DHA YURT BÜLTENİ - 8

12.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:30

Çatak-Bahçesaray karayolundaki çığ temizleme çalışmaları devam ediyor(2)

İTFAİYECİNİN KAYIP OLDUĞU BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPILAMAYACAKVan Valiliği, Çatak- Bahçesaray karayolundaki bir itfaiye erinin kayıp olduğu çığ bölgesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle, arama çalışmalarının bugün de yapılamayacağını açıkladı. Açıklamada, "Van-Bahçesaray karayoluna 4- 5 Şubat tarihinde düşen çığ bölgesine gitmek üzere yol açma çalışması yapan ekipler, çığ bölgesine 4 kilometre kala yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, Jandarma, UMKE, Meteoroloji ve Karayolları'ndan teknik heyetin yaptığı değerlendirme sonrası, çalışmalara ara vererek geri dönmüştür. Bölgede hava koşullarının normale dönmesi sonrası Görentaş Bakımevi'nde bekletilen iş makineleri, yol açma çalışmalarına yeniden başlayacaktır" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (2) EV SAHİBİ AİLEYİ ANLATTIAileye, 4 yıl önce evini kiraladığı söyleyen ev sahibi Furkan Y., üvey çocukların gelmesinin ardından sürekli kavga sesleri duyduklarını anlattı. Üvey çocukların dilendirildiğini ve sürekli şiddete maruz kaldığını iddia eden Furkan Y., "İlk zamanlar üvey çocukları ortalıkta yoktu. Daha sonra üvey çocuklar geldi, kavgalar olmaya başladı. Gece 3-4'de, uykudan uyanıp kavgayı ayırdığım zamanlar oldu. Çocuklara şiddet uygulandığını biliyorduk. Anneleri kendi çocuklarına bakıyordu ama üvey çocuklarına bakmıyordu. Kendi çocukları dondurma yerken, üvey çocuğa dondurma almıyorlardı. Özellikle babaları evde yokken çocuklar darbediliyordu. Evden çıkarmak istedim ama çıkaramadım. Çocukları dövdüğüne şahit oldum. Üvey çocuklar, anneye hizmet ediyordu. Burada çöpe girdiklerini bilirim. Çocukları çöpe sokuyordu, dilendiriyordu. Evlerini ben dizdim. Komşular da yardım etti" dedi.DİĞER ÜVEY KARDEŞ YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİYE ALINDIÖte yandan Muhammed'in ablası H.H.'nin, Bursa Şehir Hastanesi'nin Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. 14 yaşındaki kızın, vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar olduğu belirlenirken, sıcak suyla işkence yapıldığı iddia edildi.

Görüntü Dökümü-----------------------Ailenin kaldığı evden detaylar-Ev sahibi röportajı

Haber: Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/GEMLİK,(Bursa),Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK, (Bursa),

===================================Sobadan zehirlenen çift, yan yana toprağa verildi

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Mehmet Cihan (60) ile eşi Hüsne Cihan (59), gözyaşları arasında, yan yana toprağa verildi.İslahiye ilçesinde, çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mehmet Cihan ve eşi Hüsne Cihan, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. 40 yıldır evli olduğu öğrenilen çift, bugün Yeni Mahalle Sanayii Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında İslahiye Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Çiftin aynı evde farklı odada uyurken karbonmonoksit gazından zehirlendiği, hastaneye kaldırılan oğulları Mehmet Cihan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Sanayi CamiiCenaze namazı kılınmasıCenazelerin omuzlarda taşınmasıGenel ve detay görüntüler

(Haber- Kadir ÇELİK -Kamera: --GAZİANTEP-DHA)

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Tokat-Sivas Karayolu kara teslim oldu

TOKAT'ta, etkili olan kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas Karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde sürücüler zor anlar yaşıyor.Kentte sabahın erken saatlerinde etkili olan sulu kar yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Tokat-Sivas Karayolu'nda ulaşımı aksattı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Karayolu üzerinde üç noktada trafik ekipleri tarafından araç geçişleri kontrol olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas Karayolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ise yolda kalan ağır tonajlı araçlar, karayolları ekipleri ve çeki yardımı ile kurtarıldı. Karayolları ekipleri yolun açık kalması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Görüntü Dökümü: -Yoldan görüntüler-Bekletilen araçlar-Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Bartın'da dere taştı, yol ulaşıma kapandı (4) ÇAY YATAĞINDA TOPRAK KAYMASIBartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde dün gece metrekareye 31 kilogram yağış düştü. Beldeden geçen Kumluca Çayı yatağında 40 metrelik alanda toprak kayması meydana geldi. Pazar yerine ve evlere yakın alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle Kumluca Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle taş tahkimat yaparak, önlem almaya çalıştı.Kumluca Belde Belediye Başkanı İsmail Can, "Hafta sonu yoğun şekilde devam eden kar yağışı sonrasında, dün gece aşırı yağmur yağdı. Kar erimesi sonucu beldemizin içinden geçen çayda sular yükseldi. Buraya iki vadinin birleştiği çayımızın kenarındaki pazar yerinin kenarına kadar geldi. Biz belediye olarak geçici bir önlem aldık ama yağış devam ederse, ormanda yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki kar erir ve büyük felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Pazar yerimizin kenarında yaklaşık 40 metrelik bölümde hasarımız var. Acilen bu sorunu da çözmemiz gerekir. Eğer kar erimeye devam ederse büyük tehdit altına oluruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kumluca çayından detay-Vatandaşların yıkılan yere bakması-Yapılan çalışmalar-Belediye Başkanı İsmail Can ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Kilis'te soğuk hava su borularını patlattı

KİLİS'te soğuk hava nedeni ile su boruları ve güneş enerjisi panelleri buz tutarak kırıldı. Kentteki tesisatçılar gelen tamirat taleplerine yetişememeye başladı. Kentte etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların eksi 10-15 derecelere düştüğü kentte birçok su borusu ve güneş enerjisi paneli buz tutarak kırıldı. Tesisatçılar ise artan tamirat taleplerine yetişememiye başladı. Tesisatçı İbrahim Çelik, "Birçok arıza ihbarları geliyor. Şu ana kadar 20 ye yakın ihbar var. İşleri yetişemiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------- - Arızalar yapılırken Güneş enerjilerinden görüntüÇalışmalardan görüntüSu arızasını yapan ustayla röportajGenel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Bitlis'te kar esareti

BİTLİS'te, bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, araçlar ve tek katlı evler adeta kara gömüldü. 73 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı vatandaşlar kardan yaptıkları tünelle evlerine gelip gidiyor.Bitlis ve çevresinde bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 73 köy yolunun kapalı olduğu kentte, kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği kentte, araçlar ve tek katlı evler adeta kara gömüldü. Evlerinden çıkan vatandaşlar, kara gömülen araçlarını bulmakta zorlandı.Kapanan köy yollarının açılması için yoğun bir mücadele yürütülürken, meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Bazı vatandaşlar, kara gömülen evlerine kardan tünel yaparak gelip gidiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------------Kar altında kalan evlerden detaylar-Karlı sokaklardan görüntü-Kar altındaki araçlardan detaylar-Kardan eskimo yapan vatandaşlardan detayler-Genel ve genel detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Karayolları ekiplerinin zorlu kış mesaisi

SİVAS'ta kar yağışı ve tipi şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, zorlu kış şartlarında yaptıkları çalışmalarla yolları ulaşıma açık tutmak için çaba gösteriyor. Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı tüm kente etkisi altına aldı. Hem kent merkezinde hem de şehirlerarası yollarda yaşanan kar birikintisi ve tipi nedeni ile zaman zaman ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Sivas-Malatya karayolunun 55'inci kilometresinde yer alan ve kışın sürücülerin korkulu rüyası olan Yağdonduran geçidinde de yoğun tipi ve sürgün etkili oldu. Yoldaki buzlanma nedeni ile görevden dönen bir karayolu aracı yan yatarak devrildi. Yaralı olmayan kaza sonrasında ekipler aracın kurtarılması için harekete geçti. Kent merkezinden getirilen vinç yardımı ile devrilen araç yer yer görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğü tipi altında güçlükle kaldırıldı. Yolda her hangi bir kaza yaşanmaması için Malatya yolu her iki yönden bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin devrilen aracı kaldırmasının ardından trafik ekiplerinin kontrolünde yol yeniden ulaşıma açıldı. Yollarda kayan araçlar nedeni ile de kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.Yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi beklenirken, özellikle ağır tonajlı sürücülerin mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları ve mutlaka zincir takmaları istendi.

Görüntü Dökümü: -Yollardan görüntüler-Tipi altında çalışan karayolları dozeri-Devrilen karayolu aracı-Ekiplerin vinçle kurtarma çalışmaları-Sunumlar-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Canları sıkıldığı için otomobil lastiği kesmişler İZMİT'te, bir otomobilin 4 lastiğini kesen 3 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Görüntülerden kimlikleri belirlenerek yakalanan şüpheliler, lastikleri canları sıkıldığı için kestiklerini söyledi.İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde 3 Şubat gecesi yaşanan olayda, A.B.'ye ait otomobilin 4 lastiği kesildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan A.B., aracının 4 lastiğinin kesik olduğunu görünce polise haber verdi. Polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. 3 kişiden birinin aracın lastiklerini kestiği görüldü. M.K. (16), A.A. (19) ve T.Y. (19) olduğu belirlenen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde lastikleri canları sıkıldığı için kestiklerini söyledi.Otomobil sahibin zararını karşılaşacaklarını belirten 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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UEDAŞ, SCADA sayesinde arızalara anında müdahale ediyor

LİMAK Enerji bünyesinde Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, SCADA sistemi ile kesintileri merkezden 5 ile 10 saniye içerisinde giderilebiliyor. Bu sistemle arızların yüzde 37'si uzaktan giderilirken, müşteri memnuniyetinin de artması sağlanıyor.Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde kişiye hizmet veren UEDAŞ, müşteri memnuniyetine yönelik yatırımlarını artırarak devam ettiriyor. Elektrik kesinti sürelerini en aza indirme amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında geliştirilen SCADA sistemi, elektrik kesintilerine uzaktan anında müdahale edilip, arızaların kontrol edilmesini sağlıyor. Aboneler de sistem sayesinde mağduriyet yaşamıyor. SCADA sistemine yapılan yatırımlar sayesinde oluşan arızaların yüzde 37'sinin uzaktan çözüldüğünü belirten UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "SCADA basit bir tabirle uzaktan izleme ve bilgileri depolama, arızalara müdahale ettiğimiz bir sistem. Sistemle şebekemizi uzaktan izleyebiliyoruz. Operatörlerimiz sayesinde arızalara 24 saat kesintisiz uzaktan müdahale edebiliyoruz ya da yapacağımız manevralarda, enerjiyi açma ve kesme işlemlerini buradan yapabiliyoruz. Burada 4 il kontrol ediliyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'yı buradan kontrol edebiliyoruz. Toplamda 413 istasyonumuz var, 2020 yılının sonunda 40 milyon yatırımla 500'e ulaşacağız. Arızalara 5 ila 10 saniye arasında müdahale edebileceğizö dedi."ARIZALARIN KISA SÜREDE ONARIMI MÜŞTERİLERİMİZİ MEMNUN EDİYOR"Sistem sayesinde arıza oranlarında düşüş olduğunu ifade eden Gökay Fatih Danacı, "Bu sistem sayesinde abonelerimiz, elektriğin kesildiğini fark etmiyor. Çünkü 5 ila 10 saniye arasında arızaları gidermiş oluyoruz. Bu sistem sayesinde arıza süremizde düşüş söz konusu. Arızalarımızda 2018'e göre 2019'da yaklaşık yüzde 30 bir azalma var. Arızaların kısa sürede onarımı müşterilerimizi memnun ediyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü: ------------------------------------SCADA merkezinden görüntüler-SCADA personeli çalışmaları-UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA