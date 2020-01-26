DHA YURT BÜLTENİ- 8

26.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:41

Depremin simgesi 'Azize' ile kurtarıcısı itfaiye erinin duygusal buluşması

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesiyle enkaz altında kalan ve UMKE görevlisi ile yaptığı telefon görüşmesi ile tüm Türkiye'nin tandığı hastanede tedavisi süren Azize Çelik, kendisini dışarı çıkaran itfaiye eri Ömer İpek ile buluştu. Duygusal buluşmada kendisini kurtaran itfaiye erinin elini öpmeye kalkışan Azize Çelik'in hastanede durmadan kurtarıcısı olan itfaiye erinin ismini sayıkladığı belirtildi.

Elazığ'da meydana gelen depreme oturdukları apartmanda yakalanan Azize Çelik, enkaz altında kaldı. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz altında saatlerce kalan kadın, telefonla irtibat kurduğu AKUT görevlisi kadın ile diyalogları ile herkesin dikkatini çekti. Depremden 17 saat sonra arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından enkaz altından çıkarılan Azize Çelik, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan ve tedavisine hastanede devam edilen Azize Çelik'i bugün enkaz altından çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Ömer İpek ve diğer itfaiye erleri ziyaret etti. Duygusal buluşmada gözyaşı döken ve kendisini enkazdan çıkaran itfaiyeci Ömer İpek'in elin öpmeye kalkan Azize Çelik, kendisini yeniden hayata bağlayan itfaiye erlerine teşekkür etti.

Deprem bölgesine geldikten sonra enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışan ekipler arasında yer alan ve Azize Çelik'in kurtarılmasında etkin rol alan Ankara Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri Ömer İpek, yaşadığı süreci anlattı.

EN DERİNDEN GELEN SESE GİTTİK, AZİZE HANIM'I KURTARDIK

Deprem haberinin ardından kısa süre içerisinde malzemeleri toparlayarak Ankara'dan askeri kargo uçağı ile Elazığ'a geldiklerini anlatan Ömer İpek, "Gece saatlerinde bölgeden ihbarlar üzerine AFAD bizi Mustafa Paşa Mahallesi'ne yönlendirdi. Enkazda dinleme cihazlarımızla çok derinden ses duyduk. Herkes yüzeydekileri kurtarmaya çalışırken biz en derinden gelen sese ulaşma gereği hissettik" dedi.

'AZİZE HANIM'A SÖZ VERDİM'

En derinden gelen sesin Azize Çelik'e ait olduğunu ve sese ulaşmak için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Ömer İpek, şöyle dedi: "Enkaz bölgesinde yoğun çalışma içerisine girdik. İki betonu delip demirleri kesip içeri girip tırnaklarımızla 7 metre tünel kazdık. En son noktaya geldiğimizde Azize Hanım'ın sesini duyduk. Kendisinden nerede olduğunu sorduğumuz zaman taşla duvara vurdu ve o bölgeye odaklandık. Uzun uğraş sonucu Azize Hanım'ı telkin ederek çalıştık. Babasının ve benim ismim Ömer olduğunu bu konuşmalarımızda öğrenince aramızda bir bağ oluştu. Kendisini sürekli olarak konuşarak rahatlatmaya çalıştık. 17 saatlik çaba sonunda da kendisini enkaz altından kurtararak dışarı çıkardık."

Ömer İpek, enkaz bölgesinde Azize Çelik'e kurtarma sözü verdiğini, çalışmalar sırasında dinleme yapılması için alanın boşaltılması istenince kendisinin çıkmadığını da belirterek, "Yaptığım yanlış bir davranıştı. Ancak, enkaz altında söz verdiğim için Azize Hanım'ın kendisini yalnız hissetmemesi için ben bekledim ve enkaz alanından çıkmadım. Bunu kendisine söz verdiğim için yaptım ve dışarı çıkınca sözümü yerine getirdiğim için çok mutlu oldum" dedi.

HASTANEDE DUYGUSAL ZİYARET Ömer İpek, bugün beraber görev yaptığı itfaiye erleri ile birlikte Azize Çelik'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yaptırılan çiçek ile hastaneye giren İpek, verilen izinle yoğun bakım ünitesine girerek Çelik ile buluştu. Doktorların hastaneye geldikten sonra Azize Çelik'in sürekli Ömer ismini sayıkladığını anlatan Ömer İpek, "Doktorlar geldiğimiz için sevindi. Çünkü hastanede Azize Hanım sürekli ismimizi sayıklıyormuş. Odasına girdiğimde elimi öpmeye kalkıştı ben izin vermedim buna ama çok duygulandım. Kendisi de ben de çok mutlu oldum. Bir insanı kurtarmak çok güzel bir duygu. Azize Hanım'ı kurtardığım için çok mutlu ve gururluyum. Kendisi de dünyaya yeniden gelmiş kadar mutlu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------------Azize'nin kurtarılması çalışmalarıİtfaiye eri Ömer İpek ile röp.İtfaiye eri ile Azize'nin hastane fotoğraflarıGenel ve detay görüntülerHasan KIRMIZITAŞ- Kadir GÜNEŞ/ELAZIĞ,

