DHA YURT BÜLTENİ-8

01.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:16

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı kutlamasında aşırı alkol alıp, komaya girdikleri öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26) öldü, kendisi gibi diş hekimi olan arkadaşı Kaan Y. ile doktor Süleyman Ali Y. ise hastanede tedaviye alındı.Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için arkadaşları diş hekimleri Betül Karaayvaz ve Kaan Y., plastik cerrah Süleyman Ali Y., harita mühendisleri Özgür Deniz A. ve Nurullah T.'yi evine davet etti. Grup, gece boyunca alkol aldı. Sabah uyandıklarında Betül Karaayvaz, Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkol komasına girdikleri değerlendirilen Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.Savcının incelemesinin ardından Karaayvaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan diğer 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.İÇKİLER 'KAÇAK' VEYA 'SAHTE' DEĞİLTarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere evden gıda ve içeceklerden numune aldı. Yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü ürünlerin kaçak ve sahte olmadığı, kurumsal marketlerden alındıkları belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Ambulanstan görüntüEvden detay görüntülerPolis ekiplerinden görüntüOlay yeri inceleme ekiplerinden detaylarHayatını kaybeden Betül Karaayvaz'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bitlis'te 40 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis'te, kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.Bitlis'te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi'nden 90 personel, 70 iş makinesi ile çalışma yürütüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kar yağışından detaylar-Çocukların oyun parkındaki görüntüleri-Karda yürüyen vatandaşlardan detaylar-Kar altında kalan araçlardan detaylar-Genel ve detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Kadını takip edip, evinin önünde taciz etti

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, marketten evine dönen E.İ.'yi (39) takip eden S.E. kadını taciz edip kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 5 suç kaydı bulunan S.E.'yi yakaladı.Olay dün akşam saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak'ta meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, E.İ. evinin yakınında bulunan markete gitti. Kısa süre sonra evine doğru yürüyen E.İ.'nin arkasından koşarak gelen kişi, kadına seslendi. Arkasına dönen kadın kendisini evinin kapısının önünde elle taciz eden kişiye tokat attı. Kadının bağırması üzerine tacizde bulunan kişi koşarak kaçtı. Sesleri duyarak evden çıkan kadının eşi, tacizcinin peşine düştü.Polis, olayın ardından kaçan tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek tacizcinin kimliğini belirledi. Polis, S.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.E.'nin 'Uyuşturucu Madde Kullanma', 'Kasten Yaralama ve Taksirle Yaralama' suçlarından toplam 5 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kadının evden çıkması-Kadının evine doğru yürümesi-Tacizcinin peşinden koşarak gelmesi-Kadını taciz etmesi-Kadının tokat atması-Tacizcinin kaçması-Kadının eşinin peşinden koşması

HABER: Sebahattin AYDIN/KOCAELİ,

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Özel Harekat polislerinden rehine kurtarma tatbikatı Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi tarafından gerçekleştirilen otobüs kaçırma olaylarına müdahale ve rehine kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Tatbikata, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat, Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Uzmanı personeli katıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi tarafından gerçekleştirilen otobüs kaçırma olaylarına müdahale ve rehine kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı.Senaryoya göre, yolcu otobüsü kaçırılması ihbarını değerlendiren polis, Musa Şahin Bulvarı üzerinden takibe başladı. Küçük Sanayi Sitesine giren yolcu otobüsü, kontrollü bir şekilde vatandaşlardan uzak fuar alanı bölgesine getirildi. Burada otobüsün önünü kesen emniyet güçleri, teröristlere rehineleri bırakmaları ve teslim olmaları yönünde iki defa anons ederek uyarılarda bulundu. Teröristler teslim olmayacağını, isteklerinin yerine getirilmemesi halinde otobüsteki tüm rehineleri öldürecekleri yönünde karşılık verdi. Ardından, operasyonu yöneten İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, telsiz anonsuyla birimlere operasyonun başlaması emrini verdi.Sis ve ses bombası atılmasının ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için hazırlık yaparak otobüsün etrafını sardı. Otobüsü görebilecek bir hakim noktada duran Özel Harekat aracı üzerine, keskin nişancı konuşlanırken, bölge havadan 'drone' ile takip edildi. Müzakereler sonuç vermeyince sis bombaları atılarak özel harekat polisleri otobüse girip rehineleri kurtararak güvenli bölgeye götürdü. Etkisiz hale getirilen 2 zanlı ise gözaltına alındı. Rehine kurtarma tatbikatını başarıyla gerçekleştiren polisler, Türk bayrağı açtı.Tatbikatı takip eden Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, operasyonda görev alan ekibi kutladı. Vali Coşkun, "Arkadaşlarımız her an göreve hazır olduklarını bugün de gösterdiler. İnşallah olumsuz olaylarla karşılaşmayız. Tatbikatta görev alan arkadaşlarımıza emniyet müdürümüz nezdinde teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Araç önünde bekleyen özel harekat polisi, silahlı-Şoförü rehin alan terörist yakın detay-Özel Harekat polis amiri anonsu-Otobüsün önün zırhlı araçla kesilmesi-Megafonla anons yapılması, drone görüntüsü-Teröristlerin olumsuz cevap vermeleri-Araca yaklaşan özel harekat polisleri-Sis ve ses bombalarının atılması-Araca müdahale edilmesi-Teröristlerin dışarıya çıkartılmaları-Araca giren özel harekat polisleri-Türk bayrağı açan polisler-Vali Ömer Faruk Coşkun'un ekibi tebrik etmesi-Vali Coşkun'un konuşması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Bakan Yardımcısı Tunç, selin vurduğu Adana'da tarım arazilerini inceledi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Adana'da geçen hafta yoğun yağış nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerini inceledi.Metrekareye 250 kilogram yağışın düştüğü kentte Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı, çiftçiler mağdur oldu. Sabah saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Düzce ve Çotlu mahallelerinde sular altında kalan tarım arazilerini inceledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, ziraat odası başkanları ve muhtarlarla birlikte çiftçilerin sorunlarını dinleyen Tunç, yağışın neden olduğu zararların giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un yetkililerden bilgi almasıVali Mahmut Demirtaş'ın konuşmasıBölgeden görüntüler

