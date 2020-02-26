DHA YURT BÜLTENİ-8

26.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:33

Sınır Kapısında araçlar dezenfekte ediliyor

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, İran'da koronavirüs nedeniyle giriş-çıkışa kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'na geldi.

İran'da can alan koronavirüs vakaları nedeniyle Gürbulak Sınır Kapısı üç gün önce kapatıldı. Sağlık Bakan Yardımıcı Halil Eldemir, incelemede bulunmak için Gürbulak Sınır Kapısına geldi.

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle Gürbulak Sınır kontrol noktasında yurtiçine giriş yapan Türk araçlarına dezenfeksiyon işlemi uygulamaya başladı. Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen Türk plakalı TIR'lar, dezenfekte edildikten sonra ülkeye giriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------Sınırdan geçen araçların dezenfekde edilişi-Bakan yardımcısının konvoyu (GEÇİLDİ) -Detaylar

Haber: Hümeyra PARDELİ-Kamera: Zafer KUMRU/ AĞRI

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İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış

ISPARTA'daki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ın (16), ifadelerinde 'macera olsun' diye evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, geçen 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarını bulmak için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkan anneler, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı. Ekipler, kızların Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da yolda otostop yaparak bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti. Otomobilin, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp polisi aradığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 genç kızın bulunduğu otomobilin sahibine ulaştı. İlçe emniyet müdürlüğüne çağrılan otomobilin sürücüsü, 3 genç kızı Denizli- İzmir karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söyledi. İsmi açıklanmayan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kızların İzmir'e geldiği bilgisine ulaşan ekipler, şehrin birçok noktasında arama çalışmaları yaptı. Dün saat 16.00 sıralarında genç kızlar, Konak'ta ekipler tarafından bulunarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

'GERİ DÖNÜP DÖNMEYECEĞİMİZİ BİLMİYORDUK'

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan kızların, macera için evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Geri dönüp dönmeyeceklerini bilmediklerini belirten kızların, İzmir'de bazı vatandaşlardan karınlarını doyurmalarını istediklerini de belirttikleri aktarıldı. Denizli'de otostop çektikleri araçtan indikten soran başka bir araca daha otostop çekerek İzmir'e ulaştıkları ortaya çıkan genç kızların, İzmir'de palyaço kılığına girdikten sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirip, bu sayede maddi kazanç sağlama planlarının olduğunu söyledikleri de ifadelerde yer aldı. Geceyi yetiştirme yurdunda geçiren liseli kızlar, gün içinde ailelerine teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Kent Güvenlik Yönetimi'nden görüntüKameraların incelenmesinden görüntüMOBESE kameralarının gözüktüğü Video Wall'dan görüntüFotoğraflar

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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40 metreden çivileme böyle atlamıştı

İşte o anlar ve tepkiler

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili falezlerinde 40 metre yükseklikten denize atlayan bir kişi şaşkınlığa neden olmuştu.

Bugün aynı sahilde denize girenler ve balık tutanlar, falezden atlayan kişinin sosyal medya için atladığını ileri sürüyor, "Sosyal medya ve takipçi kazanmak için bunu yapmaya değmez" yorumunu yapıyor.

Dünyaca ünlü falezlerden ve yaklaşık 40 metre yükseklikten denize çivileme atlayan gencin görüntüsü, hem korkuttu hem de tepki çekti. Kıyafetleri ile denize atlayan kişinin kim olduğu bilinmiyor ancak, "Antalya Hakkında" adlı instagram sitesindeki paylaşım büyük dikkat çekti. Görüntüleri DHA ekibinin cep telefonundan izleyenler, 40 metre yükseklikten hem de kıyafetleriyle atlamayı, "sosyal medya için" yapıldığı görüşünde.

Konyaaltı Sahili'nde balık tutan ve görüntüleri DHA ekibinin cep telefonundan izleyen Zafer Koçbaş, "Neden kıyafetlerle atladı anlamadım ama fenomen olmak içindir bence. Büyük cesaret" dedi. Denize giren Emrecan Güler ise "Yüksekten atlamak çok tehlikeli saçma bence" derken lise öğrencisi Hasan Kıvrak, "Ölüm tehlikesini göze almış bence. Kafasını taşa vurabilir beyin kanaması bile geçirebilir" diye konuştu. Bugün hava sıcaklığının 16 derece bulduğu kentte denize girenler güzel havanın tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)------------------(DÜN GEÇİLMİŞTİ)

