DHA YURT BÜLTENİ - 8

11.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:20

Özgecan Aslan, ölümünün 5'inci yılında mezarı başında anıldı

MERSİN'İN Tarsus ilçesinde 5 yıl önce okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Öğlen saatlerinde kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine gelen başta Songül-Mehmet Aslan çifti ve aile yakınları, Özgecan Aslan için dua edip, mezara çiçek bıraktı. Aslan'ın anne ve babası, kızlarını anarken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Aslan, kızının acısının ilk gün ki kadar ağır olduğunu söyleyerek, "Çok kötüyüz. Ailecek ölü gibiyiz. Masum canlarımız ölüyor. Buna bir 'dur' diyelim ki başka canlar yanmasın. Onu unutmayan ve yanımızda olanlardan Allah razı olsun. Özge'nin hiçbir suçu yoktu. Hayalleri vardı. 'Dünyanın en iyi psikologu olacağım' diyordu. Ama hayallerini gerçekleştiremedi" dedi.

'MASUM CANLARIMIZ YANMASIN'

Baba Mehmet Aslan ise kızının ölümünün üzerinden geçen 5 yıl içinde yüzlerce kadının cinayete kurban gittiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Ceren Özdemir de masumdu o da katledildi. Psikolojik durumu iyi olmayan insanlar ne için böyle şeyler yapıyorlar bilmiyorum. Umarım çözülür. Durduk yere insan öldürmenin altında yatan psikolojik sebeplerin araştırılması lazım. İstemediğimiz birçok acı olay yaşanıyor. Artık insanlarımız ölmesin, masum canlarımız yanmasın"

Görüntü Dökümü

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Özgecan Aslan'ın mezarından detayAnne ve babasının mezar başında dua etmesiKur-an okunmasıAnne ve baba ile röp.Özgecan'ın yakınlarının mezar başında görüntüleri

SÜRE: 03'54" BOYUT: 437 MB

Haber: Can ÇELİK -Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Fazile'ye 8 saatte ulaşıp, 2 saatte hastaneye götürdüler

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı yolu kardan kapanan Çavuşlu köyünde, yüksek ateş sonucu hastalanan Fazile Olga'yı (10) hastaneye ulaştırmak için harekete geçen sağlık görevlileri ile karla mücadele ekipleri, 15 kilometrelik yolu 8 saatte aşabildi. Sağlık ekiplerinini ilk müdahalesinin ardından Fazile, 2 saatlik yolculuğun ardından hastaneye götürülebildi.

Pervari ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde oturan Olgu ailesinin kız çocukları Fazile Olgu, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlandı. Ailesi, kızlarını hastaneye ulaştırmak için sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. İhbarı alan sağlık görevlileri, Çavuşlu köyünün kardan kapalı olduğunu öğrenince İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık görevlilerinin yardım talebi üzerine karla mücadele ekipleri, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çavuşlu köyüne gitmek için harekete geçti. Karla mücadele ekiplerinin yaptığı kar temizleme çalışmasının ardından 8 saat sonra köye ulaşan sağlık görevlileri, Fazile Olga'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla, 2 saatlik yolculukla Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil serviste tedaviye alınan Fazile Olga'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 ÇOCUĞUNU ÇEŞİTLİ HASTALIKLARLA KAYBETMİŞ

Baba Reşit Olga, daha önce 6 çocuğunu çeşitli hastalıklar sonucu kaybettiğini ifade ederek, hayatta kalan 4 çocuğundan Fazile'yi hastaneye ulaştıran sağlık görevlileri ile karla mücadele ekiplerine teşekkürlerini iletti. Olga, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kızım rahatsızlandığı an itibariyle ekiplere ihbarda bulunduk. 4 çocuk babasıyım, 6 çocuğumu çeşitli hastalıklardan ötürü kaybettim. Fazile hastalanınca çok endişelendim, ancak sağ olsun ekipler köyümüze ulaşıp ve kızımı kurtardılar" dedi.

Görüntü Dökümü------------Kapanan yolların açılmasıYolların açılması ambulansın ilerlemesiEkiplerin köy varmasıSağlık ekiplerinin hastayı almasıGenel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 253 MB

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Karaburun'daki İris Gölü'nde açılan kanallar kapatıldı İZMİR'de, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun'da, doğal güzelliği ile ön plana çıkan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok kuşun da üreme alanı İris Gölü'ne mülkiyet sahipleri tarafından aralık ayında açılan kanallar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla Karaburun Belediyesi'nce kapatıldı. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İris Gölü'nün kamulaştırılarak, korumaya alınmasını istedi.

Karaburun'a bağlı Küçükbahçe Mahallesi sınırlarında bulunan 358 dönümlük alan üzerindeki İris Gölü'nün, 1978 yılında yapılan kadastral parselasyon çalışmalarının ardından özel mülkiyete geçişi sağlandı. Önemli sulak alan olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki bahçe çintesi, çayır incir kuşu, tepeli toygar, tepeli pelikan, tepeli karabatak, karabaş martı, küçük kerkenez, bıyıklı doğan gibi kuş türlerinin üreme sahası olan İris Gölü'ne aralık ayında kanallar açıldı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile ÖÇKA ilan edilen Karaburun'daki eşsiz güzelliğe sahip, aynı zamanda birinci derecede sit olan gölde açılan kanallar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla Karaburun Belediyesi'nce alana getirilen kepçe ile kapatıldı. Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, 358 dönümlük İris Gölü'nün, mitolojide de yer aldığını belirterek, "Burası mevcutta göl ama 1978 yılında buranın kadastrosu yapılırken, alan göl olarak yazılmıyor. Arazi olarak şahıs adına mülkiyet tahsis ediyorlar. Biz kanalların açıldığı duyumunu 14 Aralık'ta aldık ve müdahale ettik. O tarihte çalışma durduruldu" dedi.

