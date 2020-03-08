DHA YURT BÜLTENİ-8 Zeybek oynayan kadınlar, erkeklere taş çıkarttı MUĞLA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zeybek oynayan kadınlar, erkeklere taş çıkarttı

Merkez Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında birçok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Komisyonu'nca bir kafeteryada verilen dayanışma kahvaltısı ile başladı. Kahvaltının ardından Menteşe Belediyesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde zeybek gösterisi düzenlendi. Sınırsızlık Meydanı'ndaki gösteride erkeklere taş çıkartan yaklaşık 200 kadın, taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı.Zeybek gösterisinin ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı, yapılan basın açıklaması ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Meydanda toplanan kadınlardan görüntü-Kadınların zeybek gösterisinden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Bilgisayar monitörü içinde esrar ele geçirildi

BOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bilgisayar monitörü içerisine gizlenmiş 864 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü hemşire Ö.Ç, adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. 'Sezar' aramada masaüstü bilgisayar monitörüne tepki verdi. Monitörün içi açıldı. İçerisinde 17 parça halinde 864 gram esrar ele geçirildi. Devlet hastanesinde hemşirelik yapan araç sürücüsü Ö.Ç.(33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şüphelinin adliyeye getirilmesi-Adliyeden detaylar-Monitör içindeki uyuşturucu maddenin fotoğraflarıHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

ANTALYA'da hava sıcaklığının 19 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı tatilciler soluğu sahillerde aldı. Güneşli havayı fırsat bilenler, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Turizm kenti Antalya'nın en yoğun plajlarından Konyaaltı Plajı kalabalık günlerinden birini yaşadı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve tatilciler, sahilde masa açıp güzel havanın keyfini çıkardı. Çocuklar kumlarda oynarken, bazıları büyükleri ile birlikte denize girdi. Bir grup genç de gün boyu kayalıkların üzerinden kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Seyir terasında sahile doğru selfie çekerek anı ölümsüzleştiren vatandaşlar, mart güneşinin tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Konyaaltı sahili genel görüntü-Sahilde güneşlenenlerden görüntü-Kayalıklardan denize atlayan gençlerin görüntüsü-Sahilde balık avlayanlardan görüntü-Sahilde piknik yapanlardan görüntü-Güneşlenenlerden görüntü-Çocukların sahilde görüntü-Denizde yüzen çocukların görüntüsü-Detaylar

HABER: Süleyman EKİN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Tekirdağ'da deniz turuncu renge büründü

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahilleri turuncu aldı. Uzmanlar bu durumun mevsimsel olduğunu belirterek, vatandaşların panik yapmamasını istedi.

Marmara Denizi'ne kıyı Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi sahilleri turuncu renk aldı. Sahilin turuncu renge büründüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da cep telefonların ile fotoğraf ve görüntü çekti. Turuncu renk merak konusu olurken, her yıl bu tarihlerde denize planktonlar nedeniyle turuncu rengin meydana geldiği ifade edildi.

Uzmanlar, vatandaşın panik yapmasına gerek olmadığını ve bu durumun mevsimsel olduğunu söyledi. Yetkililer, "İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ'ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara'nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla 'noctiluca' denilir. Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusu değildir. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Denizdeki turuncur renkten detaylar-Denizden genel görünüm-Dalgalardan detaylar ayrıntılar-Renkli bölgelerden detaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Tunceli'de kadınlardan halaylı 8 Mart kutlaması

TUNCELİ'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, halaylar eşliğinde şenlik havasında kutlandı.Tunceli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen farklı sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, ellerinde pankartla Seyit Rıza Parkı'na yürüdü. Yürüyüşün son bulduğu alanda toplanan kadınlar, günlerini halaylar eşliğinde şenlik havasında kutladı. Kutlamalar, yapılan basın açıklamasının ardından son buldu.

Görüntü Dökümü--------Yürüyüşe katılanlarYürüyüşten görüntüKadınların halay çekmeleriGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

Kaynak: DHA