- Kıyafetli gencin falezlerdeGeriye doğru gerilmesi ve atlamasıDenize düşmesiSuyun içinde görüntüleri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2): ------------------Konyaaltı sahilinden genel görüntüZafer Koçbaş cep telefonundan görüntüyü izlerkenRÖP1: Zafer Koçbaş ile röportaj40 metre yükseklikteki falezler ve denizden detayDHA Muhabiri Ahmet İstek'in anonsuRÖP2: Emrecan Güler ile röportajRÖP3: Hasan Kıvrak ile röportajRÖP4: Ali Şahin ile röportajRÖP5: Şeref Şahin ile röportajSahilden, falezlerden, kayalıklardan detay görüntüler

HABER: Ahmet İSTEK -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

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Havadan tespit edilen kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza BURSA'da, kaçak hafriyat dökümü yaparak çevre kirliliğine neden olan kamyon sürücüsü suçüstü yakalandı. Havadan helikopterle tespit edilen kamyonun özel bir firmaya ait olduğu belirlenirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube ekiplerince 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince dün, merkez Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin yanı sıra Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde kaçak hafriyat dökümü ve çevre kirliliğine neden olan faaliyetlerin denetim ve kontrolü gerçekleştirildi.

Havadan helikopter ile yapılan çalışmalar sırasında, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki boş alanda kaçak hafriyat dökümünü yaparak çevre kirliliğine neden olan bir kamyon tespit edildi. Karadaki ekiplere bilgi verilerek, kamyon sürücüsü suçüstü yakalanırken, kamyonun ait olduğu özel bir firmaya Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube ekiplerince 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Bursa'da 30 adet yasal hafriyat döküm sahasının bulunduğu, kaçak hafriyat dökümünün önüne geçebilmek adına jandarma ve belediye ekiplerince koordineli olarak hafriyat kamyonlarının denetimine 7/24 aralıksız bir şekilde havadan ve karadan devam edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Havadan görüntüler-Anons anı-Jandarmanın bölgeye gelişi-Jandarmanın suçüstü yapması ve ceza kesmesi

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

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Rusya, domates kotasını 200 bin tona çıkardı ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Rusya'nın domates kotasını 50 bin ton artırarak 200 bin tona çıkardığını açıkladı. Geçen ay Rusya sınır kapısında binlerce TIR'ın kaldığını anlatan Çandır, bunun önüne geçebilmek için gümrüklere otokontrol sistemi getirilmesi gerektiğini vurguladı.

ATB Şubat ayı meclis toplantısı, başkan Ali Çandır'ın yönetiminde başladı. Gündem değerlendirmesi yapan Ali Çandır, Rusya'nın domates kotasını 50 bin ton artırarak 200 bin tona çıkardığını söyledi. Türkiye'den Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze konusunda kotayı tamamen kaldırmasının önemine vurgu yapan Çandır, bu sayede ihracat rakamlarının daha da artacağını söyledi. Geçen ay 150 bin ton domates kotasının dolmasıyla Rusya'ya deniz ve kara yoluyla giden TIR'ların sınırda kaldığını anlatan Ali Çandır, ülkeler arası kota sınırı olduğu için gümrüklerde otokontrol sistemi olmasının gerektiğine vurgu yaptı.

'KOTA TAMAMEN KALKMALI'ATB Başkanı Ali Çandır, "Rusya'nın domates kotasını artırması, beklediğimiz bir olaydı. Hak etmediğimiz bir kotayla karşı karşıyayız. Gelişmiş dünyada ürünlerin bu şekilde kotalarla sınırlandırılmasını hiçbir zaman doğru bulmadık. Dün gece itibarıyla bakanımızın tweet'iyle öğrendik ki, domates kotası 50 bin ton artarak 200 bin tona çıktı. Antalya olarak, ürettiğimiz ürünün yüzde 15'ini ihraç ediyoruz. Önemli olan bu kotanın tamamen kalkması, Rus halkının ihtiyacı doğrultusunda bizden ürünlerini almasıdır. Kotayla sınırlandırılmayı doğru bulmuyorum" dedi.

'GÜMRÜKLERE OTOKONTOL SİSTEMİ GETİRİLSİN'150 bin domates kotasının geçen ay dolmasıyla Rusya sınırına bekleyen TIR'lar olduğunu anlatan Ali Çandır, "Bu konuda üyelerimizin talepleri doğrultusunda bir otokontrol sistemi getirilmeli. Özellikle gümrüklerde kotayla ilgili bir teknik çalışmayla kotayı aşan durumlarda gümrük beyannamelerinin onaylanmaması gibi bir talep var. Eğer böyle olursa, kotayı aştığımız durumlarda geçtiğimiz günlerde olduğu gibi TIR'larımızın sınırlarda kalmasını önlemiş oluruz" diye konuştu.

Siyasetle ticaretin ayrı yapılması gerektiğine vurgu yapan Ali Çandır, siyasi alandaki mücadeleyi ticarete alet etmemek gerektiğini anlattı. Çandır, bu nedenle kota sorununun tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇİN'LE TİCARET DURDUSon dönemde dünyayı saran koronavirüs tehdidi nedeniyle birçok ülkenin sınır kapılarını kapattığını vurgulayan Ali Çandır, "Koronavirüsün ülkeler arası ister istemez etkileri olacaktır. Özellikle bizim hedef pazarımız olan Rusya'ya Çin'den, İran'dan, Suriye'den çeşitli ürünler gitmektedir. Rusya, bu ürünlerin Çin'le olan ticaretlerini durdurmuştur. Diğerleriyle ilgili gelişmelerde Türkiye'ye kısa süreli de olsa belki olumlu yansıyabilir. Ama bizim hedefimiz, sağlıklı üretim yaparak dünya pazarlarında kalıcı bir şekilde ihracat yapabilir hale gelmektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Antalya Ticaret Borsası Şubat ayı toplantısından detay görüntülerBaşkan Ali Çandır'dan detaylarAli Çandır'ın röportajı

HABER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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İdlib'e beton blok sevkiyatı ANKARA'dan demiryolu ile gönderilen 12 vagon çelik beton bariyerleri taşıyan tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Ankara'da hazırlanan 3,6 metre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığındaki 72 çelik beton bloğun yüklendiği 12 vagondan oluşan tren, İslahiye Garı'na ulaştı. Gar meydanında, vagonlardan vinçler ile TIR'lara aktarılan çelik beton bloklar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, Suriye'nin İdlib kentine gitti. Blokların, gözlem ve üs noktalarının güçlendirilmesinde kullanılacağı öğrenildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İslahiye Demiryolu Gar meydanıVagonlarda beton bloklarYükleme çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

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Erciyes'te çığ tatbikatı KAYSERİ'de, 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde 244 personelin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı.

'Afet Müdahale Planı' çerçevesinde, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan çığ tatbikatına, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis, sağlık, Kızılay ve Erciyes A.Ş.'den 244 personel katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen 4 kayakçının üzerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip ile 2 arama kurtarma köpeği ve 30 araç gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bölgede arama faaliyetlerine başladı. Yerleri tespit edilen 4 kişiden 2'si kar kütlelerinin altından yaralı, 2'si ise ölü olarak çıkarıldı. Yaralı 2 kişi, AFAD'a ait amfibik araçlarla ambulanslara götürüldü. Yaklaşık bir saat süren tatbikat başarıyla tamamlandı.

'ÖNEMLİ OLAN KOORDİNASYONUN SAĞLANMASI'

Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, AFAD İl Müdürlüğü'nün koordinesinde tüm kurumların katılımıyla tatbikat yaptıklarını söyleyerek, "Tatbikatlarda önemli olan kurumlar arası koordinasyonların sağlanması. Sahada kimin ne iş yapacağının önceden bilinmesi ve bu plan doğrultusunda çalışılması son derece önemli. Sizlerin de gördüğü gibi arkadaşlarımız özverili bir şekilde tatbikatı gerçekleştirdi. Tabi ki son zamanlarda ülkemizde bu tür afetler oluyor. Olmaması en büyük temennimiz ama olduğu zamanda en hızlı şekilde nasıl müdahale edeceğimizi burada gördük. Tatbikatın değerlendirmesini arkadaşlarımız kendi aralarında yapacaklar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tatbikattan genel görüntü -Kurtarmma ekiplerinini çalışması Vali Yardmıcsı Zekeriya Güney'in açıklamasıDrone görüntüsü-Diğer genel ve detay görüntüler

Haber: Olcay Düzgün - Kamera: Samed Aydın SUN

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Depremde hasar gören Kırkağaç belediye binası taşındı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki 2 katlı belediye binasının, geçen 22 Ocak'taki depremde hasar görmesi nedeniyle başlatılan taşınma işlemi tamamlandı.

22 Ocak tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem ve sonrasında yaşanan artçılar nedeniyle Kırkağaç Belediyesi'nin hizmet binasının duvarlarında çatlaklar, kolonlarında da kırılmalar meydana geldi. 1986 yılında hizmete giren Kırkağaç Belediyesi Hizmet Binası'na Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer tarafından 'kullanılamaz' raporu verildi. Bunun üzerine belediye binasının, geçici olarak hizmet vereceği Pazaryeri mevkisindeki iki katlı Belediye Düğün Salonu'na taşınmasına karar verildi. Taşınma işlemi bugün tamamlandı. Kapısına kilit vurulan Kırkağaç belediye hizmet binasının yıkılacağı tarih ise önümüzdeki günlerde belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------Kırkağaç Belediye Hizmet Binası'nır taşındığı düğün salonundan görüntü-Belediye binasının boşaltılması -DHA Muhabiri Cemil Seval anonsu-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ KIRKAĞAÇ (Manisa),

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Kaynak: DHA