DHA YURT BÜLTENİ - 8

01.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:55

Şehit Uzman Çavuş Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir (24) Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, Akdağmadeni Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Arpalık köyündeki camiye getirildi. Buradaki törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi (HİBK) ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kadir Çakır, ailesi, askeri erken ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Tören öncesi baba İbrahim Özdemir taziyeleri kabul ederken, 7 çocuğundan en küçüğü kaybetmenin acısını yaşayan anne Emine Özdemir, gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyleri ise, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı dökerek, şehit Özdemir'in fotoğrafını öptü. Yozgat İl Müftü Vekili Süleyman Eroğlu'nun öğle namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alındı. Daha sonra tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınan şehit Özdemir, köy mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Anne Emine Özdemir'in görüntüsü-Baba İbrahim Özdemir'in taziyeleri kabul etmesi-Yakınlarının tabuta sarılması-Cenazenin gelişi-Cenaze namazından görüntü-DetayHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/AKDAĞMADENİ, (Yozgat), -======================

Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar SURİYE'nin Cebel El Zaviye bölgesindeki evlerini Esad rejiminin saldırıları nedeniyle terk eden 5 kişilik aile, Türkiye sınırına yakın Kafr Yahmul köyündeki mezarlığa sığındı. Mezarlık içindeki bir odada yaşam savaşı veren ailenin 3 çocuğu mezar taşları arasında oynuyor.

Esad rejiminin, İdlib çevresine aylardır sürdürdüğü bombardıman nedeniyle Cebel El Zaviye bölgesinde bulunan köylerindeki evlerini terk etmek zorunda kalan 5 kişilik aile, yanlarına alabildikleri eşyalarla Türkiye sınırına yakın Kafr Yahmul köyüne geldi. Burada çadır bulamayan aile, bir süre zeytinliklerde kaldı. Aile, köyün mezarlığında Şeyh Ahmed olarak bilinen kişinin daha önce mezarının taşındığı odaya yerleşti. Yaklaşık bir aydır tek gözlü odada yaşam savaşı veren ailenin çocukları da mezarlar arasında oynuyor.

'MEZARLIK OLMASA ÇOCUKLARIM SOĞUKTAN ÖLECEKTİ'

Çocuklarını ve eşini ölümden kaçırdığını söyleyen Ebu Yusuf, "Topçu ve hava bombardımanı nedeniyle köyümüzden ayrıldık. Çünkü helikopterden atılan bir varil bombası evimin yanına düştü ve varil patlamamıştı. Eşyalarımızı toplayıp motosikletle ailemi köyden uzaklaştırdım ve buraya gelip eşyalarımı ağaçların altına koydum. Zeytin ağaçlarının altında birkaç gün geçirdik. Bir oda ve çadır aradım, ancak hiçbir şey bulamadık. Çocuklarım neredeyse soğuktan ölecekti. Buradaki insanlar bana mezarlıkta boş bir oda olduğunu söyledi. Çocuklarım uğruna her şeyi yapabilirdim. Mezarlıktaki odada daha önceden Şeyh Ahmed adında birinin mezarı varmış, cenazeyi çıkarıp götürmüşler. Ben de mezarın üzerin kapattım ve buraya yerleştik. Mezarlıkta kalmayı tercih ediyorum. Böylece çocuklarım soğuktan ölmüyor. Bir oda bulamadım, bir çadır alamadım. Bir ev veya oda kiralamak için yeterince param da yokö dedi.

Görüntü dökümü: --------------------------------------Bombalamalardan kaçan aile ve çocukların mezarlıkta görüntüleri Çocukların mezar taşları arasında oyun oynamalarıÇocuklardan detaylarYaşadıkları küçük odadan görüntüBaba Ebu Yusuf röpdetaylarHasan DÖNMEZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ/İDLİP (Suriye), -

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Komşusu tarafından oğlu öldürülen anne: Eşini hal hatır sormak için ben aradım

ANTALYA'da Celil Dumanlı (51) tarafından eşiyle ilişkisi ve telefon görüşmeleri olduğu iddiasıyla öldürülen Bayram Kır'ın (38) annesi Emine Kır, katil zanlısının eşini, hal hatır sormak için kendisinin aradığını söyleyerek, "Oğlumu yok yere öldürdü" dedi.

Cinayet, geçen yıl 6 Ekim'de saat 21.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Celil Dumanlı'nın eşi S.D., olaydan bir süre önce evi terk etti. Engelli 2 çocuk babası olan Dumanlı, 3546 Sokak üzerinde, arkadaşlarıyla birlikte evinin bahçesinde oturan Bayram Kır'ı gördü. Hızla evine gidip, tabancasını aldı ve geri geldi. Dumanlı'nın adliyede şoförlük yapan Kır'a doğrulttuğu tabanca tutukluk yaptı. Bunu fırsat bilen Bayram Kır koşarak kaçmaya başladı. Ancak Celil Dumanlı, peşinden koştuğu Kır'ı, 5 el ateş ederek, öldürdü. Evinde yakalanan Celil Dumanlı tutuklandı.

'Kasten insan öldürme' suçundan 'ömür boyu hapis' cezası istemiyle açılan davanın Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında, tutuklu sanık Celil Dumanlı, eşinin kendisini aldattığını, yaşadıkları ayrılığın ardından çocukları nedeniyle yeniden bir araya geldiklerini anlattı. Kır Ailesi'nin evine sık sık giden eşini uyardığını söyleyen Dumanlı, "Eşim Bayram Kır'ın annesi ile çok samimiydi. Bu süreçte tartışmalar yaşadık. Bir süre sonra eşimin tavırlarında değişiklik oldu. Saçını boyuyor, makyaj yapıyor, sosyal medyada istemediğim fotoğraflar paylaşıyordu. Yatağını da ayırmıştı" dedi. Celil Dumanlı ayrıca eşi ile Bayram Kır arasında telefon görüşmeleri olduğunu öne sürdü. Mahkeme ise ikili arasında telefon kaydına rastlanmaması üzerine ölen ile kadının cep telefonlarında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Oğlunun, Celil Dumanlı'nın eşini aramadığını savunan anne Emine Kır, katil zanlısının ifadelerinin hayal ürünü olduğunu söyledi. Anne Kır, "Oğlunun hiçbir zaman S.'yi aramadı. Komşum olduğu için ara sıra, hal hatır sormak için ben arardım. Oğlum neden arasın? Olaydan bir kaç gün önce ben aradım S.'yi, uzun zamandır görmemiştim. Hal hatır sormak istedim. Cevap vermedi. Sonra o beni aradı, ben de açmadım. Oğlumun eşini aradığını düşünmüş, yok yere öldürdü. Ölünceye kadar cezaevinden çıkmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Katil zanlısının polisle beraber adliye çıkışı ağlarken görüntüsü ( Arşiv )Adliye dış plan görüntü ( Arşiv )Öldürülen Bayram Kır'ın resmiAnne Emine Kır'ın görüntüsüRÖP: Emine KırHABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Malatya'da toplu taşıma araçlarında ilaçlama

MALATYA'da, toplu taşıma araçları koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçlanarak, dezenfekte ediliyor.

Tüm dünyada tedirginliğe neden olan koronavirüs tehdidine karşı Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçları ile ortak kullanım alanlarında ilaçlama yapıyor. Temizlik ekipleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri'ne (MOTAŞ) bağlı otobüs ve trambüslerde yürütülen çalışmalar kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemi yapıyor.

MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, "İlaçlamayı uluslararası kalite belgeli ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı korozif, kanserojen ve genlere zarar vermeyen, cildi ve gözleri tahrip etmeyen organik maddeler ile yapıyoruz. Özel giysisi, maskesi ve eldiveni bulunan şirket elemanları, ellerindeki püskürtme cihazıyla yolcu tutamak ve tutamak boruları, koltuk ve kapı tutma yerleri gibi temasın yoğun olduğu yerleri özellikle ilaçlıyor. Araçlarımız özel organik maddeler ve buharlı makinelerle temizlenerek yolcularımıza daha temiz ve sağlıklı bir ulaşım hizmeti sunuyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------İlaçlamadan detaylarOtobüs ve trambüslerEkiplerin çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN- Kamera: MALATYA-DHA

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Türk şoförler, Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kaldı TÜRKMENİSTAN koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatınca Türk şoförler, araçları ile İran sınırında mahsur kaldı. Lütfabad Sınır Kapısı'nda günlerdir bekleyen TIR şoförleri, ne Türkiye'ye ne de Türkmenistan'a girebildiklerini söyledi.

