DHA YURT BÜLTENİ-8

16.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:50

Hırsızlık için girdiği evde dehşeti yaşattı

ANTALYA'da sabaha karşı hırsızlık için girdiği evde ev sahibi Koray Y.'yi darbeden, cep telefonu ve 1500 lira ile kredi kartlarını alıp kaçan İlhan T., polis tarafından yakalandı.

Olay, 22 Aralık günü saat 05.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Koray Y.'ye ait eve pencereden giren İlhan T., 1500 lira ile kredi kartları ve telefonu çaldı. Bu sırada hırsızı fark eden Koray Y., İlhan T.'den çaldıklarını bırakıp gitmesini söyledi. Bunun üzerine İlhan T., saldırdığı Koray Y.'yi darbetti. İlhan T. ardından evden çıkıp kaçtı. Yaralanan Koray Y., çağrılan sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili çaelışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, İlhan T.'yi dün saklandığı yerde yakaladı. Polisteki işlemlari tamamlanan İlhan T., 'gasp ve yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Emniyet müdürlüğü dış plan görüntüŞüphelinin polisle şubeden çıkışıPolis aracının adliyeye gidişi79 MB/// 00.43"

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Telefon dolandırıcıları yakalandı

KOCAELİ'de, polisin düzenlediği operasyonla telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Bursa'da yaşayan R.K. isimli kişiyi arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler verdikleri hesaba 269 bin 500 TL yatırılmasını sağladı. Kimlikleri belirlenen kişilerin Kocaeli'de bulundukları tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, L.E., İ.T. ve R.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuyla adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAsayişten görüntüAdliyeye sevk edilmeleri

İZMİT(Kocaeli), -

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Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

NİĞDE merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlar ile sabit hatlardan arandıkları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Niğde merkezli Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, askeri okuldan atılan B.M, F.C.B, H.B, H.Y, F.Ü, M.A., M.S.A, F.Ç, M.E ve Y.E.Y. gözaltına alındı. 10 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü-------------------------Şüphelilerin polis otosundan indirilmesi-Polis eşliğinde adliyeye girişleri-Adliyeden detay görüntü

Süre: 52 saniye Boyut: 98 MB

Haber-Kamera: Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

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Datça'da, minibüslerde 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşıma tarttışması

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşıma uygulamasında, özellikle Muğla ve Marmaris gibi uzun güzergahlar nedeniyle zarar ettiklerini söyleyen minibüsçüler, sorunun çözümü için toplu taşımada değişikliğe gidilmesini istedi. Datça Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Efkan Karaman, 65 yaş ve üzeri yolcular için kendilerine ödenen aylık sabit 1000 TL ücretten vazgeçilerek, taşıdıkları kadar ücretsiz yolcu bedellerinin en az yarısının kendilerine ödenmesini istedi.

65 yaş ve üzeri nüfusun toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlanmaları Datça'da tartışma çıkardı. 65 yaş ve üzeri nüfusun yoğun olarak yaşadığı Datça'da 70 kilometre mesafedeki Marmaris ile 110 kilometre mesafedeki Muğla güzergahlarında, zarar ettiklerinden yakınan Muğla Büyükşehir Belediyesi Denetimli Halk Minibüsü şoförleri, sorunlarına bir an önce çözüm bulunması istedi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban ile minibüs durağına ziyarette bulunan Datça Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Efkan Karaman, buradaki konuşmasında, 65 yaş ve üzeri yolcular için kendilerine ödenen aylık sabit 1000 TL ücretten vazgeçilerek, taşıdıkları kadar ücretsiz yolcu bedellerinin en az yarısının kendilerine ödenmesini gerektiğini söyledi. Karaman, "Aksi halde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça-Marmaris-Muğla hattına kendi otobüslerini de koysun' dedi.