'ÖZEL MÜLKE KONU OLAMAZ'

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, konunun soruşturma aşamasında olduğunu söyleyen Erdoğan, "Göl aslında yasal olarak kimsenin özel mülkiyetine konu edilmemesi gereken bir alan. Bu nedenle biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün verdiği karar doğrultusunda, alanda açılan yerlerdeki toprak yığınlarını çekiyoruz ve kanalları kapatıyoruz. Ama bu bir çözüm değil. Daha önceki yıllarda da kanal açma çalışması yapılmış, müdahale edilmiş ve kanal kapatılmıştı. Devlet yetkililerine seslenmek istiyoruz. 3621 sayılı kanun, kıyıları tarif eder. Göller de bunun içerisindedir. İris Gölü de özel mülkiyete konu olamayacağı için dava açılıp tescil harcı bırakılması gereken yerlerden. Bir an önce davayı açmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

'ACELE KAMULAŞTIRMA İLE GERİ ALINSIN'

Yarımada için çeşitli acele kamulaştırma kararlarının alındığını anımsatan Başkan Erdoğan, "Acele kamulaştırma asıl burası için gerekli. Umarım bir an önce burası koruma altına alınır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bu konuda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Umarım bir daha bu tip müdahaleler ile karşılaşmayız. Çünkü bu alan bölgedeki tek sulak alan. Çeşitli kuş türlerinin göç yolu üzerinde bulunuyor. Aynı zamanda kuluçkaya yatma yerleri. O nedenle buraya verilecek zarar, büyük bir alanı etkileyecek. Biz herkesten duyarlı olmalarını bekliyoruz. Şu anda üzerimize düşeni yaptık ama bu geçici çözüm. Sorunun kalıcı olarak çözülmesini istiyoruz" dedi.

Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici ise "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belediyeye yapılan görevlendirme ile kanalların tamamını kapatıyor. Bu çok güzel bir gelişme ama geçici bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. Biz, İris Gölü'nün acele kamulaştırma ile geri alınmasını, koruma altına alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİris Gölü'nden görüntüKepçenin kanalları kapatmasından görüntüDrone görüntüsüBelediye Başkanı İlkay Girgin ErdoğanKaraburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici ile röp

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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DONAN KAMYONETİN ALTINDA ATEŞ YAKTISivas eksi 23 derece ile buz tuttu (2)

Sivas'ta dün akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle bir kamyonet yolda kaldı. Kamyonetin sahibi olduğu sanılan kişi çevreden bulduğu kağıt ve kartonları yakıt deposunun altına koyarak ateş yaktı. Yakıt deposunda donan mazotu ateş yakarak çözmeye çalışan kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşın ateş yaktığı sırada, başında bulunan külah şeklindeki parti şapkası ise şaşırttı.

Görüntü Dökümü: -Kamyonet altında ateş yakması-Başına taktığı parti şapkası

Haber: SİVAS, DHA

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Ordu'da o binaların yıkımına başlandı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Milletvekili Ergün Taşcı'ya akıbetini sorup, "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" dediği, 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nca iptal edilerek, inşaatı durdurulan, Ordu'daki 12'şer katlı 3 bloğun yıkımına başlandı.

Ordu'nun Kirazlimanı Mahallesi kıyı şeridinde, 2018 yılının Mayıs ayında, dönemin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12'nci kata kadar ulaşıldı. İnşaatları için kent silüetini bozduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nce harekete geçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliği ile yatay mimarinin esas alınması amacıyla daha önceki 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Kararla birlikte şu an 12'şer katlı olan 3 bloğun da olduğu çok katlı bina inşaatları durduruldu, binalar için yıkım kararı alındı.

Projeyi hayata geçiren konsorsiyum, ruhsat iptali ve yıkım kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması için dava açtı. Açılan davada 'yapı ruhsatı geçerli' kararı verilmesinin ardından binada çalışmalar yeniden devam etti. Büyükşehir Belediyesi, istinafa yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine konuyu Ordu İdare Mahkemesi'ne taşıdı. İdare mahkemesi, binalar için yıkım kararı verdi.

YIKIM BAŞLADI

İnşaatı yapan konsorsiyuma yapılan tebligatın ardından belediye ekipleri, sabah saatlerinde polis eşliğinde bölgeye giderek, binaların yıkımına başladı. Ekipler zeminden başlayarak iş makineleri ile binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Yıkım alanına kimse yaklaştırılmazken, çalışmaların birkaç gün süreceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYıkım detaylarıBina detaylarıHaber: Nedim KOVAN - Kamera: Ahmet BAYRAK ORDU-DHA

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Bilecik'te yaralı çakal tedavi altına alındı

BİLECİK'te otomobilin çarparak yaraladığı çakal, belediye ekiplerince tedavi altına alındı.

Şehir Mezarlığı yol kenarında yaralı çakal bulanlar, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yaralı çakal veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaralı çakalın tedavi edildiğini belirterek, "Ekiplerimiz, şehir mezarlığına yakın bir alanda yol kenarında yaralı olarak buldukları çakalı, müdahale aracımızla getirdiler. Her iki arka bacağında kırık tespitinde bulunduk. Gerekli tedaviyi yaptıktan sonra şu an misafir ediyoruz. İyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakacağızö dedi.

Görüntü Dökümü: -Yaralı çakalın yoldan alınması-Merkeze getirilmesi-Tedavi edilmesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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Kaynak: DHA