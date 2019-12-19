DHA YURT BÜLTENİ-8

19.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35

Rus turistler Kekova'ya yazı geri getirdi

Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava ve ağır kış koşulları yaşanırken, Antalya'nın Demre ilçesindeki dünya cenneti Kekova'ya gelen Rus turistler kış ortasında yazı geri getirdi. Yatla, Kekova turuna çıkan Rus turistler, denize girerek kış mevsiminde yazı yaşadı.

Demre'ye gelen Rus turistler, önce Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ve Myra Antik Kenti'ni gezdi. Ardından Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıkan Rus turistleri, denizde bir caretta caretta karşıladı. Rus turistler carretta carettanın bol bol fotoğrafını ve videosunu çekti. Güneşli havada balık tutan amatör balıkçıları izleyen turistler, Kekova'da Batık Kenti ve bir kartal yuvasını andıran Simena Antik Kenti'ni yatla gezdi. Özellikle Batık Kent'te masmavi denizde, suyun altındaki ve kıyısındaki tarihi izleyen Rus turistler, burada bolca fotoğraf ve video çekti. Bugünkü adıyla Kaleköy, tarihi adıyla Simena Antik Kenti'nin önünde toplu fotoğraf çektiren turistler 'Türkiye çok güzel' diye haykırdı.

DENİZİN TADINI ÇIKARDILARRus turistler için yat yüzme molası verdi. Yüzme molasında 19 derecelik hava sıcaklığı ve aynı derecedeki deniz suyu sıcaklığını ve pırıl pırıl havayı gören Rus turistler, kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bırakıp, bol bol yüzdü. Bazıları yatların üstünden denize atlayış yapan turistler, denizin tadını çıkardı. Ardından yatla Çayağzı Limanı'na dönen Rus turistler turu tamamladı.'KEKOVA MÜKEMMEL BİR YER'Kekova'da denize giren Rus Tatyana İshenko, "Kış ortasında yazı yaşamak ancak Türkiye'de görülebilir. Kış ortasında denize girmek, yazı yaşamak benim için inanılmaz bir duygu. Kekova mükemmel bir yer. Çok sert bir kıştan gelip, yazı yaşamak tatilimin en güzel anısı. Deniz mükemmeldi. Tekrar geleceğim" dedi.'TÜRKİYE BİR CENNET'Rus Anatoli Gavılinko, "Türkiye bir cennet. Tarihi, denizi, doğayı bir arada görmek isterseniz, tarihi dinlemek, kışın yüzmek isterseniz Türkiye'ye, Kekova'ya gelin" diye konuştu.'İNANILMAZ GÜZELLİKTE BİR YER'Özbekistan'dan gelen Cennet Misodova da şöyle dedi: "Kekova cennet gibi bir yer. İlk kez geldim. Bir daha gelişte ailemi ve yakınlarımı mutlaka buraya getireceğim. Türkiye'ye tatile gelirken inanılmaz güzellikte bir yer göreceğimi tahmin etmemiştim."

Görüntü Dökümü-------------Turistlerin yata binişiCaretta carettadan detayKıyıda balık tutanlarYattaki turistlerBatık Kent ve Simena Antik Kenti'nden ve turistlerdenTuristlerin yatın önünde 'Türkiye çok güzel' demesi Kıyıda otlayan keçilerSuda ilerleyen yatlarDenize atlayanlar ve yüzenlerKıyıya dönüşRöportajlar (Rusça)

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

================================

Öğrenciler kuşlar için yemlik yapıp, okulun penceresine koydu

Van'da Akköprü İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden kuşlara yemlik yaptı. Kış aylarında kuşların aç kalmaması ve öğrencilere de hayvan sevgisinin kazandırılması için başlatılan etkinlikte, plastik bidonları boyayıp içlerine kuşlar için yem bırakan öğretmen ve öğrenciler, hazırladıkları yemlikleri okullarının penceresine astı.Tuşba ilçesinde bulunan ve yaklaşık 3 yıldır geri dönüşüm kutularından elde ettikleri gelirle, okul çevresine fidan alıp diken, Eco-Schools (Çevreci Okul) projesi kapsamında da 'yeşil bayrak' alan, aynı zamanda hiç çöpün çıkmadığı çevreci bir okul olan Akköprü İlkokulu'nun öğretmenleri ve öğrencileri, yine güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Geri dönüşüm malzemelerini yeniden değerlendirmek hem de kış aylarında kuşlarında yiyecek bulabilmeleri için okulun öğretmen ve öğrencileri çalışma başlattı. Öğrencileriyle birlikte plastik bidonları değişik renklere boyayıp içine kuş yemleri bırakan öğretmenler, hazırladıkları bidonları da sınıfların camlarına astı.ÇOCUKLAR MUTLU OLUYORProjeyi hazırlayan okul öğretmeni Yeliz Sevin, çevreci bir okul olduklarını ve öğretmenlerinden öğrencisine bu konuda çok duyarlı olduklarını söyledi. Sevin, "Daha önce Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak bir projeleri vardı. Bu proje kapsamında Türkiye birinciliği aldık. Biz o projeyi orada sonlandırmadık ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde farklı bir şekilde yapılan etkinliği biz de okulumuzda öğrencilerimizle birlikte uygulamaya koyduk. Geri dönüşüm malzemelerini öğrencilerimizle birlikte boyayıp, kesip içlerine kuşlar için yemler bıraktık. ve bu hazırladığımız kuş yemliklerini de okulumuzun camlarına astık. Kuşların gelmesiyle birlikte çocuklar çok mutlu oluyor" dedi.'ÇEVREYİ KORUYOR CANLILRI YAŞATIYORUZ'Çocuklara doğayı sevdirmek ve merhamet duygusunu kazandırmak için böyle bir etkinliği başlattıklarını belirten Öğretmen Sevin, "Sadece okul içinde değil okul dışında da bunları yapmalarını sağlamak istiyoruz. Kedi, köpek, kuş hangi hayvan olursa olsun, canlı oldukları için bir şeylere ihtiyaçları olduklarını bilsinler istiyoruz. Biz yaptığımız etkinliklerle hem öğrencileri ama aynı zamanda aileleri de işin içine katıyoruz. Her zamanki sloganımız da tabi ki 'hem çevreyi koruyoruz hem de canlıları yaşatıyoruz' " diye konuştu.FARKINDALIK OLSUN DİYEOkul öğretmenlerinden İsmail Kaya ise çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmış etkinliklerden biri olduğunu söyledi. Van'ın, kışın uzun geçtiği yerler arasında bulunduğunu belirten Kaya, "Kar yağdığı zaman kuşlar besin bulmakta zorluk çekiyor. Bu etkinlikte öğrenciler şunu fark etti ki bu dünyada biz yalnız değiliz. Tabi ki onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Kuşlar yeni yeni gelmeye başladı ve kış boyu burada onları beslemeye devam edeceğiz" dedi.KUŞLAR AÇ KALMASINOkulda yapılan bu etkinlik öğrenciler tarafından da ilgiyle karşılandı. Okulun ikinci sınıf öğrencileri yaptıkları bu kuş yemlikleri ile kuşların açlıktan ölmeyeceğini söylerken, okulun üçüncü sınıf öğrencisi Mustafa Şeker, "Biz burada kuşlar aç kalmasın diye, onlara yardım edelim onlarla arkadaş olalım diye bidonları alıp, onları boyayıp içine yem bıraktık. Böyle bir etkinliği bütün sınıflar yapmalı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Öğrencilerin bidonları boyamaları-İçine yem bırakmaları-Sınıftan ve öğrencilerden detaylar-Öğrencilerle röportaj-Öğretmen Yeliz Sevim ve İmail Kaya ile röportaj-Hazırlanan kuş yemliklerini asılması-Genel Detaylar

