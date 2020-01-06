DHA YURT BÜLTENİ - 8

06.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:20

Kaçak elektrik için yeraltından hat çekmişler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlilerince yapılan incelemede kaçak elektrik kullanmak için dağıtım panosuna giden yer altından çekilen hat tespit edildi.

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde kaçak elektrikle mücadelede kapsamında uydu, drone, termal kameraların yanı sıra yeraltı kablolarına olası müdahalelerde ise güç kablosu test cihazlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, arızaları gidermek için kullandıkları cihazla kaçak elektrik kullanmak için yeraltında çekilen hattı tespit etti. Bunun üzerine iş makinesiyle yapılan kazıda, dağıtım panosuna giden ana kabloya harici kaçak bir hat bağlandığı ve bu hattın da yakındaki işyerinin içerisinden bir konuta gittiği belirlendi. Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından yeraltı kablosundan kayıt dışı enerji kullanan konut sahibi hakkında cezai işlem uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Ekiplerin kazı çalışmalarıYer altında bulunan kaç hatGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: CİZRE (Şırnak),

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Köpek dövüşünü 'WhatsApp' üzerinden organize etmişler Konya'nın Akşehir ilçesinde, dün ormanlıkta bahisle köpek dövüştüren 29 kişinin, haberleşme uygulaması 'WhatsApp' üzerinden organizasyonu gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüpheliler hakkında, idari para cezası uygulanmasının yanı sıra 'kumar oynanması için yer imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Akşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün sabah saatlerinde Doğrugöz Mahallesi'ndeki ormanlıkta bahisle köpek dövüştürüldüğü ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, verilen adrese gittiğinde, 17 köpeğin bahis karşılığında dövüştürüleceğini ve baskına kadar 3'üncü dövüşün yapıldığını belirledi. Toplanan kalabalıktan birçoğu da jandarmayı görünce köpekleriyle kaçtı. Dövüş sırasında yaralanan 2 köpek, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarma ekipleri, önce organizasyonu düzenleyen 4 kişiyi gözaltına aldı. Araştırmasını derinleştiren ekipler, köpek dövüşü için 29 kişinin, haberleşme uygulaması 'WhatsApp' üzerinden organizasyonu gerçekleştirdiğini saptadı. 29 kişi hakkında, 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 11'inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanırken, 'kumar oynanması için yer imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun 11'inci maddesine göre, 2'nci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına 1500 TL idari para cezası uygulanır. Türk Ceza Kanunu'nun 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' maddesine göre de kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------Köpek dövüşü cep telefonu kaydı

Haber: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA

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Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı Elazığ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan minibüste yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ-Diyarbakır karayolunda yapılan çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Bangladeş, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Myanmar uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, geçişleri organize ettiği iddiasıyla M.B. ve M.A.'ya 43 bin 865 lira para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Göçmenlerden görüntü -Jandarmadan görüntü -Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,

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Buca kırsalındaki sokak hayvanlarına uyuz aşısı İzmir'de Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son dönemlerde artış gösterdiği ifade edilen uyuz vakalarına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde hayvanseverlerle iş birliği yaparak önlem alan ekipler, kırsal bölgelerde de enjeksiyon ve tablet çalışmalarıyla uyuz vakasını önemli ölçüde engelledi.Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezinde kontrolü sağlayan ekipler, daha çok kırsal bölümlere ağırlık vermeye başladı. Çalışma kapsamında oluşturulan uyuzla mücadele ekipleri, kırsal alanda yaşayan sokak hayvanlarına uyuz aşısı yaptı. Ulaşılabilen hayvanlara enjeksiyon yöntemiyle önlem alan ekipler, ulaşamadıkları hayvanlara yönelik ise daha kolay ve etkili olan tablet yöntemiyle ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan, uyuza karşı mücadelede gönüllüler ve hayvanseverlerle örnek bir iş birliği sergileniyor. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara ek olarak Veterinerlik Müdürlüğü, Bucalı hayvan dostlarıyla koordineli bir şekilde bilimsel denetimi aksatmadan gerekli önlemleri alıyor. Kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında da gönüllüler, sokak hayvanlarına tablet yöntemiyle ilaç vererek vakaların önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------

Köpeklerin aşılanmasından görüntü

HABER: İZMİR,

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Kaynak: DHA