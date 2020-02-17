DHA YURT BÜLTENİ - 8

17.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:47

Otomobil baraj gölüne düştü: 2 yaralı

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Karakaya Baraj Gölü'ne düştü. Araçtaki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez ilçe Battalgazi'ye bağlı Hasırcılar Mahallesi Beyazsaray mevkiinde meydana geldi. Kemal Geçkıl yönetimindeki 44 KU 775 plakalı otomobil, Karakaya Baraj Göl kenarında ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu suya düştü. Göle düşen otomobildeki sürücü Geçkıl ile yanında bulunan Serap Sabah yaralandı. Çevredekilerin suya atlayarak otomobilden çıkardığı 2 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sabah saatlerinde bölgeye gelen itfaiye dalgıç ekiplerince yapılan çalışmada gölde başka bir yaralının olup olmadığı kontrol edildi. Göle düşen otomobil, 1 saatlik çalışmayla suyun 4 metre derinliğinden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yeri ve gölBaraj gölünden çıkarılan otomobilGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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Eskişehir'de eşi tarafından öldürülen Hafize Fidan memleketi Manisa'da toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de, kıskançlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada eşi Ferhat Fidan (26) tarafından bıçakla öldürülen Hafize Fidan (35) memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.Odunpazarı ilçesi, Erenköy Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi ev kadını Hafize Fidan, iddiaya göre, dün kıskançlık nedeniyle bir kargo şirketinde çalışan eşi Ferhat Fidan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Ferhat Fidan, 3 yıllık eşini bıçakla yaraladı. Genç kadın, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan, tutuklandı.Hayatının baharında yaşama veda eden Hafize Fidan'ın cenazesi bugün sabah ilk olarak memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki baba evine getirildi. Cenaze aracı Yenimahalle Mahallesi'ndeki baba evinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Anne Meliha Külcü, kızının tabutuna sarılıp, ağladı.Baba Çetin Külcü ise gözyaşlarını tutamadı. Meliha Külcü, damadının telefonlarını engellemesi nedeniyle 2 yıldır kızıyla konuşamadıklarını belirtip, "Kızımı da o katletti. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.Ömer Külcü de acılarının büyük olduğunu belirtip, "Ablam, Ferhat Fidan ile ikinci evliliğini yaptı. İlk zamanlar gayet iyi geçiniyorlardı. Eniştem polisti. Psikolojik sorunlar yaşadı. Bu nedenle polisliği bıraktı. Eniştem, ablama şiddet uyguluyordu. Olay günü de kahvaltı sonrası tartışmışlar. Ekmek bıçağı göğsünün 3 yerinden bıçaklanmış. Kaldırıldığı hastanede ablamın kalbi durmuş. Çalıştırmışlar ancak daha sora tekrar durunca hayat döndürememişler" dedi.Helallik alınmasının ardından Fidan'ın cenazesi öğlen Yenimahalle Hilalli Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Fidan'ın ilk evliliğinden olan oğlu 16 yaşındaki Arda S. (Sayar), baba Çetin Külcü, kardeşi Ömer Külcü ve yakınları ile komşuları katıldı. Kılınan namazının ardından Fidan'ın Belenyaka Mahallesi'ndeki Ilgın Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hafize Fidan'ın fotoğrafı-Fidan'ın annesi Meliha Külcü ile röp.-Fidan'ın kardeşi Ömer Külcü ile röp.-Anne Meliha Külcü'nün kızının tasbutuna sarılıp, ağlaması-Evin önünde hellalik alınması-Cenaze namazını kılınmasından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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İnşaatın 10'uncu katından düşüp öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki Caner Mızrak, dengesini kaybedip yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içindeki bir yurt inşaatında meydana geldi. Elektrik işçisi Caner Mızrak, inşaatın 10'uncu katında çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Beton zemine düşen Mızrak'ı gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Mızrak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Caner Mızrak'ın fotoğrafı-Mızrak'ın kaldırıldığı hastaneden görüntü-Olay yın meydana geldiği yurt inşatından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Şanlıurfa'da 38 bin paket kaçak sigaraya 2 gözaltı

ŞANLIURFA'da arama yapılan TIR'ın dorsesindeki fıstık çuvalları arasında gizlenmiş 38 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada fıstık çuvallarının içerisinde 38 bin 110 paket kaçak sigara, 2 bin 900 elektronik sigara tütünü, 991 kilo nargile tütünü ile 189 cep telefonu kulaklığı ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, TIR'da bulunan ismi açıklanmayan 2 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------TIR'da arama yapan ekiplerFıstık çuvalları arasında ele geçen malzemelerEle geçen sigaralarGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA

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Bursa'da gıda denetim seferberliği başladı BURSA'da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlayan ve 81 ilde eş zamanlı olarak sürdürülen ürün bazlı gıda denetim seferberliği başladı.Bakan Pakdemirli'nin talimatıyla, yıl boyunca devam edecek olan gıda işletmelerine yönelik denetimler, yurt genelinde olduğu gibi Bursa'da da yapıldı. 81 ilde eş zamanlı yapılan denetim seferberliği kapsamında Bursa'da süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller, kasap, şarküteri, aktar, okul kantinleri ve yemekhaneler, lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde 207 kontrol görevlisi ile denetimler başladı. Tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan gıda denetimleri Bursa'da 1 hafta boyunca devam edecek. Üretim yapan 4 bin 84 işletmenin tamamı bir hafta içerisinde denetlenecek.Yıl boyunca tüm işletmeleri ikişer kez denetleyerek gıda sektörünü daha sağlıklı hale getireceklerini söyleyen Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Sayın bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine 81 ilde önemli sektörler denetleniyor. Biz de bu kapsamda 200 denetçiyle birlikte il merkezinde ve ilçelerde denetim yapmaktayız. Hedefimiz, üretim yapan toplam 4 bin 84 işletmenin 6 gün içerisinde denetlenerek sonuçlarının ortaya konulması. Bu kapsamda bir dondurma imalathanesinden denetime başladık. Burası da süt mamulleri kapsamına giriyor. Denetimlerin amacı halkımıza güvenilir gıda sunmak. Yanlış yapanlar varsa onların da gereğini yaparak halkımızın kandırılmasının önüne geçmek. Bursa Türkiye'nin işletme bakımından 4'üncü büyük ili. Yaklaşık olarak 27 bin işletmemiz bulunmaktadır. Bu seneki hedefimiz de 65 bin denetim yaparak bu işletmelerin tamamını en az iki defa olmak üzere denetleyerek bu sektörü oldukça sağlıklı, sıhhatli noktaya getirmek. İnşallah bunda başarılı olmayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız 54 bin gıda denetiminin sadece 706 tanesine idari yaptırım uygulamış durumdayız. Ciddi bir iyileşme var. Bu iyileşme en iyi hale gelene kadar denetimlerimiz sürecek" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHABER: Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Fındıklı'ya kadar ulaştı