Marmaris- Muğla hattında hizmet veren minibüsçülerin her birinin aylık 5 bin TL zarar ettiğinden yakınan Karaman, "Ne minibüsçü mağdur olsun ne de 65 yaş ve üzeri insanlarımız mağdur olsun. Belediye de otobüsünü koysun, istediği kadar yolcu taşısın. Baştan beri bunu söylüyorum. 65 yaş da mağdur olmasın. Neden, çünkü yarın bende yaşlanacağım. Yasa çıktığıysa o da faydalansın. Ancak bu uygulama benim üzerimden olmasın. Bir şeyleri yaparken bizleri basamak yapmasınlar. Basamak olmaktan bıktık, yorulduk. Arabamda 20 miligramlık antidepresan hapı var. Hepimiz kullanıyoruz, bu hale geldik" dedi.

Datça'daki minibüsçüler olarak, uygulamadan mağdur olduklarını belirten 52 yaşındaki Altan Yorulmaz ise, "Datça anlatılmaz yaşanır. Sanayimiz, şirketimiz yok. Dışarıdan hiçbir genç çalışmak için buraya gelmiyor. Çünkü fabrikamız yok, iş sahamız yok. 65 yaş üstü kişiler, burası çok güzel diye gelip yerleşiyor. Gelsinler de biz minibüsçüler bu şartlarda nasıl ekmek parası kazanacağız. 'Beğenmiyorsan' bırak diyenler oluyor. Bırakalım da ne iş yapalım? Benim 20 senelik mesleğim bu. Çok üzülüyoruz, çok yıpranıyoruz. Nereye kadar dayanırız bilemiyorum" dedi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, minibüsçülerin isteklerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada, soruna çözüm arayışı için Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüşeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Datça Kaymakamı Mesut Çoban, minibüs durağında esnaf ile görüşürken ve duraktan görüntü-Datça Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Efkan Karaman'ın çözüm önerisinde bulunmasından görüntü-Minibüsçülerden 52 yaşındaki Altan Yorulmaz ile röp.

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Otomobildeki buzağıyı gören şaşırdı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaş, hasta buzağıyı otomobilin arka kısmına koyup veterinere götürdü. Buzağının otomobilde görenler ise şaşırıp kaldı.Turgutlu'da yaşayan besici ve çiftçi 35 yaşındaki Akif Zeybek, bir arkadaşının hastalanan buzağısını, otomobilinin arka bölümüne koyarak, ilçe merkezindeki bir veterinere götürmek üzere yola çıktı. Dağlık kesimde yer alan mahallelerden biri olan Kayrak'tan yola çıkan Zeybek'in aracında taşıdığı buzağıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bir vatandaş o anları cep telefonuyla görüntüledi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zeybek, "Arkadaşımın buzağısı rahatsızdı. Benden yardım istedi. Veterinerin gelmesi uzun sürebilirdi. Ben de araca koyup, veterinere götürdüm. Buzağının sağlığı iyi. Buralarda adet böyle" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Araçtaki buzağından cep telefonu görüntüsü

MANİSA DHA)

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Kuru meyve ihracatında vegan vurgusu

EGE Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege İhracatçı Birlikleri'nde (EİB) gerçekleşen toplantıda kuru meyve sektörünün 2019 raporunu değerlendirerek, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) sektöre sağladığı faydaları anlattı. Celep, "2019 yılında kuru meyve sektörü 1.4 milyar doları aşan ihracat rakamına ulaştı. En fazla ihracat ise çekirdeksiz kuru üzümde gerçekleşti" dedi. Dünyadaki beslenme trendinin vegan beslenmeye doğru ilerlediğine dikkat çeken Celep, kuru meyve üretiminde buna dikkat edeceklerini söyledi.

