DHA YURT BÜLTENİ - 8

20.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:29

Uygulama yapan polise otomobilin çarpma anı kamerada

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, rutin yol kontrolü sırasında hızla gelen bir otomobilin polis memuru Erkan Temel'e (47) çarpıp, yaralanmasına neden olduğu kaza, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

kaza, dün saat 21.00 sıralarında Denizli - Antalya karayolu, Sarıabat Mahallesi yakınlarındaki yol kontrolü sırasında Denizli Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erkan Temel, Tuncay Çetin yönetimindeki 45 FP 881 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetin yanında ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan Temel'e, hızla gelen Oktay Yıldırım yönetimindeki 20 U 0353 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre savrulan Temel, mesai arkadaşının önüne düşüp, ağır yaralandı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, tedaviye alındı. Temel'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Jandarma kazanın ardından otomobil sürücüsü Yıldırım'ı gözaltına aldı.

Kaza anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kaza anı güevinlik kamerası görüntüsü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

================================

Kazada ölen üniversiteli Emel'in ikizi Sibel: Yarım kaldım

SİVAS'ta geçen yıl ekim ayında otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun babası Kemal Duruduygu, "Benim kızımın hayalleri vardı. Hayalleri yarım kaldı. Suçluların en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" dedi. İkiz kardeşi Sibel ise, "Ben kardeşi olarak eksik ve yarım kaldım. Adalet yerini bulsun" diye konuştu.Sivas'ta 18 Ekim 2019 tarihinde otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Emel Duruduygu hayatını kaybetti. Kazanın ardından halk otobüsü şoförü Mustafa B. ve otomobil sürücüsü İran uyruklu Hamet Reza A. hakkında 'Taksirle öldürmek' suçundan Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mustafa B.'nin tutuksuz, Hamet Reza A.'nın ise tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması, tanıkların dinlenmesi ve lüks otomobilin kaza sırasında kaç kilometre hız yaptığının belirlenmesi için haziran ayına ertelendi.'HAYALLERİ YARIM KALDI'Dava sonrası Sivas'tan Kayseri'ye gelen Emel Duruduygu'nun ailesi, DHA'ya açıklama yaptı. Duruşmada her iki sanığın da birbirini suçladığını belirten baba Kemal Duruduygu, "Mahkemede yalan söylüyorlar. Benim kızımın hayalleri vardı. Hayalleri yarım kaldı. Suçluların en ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Üzgünüm. Lüks aracın İran uyruklu sahibi yalan söyledi. 160 kilometre hızla çarptığını söyleyenler var" dedi.Anne Sabahat Duruduygu ise büyük üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, "2'si de en ağır şekilde ceza alsın. Sanıklar birbirlerinin üstüne attı suçu. Mahkemede doğru bir şey anlatmadılar. Başı dönmüş de, gidememişler de. İnsan bir ambulans çağırmaz mı?" diye konuştu.Emel'in ağabeyi Necati Duruduygu ise, kaza günü otobüsteki tek yolcunun kardeşi olduğunu hatırlatarak, "O gün o otobüste başka öğrenciler de olabilirdi. Benim altını çizerek söylemek istediğim şey şu; kazaya sebep veren İranlı şahıs benim çok zoruma gidiyor. İran'dan gelip benim ülkemde misafir konumunda yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurallarına uymuyor. Kurallara uymamak bana göre bir kasıttır. Yüce adaletin bunu taksirli bir şekilde değil de kasıtlı bir şekilde değerlendireceğini düşünüyorum" dedi.'YARIM KALDIM'Emel'in ikiz kardeşi Sibel ise, kardeşinin çok hayat dolu biri olduğunu belirterek, "En büyük hayallerinden biri öğretmen olmaktı. Çocukları çok severdi. Tek suçu o gün otobüste olmasıydı. Ben kardeşi olarak yarım ve eksik kaldım. Her iki tarafta da kural ihlali var. İkisinin de en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Otobüste tek veya çok kişi olması bir şeyi değiştirmez. Giden bir can var. Olan benim ikizime oldu. Benim kardeşimin hayalleri yarım kaldı. Adalet yerini bulsun istiyorum. İkisinin de cezalandırılmasını istiyorum. Adalet burada da tecelli etsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHayatını kaybeden Emel'in fotoğraflarından görüntüEmel'in babası Kemal, annesi Sabahat, ağabeyi Necati ve ikizi Sibel ile röportajAileden görüntü-Diğer detaylar

Haber: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

================================

TIR'da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR'da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde önlem alarak kontrol noktası oluşturan ekipler, şüphelendiği plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, ismi açıklanmayan TIR şoförünü gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Polis ekipleriDurdurulan TIRTIR'da eğitimli köpek ile yapılan aramaEle geçirilen sigaralarGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

