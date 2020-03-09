DHA YURT BÜLTENİ - 8 Kayıp Gülistan için oluşturulan özel ekip, Ankara'dan Tunceli'ye geldiTUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 65'inci günde de sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Ankara'da oluşturulan özel ekip,...

Kayıp Gülistan için oluşturulan özel ekip, Ankara'dan Tunceli'ye geldi

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 65'inci günde de sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Ankara'da oluşturulan özel ekip, kente gelip, çalışmalara başladı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmaları, 65'inci günde de sürdürüldü. AFAD ve jandarma ekipleri ile Artvin Emniyet Müdürlüğü'nden gelen su altı arama kurtarma polislerinin katıldığı arama çalışmalarında, henüz bir ize rastlanmadı.

ÖZEL EKİP ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Geçen günlerde geldiği Tunceli'de genç kızın ailesiyle görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine Ankara'da oluşturulan özel ekip ise, bugün kente gelerek çalışmalara başladı. Özel ekibin çalışmalarını, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle yürüttüğü öğrenildi.

219 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI, 650 SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Gülistan Doku soruşturmasını yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce oluşturulan özel ekibin şu ana kadar bilgi sahibi 219 kişinin ifadesine başvurduğu, 75 kameradan elde edilen toplam 650 saatlik görüntüleri incelediği belirtildi. Doku Ailesi tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan genç kızın erkek arkadaşı Rusya uyruklu Z.A.'nın da şu ana kadar 2 kez polis, bir kez de Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandığı, el konulan cep telefonundan alınan görüntülerin ise uzman ekipler tarafından incelendiği ifade edildi.

Görüntü dökümü--------------Uzunçayır baraj gölü yüzeyi ve kıyısında bot ile yapılan aramalarDetektör köpekler ile su kıyısında yapılan aramalarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

=========================

Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan sokak köpeği hayvan seveler tarafından hayvan barınağına teslim edilerek tedavi altına alındı.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan Necdet Demirat, Çardaklı Mahallesi yakınlarında yaralı halde bulduğu sokak köpeğini Tavşanlı Bakımevi görevlilerine haber verilerek teslim etti. Köpeği kötü halde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Necdet Demirat, "Sahipsiz bu hasta canımızı görünce çok üzüldüm. Tavşanlı Bakımevi veterinerleri daha önceleri de teslim ettiğimiz köpeklerle çok iyi ilgileniyor. Bugün bitkin halde hastalıktan yaralı halde bulduğumuz bu kangal köpeği yetkililere teslim etmek için haber verdik. Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine çok teşekkür ederiz. Bu canlarımıza sahip çıkıyorö dedi. Hayvan barınağına götürülen köpek tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------Hasta ve bitkin kangal köpeği-Necdet Demirat ile röp.-Köpeğin görüntüsü-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

=======================

İdlib şehitlerini anmak için yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla kayak yaptı

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, İdlib şehitlerini anmak için yaklaşık 500 tatilci Türk bayrağı ile kayak yaptı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan bir otel İdlib şehitleri için anma etkinliği organize etti. Etkinlik kapsamında kayak pistinde bir araya gelen yaklaşık 500 tatilci, şehitleri anmak için ellerinde Türk bayrağı taşıyarak kayak yaptı. Kayak yapanların önünde kar motorlarıyla ilerleyenler 'Şehitlerimizin ruhu şad olsun' yazılı pankartı açarak ilerledi. Tatilcilerin yoğun katılım gösterdiği anma etkinliği drone ile havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kayak yapanlar-Drone ile havadan görüntülerHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

========================

Bakan Ersoy: Dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma İZMİR'de 'Ege Turizm Planı Değerlendirme' toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 'Çeşme Projesi'yle ilgili tartışmalara açıklık getirdi. Proje için dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma yapıldığını söyleyen Ersoy, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi turizm projelerinden birinin hazırlandığına dikkat çekerek, "Dünyada başarılı olan projeleri inceliyoruz onların doğru olan kısımlarını bu projeye yansıtıyoruz. Denenmiş fakat başarısız olan kısımları ise bu projeden uzaklaştırıyoruz. Aslında dört dörtlük bir çalışma oluyor. Amaç bugünün değil gelecek 50 yıla uygun bir konsept yaratmak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Yarımada Bölgesi'nde hayata geçirilmesi planlanan 'Çeşme Projesi'nin tanıtımı için İzmir'e gelen Bakan Mehmet Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) basına kapalı olarak gerçekleşen 'Ege Turizm Planı Değerlendirme' toplantısına katıldı. Toplantıda İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ile oda başkanları da hazır bulundu.

Toplantının ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Ege turizminin Türkiye genel turizm pastasından hak ettiği değeri alması için bir çalışma başlattıklarını, bu kapsamda Ege turizm merkezlerini Çeşme ve Didim etabı olarak iki proje halinde geliştirdiklerini kaydetti. İlk olarak Çeşme etabını ele aldıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Proje uzun zamandır kamuoyunda paylaşılıyordu. Olgunlaşmaya başladıkça bölgeyle detaylı şekilde paylaşacağımızı belirtmiştik. Ege turizm merkezi olduğu için Ege'nin de başkentinin İzmir olduğunu düşünerek projenin genel lansmanını İZTO ile birlikte yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının da hepsini davet ettik. Bundan sonraki paylaşımları Çeşme'de toplantı düzenleyerek yapacağız. Bu toplantı bütün önyargıların kırılması açısından önemliydi" dedi. Projenin henüz ham olduğunu ve geliştirildiğini söyleyen Ersoy, plan aşamasına geçmeden önce Ege turizminde söz sahibi herkesin görüşlerini almak istediklerini ifade etti. Fikirlerin projeye katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Ersoy şöyle devam etti: "Bu bir siyaset üstü projedir. Ege için doğru olanların yapılması gerekiyor. Herkesin bu şekilde yaklaşmasını ve 'kafadan karşıyız' diye yaklaşmayıp bizi dinlemelerini istiyoruz. Varsa doğru fikirleri zaten dikkate alacağız. Bölge insanıyla birlikte söz sahibi olması gereken insanlarla birlikte projeyi geliştirmek istiyoruz. Projenin detayları açıklandıkça tamamen Ege'nin kültürüne ve yapısına uygun bir proje olduğunu göreceksiniz. Dünyada örnek olacak parmak ile gösterilecek bir proje hazırlanıyor. Yani sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi turizm projelerinden birini hazırlıyoruz. Dünyada başarılı olan projeleri inceliyoruz onların doğru olan kısımlarını bu projeye yansıtıyoruz. Denenmiş fakat başarısız olan kısımları ise bu projeden uzaklaştırıyoruz. Aslında dört dörtlük bir çalışma oluyor. Amaç bugünün değil gelecek 50 yıla uygun bir konsept yaratmak. Bu bağlamda uygun adımlarla emin adımlarla ilerliyoruz."

'HERKESİN ENDİŞELERİNİ GİDERECEĞİZ'Bakan Ersoy, toplantıya davet edilmediği gerekçesiyle alternatif bir toplantı düzenleyen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın tavrıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Davetlileri ben belirlemedim, İZTO belirledi. Kimseyi dışlamak gibi bir niyetimiz yok herkesin başımızın üstünde yeri var. Başlangıcımız İzmir. Bu bir Çeşme projesi değil, Ege turizm merkezi Çeşme etabı. Ege'nin en büyük ili İzmir olduğuna göre İzmir'den başlatmamız gerekiyordu. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile toplantı yapıp projenin detaylı sunumunu yapacağım. Ayrıca projenin fikri ilk oluştuğunda Çeşme belediye başkanı ile görüştük. Ben kendisine kırılmış değilim. Çeşme'ye geldiğimde onun topladığı kişilerin karşısına geçip projeyi anlatırım. Dinledikçe herkes mutlu oluyor. Herkesin endişelerini gidereceğiz. Çünkü arazi geniş. Asıl özveride bulunan devlet. Arazinin yüzde 99'luk kısmı kamu arazisi. Asli görevlerinden biri ekonominin geliştirilmesi ve bölge halkı refahının geliştirilmesi olduğunu düşünürsek devletin özveride bulunması da lazım. Yatay mimari olmazsa olmazımız. Yapılaşma yoğunluğu düşük planlanıyor. Kıyı bandından bin 500 metreye varan derinliklerde kullanım alanları yaratılıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma yapılıyor."

