DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bakan Pakdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi (2)

BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Sertifika ve Hayvan Islahı Proje Programı törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Pakdemirli, çiftçilere önemli müjdeler verdi. Konuşmasına yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulunarak başlayan Bakan Pakdemirli, "Bakan yardımcımızın koordinasyonunda ekiplerimizle günlerdir sahadayız. İnşallah yaraları beraber saracağız. Biliyorum ki her şehrin bir kokusu, bir havası vardır. Ancak Mersin'in bu sel felaketi nedeniyle üzgün bir havanın olduğunu biliyorum. Şu konuda içiniz rahat olsun. Taşkını baskıladık. Hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza zaten başlamıştık, inşallah bir an önce tamamlayacağız. İnşallah zararı karşılamak için de gerekeni yapacağız. Devlet daima çiftçisinin yanındadır, Bakanlık daima çiftçisinin yanındadır. Sizleri elbette kısa vadede de sevindirmek istiyoruz. O zaman bir müjdeyi tekrar edeyim. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak dün duyurdu, çiftçilerimizin Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredilerin doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, fakat binbir zahmetle tarımsal faaliyetlerini devam ettiren çiftçilerimize, üreticilerimize verdiğimiz krediler, yıllık yüzde 9 faiz oranıyla, 5 yıla kadar uzun vadeli yeniden yapılandırılacak. İnşallah böylece, ödeme zorluğu çeken çiftçilerimize, üreticilerimize kolaylık sağlamış olacağız" dedi.

Mersin'de hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız kapsamında, son 17 yılda, hayvancılık sektörümüze, 502 milyon TL hibe desteği sağladıklarının bilgisini veren Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

"Verdiğimiz bu destekler ve yetiştiricilerimizin azimli çalışmaları neticesinde Mersin'imizin hak ettiği seviyelere yükseldiğini görmek mutluluk verici. Bunun en güzel örneği de; Mersin'in keçi varlığından ülkemizde 1'inci sırada olması ve toplam küçükbaş hayvan varlığında da 6. sırada olmasını gösterebiliriz. 2019 yılında, Mersin ilindeki küçükbaş hayvan varlığımız, 1,5 milyon başı geçti. Bununla birlikte, 2019 yılında 504 bin litre süte destek sağladık. 2018 yılında Mersin'e yaklaşık 700 bin baş hayvana, 17,4 milyon TL destekleme ödemesi yaptık."

3 kişinin vurulduğu olay sonrası eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası (ek bilgiler ve görüntülerle)

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan biri polis, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından 9 kişi gözaltına alındı. Kavganın ardından mahallelilerin iş yerine saldırdığı ilçede, bugün sessizliğin hakim olduğu görüldü. Lüleburgaz Kent Konseyi önderliğinde ilçe merkezinde eğlence mekanı adı altında faaliyet gösteren işletmelerin kapatılması için imza kampanyası başlatıldı.

Lüleburgaz ilçesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında iş yeri sahibi ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Mekanda ateşlenen silahtan çıkan mermi, bu sırada müdahale için içeriye giren polis memuru M.K.'nin koluna isabet etti. Kavgada Lüleburgaz Özer Spor Başkanı Volkan Düğücü ile 1 mekan çalışanı daha yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Altıyol Mahallesi sakinleri, eğlence mekanının önünde toplandı. Mahallelerinde eğlence mekanı istemediklerini dile getiren öfkeli kalabalık, taş ve sopalarla işletmeye saldırıp, hasar verdi. Kırklareli'den özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri ilçeye sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silaha da el konuldu.

Güvenlik güçlerinin önlemleri sürerken, ilçede bugün sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Lüleburgaz Kent Konseyi önderliğinde Altıyol Mahallesi sakinleri, bar adı altında mahallerinde açılan eğlence mekanlarında sürekli kavga çıktığı iddia ederek, kapanması için imza kampanyası başlattı. Mekanda çalışan yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptığını öne süren mahalle sakinleri, iş yerlerinin şehir dışına taşınmasını istedi.

İmza kampanyasına katılan Erol Süzük, "Şehrin göbeğinde açılan bu tür iş yerleri aslına uygun hizmet vermiyor. Bar adı altında açılan eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadın çalıştırıyorlar ve bunların para karşılığı fuhuş yaptırıyorlar. Bu nedenle sürekli burada olaylar çıkıyor. Biz burada bunları istemiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Bekir Çalışkan ise, "Kaymakamlıktan, emniyetten bu işe bir çözüm bulunmasını bu iş yerlerinin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Hiç uğruna polisimiz ve arkadaşlarımız yaralandı. Halk olarak kesinlikle bunların buradan kalkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç ise sürekli olayların çıktığı bu tür eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası başlattıklarını dile getirdi.

Tek katlı ev yanarak kül oldu DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Sevindik Mahallesi 2318 Sokak'ta yaşayan Zeki Demir'e ait tek katlı müstakil evde, bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, evi sardı. Alevleri görenler durumu, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına su sıkarak müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Camideki ayakkabıyı önce kokladı sonra çaldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, tarihi Dervişpaşa Camisi'ndeki ayakkabılıktan koklayarak seçtiği bir çift ayakkabıyı alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, ayakkabıları çalınan kişi, şikayetçi olmadı.

Hırsızlık olayı geçen pazartesi günü tarihi Dervişpaşa Camisi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, ayakkabılık bölümündeki ayakkabıları kokladıktan sonra temiz olanını seçip, aldı.

Namaz sırasında yaşanan hırsızlığın ardından camiden çıkan ayakkabının sahibi, durumu cami görevlisi Emin Soylu'ya bildirdi. Soylu da güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarından hırsızlık olayını izleyen ayakkabı sahibi, şüpheliden şikayetçi olmadı.

Cami görevlisi Emin Soylu, "Camimizde yatan kişiyi ben kaldırdıktan sonra cami cemaatimizin ayakkabısını önce koklayıp, sonra da giyerek camide ayrılıyor. Ayakkabı sahibi 'Hırsızın ihtiyacı varmış ki aldı' diyerek şikayetçi olmadı" dedi.

Yarıyıl tatilinin gözdesi 'Yıldız Dağı'

SİVAS'ta, yaklaşık 5 yıl önce hizmete alınan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi yaklaşın yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyenlerin gözdesi oldu. Sivas Valisi Salih Ayhan, Orta Anadolu'nun en gençi kayak merkezinin yarıyıl tatilinde yüzde 100'lük rezarvasyon oranına ulaştığını söyledi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin desteğiyle 2014-2015 kış sezonundan itibaren hizmet verilmeye başlanan kayak merkezinde, 2 bin 226 ve bin 636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler yer alıyor. Sivas"ın kuzeyinde yer alan, 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı eteklerine kurulan merkez, Sivas'a 58, Tokat'a 78, Amasya'ya 192 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hafta sonunu eğlenceli ve kayak yaparak geçirmek isteyen Sivaslılar ve çevre illerden gelenler, Yıldız Dağı'nda doyasıya eğleniyor. Yaklaşan yarıyıl tatili için de şimdiden rezervasyonlar doldu.

'KONAKLAMA TESİSLERİMİZ TAMAMEN DOLDU'

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi olduğunu belirterek, "Kısa zamanda çok büyük mesafeler kat ettik. Yıldız Dağı, Sivas'ın parlayan bir yıldızı, ülkenin büyük bir değeridir. Burası ile ilgili çok yoğun çalışmalar yapmaktayız. Çocuklarımız ve gençlerimize yönelik kayak kültürü oluşturmak adına yoğun eğitim programları gerçekleştirmekteyiz. Kayak akademisi ve spor kulübü kurduk. Bunun üzerinden de çocuklarımızı ulusal, uluslar arası ve bölgesel yarışmalara katılıp bizleri gururlandıracak çocuklar yetiştiriyoruz. 2018-2019 sezonunda 193 bin kişi bu tesisi ziyaret etti. Bu seneki hedefimiz ise yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret etmesi. Gün geçtikçe hem hizmet kalitesi, hem de buraya gelen kayakçı kalitesi artmaktadır. Birçok yerde kar sorunu varken, sorun yaşamayan birisi Yıldız Dağı. Pistlerin kalitesi ve alanın güzelliği ile örnek bir tesis. Bir hafta sonra sömestr tatili geliyor. Herkesi buraya davet ediyoruz. Şu an itibariyle konaklama tesislerimiz tamamen doldu. Günübirlik anlamında herkesi buraya bekliyoruz. Buradaki temel gayemiz, bu bölgeye hizmet etmek, bölgenin muhabbetini kazanmak. Ardından ulusal ve uluslar arası bir pozisyon kazanmaktır. Şu an misafirlerimizin yaklaşık yüzde 35'i Tokat'tan gelmektedir. Tokat ile yaptığımız bağlantı yolu bizim için çok büyük bir kazanım oldu. Sivas bu bölgenin gözdesi oldu" dedi.Tesisin hem en modern hem de Türkiye'nin en ucuz kayak merkezi olduğuna dikkat çeken Ayhan, "Biz istiyoruz ki her kesimden tüm halkımız bu imkanlardan yararlansın. Bu yüzden Türkiye'nin en ucuz kayak merkezi Sivas'ta diyebiliriz" dedi.Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen vatandaşlar ise kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, tesisi çok beğendiklerini dile getirdi.

-Vali Ayhan'ın açıklamaları

