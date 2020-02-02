DHA YURT BÜLTENİ-8

02.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:36

Manisa'da korkutan deprem (2)

Depremlerle beşik gibi sallanan Akhisar ve Kırkağaç'ta tedirgin bekleyiş sürüyor

Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremler sonrasında vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor. Son alarak saat 14.36'da Kırkağaç'ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem endişeyi daha da artırdı. Merkez üssü Akhisar'ın Gökçeahmet Mahallesi'nde saat 03.23'te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi dışarıda geçiren vatandaşlardan görme engelli Hilmi Çakır (66), "Gerçekten çok zor durumdayız. Hele benim gibi görme engelli biri için daha da zor. Bu gece de meydana gelen deprem bizi çok korkuttu. Rabbim yardımcımız olsun" dedi. Çadırda yaşamını sürdüren lise öğrencisi Nefise Yaşar (16), "Bu gece çok korktuk. O korkuyla aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Depreme uykuda yakalandık. Çok kötü bir durumdu. Çadırın içerisindeydik. Çadırın gidip geldiğini gördük. Alttan büyük bir ses geldi. Gerçekten çok korkunçtu" diye konuştu. Arife Eriş (41) de hallerine şükrettiklerini belirterek, "Bu günler anlatılmaz çok endişeliyiz. Son 2 gündür, artık depremler sona erdi diye düşünüyorduk. Ancak, yine sarsıntılar başladı. Gerçekten çok korktuk" dedi.

'MUHTAR EVLERDEKİ SON DURUMU ANLATTI'

Depremlerden sonraki bilanço hakkında bilgi veren Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Muhammed Mustafa Özdemir (29), şunları söyledi: "Mahallemizde 35 hafif, 25 ağır hasarlı bina var. Bunların bazıları yıkılmaya başlandı. Gece yarısı olan depremden sonra insanlarımız daha da panik oldu. Biz burada zor günler geçiriyoruz. Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralımız yok. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Biz bu kadar ilgi ve alaka olacağını bilmiyorduk. Bu bize güç verdi gerçekten. Yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz."VALİLİKTEN AÇIKLAMAManisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "2.2.2020 tarihinde saat 03.23 de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Depremin yaşandığı Kırkağaç Karakurt Mahallesi'nden görüntü-Depremin yaşandığı Akhisar Gökçeahmet Mahallesi'nden görüntü-DHA muhabiri Cemil Seval'in anonsu-Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Muhammed Mustafa Özdemir ile röp.-Gökçeahmet Mahalle sakinlerinden Hilmi Çakır, Nefise Yaşar, Arife Eriş ile röp.-Deprem çadırlardan görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA

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Akşener, şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı (2) AKŞENER, TARIMDA ÜRETİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Çeşme İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bir süre ilçe yönetimi ile sohbet eden Meral Akşener, daha sonra esnafı gezdi. İnkılap Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen Akşener'e Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran da eşlik etti. Meral Akşener, ilçede düzenlenen Tohum Takas Şenliği'ne katıldı. Şenliğin konuşmacıları arasında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in eşi Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer'le bir süre sohbet eden Akşener, yerli tohumun önemine dikkat çekerek, "Yerli tohum ölüyor. Hibrit tohum, genetiği değiştirilmiş tohum, domatesi, biberi, sebzede, buğdayda pek çok şeyi bir defada atılıp, bundan başka bir şey üretilmeyen, herhangi bir işe yaramayan, sadece domatesinden faydalandığımız ama ikinci kez domatesten aldığımız tohumu yetiştiremediğimiz bir sistemin içerisine Türkiye itildi. Bundan nasıl çıkabilir? Milli ve yerli istiyorlar ya, asıl milli ve yerlilik Anadolu'nun tohumunu, Anadolu'nun büyükbaş hayvanını, Anadolu'nun keçisini, Anadolu'nun koyununu muhafaza etmekle olur" dedi.