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan gümrüğünde, bölgedeki etkili kar yağışı nedeniyle 3 gün boyunca TIR girişlerine izin verilmedi. TIR'lar, Türk tarafında belli aralıklarla 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğu, Karadeniz Sahil Yolu boyunca Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini de geçerek 40 kilometre mesafedeki Fındıklı'ya kadar uzadı.Gürcistan gümrüğünde geçen hafta işlemlerin yavaşlaması ve olumsuz kış şartları üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen TIR'lar Türkiye tarafında kuyruk oluşturdu. Gürcistan'da yol güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu uygulama nedeniyle Türkiye tarafında TIR parkları da doldu. Rize'nin Fındıklı ilçesine kadar uzanan 40 kilometre mesafede yaklaşık 1200 TIR sürücüsü, işlem yapılmasını bekledi. Bölgede kar yağışının etkisini azaltmasıyla, Gürcistan'da yeniden gümrük işlemlerine başlandı. Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sürücüler TIR'larını yol kenarına park ederek, sıralarını beklmeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden olurken, 15 kilometrelik de kuyruk oluşturdu. Günde ortalama 450 TIR'ın gümrük işlemi yapılan kapıda geçişi sağlanmasıyla yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. Günlerce soğuk hava şartlarında işlem yapılmasını bekleyen TIR sürücüleri ise gümrük işlemlerinin bir an öne tamamlayarak geçişlerini yapmak istiyor.KUYRUK PERŞEMBE GÜNÜ SONA ERECEKHopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, yaşanan TIR kuyruklarının TIR sürücülerinin büyük sıkıntı çektiğini belirtti. Akyürek, "Sarp sınır kapısında bazen dönem dönem sıkıntılar yaşanıyor. 8 Şubat'ta Gürcistan gümrüğünde kısa süreli bir sistem sıkıntısı yaşanmıştı. Arkasından 12, 13, 14 Şubat tarihlerinde ise kar yağışı nedeniyle Gürcistan tarafında Batum Kutaisi arasındaki yolun kapalı olması sebebiyle tır geçişlerine izin verilmedi. Günlük 50 araçlara kadar düşürülen geçişler nedeniyle Türkiye tarafında TIR kuyruğu Rize'nin Fındıklı ilçesine kadar uzandı. Gerek Türkiye gümrük personeli gerek Gürcistan personeli gerekli özveriyle çalışsa da yaşanan bu süreçte en büyük sıkıntıyı TIR sürücüleri çekiyor. 24 saat bir aracın içerisinde olmak ve gerekli doğal ihtiyaçlarını karşılamak gerçekten zor bir iş. Cuma günü Fındıklı'ya kadar uzanan kuyrukta 1200 civarında tır vardı bugün öyle saatleri itibariyle bu sayının 750'ye kadar düştüğünü tespit ettik. Cumartesi 547 TIR, pazar 570 TIR'ın geçişi sağlandı. Bugün de 550 geçeceği düşünülürse çarşamba günü en kötü olasılıkla Perşembe günü motor kuyruğunun sona ereceğini ifade edebilirizö diye konuştu.SÜRÜCÜLER ÇARESİZDuruma tepki gösteren TIR sürücüleri, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk yetkililerden yardım istedi. Kayseri'den geldiğini belirten Mehmet Sarı, "Kayseri'den geliyorum. Kapıdan geçeceğiz ama bekliyoruz. Üç dört gündür sırada bekleyen arkadaşlarımız var. Ben sabah 08.00 gibi geldim, daha hiç kımıldama yok. Şu kadar insan bekliyor her sırada, en az 600-650 araba şu anda sırada bekleyen var. Ben Azerbaycan'a gideceğim ama Gürcistan'a giremedim daha. Soğukta burada sıra beklemek çok zor zaman kaybediyoruz taşıdığı malzeme bozulabilecek olan arkadaşlar var. Bugün geçme ihtimalim yok tır parkına girebilirsek belki yarın işlemleri halleder geçişimizi tamamlarızö dedi.'BEKLEYİNCE YÜKÜMÜZ ZARAR GÖRÜYOR'Muharrem Umut ise, "Giresun'dan geliyorum Azerbaycan'a gidiyorum. Önümde 15 kilometrelik bir kuyruk var. Bizim Gürcistan'a geçebilmemiz 2-3 gün sürer. Çünkü önümüzde ki arkadaşlarımız da o kadar zaman bekleyerek ancak geçişlerini yapabildiler. Biz kuru yük taşıyoruz bekleyince eşyamız bir zarar görmüyor ama bozulacak malzeme taşıyan arkadaşlar var. 2-3 gün beklemek onlar için de bizim için de büyük kayıpö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Drone görüntüleri-Röportajlar-Detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR- Arzu ERBAŞ/ARTVİN,

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Doğum sancıları tutan kadın, 5 saatlik karla mücadele sonunda hastaneye ulaştırıldı

VAN'ın Tuşba ilçesi Dilimli Mahallesi'nde doğum sancıları tutan Gülsüm Kızıltaş (39), karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Demirören Haber Ajansı Van ekibi, o zorlu yolcuğu saniye saniye görüntüledi.Van ve çevresinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışının durmasının ardından, karla mücadele ekipleri kapanan 343 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor. Tuşba ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kardan kapanan Dilimli Mahallesi'nde oturan Gülsüm Kızıltaş'ın doğum sancıları başlayınca yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine haber verdi. Tuşba Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu ve tipiye rağmen zorlu bir çalışma sonucunda 3 saatin sonunda mahalleye ulaştı. Burada sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan 4 çocuk annesi Gülsüm Kızıltaş, Van 100. Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. DHA EKİBİ, O ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİHastanın doğumuna kısa bir süre kaldığı öğrenilirken, kurtarma operasyonuna DHA ekibi de eşlik etti. Yolda zaman zaman kara saplanan ambulans, iş makinesi ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Hasta yakınları, kapalı olan yolda tipiye rağmen hastalarına ulaşan karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------İş makinesinin yolu açması-Detaylar-Yolun açılmasını bekleyen ambulans-Muhabir anonsu-İş makinesinin mahalleye ulaşması-Tipide ambulansın zor anları-Sağlık ekipleri eve girerken muhabir anonsu-Doğıum hastasının evden çırakılması-Muhabir anonsu-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Hastaneye yetişirken, araçta doğum yaptı

ADANA'da minibüsle hastaneye götürülen hamile kadın, yolda bebeğini dünyaya getirdi. Kent merkezinde yaşayan Suriyeli Nimet Sraj Ali, doğum sancısı yaşamaya başladı. Yakınlarının aracına alınan Nimat Sraj Ali, aracın ön koltuğuna oturdu. Hastaneye hareket eden araçta, bebek hastaneye varmadan dünyaya geldi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne gelen araçtan bebeği sağlık çalışanları aldı. Doğumun ardından Suriyeli kadın ve bebeği, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Akif ÖZDEMİR/ ADANA,

Kaynak: DHA