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA,

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İki yılda 52 fotoğraf ödülü aldı

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Aydın (45), son 2 yılda çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası alanda toplam 52 ödül aldı.Akademisyenliğe 2003 yılında ERÜ İletişim Fakültesi'nde okutman unvanı ile başlayan evli, 2 çocuk babası Uğur Aydın, 2017 yılında ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi unvanı ile Uygulamalı Fotoğrafçılık derslerinde eğitim vermeye başladı. Uğur Aydın, 2 yıldan bu yana çektiği fotoğraflarla katıldığı yarışmalarda 10'u uluslararası olmak üzere 52 ödülün sahibi oldu. Yaşından fazla ödülü bulunan Aydın, uluslararası fotoğrafçı olma yolunda hızla ilerliyor. Son ödülünü Hindistan'da düzenlenen RGB Uluslararası Fotoğraf Yarışması'ndan alan Aydın, şöyle konuştu: "İlk ödülümü Sri Lanka'daki uluslararası bir yarışmada aldım. Bronz madalya sahibi olduğum bu yarışmaya Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Kervansaray'ın çay ocağını işleten bir amcanın, cam kenarında otururken pozladığım fotoğrafı ile katılmıştım. En son ödülüm ise Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından desteklenen ve Hindistan'da düzenlenen RGB yarışmasından geldi. Burada da 4 sergileme, 1 özel ödül ve 1 mansiyon ödülü aldım. Yaşım 45 ama yaşımdan fazla ödülüm oldu. 50 civarında ödülüm var ve bunların 10'u yurt dışından. Yakın zamanda da AFİAP adını verdiğimiz uluslararası fotoğrafçı olmak için başvuruda bulunacağım."Fotoğraf sanatının kendisine, anı yakalamayı ve başka hayatları tanıma becerisini kazandırdığını söyleyen Aydın, "Altın, gümüş, bronz ya da sergileme ödülü gibi çok dalda ödül aldım. Bu şekilde ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmeye çalışıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Uğur Aydın röportaj-Fotoğraflardan detaylar-Fotoğraf eğitimlerinden detaylar

Haber-Kamera: Selma KARA/KAYSERİ,DHA

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'Soğuk hava kalp krizi riskini artırıyor'

MEMORİAL Kayseri Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Cingöz, soğuk havaların kalp krizi riskini artırdığını, kalp hastalarının soğuk havalarda dışarı çıkmak için güneşin dik olduğu 12.00-14.00 saatleri arasını tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.Prof. Dr. Faruk Cingöz, yaptığı açıklamada, soğuk havaların kalbin iş yükünü artırarak, kalp krizi riskini artırdığını ifade etti. Cingöz, "Soğuk hava ile karşılaştığımız zaman özellikle eller ve kollardaki damarlar büzülmekte, kan yavaş akmakta, bu da kalbimize yansıyarak iş yükünü artırmaktadır. Bu durum ayrıca tansiyonu da yükseltmekte, böylece kalbin daha çok çalışmasına neden olmaktadır" dedi.Kalp hastalarının çok soğuk havalarda dışarı çıkmamaları gerektiğinin altını çizen Cingöz, "Kalp hastaları soğuk havalarda dışarı çıkmak için gündüz, güneşin dik olduğu 12.00-14.00 saatleri arasını tercih etmeliler. Vücudumuzun en çok ısı kaybettiği bölgeler koltuk altı ve boyun bölgesi olduğu için kalp hastalarının soğuk havalarda boyun bölgesini korumasını tavsiye ediyoruz. Soğuk havaya çıkarken ilaç kullananlar, açık kalp ameliyatı ya da kalp nakli olmuş olanların kesinlikle kaşkol ve bere kullanmasını öneriyoruz" diye konuştu.Kış aylarında kalp krizinin en fazla görüldüğü bölgenin İç Anadolu Bölgesi olduğunu kaydeden Cingöz, "İç Anadolu Bölgesi yüksek riskin olduğu hastalıklar bölgesidir. Bu bölgelerde ayazın fazla olması nedeniyle, kalp krizi riskini artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Prof. Dr. Faruk Cingöz röportaj-Muayene görüntüleri-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Selma KARA/KAYSERİ

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Kaynak: DHA