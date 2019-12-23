DHA YURT BÜLTENİ-8

23.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:50

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (2)

ÇINAR AĞACI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Antalya'da etkisini gösteren şiddetli rüzgar sabah saatlerinde Serik ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde bir çınar ağacının devrilmesine neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen dev çınar, oto tamircisi Şeref Dağ'ın iş yerinin önünde tamir için bırakılan park halindeki 07 FYL 94 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağacın gövdesi altında ezilen otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Serik Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Belediye ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

'MÜŞTERİMİZİN ARACININ ÜZERİNE DEVRİLDİ'İş yeri sahibi Şeref Dağ, "Sabah fırtına vardı. İş yerimi açtım tamir için iş yerinin içerisinde bekleyen araçları dışarı çıkardım. Bundan yaklaşık 15 gün önce elektrik dağıtım şirketine ait yüklenici firma tarafından sanayi içerisinde elektrikleri yer altına alma çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sırasında bu ağacın etrafını elektrik hattı döşemek için komple kazdılar. 'Buralara beton dökeceğiz' dediler. Ama dökmediler. Ayağım kalınlığındaki kökleri kepçeyle kırdılar. Kazı işleminden sonra sadece ağacın dibine kum döküp gittiler. Ağacın köklerini de kestikleri için bu fırtınada dayanamadı ve gözümüzün önünde müşterimizin aracının üzerine devrildi. Ben 2008'den beri burada iş yerim var. Ağacın zararını görmediğim gibi faydasını gördüm. Ama gördüğünüz gibi müşterimin aracı hurdaya döndü. Benim ve müşterimin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Bu elektrik dağıtım şirketinin değil yüklenici firmanın tecrübesizlik ve bilgisizliğinden kaynaklandı. Kanuni haklarımızı arayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ağaç ve araçtan görüntülerRÖP: Şeref DağGÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildiHABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (3)

KATİL ZANLISI: BENİ ÇIKARMAYIN, ÇIKINCA YİNE ÖLDÜRÜRÜMOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada ifade verdi.

Sorgusunda olay anını anlatan ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen Arduç, "Yıllar önce çocuk yuvasından kaçtım. 2 kez tecavüze uğradım. Artık insanlara her türlü kötülüğü yapacağıma karar verdim. Tecavüze uğradığımı kimseyle paylaşmadım. Ben bundan sonra yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak. 'Önüme kim gelirse öldüreceğim' dedim. Akli dengem yok. Ceren'den önce başkasını takip ettim ama öldüremedim. Ceren ansızın karşıma çıktı. Apartmana girdi, 'Metin' diye birini sorup, 2 kez bıçakladım ve kaçtım. Dışarıda kendime laf geçiremiyorum. 6 yaşında çocuğu da öldürecektim, öldüremedim. Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsünden geçecek Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılan elektrikli yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde, cuma günü törenle tanıtılacak. Erdoğan'ın, otomobili kullanarak, Osmangazi Köprüsü'nden geçeceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle 2017 yılında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) protokolü imzalandı. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Zorlu Grubu ortaklığında 25 Haziran 2018'de kurulan şirketin faaliyetleri, Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. TOGG tarafından elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlama ve inşa etme, emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir gelecek oluşturma hedeflendi.

TANITIM CUMA GÜNÜPrototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde üzerinde branda bulunan yerli otomobil önünde poz verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımının ardından aracı kullanarak, Osmangazi Köprüsü'nden geçmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü-Osmangazi Köprüsü'nden drone ve aktüel görüntüler-Bilişim Vadisi'nden görüntüler-DetaylarHaber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli), =====================

Lodostan etkilenen balıkçı teknesinin batma anı kameraları yansıdı Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, Zeytinli Çayı'nda bulunan balıkçı teknelerini sürükledi. Bir teknenin batış anı ise kameralara yansıdı.

Edremit ilçesinde gece saatlerinde etkili olan lodos fırtınası, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltırken, yerini zaman zaman şiddetlenen sağanağa bıraktı. Gece süren fırtınadan ise en fazla balıkçı tekneleri etkilendi. Gece lodostan etkilenen bir balıkçı teknesinin batış anı ise sabah saatlerin DHA tarafından görüntülendi. Balıkesir valiliğinden yapılan açıklamada, lodosun etkisinin Salı sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Balıkçı teknesinin batma anı-Zeytinli çayından genel ve detay görüntü-Akçay kordonundan genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), =====================

Sıcak hava vatandaşı mutlu ediyor, bilim insanlarını endişelendiriyor

Kar yağışının fazla olduğu iller arasında bulunan Van'da, aralık ayının sonlarında olmamıza rağmen halen kar yağmadı. Vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkarmak için Van Gölü kıyısında gezerken, bilim insanları bu durumun küresel iklim değişiminin gözle görülür somut etkilerinden birisini oluşturduğunu kaydetti.

Van'da, gündüz 10 derece olan hava sıcaklığı gece saatlerinde ise eksi 3'e kadar düşüyor. Aralık ayının son günlerini yaşıyor olmamıza rağmen havanın güneşli olması bazı vatandaşları sevindirse de kış mevsiminde kar yağması gerektiğini söyleyenler bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti.Van'ın merkez Edremit İlçesi'nde göl kenarında gezintiye çıkan bazı vatandaşlar ise kış mevsiminin bölgede uzun geçtiğini az da olsa güneşin ve güzel havanın tadını çıkartmak istediklerini söyledi. Kar yağışının olmaması, kentteki barajların doluluk oranlarını da büyük ölçüde etkiliyor. Barajların doluluk oranları düşüşe geçerken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, küresel iklim değişiminin etkisi ile beraber kışın kar olarak düşmesi gereken yağışların artık yağmur olarak düştüğünü söyledi. Dr. Akkuş şöyle konuştu:

SU KAYNAKLARIMIZ AZALIYOR"Bu kış periyodunun daha az geçmesine dağlarımızda daha az kar olmasına neden oluyor. Yani artık yıllar geçtikçe kullanılabilir su kaynakları ister istemez azalacak. Dolayısıyla bizim artık suyu çok daha ekonomik kullanmamız ve yeni yönetim planları hazırlamamız lazım. Şu an içinde bulunduğumuz aralık ayına rağmen burada kar bulunmuyor. Fakat bundan 10 yıl önceye gittiğimiz zaman bu bölgelerde 30-40 santimetre kar olduğunu biliyoruz. Kışın dağlarımızda kar olmazsa yazın maalesef barajlarımızda su olmuyor. ve suya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Şu anda Zernek Baraj Gölü'nde çok fazla düşüş olduğunu görüyoruz. İşte bu küresel iklim değişiminin bariz gözle görülür somut etkilerinden birisini oluşturuyor."Van merkez, aralık ayını yağışsız geçirse de meteoroloji yetkilileri hafta içi Çarşamba günü yağmur ve kar yağışının bölgede etkili olacağını, hava sıcaklıklarının ise 1-2 derece azalacağını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Drone ile Zernek Barajı'ndan genel görüntüler-Barajda su seviyesinin azalması-Barajdan detaylar-Drone ile barajdan genel görüntüler-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile röportaj-Edremit ilçe sahilinden detaylar-Vatandaşların Van Gölü sahilinde gezmesi -Muhabir anonsu-Vatandaşların Van Gölü sahilinde gezmesi-Vatandaşlardan detaylar-Van Gölü sahilinden detaylar-Vatandaşlar ile röportaj-Sahilden detaylar-Vatandaşların sahilde fotoğraf çekmeleri-Edremit ilçesinden tepeden detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA