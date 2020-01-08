DHA YURT BÜLTENİ - 8

08.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:07

Şehit askerlerin naaşlarını traktörle kaçıran teröriste müebbet hapis istemi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK ) Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Afrin 'de şehit olan 2 askerin naaşını traktörle kaçıran YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi (24) hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak 2018'de, Afrin'in Racu bölgesi Ömeruşağı köyü yakınlarında çıkan çatışmada, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerin naaşları, yaklaşık 2 ay sonra teröristlerden temizlenen bölgede bulundu. Şehitlerin cenazeleri, Kayseri ve Ankara'da düzenlenen törenler sonrası toprağa verildi. 2 askerin şehit edilmesi ve naaşlarının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül 2018'de Racu beldesinde, jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 9 terörist, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Teröristlerin verdiği bilgiler doğrultusunda, 22 Eylül'de, Suriye'de olayla ilgili 2 kişi daha yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Hatay'da yargılanan 11 teröristten 7'si, 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 4'ü ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu teröristlerin ifadesi doğrultusunda, şehitlerin naaşlarını traktör römorkunda taşıyan teröristin, Duzyer Kurdi olduğu belirlendi. MİT'in düzenlediği operasyonla Kurdi de geçen yılın Kasım ayında yakalandı. Hatay'da adliyeye sevk edilen Kurdi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Duzyer Kurdi hakkında soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, terörist hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Kurdi'nin; şehitlerin naaşlarını traktörle taşıdığını, terör örgütüne 2017'de katıldığını, kamplarında siyasi, askeri ve ideolojik eğitimler aldığını söylediği yer aldı.

HATAY, -

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SEL SULARINA KAPILAN YUNUS, TOPRAĞA VERİLDİMersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (2)

Mersin'in Mut ilçesinde, dün sağanak sırasında dereye uçan, Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök'ün (34) cenazesi, Kadıköy Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında, Gök için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yunus Gök'ün ailesi ile arkadaşlarının yanı sıra Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ile ilçe sakinleri katıldı. Yunus Gök'ün dedesi Ahmet, babası Mehmet ve ağabeyi Emin Gök'ün güçlükle ayakta durduğu görüldü. Mut Müftüsü Mustafa Öztürk'ün kıldırdığı namazın ardından Yunus Gök'ün cenazesi, toprağa verildi.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Öte yandan kazada yaralanıp, Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ali Büyükgüdük ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),

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Avrupa'nın en büyük barajında su tutulmaya başlandı SİİRT'te 2011'de yapımına başlanan, silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

Şirvan ve Pervari ilçelerinde yapımı süren, silindirle sıkıştırılmış beton tipine göre Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı'nda su tutulmaya başlandı. Dicle Nehri'nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı'nda su tutulduğunu açıklayan şantiye şefi inşaat mühendisi Fatih Tonoğlu, elektrik üretimine başlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yılda 80 milyon dolar katkı sağlanacağını söyledi. Nisan ayında elektrik üretimine başlanacağını anlatan Tonoğlu, "Göl hacmimiz 650 milyon metreküp ve 2,5 ayda dolması planlanarak Nisan ayında elektrik üretimine başlanacak. Elektrik üretimine başlandığında yıllık 1 milyar 174 milyon kilovat saat elektrik üreterek milli ekonomiye yılda 80 milyon dolar katkı sağlayacak. Bugün itibaren rezervasyon tünel kapakları kapanarak su tutma işlemine başlamış bulunmaktayız" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Çetin BarajıBaraj kapaklarını indirilmesiBarajda çalışanlarBarajın su tutmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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Antalya'nın 2020 hedefi, 17 milyon turist