'ANADOLU TOHUMLARINI TANITMAK ZORUNDAYIZ'Köylüye toprağını ekmemesi, boş bırakması için teşvik verildiğini ileri süren Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toprak boş kalsın diye teşvik veriliyor ve köylü evinde oturmak zorunda kalıyor. Eken ise ektiği mamul para etmiyor, girdiler çok pahalı. Burada bir devlet bakış açısı yok. Şimdi belediyelerin, sizin gibi inisiyatif sahiplerinin eline kalıyor. Sizler öncülük yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu tohumun ekilmesini, bu tohumun üretilmesini, bu tohumdan üretilen ürünün satın alınmasını sağlamak zorundasınız ama ben inanıyorum, sivil inisiyatifler, inanmış insanlar bu işi başaracaklar. Gerçekten bir sene, iki sene sonra buraya tekrar geldiğimizde farklı şeyler konuşuyor olacağız. Eğer buraya dönmezsek, buraya önem vermezsek, göreceksiniz Türkiye nasıl saman, buğday, nohut, sarımsak ithal ediyorsa bir gün dış politikada bir sorun olduğunda bunları satmazlar ve bu ülke aç kalır aç. O nedenle kendimiz yetiştirmek zorundayız. Bu kadim Anadolu'nun tohumlarını yetiştirip, yayıp, onu tanıtmak zorundayız."Konuşmasının ardından Akşener'e bir çiftçi Çeşme limonu verdi. Akşener de, çiftçilerden üretime önem vermelerini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Çeşme'de esnaf ziyaretiTohum takas şenliğinde konuşmasıGenel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi BURSA'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, mahalleye indi. Buradaki bir markete girip, karınlarını doyuran domuzlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, bugün saat 13.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'ne indi. Mahallede dolaşan domuzlar, bir marketin açık olan kapısından içeri girdi. Domuz sürüsünü fark eden çalışanlar ve müşteriler, koşarak marketten çıktı. Bir süre markette dolaşan domuzlar, yiyeceklerden yiyerek karınlarını doyurdu. Domuzlar daha sonra marketten çıkıp mahalleden uzaklaştı.

Domuzların markette dolaştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -

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Çanakkaleliler, güneşli havada kordon boyuna akın etti

Çanakkale'de, şubat ayında güneşli havayı fırsat bilenler, kordon boyuna gelip, yürüyüş yaparak, kafelerde oturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler, kordon boyuna geldi. Deniz kenarında yürüyüş yapanlar, daha sonra kafelerde oturdu. Kent sakinleri, güneşli havayı değerlendirmek için deniz kenarına geldiklerini ve hafta sonunu güzel geçirdiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kordonboyunda yürüyen vatandaşlardan genel,detay görüntü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Tribünde tanışan fanatik çift, stadyumda evlendi

Sakaryaspor taraftarı olan Ezgi Kumbaşı ve Sinan Ateş, tribünde başlayan aşklarını Sakarya Atatürk Stadyumu'nda kıyılan nikahlarıyla taçlandırdı.

Sakaryaspor ve Karagümrükspor arasında 2019 yılında Bursa'da oynanan TFF 2. Lig Play-Off mücadelesi için Bursa'ya giden Ezgi Kumbaşı ve Sinan Ateş, birbirlerine aşık oldu. Kısa bir süre içerisinde evlilik kararı alan çift, nikahlarını Sakarya Atatürk Stadyumu'nda kıyılmasını isteyerek hem Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç hem de Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile görüştü. İki taraftan da olumlu mesaj alan çift, bugün Sakaryaspor–Tuzlaspor arasında oynanacak maç öncesi Sakarya Atatürk Stadyumu'na geldi. Kendileri için ayrılan locada yakınlarıyla birlikte gelen çiftin mutluluğu gözlerinden okundu. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tarafından kıyılan nikahta Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve Sakaryaspor'un taraftar grubu Tatangalar'ın liderlerinden Yılmaz Şen şahitlik yaptı. Evlilik cüzdanını genç çifte vermeden önce konuşan Yılmaz Şen, "Bizlere bir ilk yaşattınız, tribünden yetişen çocuklara örnek olacak bir evlilik hayatınız olmasını diliyor ve tebrik ediyorum." dedi.Genç çift, nikahtan sonra Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç tarafından kendilerine tahsis edilen locadan yakınlarıyla birlikte maçı izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Genç çift ile stat dışında röp.Nikah öncesi detayNikahın kıyılmasıNikah sonrası detay.

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

Kaynak: DHA