PROJE BEDELİ 20 MİLYAR DOLARProjeyle ilgili tüm fikirlere açık olduklarını ve artılarıyla, eksileriyle değerlendirmeye açık olduklarını ifade eden Bakan Ersoy, mayıs ayının sonuna kadar içinde yabancı danışmanların ya da mimarların olduğu bir proje grubu oluşturacaklarını açıkladı. Projeyi de aşamalı bir şekilde plana aktaracaklarını dile getiren Bakan Ersoy, "Bu süreçte de herkesin görüşlerini almaya devam edeceğiz. Bunu mutlaka siyaset üzeri bir proje olarak görmek, ön yargıyla yaklaşmamak gerekiyor. Haddinden fazla şeffaf davranıyoruz. Gizli bir gündemimiz olmadan yapılması gereken her şeyi kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi. Projenin maliyetiyle de ilgili soruları yanıtlayan Bakan Ersoy, arazilerin çok büyük kısmının kamu mülkiyetindeki arazilerden oluştuğuna dikkat çekerek, "Devlet bünyesindeki arazileri tahsis ediyor. Burada tahsis gelirlerinden 1 milyar dolar gibi bir gelir elde edeceğiz ki bu makul hesaplamalarla yapılmış bir tutar. Tüm bu saydığımız kamu alt yapılarını, sosyal ve kültürel faaliyetler için gerekli tüm tesisleri buradan elde edilen gelirle gerçekleştireceğiz. Ne genel bütçeye ne yatırımcıya ne de belediyelere ekstra bir yük getirmeyeceğiz. Yatırımcılarla birlikte projeler için harcanacak bedelin de yaklaşık 20 milyar dolar olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

KAMULAŞTIRMADA SULH YOLU Projenin takvimiyle ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, 2021'in son çeyreğine kadar proje ve planların tamamlanmış olacağını belirterek aynı tarihlerde tahsis ihalelerinin yapılmasını planladıklarını kaydetti. Ersoy, 2023 yılında çok rahat bir şekilde projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Toplam projedeki kamulaştırma alanının ilk etapta yüzde 1.98'e kadar düştüğünü söyleyen Bakan Ersoy, "Biz ilk başta ilan ettik ama burada üzerinde yapı olan alanlara çok konsantre değiliz. Plan dahilinde aşama aşama bu alanları küçültüyoruz. Burada kıyı bizim olmazsa olmaz hattımız çünkü burası kullanıma açık alan olarak tanımlanacak. Bunun dışında hiçbir yerde çok katı değiliz. Toplam proje alanında kamulaştırmak zorunda kalacağımız alanın binde 3 civarında olacağını düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi çok ufak bir alandan bahsediyoruz. Bizim burada özel kişilere ve yatırımcılara ait olan, yani muhatap olduğumuz alan çok az. Ancak kalan alanlar da sulh yoluyla çözülecek, bedelini ödeyip yapacağız. Yine söylemek gerekir ki yapılaşmanın olduğu veya tarım alanlarının olduğu alanların hepsini kamulaştırma kapsamından çıkarttık. Şu anda konuştuğumuz alanlar üzerinde yatırım yapılmamış alanlar. Bunların da üzerinde yapı olan alanları çıkarıyoruz zaten. Biz doğru köyleri ve tarım alanlarını da agroturizm doğrultusunda doğru çalışmayla bu projenin bir parçası yapacağız. Çünkü yapısına uygun olarak buraların da cazibe merkezi olmasını sağlamamız gerekiyor" dedi.Projenin gelirlerinin de Çeşme'de kullanılarak sınırlandırılmayacağını ifade eden Ersoy, şunları söyledi: "Biz bu projeden elde ettiğimiz gelirle özellikle İzmir Bölgesi'nde, Kemeraltı ve Agora'daki yatırımlarımızı da tamamlayacağız. Yine buraya yakın bölgedeki ören yerleriyle ilgili finansman ihtiyacını da karşılayacağız. Proje kapsamında Ege'nin en büyük müzesi burada yapılıyor, yine kültür sanat anlamında çok sayıda yatırım yapılıyor. Bunlar da İzmir halkının kullanımına sunulmuş olacak. Bunun sadece bir turizm projesi olarak görmemek gerekir, bu çok önemli bir çevre projesi olarak da gelişiyor. Çevreye duyarlı, dünya üzerinde bölge sertifikasyonu olan ilk bölge olacak. Buradaki yatırımların tamamına çevre belgesi alma zorunluluğu getiriyoruz ki bu dünyadaki tüm çevre belgelerini inceleyip, Türkiye'de eksik varsa onları da sürece dahil edecek, bu belgelerin de alınmasını sağlayacağız."

