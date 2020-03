DHA YURT BÜLTENİ - 8

02.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:40

İpsala'daki göçmenler, Yunanistan'a geçiş için farklı noktalara gidiyor

AVRUPA ülkelerine gitmek içen Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve bu ülke tarafından kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından İpsala ilçesindeki İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önündeki bekleyen göçmenlerin bir kısmı, kapının açılmaması üzerine farklı yerlerden geçiş yapmak üzere ayrıldı.

Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve kapalı bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenlerin, sınır kapısının açılmaması üzerine farklı yerlerden geçiş yapmak üzere ayrıldı.

Geceleri soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışan göçmenlerin zorlu bekleyişine çocukların daha fazla dayanamayacaklarını belirten göçmenler, farklı geçiş noktaları arıyor. Geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra geri gönderilen göçmenler, "Yunan askerleri her şeyimizi aldı. Paramızı, kıyafetlerimizi, yiyeceklerimizi aldılar. Çoluk çocuk hepimiz aç kaldık. Bu şekilde daha fazla dayanamayız. Biz dayansak çocuklarımız dayanamaz. Yapacak bir şey yok" dedi. Göçmenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna hazırlanırken, diğer tarafta ise vazgeçmeyip bekleyişini sürdüren göçmenler olduğu görüldü. İpsala Sınır Kapısı önünde bekleyen göçmenlerin bir kısmı otobüslerle Edirne kent merkezine götürüldü. Bu arada sınır kapısında önlem alan polis ekipleri, fırsattan istifade ederek yüksek rakamlarla göçmenleri taşımak isteyenlere izin vermedi.

=============================Siverek'te otomobil devrildi: 6 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Serkant Özceylan yönetimindeki 63 KK 292 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan akrabaları Senanur, Zehra, Fatime, Bahar ve Sudenaz Özceylan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

==============================Çorum'da, 4 DEAŞ'lı tutuklandı

ÇORUM'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 kişi tutuklandı.Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantıları olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen materyallere ise el konuldu. Sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Irak uyruklu 4 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Bolu'daki sivil toplum kuruluşlarından TSK'ya destek BOLU'da, 30 sivil toplum kuruluşu ve meslek odalası İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan saldırıyı kınayarak, TSK'ya destek verdi.

Bolu'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşu ve meslek odası Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yapılan saldırıyı kınamak ve TSK'ya destek vermek amacıyla bir araya geldi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Bolu TSO Meclis Başkanı Halit Ergül, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın." dedi.

Sivas, İdlib şehitleri için tek yürek oldu

SİVAS'ta sivil toplum kuruluşları İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikleri anarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine destek açıklaması yaptı.Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan asker ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destekler devam ediyor. Sivas'ta İl Genel Meclisi, İdlib Özel Toplantısı ile bir araya geldi. Toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, Meclis Başkanı Hakan Aksu, meclis üyeleri ve gaziler katıldı.Türk Bayraklarıyla donatılan meclis toplantı salonunda konuşan Vali Salih Ayhan, "Türkiye bugün ve yarın için çok büyük bir mücadele içerisinde. Son zamanlarda çok büyük badireler atlatmaktayız. Hamd olsun bu manada çok güzel birlikteliğimiz söz konusu. Evet şehitler veriyoruz, gazilerimiz oluyor. Ama bu toprakların bir bedeli var. Bin yıllık bir geçmişi var, bir maliyeti var. Bu topraklarda kalmak kolay değil. Şehitler tepesinin boş olmamasının sebebi de budur. Bu topraklardaki varlığımız, devletimizin ve milletimizin bekası için olmazsa olmaz gereken hususlardır. Tarih adeta yeniden yazılıyor. 20 yıl 30 yıl sonra çocuklarımız, belki torunlarımız, bu zamandaki bu gayreti, bu mücadeleyi sınır ötesindeki kahramanların destanlarını okuyacak. Bugün Suriye'de ülkemizin bir parçası adeta Osmanlı coğrafyası. Geçmişte merhamet götürmüş, adalet götürmüş, müreffeh götürmüş bir ecdadın ektiği tohumlar var. Orda o tohumlara istinaden oradayız" dedi. STK'LAR'DAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASITürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı organize edilen 30'a yakın sivil toplum kuruluşu, sendika ve meslek örgütleri de ortak basın açıklaması yaptı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda açıklamayı Başkan Mustafa Eken yaptı. Eken, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" diye konuştu.Açıklamanın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri Türk bayraklarıyla "Ordumuzun yanındayız" mesajı verdi.

=============================Tunceli'deki STK'lardan 'Bahar Kalkanı'na destek TUNCELİ'de, sivil toplum kuruluşları düzenledikleri basın açıklamasıyla Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen 'Bahar Kalkanı' harekatına desteklerini bildirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen 'Bahar Kalkanı' harekatına Tunceli'deki sivil toplum kuruluşları destek mesajı verdi. Kentte faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşları adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ali Göyüldar, İdilip'te, Türk askerine yapılan saldırıyı kınanırken, Tunceli'deki STK'ların her zaman devletin ve milletin yanında yer alacağını bildirdi. Birlik ve beraberlik mesajı vererek, Bahar Kalkan'ı harekatına destek olduklarını anlatan Göyüldar, şunları söyledi: "Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz."

========================="Bahar Kalkanı' harekatına Bitlis'teki STK'lardan destek BİTLİS'te faaliyet gösteren mesleki ve sivil toplum kuruluşları (STK) bir araya gelerek, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdiklerini açıkladı.Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) bir araya gelen STK'lar ortak bir basın bildirisiyle harekata destek verdiklerini açıkladılar. STK'lar adına bildiriyi okuyan BTSO Başkanı Davut Tezcan, Esed rejimi tarafından yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.Tezcan, "Şu an 81 İl'de Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" dedi.'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'Türk askerinin İdlib'de, hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğunu ifade eden Tezcan "Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatıyla almaya da başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsınö dedi.Okunan basın bildirisinden sonra toplanan STK temsilcileri dualar etti.

========================Antalya'daki STK'lardan ortak açıklama: Devletimizin ve ordumuzun yanındayız İDLİB'de gerçekleşen hain saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatına destek amacıyla ortak açıklama yapan STK'lar adına konuşan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 'Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen ortak açıklama nedeniyle Antalya'daki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Antalya Ticaret Borsası'nda biraraya geldi. Sivil toplum örgütleri adına açıklamayı yapan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun hep birlikte bu açıklamayı yaptığını belirterek, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz" dedi.ZULÜMLERE DÜNYA SESSİZ KALDIÖncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhlarının şad olmasını dileyen Çandır, "Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı" dedi.BU SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZTürkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmediğini söyleyen Ali Çandır, "Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez" diye konuştu.BEDELENİ ÖDEYECEKLERMasum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalınmasının beklenemeyeceğini vurgulayan ATB Başkanı Çandır, "Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir" şeklinde konuştu.KATİL REJİMBahar Kalkanı harekatıyla rejim ve destekçilerinin bu bedeli ödemeye başladıklarını dile getiren Başkan Çandır, şöyle devam etti: "Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."ORTAK AÇIKLAMAYA KATILAN STK'LARATSO, ATB, DTO, Alanya TSO, TÜRK-İŞ, TİSK, AESOB, TZOB, HAK-İŞ, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen, TBB, TÜSİAD, MÜSİAD, SMMO, YMMO, TÜGİAD, TİM, TÜED, TÜRSAB, KAGİDER, ASKON, TİKAD, Türkiye Noterler Birliği, TİKAD, TÜMSİAD, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği, TUGİK, ANSİAD, ASBİAD, ANTİAD, AGİDER, ALTINSİAD, DİSK Antalya, Eğitim İş, Eğitim Sen, Gemi Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Diş Hekimleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Tabir Odası, Maden Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası.