İzmir'de EİB'te düzenlenen toplantıda, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Birliği Başkanı Birol Celep, kuru meyve sektörünün 2019 raporunu değerlendirdi. 2019 yılında kuru meyve sektöründe 1.4 milyar dolara ulaşan ihracat yapılırken, en fazla ihracat çekirdeksiz kuru üzümde gerçekleşti. Toplantıya Celep'in yanı sıra, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürcan Şen, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Şube Müdürü Hüseyin Kılboz katıldı. Toplantıda, vegan beslenme biçiminin dünya çapında trend hale geldiğini söyleyen Celep, "Vegan pazarı çok geniş bir alan. İnsanların beslenme türüne baktığımızda trend hızlı bir şekilde vegan beslenmeye doğru gidiyor. Bunları değerlendirmemiz lazım. İnsanlar sağlıklı ürün tüketme felsefesinde ve bu moda. Biz bulunduğumuz kuru meyve yönetiminde algı yönetimi haline getirdik. Farklı algı yaratmaya çalışıyoruz. Üretici kardeşlerimize, malınızı katkısız bir şekilde ilaçlayın demek istiyorum. Doğru ilaçlama, doğru depolama yapın, doğru kurutun" dedi.'TMO'NUN 10 TL UYGULAMASI KURU İNCİRİN DEĞER KAYBINI ÖNLEDİ'Celep, Türkiye'nin kuru üzüm, kayısı ve incir gibi ürünlerin üretiminde ve ihracatında lider olunması nedeniyle kural koyucu olma zorunluluğu olduğunu aktardı. Geçen yıl çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında iyi bir seviye yakalandığını söyleyen Celep, ihracatta yakalanan ortalama yüzde 22 artışın bölge ve ülke açısından çok önemli olduğunu belirtti. Celep, TMO'nun 'kuru üzüm fiyatını 10 liranın altına düşürmeyeceğiz' açıklamasının başarıda önemli olduğunu söyleyerek, "Bu müdahale Türk üzümünün düşük fiyata satılmasına ve ekonomimizin değer kaybına uğramasına engel oldu. Böylelikle 2020/21 sezonunda hedefimiz, 2019/20 sezonunda ulaştığımız fiyat seviyesinin altına düşmemek olacaktır. Ayrıca bu tutum iç ve dış piyasada arz-talep dengesinin sağlanmasına, piyasanın oturmasına ve 2019- 20 sezonunda ihraç fiyatlarımızın rakip ülkelerin ihraç fiyatları seviyelerine yaklaşmasına olumlu katkıda bulundu" dedi.UCUZ İŞÇİ AVANTAJICelep Türkiye'nin rakip ülkelerde karşı avantajları olduğunu belirterek, ABD'de 15 dolar olan saatlik işçi ücretlerinin Avusturalya'da 17 dolar düzeyinde seyrettiğini, Türkiye'de ise bu ücretlerin 2 buçuk dolar civarında olduğunu vurguladı. Gelecek sezon içinde TMO'nun kuru üzüm alımı yapacağını söylemesinin önemli olduğunu belirten Celep, kendilerinin de üreticileri bilinçlendirmek için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti. Başkan Celep, üreticinin de bu çabaların sonucunda üretilen ürünü yurt dışındaki alıcıların istediği kriterlere göre düzenlemesini amaçladıklarını aktardı.KURU İNCİRDE 263 MİLYON DOLAR GELİRKuru incirde de 110 farklı ülkeye 65 bin tonluk sevkiyat yapılarak 236 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Celep, hedef pazarlardan en önemlisi olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracat performansının da yüzde 95 artarak 6 milyon doların üzerinde gelir sağlandığını belirterek şunları söyledi: "Kuru incirde 2000 yılından beri aralıksız devam eden Aflatoksinli kuru incirlerin imhası projemiz çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi uluslararası pazarda güvenilirliğimizi arttırmıştır. Bu çerçevede her yıl ortalama 500 ton Aflatoksinli kuru incir işletmelerden toplanarak imha edilmektedir. Tüm bu olumlu tabloya ilave olarak TMO çekirdeksiz kuru üzümdeki başarılı müdahalesinin bir benzerini kuru incirimiz için de yaparak, bir miktar kuru inciri Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifi'nin alış kriterleri çerçevesinde piyasadan ürün alması sektörümüz açısından oldukça umut verici ve piyasanın oturması açısından destekleyici olmuş ve ihraç gelirimizde geçen sezona göre yüzde 7'lik bir artış sağlanmıştır."ÖNCEKİ YILA GÖRE KURU KAYISIDA YÜZDE 7 ARTIŞ2019 yılı kuru kayısı ihracat miktarının bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 100 bin ton olduğunu, 250 milyon dolar da gelir elde edildiğini söyleyen Celep, "Hedef pazarımız Çin Halk Cumhuriyeti'ne 2019 yılındaki toplam kuru kayısı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 161 oranında artarak, 2 milyon dolardan 5 milyon dolar seviyelerine yükselmiştir. Kuru kayısıda da, kuru üzüm ve kuru incirde olduğu gibi TMO'nun piyasaya müdahil olması beklenmekte olup, aynı zamanda lisanlı depoculuk sistemine işlerlik kazandırılması ile ürünlerimizin hak ettiği değerden ihraç edilmesi mümkün olacaktır" dedi.'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ASIL HEDEFİMİZ'2020 yılı içinde de sektörde yapacakları çalışmalardan da bahsederek sürdürülebilirlik vurgusu yapan Celep, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, sürdürülebilirlik günümüzde en önemli konu. Kuru meyve sektörü olarak hem üretim hem de ticaretimizin sürdürülebilir şekilde devam etmesi asıl hedefimiz. Mart ayı sonunda Brüksel'de düzenlenecek olan FRUCOM'un sürdürülebilirlik çalışma grubu toplantısına katılacağız, Nisan ayında düzenlenecek olan çalıştayımız da bu konuyu gündeme alacağız, Haziran ayında İzmir'de yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında sürdürülebilirlik konusunda bir panel yapmayı planlıyoruz. Son olarak, 2018 yılında kurduğumuz ve tüm paydaşların bir araya geldiği Üzüm, İncir, Kayısı ve Organik Ürünler Komitelerimiz ile Bilim, Teknoloji ve Ekonomi Kurulumuz 2020 yılında da faaliyetlerine devam edecek ve ihracatımızı arttırmak ve yaşanan sorunlarımıza hızlı çözüm bulabilmek amacıyla var gücümüzle çalışacağız."'ORGANİK KURU MEYVE İHRACATINDA YÜZDE 10'A ULAŞTIK'Ege Kuru Meyve ve Sebze İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık da Ege İhracatçı Birlikleri'nin en önemli çalışmalarından birinin organik tarım olduğunu vurgulayarak, "Organik tarımda gelişen ülkelerin en büyük özelliği iç piyasalarının gelişmiş olmasıdır, biz de iç piyasamızı nasıl geliştiririz diye çalıştık. Kuru meyvede organikte yüzde 10 gibi bir orana ulaştık. Kuru meyve organik tarımın lokomotifi oldu. Bizim neslimize organik ürün tüketme ve kuru meyve yeme alışkanlığını sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toplantıdan genel ve detay görüntülerBirol Celep'in konuşmasından görüntülerMehmet Ali Işık'ın konuşmasından görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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Prof. Dr. Ocak: Aç uyanan metabolizma için zengin kahvaltıyla güne başlanmalı

