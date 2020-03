DHA YURT BÜLTENİ - 8

05.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:52

Yunan polisinin ailesinden ayırdığı 10 yaşındaki Menice, babasına kavuştu

EDİRNE'den anne- babası ve 2 kardeşiyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalanan, Afgan Menice Arapzade (10), ailesinden ayrılarak, bir grup göçmenle Türkiye 'ye geri gönderildi. Küçük kızını arayan baba Seyid Arapzade, Edirne 'ye gelip, Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde Menice ile buluştu. Afgan aile, Konya Ereğli'ye gitti.

Avrupa'ya gitme hayali kuran Afgan Arapzade ailesi, bir grup göçmenle Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Ancak 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı. Arapzade ailesinden anne- baba ve 2 çocuğu araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice de başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirildi. Bu sırada ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderildi.

Ailesini kaybeden Menice, yaşadıklarını gözyaşlarıyla DHA ekibine anlatarak, yardım istedi. Anne- babası ile kardeşlerinin hayatlarından endişe ettiğini söyleyen Menice Arapzede, "Ailemi çok özlüyorum. Burada herkesin ailesi var, benim yok. Biz onlara ne yaptık? Neden ailemle beni ayırdılar? Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum. Okumak, eğitimimi tamamlamak istiyorum. Yunan polisi, cep telefonu ve paralarımız ile eşyalarımızı aldı. Yunan polisi çok kötü davrandı, herkesi dövüyorlar" dedi.

KIZINI İSTANBUL OTOGARI'NDA BİLE ARAMIŞMenice'nin ailesinin kaybettiğini DHA'nın duyurmasının ardından Edirne Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de devreye girmesiyle Menice'yi arama çalışmaları genişletildi.

Haberin duyulmasının ardından küçük kızını arayan babası Seyid Arapzade, Edirne'ye gelerek, Afgan gruplara ulaştı. Yaptığı görüşmelerde kızının Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde olduğunu öğrenen baba Arapzade, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile birlikte Menice'yle bulaşacağı alana gitti. Burada bir süre bekleyen baba Arapzade ile Menice, kavuşurken, birbirine sarıldıklarında duygusal anlar yaşandı.

Seyid Arapzade, kızını Yunanistan'da kaybetmesinin ardından İstanbul Otogarı'na dahi gidip, 5 gün aradığını söyledi. Arapzade, "Yunanistan'a geçtikten sonra bizi Yunan polisi yakalayıp farklı araçlarla Türkiye'ye gönderdi. Kızımı çok aradım, sonunda buldum, çok mutluyum. Kızımı çok özledim. Ben Konya Ereğli'de kalıyorum. Menice'nın kardeşleri, annesi de orada, kızımı bekliyorlar. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE ANNEME SARILMAK İSTİYORUM' Menice Arapzade ise babasına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Şimdi babama kavuştum, çok mutluyum. Çok üzüldüm, çok aradım; ama sonunda babama kavuştum. Şimdi sıra annem ve kardeşlerime kavuşmak. Bir an önce anneme sarılmak istiyorum" dedi.Buluşmanın ardından araca binen baba-kız, alandan ayrıldı.

Bakan Soylu, Yunanistan sınırını havadan inceledi İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin yaşadığı hareketliliği görmek için Türkiye-Yunanistan sınırında helikopter ile havadan inceleme yaptı.

Çorlu Atatürk Havalimanı'na inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan helikopter ile Edirne'ye hareket etti. Bakan Soylu, göçmenlerin sınırdaki hareketliliğini helikopter ile havadan inceledi. Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal eşlik etti.

Atının kopan kuyruğunun yerine yenisini yaptırdı ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Halil Bilgin'in kuyruğu kopan atına, diğer atlardan alınan kuyruk kılları ile yeni kuyruk yaptırdı. Yeni kuyruk, kuaför Fikret Kavurt tarafından birleştirilerek ata takılırken Bilgin, "O da kuyruğunun yapıldığını hissetti. Gerçekten de ortaya çok güzel bir eser çıktı" dedi.

Korkuteli'ne bağlı Uzunoluk Mahallesi'nde yaşayan veteriner hekim Halil Bilgin, bakımını üstlendiği 3 rahvan attan birinin kısa süre önce kuyruğunun koptuğunu fark etti. 3 yaşındaki 'Asım' adlı atının kuyruğu koptuktan sonra psikolojisinin bozulduğunu fark eden Bilgin, çözüm aramaya başladı. Yaptığı araştırmalar sonunda da yeni kuyruk yaptırmaya karar verdi. Arkadaşı olan kuaför Fikret Kavurt'tan yardım istedi. Halil Bilgin'in baktığı diğer iki attan alınan kıllar bir araya getirilerek, yaklaşık 2.5 saat süren 'kaynak' denilen yöntemle atın kuyruğuna takıldı.

'O DA KUYRUĞUNUN YAPILDIĞINI HİSSETTİ'Halil Bilgin, "Bir akşam geldiğimde atın kuyruğunun kopmuş olduğunu gördüm. Moralim bozuldu ve atın da görselliği bozuldu. 'Ne yapabiliriz' diye düşündük ve önümüzde yaz olduğu için sinekler atı rahatsız edeceği için, kuyruğu olmadığı için at rahatsız olacak. Sonra düşündük bayanların saç ekleme ve kaynak yaptırdığı aklımıza geldi. Hemen Fikret Kavurt arkadaşım aklıma geldi. Hemen aradım ve atın kopan kuyruğunu anlattım. O da 'hemen gerekeni yaparız' dedi. İlk önce 'bana bir kuyruk getirin, deneyelim' dedi, kaynak tutup tutmayacağını. Diğer atlarımızdan kuyruk götürdük ve denedik, olabileceğini söyledi. Daha sonra diğer atlarımızdan seyreltilmiş şekilde kuyruk topladık. Kuaför Fikret Kavurt'a verdik. Arkadaşımız kuyrukları kaynatma işini yaptı. Eline emeğine sağlık, çok da güzel oldu. Bu kaynatma işi 2,5 saat sürdü. At çok hareketli olmasına rağmen hiç hareket etmedi. O da kuyruğunun yapıldığını hissetti. Gerçekten de ortaya çok güzel bir eser çıktı" dedi.

'2,5 SAAT UĞRAŞTIK VE YAPTIK'Kuaför Fikret Kavurt da "Her insanda olduğu gibi bizde de hayvan sevgisi var. Kendim kadın kuaförü olduğum için sadece işimiz kadınlarla değil. Hayvanların da bu tarz işlere ihtiyacı olduğunu düşündüm. Halil Bey geldiğinde ne yapabilir, olur mu olmaz mı diye tedirginlik yaşadık. Dedim ki 'siz orijinal bir tay kuyruğu getirin bir bakayım, ben de bunların bir analizini ve hazırlığını yapayım' dedim. Gelene bir bakalım uyum sağlayacak mı diye düşündük. Sağ olsun, onlar da bir kuyruk getirdi. Ben de onun çalışmasını yaptım. Biliyorsunuz bayanlar görsel olarak her şeye çok önem verir. Dedik ki at için neden olmasın? Hayvanların da bu tarz şeylere ihtiyacı var. İşlemlerimi yaptık, sağ olsun tayımız da işlemler yapılırken, bizlere çok yardımcı oldu. O da kuyruk takıyor gibi hissetti. 2,5 saat uğraştık ve yaptık. Mutlu ettiğimize inanıyorum. Ben onun gözlerinden anlamıştım, duruşundan. Her şey çok güzel oldu hayvanları sevmek lazım" diye konuştu.

Van'da koronavirüs için tedbirler artırıldı

VAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak, dezenfekte ediliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının komşu ülke İran'da da tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine kentteki tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda vatandaşların toplu kullanım alanlarında tedbir alan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine bağlı ekipler, son olarak kent merkezindeki büyük camilerde çalışma yaptı. Camilerin lavabo ve abdest alma noktalarında özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemleri uygulayan ekipler, alınan tedbirler kapsamında vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması için çalışıyor.

Hastalıkların yayılma ihtimali bulunan alanlarda çalışma yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, ilaçlama çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini söyledi. Allahverdi, "Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin ilaçlama merkezi personelimiz tarafından toplu yaşamın olduğu tüm noktalarda en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında da sabah erken saatlerde özellikle koronavirüs ve diğer tüm bakterilere karşı merkezde bulunan tüm büyük camilerde lavabo ve abdest alma kısımlarında ilaçlamamız devam ediyor. Okullarımız, Göç İdaresi, toplu taşıma araçları gibi tüm toplu yaşam alanlarında bu çalışmalarımız rutin olarak devam edecek" diye konuştu.

Mehmetçikler için zeytin fidanı diktiler

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri tarafından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için Mehmetçik zeytin fidanlığı oluşturdu.

Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde İdlib'te rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler ve Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla Mehmetçik Zeytin Fidanlığı oluşturuldu.

Zeytin fidanı dikim etkinliğine; İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Okul Müdürü Halim Erol, şehit Ömer Uygun'un babası Mehmet Uygun, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Okul bahçesinde oluşturulan fidanlığa İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için zeytin fidanı dikildi ve can suyu verildi.

Suriyeli kanaat önderlerine provokasyon uyarısı ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad ile Rasulayn'dan gelen Suriyeli kanaat önderlerine Avrupa kapılarının açılması konusu, eğlence ve ticari amaçla kullanılan mekanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar, provokasyonlara karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, GAPTEAM Toplantı Salonunda, kentte bulunan ve Tel Abyad ile Rasulayn'dan gelen Suriyeli kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aşiret liderleriyle bir araya gelerek gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı, Türkiye'de yaşayan mültecilere Avrupa kapılarının açılması, eğlence ve ticari amaçla kullanılan mekanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar, provokasyonlara karşı alınacak tedbirler, sosyal medyada yanlış anlaşılacak konulara karşı hassasiyet gösterilmesi gibi hususlarda katılımcıları bilgilendiren Vali Erin, Türkiye'deki Suriyelilerin kardeşlik iklimini korumaları için tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'nin amacının başta ülkesinin güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Erin, şunları kaydetti: "Türkiye, Suriye topraklarında yaşayan mazlum halkı, terör örgütlerinin ve rejimin saldırılarından muhafaza etmek için çaba gösteriyor. Türkiye güneyden, batıdan, doğudan etrafını saran, terör örgütlerinden oluşturulan kuşağa sessiz kalmayacaktır. Bunun için de gerekli müdahaleleri sonuna kadar yapacaktır. Mücadele edilmesi gereken güçlerle bu millet, geçmişten aldığı ilham ve kahramanlığıyla mücadele edecek, yeteneğini ve kudretini ortaya koyacak, o güçleri geldikleri yere gönderecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

