DHA YURT BÜLTENİ-8

15.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:05

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adıyaman- Kahta yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

İbrahim Ekinci yönetimindeki 45 HA 2343 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü İbrahim Ekinci ile Münevver Pasin, Mehmet Emin Gülsever ve Kadriye Yılmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Olay yeri-Kaza karışan otomobilSağlık görevlileri-Yaralıların ambulanstaki müdahalesiJandarmanın önlem alması-Genel ve detay görüntüler

Murat KURT/KAHTA (Adıyaman),

=============================

Avrupa şampiyonu Aleyna'ya coşkulu karşılama

Halterde Avrupa Şampiyonu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz'ı (15), havalimanında ailesi ve akrabaları karşıladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz, İsrail'in Eilat kentinde düzenlenen yıldızlar ve 15 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kaymaz, 15 yaş altı 81 kiloda koparmada 83, silkmede 103 kilo kaldırarak rekor kırdı. 3 ayrı kategoride Avrupa rekoru kıran Kaymaz, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

'HEYECANLI VE GURURLUYUM'İstanbul aktarmalı Antalya Havalimanı'na saat 11.00'de iniş yapan şampiyon sporcuyu, havalimanında babası Burhan Kaymaz, annesi Hatice Kaymaz, 2 yaşındaki kardeşi Esile ile akrabaları ve antrenörü Ekrem Celil karşıladı. Başarılı sporcu Aleyna Kaymaz, "Heyecanlı ve mutluyum. Gurur verici bir şey. Başardığım için mutluyum. Olimpiyatta da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" dedi.

BABASINI AĞLATTIBaba Burhan Kaymaz, televizyon karşısında çok gururlandığını ve ağladığını belirterek, antrenörün emeğinin büyük olduğunu ifade etti.Antrenör Ekrem Celil ise Aleyna'nın yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek, "Toplamda 8 rekor kırdı. Bu işler sürekli emek ister. Aleyna daha iyi sporcu olacak. Vatanımıza, Antalyamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.Anne Hatice Kaymaz da kızına ve hocalarına teşekkür ederek, söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Aleyna'nın ailesinden ve küçük kardeşinden görüntüKarşılamadan görüntüAleyna ile röpAnne ile röpBaba ile röpAntrenör Ekrem Celil ile röpMadalyalardan detay görüntü-Arşiv görüntülerHABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ============================

Ağlara takılan deniz kaplumbağasını böyle kurtardılar Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin sardalya avlamak için bıraktığı ağlara, caretta caretta deniz kaplumbağası takıldı. Balıkçılar, deniz kaplumbağasını kurtarmak için seferber oldu.

Gökçeada ilçesi açıklarında avlanan 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin reisi Nadir Karabiber, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'mola' anonsu yaptı. Sardalya avı için bırakılan denizdeki ağlar tekneye çekildiğinde, haznesinde görülen bir deniz kaplumbağası gırgırın tayfalarını şaşırttı. Bu dakikadan itibaren deniz kaplumbağasını kurtarmak için büyük mücadele başladı.

Teknenin reisi Naci Karabiber'in kardeşi Naci Karabiber, deniz kaplumbağasını kurtarma anlarını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. 10 tayfa birden, kaplumbağının içinde olduğu hazneyi denize doğru devirmek için ağları hızlıca çekmeye başladı. Naci Karabiber, bu sırada bir yandan cep telefonuyla kayıt yaparken, bir yandan da tayfayı daha hızlı olmaları için "Hadi devirin devirin hayvan boğulacak, ölmesin" sözleriyle motive etti.

Haznede toplanmış erişte yığınının içinde sıkışıp kalan hayvan, bir süre sonra göründü. Erişteler arasından kafasını çıkaran deniz kaplumbağası, kürek biçimindeki ön ayaklarını kullanarak yüzmeyi başardı. Hızlıca ağlardan uzaklaşan deniz kaplumbağası, mavi derinliklere dalarak gözden kayboldu.

Naci Karabiber, deniz kaplumbağalarının nefes almak için uzun süre su yüzeyine çıkamadıklarında boğulduklarını bildiği için tayfayı daha hızlı olmaları konusunda motive ettiğini belirterek, "Hayvan ölmesin diye çok hızlı hareket ettik. Neyse ki haznede birikmiş eriştelerin arasından kafasını çıkarıp yüzmeyi başardı. Ardından da hemen ihtiyacı olan nafesi aldı ve derin sulara daldı. Biz bu şekilde birçok hayvanı kurtarıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, -

============================

Kayıp balıkçının cesedi bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, balık tutmak için denize açılan, teknesi kıyıyı vuran Mehmet Narlı'nın (67), cesedi bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Narlı Milas ilçesine bağlı turistik Güllük Mahallesi'nde, cumartesi günü saat 04.00 sıralarında, balık tutmak için denize açıldı. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen Narlı'nın evine dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bölgede yapılan aramada Narlı'nın teknesi kıyıya vurmuş halde bulundu. Bunun üzerine, Sahil Güvenlik'e bağlı arama kurtarma botları, helikopter, balıkçı tekneleri ve profesyonel dalgıçlar; görüş mesafesi 1,5 metreye kadar düşen denizde arama yaptı. Ancak balıkçıya dair herhangi bir iz bulunamadı. Mehmet Narlı için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot, 1 helikopter, 1 su altı drone'un yanı sıra Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın girişimleriyle Milas Bodrum Su Üreticileri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği tarafından 11 dalgıç ve 1 dalış timi arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Narlı'nın cesedi, teknenin bulunduğu Güllük'ten 2 mil uzaklıkta Kıyıkışlacık Mahallesi'nde dalgıçlar tarafından karaya vurmuş şekilde bulundu. Olay yerindeki ceset için savcının beklendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yunus Erman DOĞRUYOL/ Milas MUĞLA,

Kaynak: DHA