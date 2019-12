DHA YURT BÜLTENİ - 8

21.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:52

Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı

KONYA'da, İbrahim Y.'nin (24), bir iş yerinden çaldığı 250 kiloluk çelik kasa üzerine devrilince ayağı kırıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Küçük Aymanas Caddesi üzerindeki bir inşaat firmasının ofis bölümünde meydana geldi. İddiaya göre ofise giren 3 şüpheli, çelik kasayı ve 2 adet laptopu çaldı. Hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları minibüsün plakasını tespit etti. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, İbrahim Y., Mehmet Ali B.(19) ve Mehmet B.'yi (21) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis, topallayan İbrahim Y.'nin hırsızlık sırasında çaldığı çelik kasayı ayağına düşürdüğünü öğrendi. Bunun üzerine İbrahim Y., polis tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Poliste 4 suç kaydı bulunan ve ayağında kırık oluşan şüpheliye alçı takılıp, taburcu edildi. Her 3 şüpheli de emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

------------Çalınan çelik kasanın görüntüsüAyağını kıran şüphelinin hastaneye getirilişiŞüphelinin adliyeye getirilmesi

Haber: Tolga YANIK-Mehmet IŞIK/KONYA,

======================

Konya'da yoğun sis, hayatı durdurdu KONYA'da yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sabah saatlerinde Konya- İstanbul uçak seferleri de iptal edildi.

Kentte son 1 haftadır etkili olan sis, yaşamı felç etti. Dün gece saatlerinde etkisini iyice artıran sis, bugün sabah saatlerine kadar dağılmadı. Karayolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde Konya- İstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kente sisin yarın etkisini kaybedeceği belirtildi.

Görüntü dökümü: -------------Drone ile havadan sisin görüntüsü-Kent merkezinden görüntüler-Trafikten görüntüler-Siste yürüyen insanlar-DetaylarHaber: Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

======================

Ahır ve samanlıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü

Malatya'da, hayvanların bulunmadığı sırada ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, gece saatlerinde Alişar Mahallesi'nde meydana geldi. Başpınar Sokak üzerinde bulunan bir bahçenin ahır ve samanlığında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören çiftçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek, yangını söndürdü.Alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale gelen ahır ve samanlıktaki yangının nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Alevlerden görüntüİtfaiye ekipleriYanan ahır ve samanlıkGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