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elvan Ocak, dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün kahvaltının gereksiz olduğu ve yasaklanması gerektiği sözlerini eleştirdi. Ocak, "Günlük aktivitesini sağlayabilmek için yoğun açlık hissiyle uyanan metabolizmayı aktif hale getirmek adına, zengin kahvaltı ile güne başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Van kahvaltısı da vazgeçilmezlerden" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Öz'ün, beslenme uzmanlarının kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu sözlerine karşı çıkması, kahvaltısıyla ünlü Van'da tepkiyle karşılandı. Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, un, tereyağı ve yumurta kullanılan 'murtuğa' ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan 'kavut', yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen kara kovan balı, Van cacığı, kaymak gibi ürünlerin de bulunduğu, onlarca çeşit yiyecekle donatılan sofralarda kahvaltı yapanlar, kentte besin değeri yüksek, sağlıklı ve doğal çeşitlerin servis edildiğini, Dr. Öz'e Van kahvaltısını tavsiye ettiklerini söyledi.

'SAYIN ÖZ'Ü VAN'A BEKLİYORUZ'

YYÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elvan Ocak da Prof. Dr. Mehmet Öz'ün, kahvaltının gereksiz olduğu ve yasaklanması gerektiği sözlerini eleştirdi. Öz'ün açıklamasına katılmadığını, Türkiye'de kahvaltı kültürünün önemli olduğunu belirten Ocak, "Kahvaltı bir kültürdür. Farklı ülkeler bir çörek, bir pasta veya sütle kahvaltılarını yapıyor olabilirler. Onlar için belki söz konusu olabilir fakat bizim ülkemiz için özellikle Van için kahvaltı, vazgeçilmez öğünlerden. Ara ara iki öğün veya sağlıklı beslenme olabilir. Bunları doğru buluyorum. Bu konuda yapılan çalışmalar da destekler nitelikte fakat tamamıyla 'kahvaltı kaldırılsın veya yasaklansın' çok da bizim ülkemiz için uygun olmasa gerek. Sayın Öz'ü Van'a bekliyoruz. Gelip Van kahvaltısının tadına bakmasını ve burada da önerilerde bulunmasını isteriz" diye konuştu.

Van'ın zengin kahvaltı menüsü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ocak, şunları söyledi:

"Van kahvaltısında olmazsa olmazlarımızdan otlu peynir, süt ürünlerinden kaymak, çökelek veya süzme yoğurt ile yapılan cacık, tahıl olarak da kavrulmuş buğdaylardan elde edilen kavut, biyoyararlılığı yüksek olan yumurtadan yapılmış murtuğa gibi ürünler bulunuyor. Bunun yanı sıra diğer kahvaltı çeşitleri de var. Zengin kahvaltı, Van kahvaltısı. Ülkemizde kahvaltı vazgeçilmez öğün. Van kahvaltısı da en önemlilerinden. Sabah ezanıyla uyanıp, dükkanını erken açan esnafın gidip kahvaltısını yapmasıyla başlayan bir kültür. Zaten akşama doğru metabolizmada yavaşlama söz konusu ve sabaha doğru aç uyanıyorsunuz. Günlük aktivitesini sağlayabilmek için yoğun açlık hissiyle uyanan metabolizmayı aktif hale getirmek adına, zengin kahvaltı ile güne başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da Van kahvaltısı vazgeçilmezlerden. Sayın Öz'ü Van'a bekliyoruz. Gelip, Van kahvaltısının tadına bakmasını ve burada da önerilerde bulunmasını isteriz."

Kentte kahvaltı salonu işleten Kadir Timur ise Van kahvaltısının tamamen doğal ürünlerden oluştuğunu belirterek, "Otlu peynir, kaymak veya bal olsun bu ürünler tamamıyla doğal. Sayın Öz'ün dediklerine katılmıyoruz. Kahvaltı, günün atlanılmaması gereken öğünüdür. Sayın Öz'ü de Van kahvaltısına bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Müşkterilere kahvaltı servisinin yapılması-Detaylar-Kahvaltı çeşitleri-Muhabir anonsu-Kahvaltı yapan bir vatandaşla röportaj-Van Yüzüncü Yıl Üniversetisi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Elvan Ocak ile röportaj-Kahvaltı çeşitleri-Kahvaltı yiyen Prof. Dr. Elvan Ocak-Kahvaltı yapan vatandaşlar

-Kahvaltı salonu sahibi Kadir Timur ile röportaj

Behçet DALMAZ- Safa ATMACA/VAN, -

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Kaynak: DHA