=============================

İdlib'de saldırılar nedeniyle günde yaklaşık 10 bin kişi yer değiştiriyor

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin yoğun saldırıları nedeniyle Ocak 2019'dan bu yana evlerini terk eden sivillerin sayısı 2 milyon 100 bine ulaştı. Yerel kaynaklar, son 6 günde 150 bin kişinin daha saldırılar nedeniyle evlerini, topraklarını terk ederek Türkiye sınırına yakın yerlere göç ettiğini belirtirken, günde ortalama 10 bin kişinin yer değiştirdiğini belirtti.İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Rejim karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'in güneyi ve doğusu, son aylarda Esad güçlerinin ve destekçisi Rusya'nın yoğun hava bombardımanına maruz kaldı.Hava bombardımanının yanı sıra karadan da sürdürülen saldırılarda her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ocak 2019'dan bu yana evlerini terk eden sivillerin sayısı 2 milyon 100 bine ulaştı. Eşyalarını bile alamadan evlerini terk eden sivillerin yoğun trafik oluşturduğu bölgede günde ortalama 10 bin kişinin yer değiştirerek Türkiye sınırına yakın yerlere göç ettiği, bazılarının ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK/YPG/PYD teröründen arındırdığı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine yerleştiği öğrenildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme Kasabası'nda yer alan çadır kampların nüfusunun ise 700 bini aştığı bildirildi.'HAYALİM ÇOCUKLARI İYİLEŞTİRMEK'Türk Kızılayı, AFAD ve Beyaz Baretliler başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları saldırıların ardından arama- kurtarma çalışması yapıyor ve Rejimden kaçan sivillere çadır, giyecek, yiyecek ve hijyen paketi yardımında bulunuyor. Muhaliflerin siyasi yönetimindeki Meşet Ruhin bölgesinde, zeytin ağaçlarının arasına ailesinin kurduğu çadırda yaşayan 12 yaşındaki Meys Rim Abdulrezzak, bölgeye 10 gün önce Sermin ilçesinden göç ettiklerini belirterek, "6 tane kardeşim ve ailemle birlikte bombardımandan dolayı buraya göç ettik. Buradaki yaşam elbette zor, ancak en çok okulumun özlemini çekiyorum. Henüz 6'ncı sınıftaydım. Türk Kızılay'ı burada bize yardımlarda bulunuyor, ancak okulumuzu terk etmek zorunda kaldık. En büyük hayalim, okulumu bitirip doktor olarak buradaki yaralıları, çocukları iyileştirmek" dedi.'EŞLERİMİZİ, ÇOCUKLARMIZI VURUYORLAR'Sermin'de rejimin bombardımanı nedeniyle kollarından ve bacaklarından yaralanan Bekir Abdulrezzak (35) ise ailesiyle birlikte çok zor şartlar altında 15 gün önce Meşet Ruhin'deki boş araziye sığındıklarını belirterek şunları söyledi: "Gece evde uyurken helikopterler vurmaya başladı. Birbirimizi toparladık ve 6 çocuğum, eşimle birlikte yanımıza hiçbir şey almadan buraya geldik. Bize battaniye, çadır ve soba yardımı yaptılar. Bu bölgede 40- 50 kişi yaşıyoruz. Hava çok soğuk, yaşam çok zor ama yapacak bir şey yok. Savaş sadece erkeklere karşı olsa hiçbir sıkını yok ya ölürüz, ya da kalırız ama Rusya ve rejim güçleri eşlerimizi, çocuklarımızı vuruyorlar. İnşallah Türkiye bize destek çıkar, belki bu saldırılar engellenir ve çocuklarımız iyi yaşar."'ÇOK ŞÜKÜR ÇADIRIMIZ VAR'Eşi ve 4 çocuğuyla Sermin'den kaçan Fatima Ehuud ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yaklaşık 17 gün önce sabah ezanına karşı bombardımana uğradık. O sırada yağmur yağıyordu. Yanımıza hiçbir eşya alamadan bir araca binip buraya geldik. Son saldırı öncesinde de başka saldırılar yaşamıştık. Ailemize yakındık, geçim sıkıntımızı idare ediyorduk. O sıralar bir nebze de olsa ortamda güven vardı, inşaat ustası eşim işine devam ediyordu ama şimdi öyle bir şey yok. Allah'a sığınıyoruz. Alnımıza ne yazılmışsa onu yaşayacağız. Artık evimiz olmasa da çok şükür bir çadırımız var, yapacak bir şey yok."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Çadırda yaşayanlarla röpBulaşık yıkayan kadınÇocuklardan yakın yüzKızılay çadır kurmasıDron görüntüleriMuhabir Nuri Pir anonsGenel ve detaylar

Haber: Nuri PİR-Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: Eser PAZARBAŞI/(Suriye)

