DHA YURT BÜLTENİ - 8

01.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:08

Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (4)

HEYELAN ANI KAMERADA

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı heyelan anı, büyükşehir belediyesine ait toplu taşıma minibüsünün araç içi kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki minibüsün önündeki yamaçta aniden heyelan oluştuğu, kara yoluna toprak, kaya parçaları ve beraberindeki ağaçların sürüklendiği, yolda yaya olarak yürüyen 2 kişinin kaçtığı, aracın ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtulup, geri manevra yaptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ORDU (DHA

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Kılıçdaroğlu: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi gerek (2)

KILIÇDAROĞLU MALATYA'DA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin merkezi Elazığ'daki incelemelerinin ardından Malatya'ya geçti. Partililer tarafından Kömürhan Köprüsü mevkisinde karşılanan Kılıçdaroğlu, Kale Belediye Başkanı Murat Koca'yı ziyaret etti. Kale Belediyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, dün Elazığ'da olduğunu hatırlatarak, "Belediye Başkanlarımızı ziyaret ettik, onları dinledik, taziyelerde bulunduk. Bugün Kale ilçesindeyiz, sayın başkanı ziyaret ettik. Sayın başkan özellikle, kırsak kesimde büyük ölçüde mal kaybına yol açan bir deprem yaşandığını ifade etti. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah bundan sonra buna benzer felaketleri yaşamayız" dedi.

Kılıçdaroğlu, depremde hasar oluşan Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde ziyarette bulundu. CHP'li heyet, ardında en çok can ve mal kaybının olduğu Doğanyol ilçesine doğru yola çıktı.

Taha AYHAN/MALATYA,

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Vartolu esnafın 2 metrelik kardan adamı

MUŞ'un Varto İlçesi'nde köy yollarının kardan kapalı olması nedeniyle siftah yapamayan esnaf, kardan adam yaptı, kartopu oynadı. Varto iki günden beri etkili olan kar yağışı sebebiyle köylerin yolları ulaşıma kapandı. Köy yollarının kapalı olması ilçe merkezindeki esnafı olumsuz etkiledi. Köylülerin hafta sonu alış-veriş için gelememesi üzerine Muş Caddesi üzerindeki Aşağı Çarşı esnafı, kardan adam yaparak zaman geçirmeye çalıştı. Kürek kullanarak kardan adam yapan çarşı esnafı, cep telefonları ile de fotoğrafını çekti. Sedat Aker, kar yağışının en çok esnafı etkilediğini belirterek, "Kar yağdığında köylü ilçe merkezine gelmiyor. Köylü vatandaş gelmeyince biz esnaflar da iş yapamıyoruz. Siftahımız dahi yok. Bizler de boş kaldığımız için zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz" dedi. Belediyenin ilçe merkezinde temizlediği kar yığınlarını gören çocuklar ise kayarak ve takla atarak eğlenmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İlçeden görüntü-Çocukların kar kütlesi görüntü-Çocukların karda takla atması-Esnafların kardan adamından görüntü-Esnaf Sedat Aker röp.-Esnaf ve vatandaşlarla röp

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK/ MUŞ/ VARTO,

(Süre: 1 dk 35 sn, Boyut: 212 MB)

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Tokat'ta yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde doğada rastlanması zor olan, nesli tehlike altındaki yaban kedisi (Felis silvestris), yaban hayatı araştırmaları yapan Kenan Kesmez'in (38) kurduğu fotokapanla görüntülendi.İstanbul'da özel bir şirkette bilgisayar teknikeri olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Kenan Kesmez, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaban hayatını araştırmaları yapmaya karar verdi. Kesmez 9 ay önce Canik Dağı eteklerine araştırmalarına yardımcı olması için güneş enerjisi ile çalışan ve kaydettiği görüntüleri internet aracılığıyla aktaran bir fotokapan sistemi kurdu. Vatandaşların da istedikleri an video paylaşım sitesi üzerinden canlı izleyebileceği sistemle 30 Ocak günü doğada görüntülemesi zor olan yaban kedisi kameralara yansıdı. Fotokapan yakınlarında bir süre gezinen yaban kedisi daha sonra uzaklaştı.Sistemin ARGE çalışmalarına 2 yıl önce başladığını ifade eden Kenan Kesmez, bu sayede nesli tehlike altında olan ve kolay kolay kameralara yakalanmayan yaban kedisini canlı olarak izleyebildiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü: -Fotokapan görüntüsü-Yaban kedisinin görüntüleri

-Kenan Kesmez'in konuşması

Haber: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Kaynak: DHA