordu'dan uçuş yapacak olan yolcular karayoluyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Uçuşların havanın normale dönmesiyle devam edeceği belirtildi.

-Görüntü Dökümü

-Muhabir anonsu

-Ordu'dan sis görüntüsü

-Kuleden görüntü

-Havalimanından detay görüntü

Süre: 2: 26 DK Boyut: 378 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Ağrı'da okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi

AĞRI'da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında il merkezi, ilçe ve köylerdeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki bütün okullarda 'okullarda eş zamanlı hijyen uygulaması' sloganıyla çalışma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nce oluşturulan dezenfekte ekibi, il merkezi, ilçe ve köylerde eş zamanlı olarak okullara giderek, öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıflar, lavabo ve pansiyondaki yatakhaneleri dezenfekte etti. İl genelindeki 968 okuldan 517'sini dezenfekte ederek temizleyen ekiplerin, diğer okulları da en kısa sürede aynı işlemlerden geçireceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Sınıfların dezenfekte edilmesi-Koridorların dezenfekte edilmesi-Lavobaların dezenfekte edilmesi-Yemekhane ve yatakların dezenfekte edilmesi

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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Şehitler Abidesi'nde 18 Mart törenleri öncesi 'koronavirüs' önlemi

ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle tek törenin yapılacağı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde, koronavirüse karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sorumluluğundaki Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü törenleri öncesinde, koronavirüse karşı önlem amaçlı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Dezenfekte işlemi, tören gününe kadar özel kıyafet giyen ekipler tarafından her gün yapılacak.

Tören günü ise alana gelenler, termal kameradan geçirilecek. Ayrıca el antiseptikleri dağıltılacak.

Öte yandan, Tarihi Yarımada'daki şehitlikler ile müzelerde de tören öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilecek.

TÖREN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törenin gerçekleştirileceği alanda hazırlıklar da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davetlilerin bulunacağı platformun kurulum çalışmaları başladı. Sembolik mezarlıkların temizliği ile bakımı yapıldı. Sembolik şehit mezarlarına şakayık çiçekleri dikildi.

Tören alanı Türk bayrakları ile donatıldı. Törenler esnasında denizde gerçekleştirilecek olan geçit töreni gösterisi için seyir terası oluşturuldu.

Konuşmaların yapılacağı kürsü yerinin hazırlanması, ses ile görüntü kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte Şehitler Abidesi gelecek hafta Çarşamba günü düzenlenecek olan törenlere hazır hale gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şehitler Abidesindeki denezfeksiyon çalışmalarından drone ile görüntü.

-Şehitler Abidesindeki denezfeksiyon çalışmalarından yerden genel ve detay görüntü.

-Şehitler Abidesindeki tören alanındaki çalışmalardan görüntü.

-Ziyaretçi ile röp.

-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera:  Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Tekirdağ'daki çam ağaçları 'terminatör' böceği ile korumaya alındı

TEKİRDAĞ'daki Atatürk Şehir Orman'ında bulunan çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceğine karşılık 'terminatör' böcekleri doğaya salındı. 

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi, Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Atatürk Şehir Ormanı'nda çam kese böceği zararlısı tırtıl ile biyolojik mücadele için aynı alana bu böceğin yırtıcısı olan  ve halk arasında 'terminatör' (Calosoma sycophanta) böceği olarak bilinen yüzlerce böcek bırakıldı.   Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü'nce Antalya'dan getirilen ve oldukça hızlı olan 'terminatör' böcekleri doğaya salınmaları ile hızlı bir şekilde hareket ederek yayıldıkları gözlendi.

Terminatör böceklerinin hızlıca yayılması ile bu böcekleri fark eden bazı tırtılların etrafa kaçıştıkları görüldü. Oldukça hızlı hareket edebilen terminatör böceğinin zararlı böceklere karşı kullanıldığı ve günde 2 veya 3 adet tırtıl yiyerek, 5 tırtılı da öldürüp imha ettiği kaydedildi.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, Atatürk Şehir Ormanı'nda çam kese zararlısına karşılık biyolojik mücadele yapmaya başladıklarını belirterek, "Çam kese böceği Türkiye'de yaygın olarak bulunan bir zararlı. Bizim de Atatürk Şehir Ormanı'mızda birkaç yıldır yoğun popülasyon nedeniyle zarar yapmaktadır. Çam kese böceği ile 3 şekilde mücadele edilmektedir. Birincisi mekanik mücadele, ikincisi biyoteknik mücadele ve üçüncüsü de biyolojik mücadeledir. Mekanik mücadelede dallardaki keseler toplanıp ormandan uzaklaştırılmaktadır. Şubat ayında bu ormanda bu çalışmayı yaptık. Biyolojik mücadelede de bu zararlı böceğin yırtıcısı olan böcekleri laboratuvarlarda çoğaltmak suretiyle ormanda salmaktayız. Orman Genel Müdürlüğü bu böceğin en önemli yiyicisi olan Calosoma'yı laboratuvarda çoğaltıp önemli olan orman alanlarımıza salmayı bize temin etmektedir. Bugünde ormanda çoğaltılmış 250 adet diğer adıyla terminatör böceği burada şehir ormanımıza salacağız. Bu böcekle çam kese zararlısına karşı etkin bir mücadele başlatacağız" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------.-Ormandan detaylar-Böceklerden detaylar-Tırtıl böcekleri-Böceklerin serbest bırakılması-Ali Şen'in açıklaması-Genel detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,- 

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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 70'inci gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 70'inci  günde de sürdü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine başvurması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmaları, 70'inci günde de Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı 10 kilometrelik alanda devam etti.

Arama çalışmalarında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekipleri de yer aldı. Botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmaları devam ederken, Gülistan Doku'ya ait bir ize bugün de rastlanamadı. 

Bu arada Ankara'dan gelen ve soruşturma dosyası üzerinde çalışan özel ekip de Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü-----------Ekiplerin arama çalışmalarıUzunçayır Baraj GölüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB

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Meslek lisesinde üretilen ürünlerle okullar dezenfekte ediliyor

DİYARBAKIR'da, Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin ürettiği ürünler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul ve kamu kurumlarında dezenfeksiyon çalışmalarında kullanılıyor.

Tüm dünyada etkili olan, Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirler sürüyor. Tedbirler nedeniyle temizlik ürünlerine yoğun talep artışı yaşandı. Bu kapsamda harekete geçen Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki atölyede öğrenci ve öğretmenlerin ürettiği dezenfektan ürünler, Diyarbakır'daki okul ve kamu kurumlarında kullanılmaya başlandı. Günlük 10 ton üretim yapılan okulda, hedefin, tüm bölgedeki okul ve kamu kurumlarının ihtiyacını gidermek olduğu bildirildi.

Okulda incelemede bulunan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Feysel Taşçıer, dezenfeksiyon işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Taşçıler, "Günlük 10 ton üretim kapasitemiz var. Bu yönüyle biz hem Diyarbakır'ın, hem diğer kamu kuruluşlarının ihtiyacını karşılayabilecek bir üretim gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda bölge illerin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek bir durumdayız. Tüm okullarımızın bugün itibariyle dezenfeksiyon işlemlerini bitirmiş olacağız. Ailelerimizin içi rahat olsun. Bu konuda biz bu hijyen çalışmalarımızı bakanlığımızın yönergesi doğrultusunda belirli aralıklarla yapacak şekilde, o ihtiyaca cevap verebilecek duruma sahibiz. Gereksiz panik havası estirmeye dönük bir algı oluşmasın. Herkesin içi rahat olsun" dedi.

Görüntü Dökümü----------Üretim yapılan atölyeden detayÖğrencilerin çalışmasıÜrünlere etiket yapıştırılmasıÜrünlerin araca yüklenmesiFeysel Taşçıer'in konuşmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 349 MB

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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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