DHA YURT BÜLTENİ-8

26.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:11

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEĞİ

Bakan Kurum, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'geçmiş olsun' dileklerini de iletirken, "Olay yaşanır yaşanmaz tüm bakanlıklarımız bu noktada seferber oldular. İlk etapta valimizin yapacağı tespitler neticesinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bugün itibariyle mağdur olan vatandaşlarımıza belirli bir miktarda ön ödenek gönderilecek. Akabinde etaplar halinde hasar tespit durumuna göre vatandaşlarımızın yaraları hızlı bir şekilde sarılacak. Bugün Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Ceyhan ve Karataş ilçelerimizde belediye başkanlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Başkanlarımızın taleplerini alıyoruz. Bazı yerlerde bizzat giderek sahada inceleme yaptık. Yüreğir 19 Mayıs, PTT Evleri, Sarıçam Deresi güzergahlarında inceleme yaptık ve gördük ki bir taraftan da şehirle ilgili altyapı eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Bir yandan da kentsel dönüşüm başlatmamız gerekiyor. Yüreğir'de 19 Mayıs, PTT Evleri, Sinanpaşa, Şehit Erkut Akbay'da kentsel dönüşüm projesi başlatacağız. Etaplar halinde de vatandalarımızın problemlerini halledeceğiz" diye konuştu.

BAKAN KURUM: 1 YIKIK, 2 AĞIR HASARLI, 9 HAFİF HASARLI BİNA TESPİT ETTİKÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliklerinin etkilerinin artık tüm dünyada olduğu gibi ülkede de ciddi oranda hissedildiğini söyledi. Adana'da yıllık ortalama yağış miktarının metrekareye 121 kilogram seviyelerindeyken 2 gün önce bölgesel olarak 250-300 kiloya yükseldiğini gördüklerini anlatan Bakan Kurum, "Bu yağışların şehrimize de hem çiftçiye hem vatandaşın hayatını olumsuz etkilediğini gördük. Olay yaşanır yaşanmaz valilik bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu. İlgili bakanlıklarımızın belediyelerimizin tüm birimleriyle bu merkezde vatandaşların yarasını sarmak için çalıştık. İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespit ettik. Tarım alanlarına baktığımızda Seyhan, Kozan, Çukurova, Feke, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Sarıçam, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde toplamda 123 bin 151 dekar alanda inceleme yaptık. Fiilen sahada sular mevcut. Sular çekildiğinde çiftçilerimizin zarar ziyan tespitleri net bir şekilde yapılacaktır" dedi.4 MERKEZ İLÇENİN YAĞMUR SUYU PROBLEMİ HALLEDİLECEKAdana'nın sorunları ve problemleriyle ilgili bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini anlatan Bakan Kurum, şunları kaydetti: "11 ayrı yatırım için içme suyu, yağmur atık su arıtma tesisi gibi 650 milyon lira bedelli yatırımlarımız belediyelerle birlikte devam ediyor. 4 merkez ilçemizin yağmur suyu problemini halletmemiz gerekiyor, bunun kararını aldık. Aşırı yağışların etkileriyle birlikte bu problemi halletmek için bir projeyi hazırladılar belediyelerimiz. 70 milyon liralık bu yatırımı da önümüzdeki yıl başlatıp en kısa zamanda bu problemi çözmüş olacağız. Bu tabi yağmur suyu dışında da selden etkilenen Yüreğir, Ceyhan, Seyhan, Karataş, Sarıçam ilçelerimizde de bir koordinasyon toplantısı yapıp, selden çok etkilenen bu ilçelere hibe desteği sağlayacağız. Bu hafta için de hibe miktarlarımız belediyelerin hesaplarına yatacak."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

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Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı

YÜKSEKOVA'DA KAR YAĞIŞI Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı etkili olurken, belediye ekipleri, mahalle yollarının kapanmaması için karla mücadele çalışması başlattı. İlçede dün akşam başlayan kar yağışı, gece ve bu sabah aralıklarla devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yağan kar yağışı-Kar altında yürüyenler-Beyaza bürünen araçlar-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA/ Hakkari

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Bolu Dağı'nda kar ve sis

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde sulu kar yağışı ve sis etkili oldu. Kar yağışı ulaşımı etkileyecek dereceye ulaşmazken, sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı'nda hafif şekilde sulu kar yağmaya başladı. D-100 Karayolu'nun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde hafif şekilde etkisini gösteren sulu kar yağışı trafikte aksamaya yol açacak düzeye ulaşmadı. Bölgede ayrıca yoğun şekilde sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yoldan görüntüler-Araçların geçişi-Sis ve hafif kar yağışı

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Damda erkek cesedi bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 katlı bir binanın damında erkek cesedi bulundu.Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın damına çıkanlar, güneş enerjilerinin arısında bir kişinin yattığını görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 60 yaşlarındaki kişinin öldüğü saptandı. Üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü--------------Bina önüne toplanan mahalle sakinleri-Kadın mahalle sakini ile röp-Polis araçları ve damda ceset üzerinde inceleme yapan polisler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