Haber: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,

=======================

Catchball takımı, Türkiye'de ilk defa Fırat Üniversitesi'nde kuruldu İsrail'de sporu sosyal aktivitelerle birleştirmek amacıyla ortaya çıkan Catchball sporu, Türkiye'de ilk defa Elazığ'ın Fırat Üniversitesi'nde hayata geçirildi. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, gönüllü kız öğrencilerle birlikte Catchball Türkiye takımını kurduklarını söyledi.Kadınların fiziksel aktiviteye katılmaları ve liderlik becerilerini geliştirmeleri amacıyla İsrailliler tarafından hayata geçirilen top oyunu Catchball, Elazığ'da hayata geçirildi. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Uluslararası Catchbal Federasyou (ICF) ile iletişime geçip takım kurma, lig ve organizasyon düzenleme yetkisini aldı. Türkiye'de Catchball oyununu geliştirip yaygınlaştırarak, federasyonlaşma sürecini başlatacaklarını ifade eden Devecioğlu, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde öğrenim gören, daha önce hentbol ve voleybol oynamış, gönüllü kız öğrencilerle birlikte Catchball Türkiye takımını kurarak, resmi olarak başladıklarını söyledi.CATCHBALL NEDİR?Catchball, İsrail'de geliştirilen bir takım top oyunu. Oyun, voleybol sahasında 6 kişilik iki takım arasında oynanıyor. Oyunun amacı, topu filenin üzerinden geçirerek rakibin sahasında yere vurmak ve rakibin aynı çabasını engellemektir. Catchball ve voleybol arasındaki temel fark, Catchball oyuncularının pas geçmeden önce iki eliyle topu yakalamaları gerektiğidir.

Görüntü Dökümü--------------Sporculardan görüntü-Temsilcinin öğrenciler ile konuşması -Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

================================

Bitlis Kalesi ışıklandırıldı Bitlis'te M.Ö. 312 yılında Büyük İskender tarafından inşa edildiği belirtilen Bitlis Kalesi, ışıklandırıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesi'nin çalışmalarıyla yıllara meydan okuyan kent merkezindeki Bitlis Kalesi'nin çevresi ışıklandırıldı. Bitlis'te yapımı devam eden 3'ncü etap sokak sağlıklaştırma projesinin de tamamlandığını belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, görev süresi boyunca tarihi dokunun ön plana çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Tanğlay, Bitlis'in 7 bin yıllık kadim bir kent olduğunun belirterek şunları söyledi: "Bitlis, 7 bin yıllık kadim bir şehir. Biz de bu tarihi ve kadim şehirde hizmet etmeye çalışıyoruz. Halkımızın daha güzel bir ortamda yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Kale ışıklandırma projesi vaatlerimiz arasındaki 50 projenin içerisinde yer alıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Bitlis Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleri ile Bitlis Belediyesi Kale Işıklandırma projemizi gerçekleştirdik. Bunların yanında 3'ncü etap sokak sağlıklaştırma projemizi de gerçekleştirdik. Bitlis'in tarihi dokusunu biraz daha gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile görüşmelerimiz sonunda 4'ncü etap sokak sağlıklaştırma projemizi de sunduk. Önümüzdeki yıl büyük ihtimalle onu da gerçekleştireceğiz. Görevimiz süresince tarihi eserlere elimizden geldiğince Bitlis Belediyesi olarak önem vereceğiz."

Görüntü Dökümü--------------Bitlis'ten genel bir görüntü-Bitlis Kalesinden detay-Işıklandırmadan detay-Alemdar Cami ışıklandırmasından görüntü-Sinema Yokuşu ışıklandırmasından detay-Orta refüjden detaylar-Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

================================

Kaynak: DHA