===========================

Üniversitede bitki türleri kurutularak kayıt altına alınıyor

AKSARAY Üniversitesi (ASÜ) tarafından, doğadan toplanan bitki türleri, sonraki nesillerin ve araştırmacıların yararlanabilmesi için kurutularak, bilimsel veriler ışığında stoklanıp, kayıt altına alınıyor. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bitkilerin stoklanıp kayıt altına alındığı bölümünü ziyaret edip incelemelerde bulundu. Rektör Şahin, kurutulmuş bitki örneklerinin 'Herbaryum' adı verilen bölümde saklandığını belirtti. Türkiye'deki 33 üniversitede olan herbaryumlardan bir tanesinin de üniversitelerinde olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi: "Biz daha önce bu işleri batılı bilim adamlarına havale etmiş gözükürken, şimdi kendi biyo çeşitliliğimizi tespit etmeye onları kayıt altına almaya çalışıyoruz. Türkiye hem toplam bitki türleri bakımından hem de endemik türler bakımından Avrupa'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Avrupa'da toplam 12 bin civarında bitki türü varken bunların tamamına yakını ülkemizde bulunuyor. Endemik türler bakımından da Avrupa'da 2 bin 300 civarında bitki varken bizde 3 bin 600 civarında endemik bitki var. Buda Türkiye'yi biyo çeşitlilik bakımından biraz daha cazip hale getiriyor. "ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul ise bölüm olarak 2008 yılından bu yana bitki sistematiği konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu kapsamda Aksaray ve çevresi başta olmak üzere tüm Türkiye'de arazi çalışmaları yürüttüklerine değinen Erkul, "Ülkemizin biyo çeşitliliğini araştırıyoruz. Herbaryumumuzu 2016'da kurduk. Burada Aksaray ve civarı başta olmak üzere özellikle kapalı tohumlara ait bol miktarda çeşit bulunmakta. Bunun yanında tohum topladık, tohumlarımız mevcut. Tıbbi bitkilere ait bir koleksiyonumuz mevcut. Herbaryumumuz yurt içi ve yurt dışından araştırmacılara her zaman açıktır. Bilimsel çalışmalarımız devam etmekte." diye konuştu.

Görüntü Dökümü --------------------Bitkilerin korunduğu (Herbaryum) dan görüntüler-Bitkilerden detaylı görüntüler ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin röpASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

==========================================

Tavuklarını yemek isteyen tilki seyisinde fenomen oldu

ERZURUM'un Hınıs ilçesinin Saldız Mahallesinde yaşayan Tuncay Edis, tavuklarını yemeye gelen tilkiyle yaptığı sohbeti sosyal medyada paylaşınca fenomen oldu. Edis, tavukları yemesine müsaade etmediği tilkinin karnını doyurup gönderdi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Sadız Mahallesinde oturan Kadriye-Tuncay Edis çiftinin başı son günlerde doğada aç kalan tilkiyle belada. Geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan Edis çiftinin beslediği 7 tavuğu gözüne kestiren tilki sık sık bunlardan birini almak için mahalleye kadar iniyor. Artık köpeklerinde alışıp, saldırmadığı tilki tavukların sahibi tarafından engelleniyor. Tilkinin son gelişini cep telefonuna kaydedip, onunla yaptığı sohbeti sosyal medyada paylaşan iki çocuk babası Tuncay Edis (40), biranda fenomen oldu. Görüntüleri binlerce kişi tarafından paylaşılan Ediz'in tilkiye söylediği, "Bu tavuklar bizim, sen bela mısın? Bunları yiyeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Bunları sana yedirtmeyiz. Tilki kardeş gel ayıpsın, kimse sana bir şey demiyor" sözleri izleyenleri gülümsetti.

Çiftçinin, tavuklarını avlamakta ısrarcı olan tilki Tuncay Edis'in verdiği yiyeceklerle karnını doyurup bölgeden uzaklaştı. Eşine ait olan 7 tavuğu yumurtaları için beslediklerini söyleyen Edis, "Besicilik yapıyorum. Eşim yumurtaları için 7 tane tavuk besliyor. Ama tilki bunları gözüne kestirmiş. Doğada yiyecek bulamayan tilki ölümü göze alıp buraya kadar geliyor. Tilki sık sık gelmesinden dolayı köpekleri bile kendine alıştırmış. Artık köpekler tilkiye tepki bile göstermiyor. Tilki uzun süre tavukların etrafında dolanıp duruyor. Tabi tavukları ona yedirmem. Karnını doyurup gönderdim. Tabi tilkinin ölümü göze alıp buralara kadar gelmesinin en büyük nedeni doğayı katletmemizdir. Doğada ne keklik ne de tavşan bıraktık. Eskiden ben hayvanları kışın yemlemeye çıkardığımda keklik sürüsü ve çok sayıda tavşan görürdüm. Şimdi bunların hiçbiri yok. Doğada aç kalan tilki de mecburen köylere, ilçelere ve şehirlere inecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tuncay Edis'in tilki ile konuşması -Tilkinin tavukları gözetlemesi-Tuncay Edis'in tilkiyi uzaklaştırması

-Tuncay Edis ile röp

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: DHA