==========================Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Göçgündemirci köyündeki derenin taşması sonucu Bartın- Kastamonu yolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, alternatif yola yönlendirildi.Bartın'da, 2 gündür devam eden yağmurda, metrekareye 47 kilogram yağış düştü. Aralıksız devam eden yağmur nedeniyle bu sabah Amasra'nın Göçgündemirci köyündeki dere taştı. Taşkın yüzünden Bartın- Kastamonu yolu, ulaşıma kapandı. Sürücüler ise alternatif yola yönlendirildi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol üzerinde çalışma yaparken, köydeki dere kenarında bulunan bazı evler ile bahçelere sel suları girdi. Ekipler, yolu trafiğe açma çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Kurucaşile'ye bağlı köylerde ise yağmur nedeniyle derelerin taşma noktasına geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü--------------Yola gelen sel-Ekiplerden görüntü-Ekiplerin çalışması-Taşan derenin görüntüsü-Evlere ve tarım arazilerine taşan dere-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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18'inci yüzyıldan oyuncakların da bulunduğu müzeye yoğun ilgi

TÜRKİYE'de mağara galerisi bulunan ve 'dünya çocukları'nın tanıtıldığı tek oyun ve oyuncak müzesi olma özelliğine sahip, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 18'inci yüzyıldan kalan oyuncakların da yer aldığı müzeyi ayda ortalama 25 bin kişi ziyaret ediyor.Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, kentin en eski mahalleleri arasında yer alan Bey Mahallesi'nde bulunuyor. Mağarada 24 ülkenin mimari yapılarının yanında yöresel kıyafetlerini giymiş maket çocuklar bulunurken müze galerilerinde de Pinokyo, Mickey Mouse, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Temel Reis, pelüş oyuncaklar, uçaklar, robotlar yer alıyor. 8 farklı galeri, 2 katlı mağara ve 1700-1990 tarihleri arasında üretilen el yapımı 600'e yakın oyuncağın olduğu müze büyük beğeni topluyor.'ÇOCUKLUĞUMUZA DÖNDÜK'Müze çocuk ziyaretçisi kadar yetişkinleri de mutlu ediyor. Müzeyi gezen Mehmet Emin Sönmez, oyuncakları görünce çocukluğuna döndüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Burasi bizi çocukluğumuza döndürdü. Hafızamı yokladım ve ne kadar güzel bir çocukluk geçirdiğimizi görmüş oldum. Benim de bir çocuğum var fakat evde oynayacağı alanlar sınırlı. Şu oyuncakları gördüğümde vaktimizin büyük bir kısmının sokakta geçirdiğimizi, doğayla iç içe olduğumuzu gördüm. Burada sapan vardı, kuş vururduk peşinden giderdik. Topaç çevirmek için geniş bir alana arkadaşa ihtiyaçlarımız var. Bunları düşününce dar kalıpların içerisine sıkışıp kaldığımızı görebiliyoruz. Kuş vuramamışımdır ama peşinden çok koşmuşumdur. Burada bahçede topaç çevirmek beni gerçekten duygulandırdı. Az önce bahçede topaç çevirdim gelen çocuklar ilgiyle izledi ama ne olduğunu bilmiyorlardı. Bu oyuncakların unutulup gitmemesi içi bu müze çok önemli. Keşke bunları projelerle ilkokul çocuklarına okulda topaç, çelik çomak, yakar top oynattırabilsek. Bence bu müzenin tüm Türkiye'de yapılmasını sağlamak için yeni projeler yapılmalı."'YETİŞKİNLER DAHA ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR'Müze sorumlusu Aslıhan Yakıcı, müzeyi çocuklardan çok yetişkinlerin beğendiğini ifade ederek şunları kaydetti: "Burası 2013 yılında açıldı. O yıldan bu güne kadar ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Geçen ay müzemizi 25 bin kişi ziyaret etti. Müzemizde 8 farklı galerimiz var bu galerilerde dünyadan ve Türkiye'den birbirinden farklı oyuncaklar sergilenmektedir. Ayrıca bir mağaramız var. Burada da 24 farklı ülkenin yöresel kıyafetlerini giymiş olan maketler sergilenmekte ve Türkiye'deki oyuncak müzelerinin içerisinde dünya çocuklarına armağan edilen bu bölüm sadece bizim müzemizde bulunmaktadır. Çocuklar bu müzeyi çok seviyor. Aslında sadece çocuklar değil yetişkinler müzemize çocuklardan daha çok ilgi gösteriyor. Müzemizde 1700'lü yıllardan 1990'lı yıllara ait oyuncaklar sergilenmekte. Yetişkinler müzemize geldiği zaman çocukluklarına dönüyorlar. Çocuklar da bu tarihler arasında var olan oyuncak geçmişini görmüş oluyorlar. Aslında sadece oyuncak geçmişi de değil burada bulunan bebek evlerine baktığımız zaman dünya tarihini yakından izlemiş oluyorlar. Mesela vitrinlerde oyuncakları gören yetişkinler, çocukken bu oyuncaklarla oynadıklarını anımsıyorlar. Bu unutulmuş bir bilgiyken tekrar hatırlamış oluyorlar. Çocuklardan daha çok mutlu oluyorlar. Kente gelenler muhakkak buraya gelmeli hatta Gaziantep'teki halkımız da burayı ziyaret etmeli. Yetişkinlere de tavsiyem sadece çocuklar için değil kendileri için de buraya gelsinler. Biz 7'den 77'ye herkese hitap ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Oyuncak müzesiMüzeyi ziyarete gelenlerÇocuklar röp.Müzeyi ziyaret eden yetişkinler ile röp.Müze sorumlusu Aslıhan Yakıcı ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

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Kaynak: DHA