ANTALYA'da turizmciler, geçen yıl 15 milyon 644 bin yabancı turistin ziyaret ettiği kente, 2020 yılında yüzde 10-12'lik artışla 17- 17,5 milyon yabancı turist bekliyor. Türkiye'nin en önemli döviz girdilerinden turizmde, 2019 yılında 15 milyon 644 bin 108 turist sayısıyla birinci sırada yer alan Antalya, 2020 yılı hedeflerini ortaya koymaya başladı. 2019'da tüm zamanların rekorlarını kıran sektör, 2020'de yeni rekorlar hedefliyor.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 2019'daki 16 milyon hedefini kıl payıyla kaçırdıklarını ve 15 milyon 644 bin yabancı turist sayısıyla tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirtti. Ocak- şubat ayları itibarıyla erken rezervasyonlara bakıldığında geçen yıla göre yüzde 10-12 oranında hem iç, hem dış pazarda artış olduğunu kaydeden Atmaca, "Uluslararası bir kriz yaşamazsak bu yıl yüzde 10-12, hatta yüzde 15 artış bekliyoruz. Şu anki veriler de onu gösteriyor" dedi.17 MİLYON TURİST HEDEFİAntalya'nın 2020 yılına da rekorlarla başladığını dile getiren Ülkay Atmaca, "Antalya'nın birçok yerinde onlarca futbol takımı kamp yapıyor. Sağlık ve kongre turizminde güzel gelişmeler yaşıyoruz. Özellikle golf ve futbol turizminde ciddi artış var. Futbol sahalarında 3 bine yakın takımın kamp yapmasını bekliyoruz. Yüzde 15- 20 artış beklediğimiz golfte bütün sahalar dolu. Sektör olarak 2020'den çok ümitliyiz. 17- 17,5 milyon civarında yabancı turist bekliyoruz" dedi.RUSYA'DAN 6 MİLYON TURİST HEDEFİYurt dışı pazarlar ve iç pazar açısından da değerlendirmede bulunan Atmaca, "Özellikle yılbaşı döneminde yerli turistten ciddi talep oldu. İç pazarın erken rezervasyonları da gayet iyi gidiyor. Bu dönemde tatil planını yapan Türk tüketiciler, erken rezervasyonla yüzde 40-45 gibi indirimden faydalanabiliyor. Avrupa pazarında yüzde 10- 15, gelişmekte olan en önemli pazarlarımızdan biri olan Polonya'da yüzde 20-25 artış bekliyoruz. Rusya'da da yüzde 10-15 dolayında artışla bu yıl 6 milyonu aşmasını bekliyoruz" diye konuştu.AVRUPA PAZARINDA YÜZDE 15 ARTIŞ BEKLENİYORSeyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı İlknur Fidan Kepez, büyük tur operatörleriyle yapılan görüşmeler neticesinde erken rezervasyon taleplerinin bugünkü verilerine göre Avrupa'da yüzde 15, Almanya'da yüzde 15- 20, Rus pazarında da yüzde 20'ye yakın artış beklediklerini açıkladı. İran ve ABD arasındaki gerilime de işaret eden Kepez, büyük siyasi sıkıntılar yaşanmadığı takdirde bu yıl turizmin geçen yıla göre daha iyi olacağını kaydetti.Turistin büyük bölümünün yaz döneminde gelen, her şey dahil ve kişi başı geliri düşük, kışın ise az sayıda ama harcama düzeyi yüksek turistten oluştuğuna işaret eden Kepez, "Hedefimiz ve çalışmalarımız bu yıl nitelikli, harcama oranı daha yüksek turiste yönelik. Daha çok gelir getiren, şehre inebilecek, esnafın da para kazandığı turisti çekmek istiyoruz. Ayrıca yeni pazarlar da bulmamız gerekiyor. Kış döneminde futbol, golf, sağlık, kongre ve kültür turizmi daha revaçta. Saklıkent Kayak Merkezi de kış turizmi için popüler bir merkeze dönüşebilir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Sulu ada görüntü (drone)Tekne görüntüYüzenler detayDalış yapanlarHavuzlada yüzenlerHavuz (Drone)Rafting yapanlarRöp: Ülkay Atmaca

659 MBHaber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA-DHA)

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Köprüden yola atladı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, U.G. yakınlarının gözleri önünde köprülü kavşakta korkulukları aşarak D-100 Karayolu'na atladı. Yaralanan U.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay saat 12.45 sıralarında, D-100 Karayolu Yeni Yalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte yürüyen U.G. bir anda köprülü kavşağa doğru koşarak korkulukları aşıp yola atladı. Yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağı atlayan U.G. kanlar içerisinde kalırken, araçlar yola atlayan kişiye çarpmamak için durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi başının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan U.G.'yi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. U.G.'nin yanında bulunan bir kadın olayın şokunu yaşarken, polisler tarafından sakinleştirildi. Hayati tehlikesi bulunun U.G. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yerinden görüntülerYaralanan kişiye müdahale edilmesiU.G.'nin yanındaki kadının götürülmesiKöprüden görüntü

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Güroymaklı kaz üreticileri, Kars'a rakip olmayı hedefliyor Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan ve 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı destekle 7 yıl önce kaz yetiştiriciliğine başlayan Yunus Orkin (35), Güroymak'ın kaz yetiştiriciliğine oldukça uygun bir yer olduğunu ve Kars kazlarına rakip olmayı hedeflediklerini söyledi.