======================

Emekli polis, direksiyon deri kaplama işi yapıyor

KARABÜK'TE, emekli trafik polisi Aydın Küçükali (55), direksiyon deri kaplama işini 3 yılda öğrenip, atölye açtı. Küçükali, "Şu anda yapmış olduğum işte her türlü garantiyi verebiliyorum. Hata var diye bugüne kadar gelen olmadı, bundan sonra da geleceğini zannetmiyorum" dedi. Karabük Emniyet Müdürlüğü İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 4 yıl görev yaptıktan sonra 2016 yılında emekli olan evli ve 2 çocuk babası Aydın Küçükali, kentte kimsenin yapmadığı direksiyon deri kaplama işini yapmaya karar verdi. Küçükali, deri dikiş makinesi ve deri ürünleri alıp evinde 3 yıl boyunca bu işi öğrenmeye çalıştı ve başardı. Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bir atölye açan Küçükali, "Derinin en büyük handikapı güneş ışınları. Sürücülerin el, avuç içlerinin terlemesi daha az zarar veren bir durum. Bu yüzdende direksiyon kaplamaları kolay deforme olabiliyor. Bu işi yapabilirim dedim. Bu işi Karabük'te yapanın olmadığını öğrendim. Maddi anlamda yatırım yaptım. 3 yıl gibi bir zaman harcayarak bu işi öğrendim. Çok kaliteli değil de farklı malzemelerle çalışarak bu işi öğrenmeye çalıştım. Çok fazla bir para harcadığımı zannetmiyorum. Bir mesleği öğrenmek için maddiyat aramayacaksın. Maddi anlamda zararın da olsa sonunda bir meslek ediniyorsun. Şu anda yapmış olduğum işte her türlü garantiyi verebiliyorum. Hata var diye bugüne kadar gelen olmadı, bundan sonra da geleceğini zannetmiyorum.'HAKİKİ DERİ Mİ YOKSA SUNİ DERİ Mİ?'Sürücülerin isteklerine göre direksiyonlara suni ve hakiki deri kaplaması yaptığını belirten Küçükali, "Suni deri hem dayanıklı hem de herkesin kesesine uygun. Mesela ticari araçlarda kesinlikle hakiki deri kullanmıyorum, tavsiye de etmiyorum. Ticari araçlar genellikle gün boyu ve değişik sürücüler tarafından kullanılan araçlar. Bu araç sürücülerinin elleri terliyorsa dayanıklılık açısından hakiki deriyi kullanması biraz zor. Hakiki derinin eldeki teri ya da kimyasal parlatıcıları emme özelliği daha fazla. Dolayısıyla dayanıklılık ömrü kısalıyor. Kimyasal parlatıcılar hakiki deride çok zararlı. Direksiyonu deri kaplama olan sürücüler, oto yıkamacıları kimyasal parlatıcı kullanmamaları konusunda uyarması gerekiyor" dedi. 'İSTENİLDİKTEN SONRA ÇOK FARKLI ŞEYLER YAPABİLİRLER'İnsanların mutlaka sevdiği bir işi yapması gerektiğini ifade eden Küçükali, "Ben mesela 30 yıl trafik polisi görevimi severek yaptım. Emekli olmak zorunda kaldık. Seveceğim bir iş yapmaya özen gösterdim. Zor bir iş ama severek yaptıktan sonra zorluğu kafaya takmıyorsun. Yaptığın işten zevk alıyorsan ve karşı taraf da beğeniyorsa o zaman mutluluk senindir. Her gittiğim yerde yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Her gittiğim yerde bir şey öğreniyorum. En iyisini yapmaya gayret ediyorum. İnsanlar emekli olduktan sonra boş durmasınlar, istenildikten sonra çok farklı şeyler yapabilirler."

Görüntü Dökümü------------Emekli polis röp-Atölyeden detaylar-Direksiyon kaplaması yaparken detaylar

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK

=====================

Konserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifi

BİLECİK'te düzenlenen Türk halk müziği konserinde koro sanatçısı Tarık Güven, Afganistanlı sevgilisi Shima Sıdıki'ye, "Neredesin Sen" isimli parçayı söyledikten sonra evlilik teklifi yaptı.Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu ile Gençlik Merkezi tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Türk halk müziği konserinde, sürpriz evlenme teklifi yaşandı. Ayhan Çil şefliğinde gerçekleşen konserde halk müziği eserleri solistler tarafından seslendirildiği sırada, koro sanatçısı Tarık Güven, "Neredesin Sen" şarkısını söyleyerek Afganistanlı Shima Sıdıki'ye evlilik teklifi yaptı. Güven, şarkı eşliğinde sevgilisinin oturduğu yere gidip, önünde diz çöktü. Konsere katılanların alkışları arasında evlilik teklifinde bulunan Güven, "Evet" yanıtını aldıktan sonra yanında getirdiği yüzüğü Shima'nın parmağına taktı. Aldığı evlilik teklifi karşısında şaşıran Shima Sıdıki, Tarık Güven'e sarılırken, duygusal anlar yaşadı. Evlenme teklifinın ardından konser kaldığı yerden devam etti.

Görüntü Dökümü: -------------Salondan genel görüntü-Halk Müziği korosunun şarkıları seslandirmesi -Afganlı Shima Sıdıki'nin görüntüsü -Tarık Güven'in şarkı söyleyerek Shima Sıdıki'nin yanına gelmesi-Tarık Güven evlilik teklif ederken

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Gökay ŞİMŞEK/BİLECİK

========================

Kaynak: DHA