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener toplantının ardından Bakan Ersoy'a İzmir minyatürü hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toplantıdan detay görüntü,Bakan Mehmet Ersoy ile detay görüntü,Bakan Mehmet Ersoy'un konuşmasından görüntü.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

========================

Parasını alamadığı iddiasıyla çatıya çıktı MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yapımı süren bir inşaatta işçi olarak çalışan Yakup K. (40), parasını alamadığı iddiasıyla binanın çatısına çıkarak, intihara kalkıştı. 5 bin lira alacağı olduğunu iddia eden Yakup K., uğraşlar sonunda ikna edilerek, çatıdan indirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Yapımı süren bir binanın inşaatında çalışan Yakup K., iddiaya göre, inşaat sahiplerinden parasını alamadı. 5 bin lira alacağı olduğunu iddia eden Yakup K., çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısına çıkarak, intihar girişiminde bulundu. Yakup K.'yi görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ve itfaiye ekiplerinin konuştuğu Yakup K., uzun uğraşlar sonunda ikna edilerek, çatıdan indirildi. İnşaat işçisi Yakup K.'nin, parasını alacağı yönündeki sözden sonra intihardan vazgeçtiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------Çatıya çıkan işçi Yakup Karataş'ı ikna etme çabalarıOlay yerinden genel görüntüHaber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

=====================

Bakan Pakdemirli'ye Isparta'da fahri doktora

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, 2018 yılında kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Senatosu tarafından fahri doktora beratı verildi. Beratını alıp, cübbe giyen Bakan Pakdemirli, programı izleyen öğrencilere, "Sizlere tavsiyem kolunuza takabildiğiniz kadar altın bilezik takın. Mesleki beceriler elde edin. Yabancı dil bilmiyorsanız mutlaka yabancı dil öğrenin, girişimci olun" dedi.

Ankara'dan hava yoluyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve bürokratlar karşıladı. Bakan Pakdemirli daha sonra kara yoluyla fahri doktora beratı töreninin yapılacağı Süleyman Demirel Kongre ve Kültür Merkezi'ne geldi.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, 2018 yılında kurulan üniversitelerinin hızla geliştiğini ve ülkeye yararlı üniversite haline gelmesi için var güçleriyle çalıştıklarını kaydederek, "Üniversitemiz senatosu zatıalinize fahri doktorluk beratı verilmesi konusunda 3 Mart tarihinde bir karar aldı. Bu unvan üniversitemiz tarafından ilk kez siz değerli bakanımıza veriliyor. Bundan dolayı gururluyuz" diye konuştu.

'BENİ BİR ISPARTALI KABUL EDERSENİZ SEVİNİRİM'Fahri doktora beratının okunmasının ardından kürsüye gelen Bakan Pakdemirli'ye cübbesi, Rektör İbrahim Diler tarafından giydirildi ve berat verildi. Kendisine fahri doktora unvanı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakdemirli, "Akademisyen biri olarak böylesine kolay yoldan doktora almak gerçekten çok hoşuma gitti. Bundan sonraki hayatımda akademisyen olarak çalışmayı da düşünüyorum. Öğrendiklerimizi öğretmek, bir şeyler yapmak gayesindeyim. Beni artık bir Ispartalı olarak kabul ederseniz çok mutlu olurum" dedi.