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Bakan Kurum: Riskli binalar için köklü dönüşüm başlatacağız Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz alanında incelemelerde bulundu. Kurum, "Mahallede arama çalışmaları bitti, enkaz kaldırma faaliyetlerine başlayacağız. Riskli gördüğümüz bina varsa tespit neticesinde burada köklü dönüşüm projesini başlatacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da, arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkaz alanında inceleme yaptı. Gazetecilere de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum "Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama çalışmaları bitti, enkaz kaldırma faaliyetlerine başlayacağız. Burada riskli gördüğümüz bina varsa bu binalara ilişkin tespit neticesinde burada köklü bir dönüşüm projesini başlatacağız. Binalarda yapılan ilk tespitlerde ağır ve orta hasar mevcut. Elazığ genelinde riskli gördüğümüz, acil yıkılması gereken binalar var. Bunların hızlı bir şekilde yıkımını gerçekleştireceğiz. Dönüşümü şöyle yapacağız. Bir kısmı Mustafa Paşa, bir kısmı Sürsürü, bir kısmı da Yemişlik mevkisinde 1400 konutluk alanımız mevcut. O alana da TOKİ Başkanlığı'mız 1400 konutun yapımı için projelendirme çalışmalarına başladı. Bir de elimizde 400 rezerv konutumuz var" diye konuştu.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın bodrum katındaki iş yeri tarafından kolonunun kesildiği ve bu nedenle depremde yıkıldığı iddiasıyla ilgili Bakan Kurum, "Enkaz kaldırma sırasında kolonun kesilip kesilmediğini tespit edeceğiz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise yaptıranla ilgili gerekli her türlü cezai işlemi uygulayacağız" dedi.

'YIKILMAMIŞ OLMASI SAĞLAM OLDUĞUNU GÖSTERMİYOR'Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın çevresindeki binaların yıkılmamasına ilişkin Bakan Kurum, "Yıkılan bina ve etrafının incelemesini yaptığımızda diğer binalarda da ağır hasar söz konusu. Onların yıkılmamış olması, sağlam olduğu göstermiyor. Yıkılan bina çok kötüymüş. Yıkacağımız yerlerdeki vatandaşlarımıza taşıma, kira yardımlarını yapacağız. Vatandaşımızla el birliğiyle bu süreci yönetmek durumundayız. Ülkemiz deprem ülkesi. Bugüne kadar depremlerde 80 bin canımız gitti. 2 gün önce Manisa'daydık. Oradaki vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya gayret gösterdik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Onların en az mağdur olacakları şekilde bu süreci yöneteceğiz" diye konuştu.

'1,5 MİLYON ACİL ÖNCELİKLİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN KONUT VAR'Türkiye'deki deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bugüne kadar bakanlığımızca 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. TOKİ tarafından 850 bin bağımsız bölüm ürettik. Bu yıl 100 bin sosyal konut projesini başlattık. Bunlar hepsi depreme dayanaklı projeler ve vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına yaptığımız çalışmalardır. Çıkardığımız 'Yapı Denetim Kanunu', yapmış olduğumuz düzenlemelerle yeni yapılan binalarda deprem yönetmenliğine uygun binaların yapılmasının önünü açtık. 81 il valiliğimize kentsel dönüşümle ilgili yazı gönderdik. Aldığımız kararlar 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutun olduğunu, her yıl 300 bin konut dönüştürmek gerektiğiydi. 2019 yılında başladık. Bu yıl 50- 60 bin konutun dönüşümünü yapacağız. Vatandaşımızı da aynı duyarlılık içerisinde olması gerekiyor."

BAKANLARDAN SÜRSÜRÜ MAHALLESİ'NDE İNCELEMEİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Elazığ'daki depremde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında yapılan arama çalışmalarını yerinde takip etti. Dilek Sitesi enkazı altında kalan 6 kişinin kurtarılması için arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca, Sürsürü Mahallesi'ne gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakanlar Soylu ve Koca, incelemelerinden sonra mahalleden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Hasan KIRMIZITAŞ- Kadir GÜNEŞ- Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/ELAZIĞ,

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Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı Beşiktaşlı taraftarların Gürsel Aksel Stadı'na girişi sırasında arbede yaşandı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarların stadyuma alındığı sırada kendi aralarında arbede yaşandı. Beşiktaşlı taraftarların deplasman tribününe girişi esnasında çıkan kavgaya emniyet mensupları biber gazıyla müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Beşiktaş taraftarının stada gelişi

-Polisin taraftarlara müdahalesi

HABER: Tolga TAHÇI – KAMERA: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Evde çıkan yangında öldü Mersin'in Tarsus ilçesinde Murat Acem (35), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ramazan Alper Sokak'ta Murat Acem'in yaşadığı iki katlı evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürdü. Evde yapılan incelemede, Murat Acem'in cansız bedeni bulundu.

Murat Acem'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), - ==========================

Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazdan 1 kadının cansız bedeni çıkarıldı

ELAZIĞ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 6 kişiden 1'inin, cansız bedeni çıkarıldı. Yerleri tespit edilen 2 kişinin çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 6 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 15.30 sıralarında, 3 kişinin yeri tespit edildi. Ekipler, 3 kişiden 1'inin cansız bedenini enkazdan çıkardı. İsmi öğrenilemeyen kadının cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü. Ekipler, yerlerini tespit ettikleri 2 kişiyi enkazdan kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, 36 oldu.

Haber: ELAZIĞ, ====================

Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor (2)

TABURCU EDİLDİKonya'da, dün baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen ve 'coronavirüs' olabileceği şüphesiyle özel oda hazırlanarak, karantinaya alınan ancak yapılan araştırma sonucu vertigo teşhisi koyulan Çinli Lıxıaolı Iaolı (46), hastaneden taburcu edildi. Çinli kadının, Kapadokya gezisinin ardından Çin'e döneceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------Çinli kadın turistin hastane önünde beklemesi Araca binip uzaklaşması

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA

Kaynak: DHA