Türkmenistan'ın Lütfabad Sınır Kapısı'nı kapatması üzerine Türk TIR şoförleri, sınırda mahsur kaldı. Sınıra yakın parkta bekleyen yüzlerce şoför, koronavirüs endişesi yaşadıklarını belirtip, yiyecek ve içeceklerinin azaldığını artık çarşıya da çıkmalarına izin verilmediğini söyledi. Demirören Haber Ajansı'na cep telefonları ile çektikleri görüntüleri gönderen şoförler, maske bulamadıklarını da aktardı.

Türkmenistan- İran sınır kapısında 2 haftadır bekletildiklerini söyleyen Türk şoförlerden Fırat Tunç, "Sınıra 1 kilometre mesafede duruyoruz. Bine yakın araçla burada bekliyoruz. Önceden yiyecek içecek almak için araçlarımızın bulunduğu yerden çarşıya gidebiliyorduk. Ancak onu da astıkları pankartla yasakladılar. Hapse atarlar, diye bir yere kıpırdayamıyoruz. Virüsten dolayı Türkmenistan sınırı kapatmış. Ne Türkiye'ye ne de Türkmenistan'a giremiyoruz. Türkmen yetkililer ya bizi içeri alsın ya da İran Türkiye'ye geçmemize müsaade etsin. Araçlarımız genelde gıda yüklü ve mazotlarımız bitmek üzere. Arabalarımızdaki yiyeceklerimiz de bitmek üzere" dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri ise İran'ın Tahran Başkonsolosluğu ve Meşhed Konsolosluğu ile irtibata geçtiklerini belirtti. İranlı yetkililerin, sürücüleri en kısa sürede bırakacaklarının sözünü verdiklerini aktaran bir UND yetkilisi, "Türkmenistan hastalık nedeniyle kesinlikle kapılarını açmayacak. Biz de Türk şoförlerin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Umarız bir an önce bu arkadaşlarımızı ülkelerine geri göndeririz. Gürbulak Sınır Kapısı'na dünden bu yana 100 tane araç Gürbulak sınırından karantina alanına alındı. Bunlar İran'da yük boşaltıp geri dönen araçlar. Tahminen bu araçlar bittikten sonra oradaki arkadaşlarımız da alınmaya başlanacak. Konunun takipçisiyiz. Dernek olarak İran'dan Türkiye'ye giriş yapan Türk araçlarına dezenfeksiyon eldiven ve maske dağıtımına da başladık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Bir şoförün asılan pankrt önünde konuşması-Gümrükten geçen bir TIR şoförünün elini dezenfekte etmesi ve maske alması-Bekmeyen tırlar

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZI (AĞRI),

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Otomobil tutkunları Kula'da ilçe turu ile İdlib şehitlerini andı

MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobil tutkunları, Suriye'nin İdlib şehrinde, rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçikler için konvoy oluşturup, ilçe turu attı.

Kula Tofaş Fan Clup önderliğinde düzenlenen etkinlikle, otomobil tutkunları İdlib şehitleri için toplandı. Otomobil tutkunları, İdlib kırsalında rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçikler, araçlarını Türk bayrakları ile donattı. Ardından dakonvoy oluşturup, Sanayi Sitesi'nden başlayarak ilçe merkezinde şehir turu attı. Yunus Emre Kent Meydanı'nda son bulan tur sonrası,şehitler için lokma döktürüldü. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua edildi. Cadde Uşak Team ve Sarıgöl Tofaş Fan Clup üyeleri ile çevre il ve ilçelerden gelen diğer otomobil tutkunları da anma etkinliğine destek verdi.İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi yad etmek amacıyla toplandıklarını dile getiren Kula Tofaş Fan Clup Kurucusu Başkanı İlyas Eşmeli;, "Milletimizin başı sağ olsun. Buradaki topluluğu, kendime ait sosyal medya hesaplarımdan paylaşım yaparak bir araya getirdim. Çevre il ve ilçelerden de arkadaşlarımız şehitlerimiz için Kula'ya geldiler. Ekibimizle birlikte tüm askerlerimizin yanındayız. İnşallah ülkemizin içinde bulunduğu bu durum, en kısa sürede son bulur. Şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimiz için de acil şifa diliyorum" dedi. Otomobil tutkunları, daha sonra olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Otomobiller ile şehir turu atılmasından görüntü-Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasından görüntü-Şehitler için lokma döktürülmesinden görüntü-Kula Tofaş Fan Clup Kurucusu Başkanı İlyas Eşmeli ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

Kaynak: DHA