'KOLUNUZA TAKABİLDİĞİNİZ KADAR ALTIN BİLEZİK TAKIN'Salonda bulunan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: "İnsanların kariyerleri kaderleriyle belirlenir. Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım üniversiteye gireceği zaman makine mühendisi olmak ister. 'Kontenjan doldu gel gemi mühendisliğini yaz' derler, yazar. Sonra Ulaştırma Bakanlığı'nda işe başlar ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ile Deniz Otobüsleri Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde yolları kesişir ve başbakanlığa uzanan bir yola girer. Sizlere tavsiyem; kolunuza takabildiğiniz kadar altın bilezik takın. Bilezik derken burma bilezik değil, mesleki beceriler elde edin. Yabancı dil bilmiyorsanız mutlaka bir yabancı dil öğrenin ve girişimci olun. Üniversitenin, akademinin, ilmin ve eğitimin tarımda ne derece önemli olduğunu, ekonomi doktoru olduğum kadar, bir çiftçi olarak da çok iyi biliyorum. Şunu da iyi biliyorum ki üniversiteler, ülkelerin istikbalidir. İstikbal de sağlam bir tarih bilinci ve vizyoner hedefler silsilesiyle mümkün olabilir. Elbette bizim geçmişten öğreneceğimiz çok şey var. Biz nerede yitirdiysek ilmi, orada arayacağız. Nerede kaybetmeye başladıysak zaferlerimizi, o meydanda bulacağız."

KADIN ÇOBANLARA PLAKETTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, konuşmasının ardından çobanlık yapan 7 kadına plaket verdi. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Körkuyu da Bakan Pakdemirli'ye minyatür çoban kepeneği hediye etti. Programın tamamlanmasının ardından Bakan Pakdemirli, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek tarım, hayvancılık, su ve orman ürünleri sektör temsilcileriyle düzenlenecek toplantıya katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Bakan Pakdemirli'nin Kongre Merkezi'ne gelişiDetaylarBakan Pakdemirli'nin sektör temsilcileri toplantısına katılmasıBakan Pakdemirli'nin konuşmasıDetaylarHABER- KAMERA: Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, =====================

Yılın ilk karadutu Silifke'den MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altındaki kara dutun ilk hasadı yapıldı.

Silifke'de domates ve çileğe alternatif olarak dikimi gerçekleştirilen örtü altındaki kara dutun hasadına başlandı. Serasında 2 yıl önce dikimini yaptığı kara dutun ilk hasadını yapan üretici Mustafa Bezgin, "Dut üretimi yapıyoruz. Daha önceleri domates ve çilek üretiyorduk. Girdiler yüksek olduğundan dolayı alternatif ürün araştırması içine girdik ve iklime uygun ve az masrafı olan karadutu seçtik. Şu an için memnunuz. Gayet de iyi bir ürün, sağlıklı, ilacı gübreyi kabul etmeyen tamamen doğal bir ürün. Dutu toplarken ilaç kalıntısı çıkacak satılamayacak sıkıntımız yok dalından kopartıp yiyebiliyoruz" diye konuştu

KİLOSU 15 LİRAEşi Menekşe Bezgin ise, "Dutu severek topluyoruz domatesten çilekten daha kolay geldi bize. Şu anda 15 liraya kadar düşse de talep var ve memnunuz. Tek zorluğu serada olduğu için sıcaklık oluyor. Yani genel anlamda çok memnunuz. Dalından kopartıp yiyoruz, sofralara ulaştırıyoruz" dedi. İşçi kadınlar ise organik olduğu için hem işçilik yaparak para kazandıklarını hemde bol bol bu meyveyi tükettiklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Toplanmış ve kasalanmış karaduttan görüntüSepetteki karadutDalındaki karadutKaradutların toplanmasıÜretici Mustafa Bezgin ile röp.Eşi Menekşe Bezgin ile röp.Menekşe Bezgin'in çocuğuna dalından koparıp kadarut yedirmesiİlaçsız karadutu dalından koparıp yiyen işçiler Çocukların karadut yemesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE,(Mersin),

Kaynak: DHA