Güroymak ilçesinde yaşayan Yunus Orkin, 7 yıl önce 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı destekle kaz yetiştiriciliğine başladı. Bu kapsamda bölgeye kaz eti ve yumurtası satıyor. Güroymak ilçesinin mevsimsel olarak kaz yetiştiriciliğine uygun bir yer olduğunu belirten Orkin, bugünlerde karın yağması ve havanın soğuması nedeniyle kazların ısınmak için kendi bünyelerinde yağ ürettiğini, bunun da kolesterol başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Orkin, şu an itibariyle çiftliğinde 400 kazın bulunduğunu ama hedefinin kaz yetiştiriciliğinde sayıyı 20 bine çıkarmak olduğunu söyledi.

KARS KAZLARINA RAKİP ÇIKTIKKazların yaz aylarında sadece beslendiklerini belirten Orkin, "Ancak yağ oluşturması kar yağışından sonra oluyor. Kazlarımız, özellikle bu mevsimde kesime hazır bir hale gelmeye başladı. Kar yiyerek, iç yağlarını tamamladılar. Bu işi profesyonel düzeyde yapmaya başladık. 7 yıldır kaz üretip satıyoruz. Hedefimiz 20 bin civarında kaz yetiştirmek. Bu yıl bu hedefimizi yakalamayı planlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde pilot yer olmayı hedefliyoruz. Kars kazlarına rakip çıktık ve bu işi başarmaya başladık. İklim ve bölge uygun. Yeteri derecede karımız var. Kar soğuğu da var ve aynı zamanda yaz mevsimi de uzun. Bunlar hep bizim için avantaj. Bölgede yaban kazlarımız bile mevcut. Kazlar kar görüp yemeden kesilmez. Kazlar kar yedikten sonra iç yağları oluşmaya başlar. Bu da kazın etine lezzet katıyor. Kolesterol hastaları bu etleri çok severler. Bütün herkese bu eti yemeğe tavsiye diyoruz. Bölgede yaygınlaşmasını sağlayacağız" diye konuştu.

HEDEFİMİZ DAHA DA BÜYÜMEKGüroymak ilçesine bağlı Üzümveren köyünde de kaz yetiştiriciliğine başlandı. Köyde 450 kazı bulunan Adnan Caf (55) ise bu sayıyı önümüzdeki yıllarda artıracaklarını söyledi. Güroymak'ın kaz yetiştiriciliğine oldukça uygun olduğunu söyleyen Caf, "Üzümveren köyünde kaz yetiştiriciliği yapıyorum. Yaklaşık 450 kazım var. Kışın kesimlerini yapıyorum. Kuluçka makinesinde üretilenleri alıp büyütüyoruz. Kaz işini büyütmeyi düşünüyorum. Günde 3 defa arpa, mısır veriyorum. Kazlar küçükken yem veya bulgur veriyorduk. Kışın burası sert geçiyor, kaz da soğuğu seven bir hayvandır. Başka bir sıcak bölgede yetişmez. Karı, suyu seviyor. Bunun için bu işi yapmayı planladık. Bu karı yediklerinde etlerinin tadı daha güzel oluyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yetiştirilen kazlardan görüntü-Kaz çiftliğinden detay-Kazlardan görütüler-Kar yiyen kazlardan detay görüntüler-Kazlara yem veren yetiştiricilerden detay-Kaz yetiştiricisi Yunus Orkin ile röportaj-Kaz yetiştiricisi Adnan Caf'ın kazlarından detay-Kaz yetiştiricisi Adnan Caf ile röportaj-Genel ve özel detaylar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Kaynak: DHA