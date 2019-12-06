DHA YURT BÜLTENİ-8

06.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:42

Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı

Hatay'da Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı arazi taraması yapan 4 asker, tuzaklanan el yapamı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

İskenderun ve Dörtyol ilçeleri yaylalarında terör örgütü PKK'ya yönelik arazi tarama çalışmaları başlatıldı. Operasyon sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker, yaralandı. Yaralı askerler, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İskenderun Kaymakamı İskender Yöndem ile 39. Mekanize Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılıç, hastaneye gelerek, askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Görüntü Dökümü--------------------------Tugay komutanının gelişiAmbulanslar ve askerlerin görüntüsüYaralı askerlerin ambulanstan indirilmesiAcil servise alınmasıAcil girişinden görüntüİskenderun belediye başkanının hastaneye girişiProtokol üyelerinin hastaneden çıkışıAraçlarına binmeleriHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Üniversiteli Güleda cinayetinde valilik soruşturması tamamlandı Isparta'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürülmesiyle ilgili olayda ihmali bulunduğu ileri sürelen bazı kamu görevlileri hakkında valiliğin başlattığı soruşturma tamamlandı. İçişleri Bakanlığı soruşturmanın devamı için 2 müfettiş görevlendirdi.

Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından kaldığı aparttaki odasında bıçakla öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Pehlivan tutuklanırken, Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toğrağa verildi.

Olaydan sonra Isparta Valiliği, bazı kamu görevlilerinin ihmali bulunduğu iddiaları üzerine idari soruşturma başlattı. Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Güleda Cankel'in öldürülmesiyle sonuçlanan sürecin detaylarıyla ele alındığı soruşturma dosyasında Zafer Pehlivan'ın, Cankel'in kaldığı aparta gittiği saatten cinayeti işlediği zamana kadar geçen süreçte konuya müdahil olan polis, 112 Acil Servis ve hastanedeki sağlık çalışanlarının isimlerine yer verildi. İhmali olduğu ileri sürülen kamu görevlilerine ilişkin durum tespitinin yapıldığı soruşturma dosyasını İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler devraldı. Bakanlık tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişi ile polis başmüfettişi çalışmalarına başladı.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton siyanür yakalandı Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi. İran'a gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısına gelecek bir tıra ilişkin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce alınan ihbar üzerine harekete geçildi. Konu hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapılarak elde edilen bulgu ve bilgiler Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi.

Sınır kapısına gelen şüpheli araç, ekiplerce durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde "sodyumö olarak beyan edilmesine rağmen kimyasal maddenin içerisinde bulunduğu 360 adet varilin üzerinde "sodyum siyanürö ifadesinin bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmamak üzere gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Özel kıyafetler giyen uzmanlar tarafından araçta taşınan maddeden numune alındı. Bakanlığa bağlı uluslararası akreditasyon sahibi laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda yükün sodyum siyanür isimli zehirli kimyasal olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 18 bin 400 kilogram sodyum siyanür maddesine ilişkin sorumlular hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

AĞRI -DHA

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Ağrı'da teröristlerle çatışma; 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı AĞRI'nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki evde saklanan PKK'lı teröristler ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirilirken, 5 jandarma da yaralandı.

Tutak'ta devriye gezen jandarma ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, sabaha karşı Soğukpınar köyüne gitti. Burada evde saklanan PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada teslim olmayan 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan 5 jandarma ise Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmalardan 2'si, ayakta tedavi edilirken, 3'ünün tedavisine devam edildiği belirtildi.

AĞRI, -

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Uyuşturucu satıcılarından gazetecilere: Çek Alanya yakışıklı görsün

Engin ANAK/ALANYA, - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis nezaretinde adliyeye getirilen şüphelilerden bazıları gazetecilere poz verirken, bazıları da "Çek Alanya yakışıklı görsün, boydan al, yakışıklı çıksın" diye seslendi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası geçen salı günü çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda B.Ş., A.R.K., Ö.E., M.Ş., C.D.F., A.A., V.A.S., H.P., V.U., İ.K., T.Y., H.B., AD., İ.B.Ş., B.B., M.Ş., A.Y. ve yabancılı uyruklu R.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda ise 661 gram esrar, 356 gram metamfetamin, 38 gram eroin, 32 adet uyuşturucu hap, 12 gram skunk, 7 kök Hint keneviri, 5 gram toz esrar, 1 adet neurotin maddesi, 100 litre kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazıları görüntü alan gazetecilere poz verirken bazıları da "Çek Alanya yakışıklı görsün, boydan al yakışıklı çıksın" diye seslendi. Diğer yandan operasyon kapsamında 57 şüpheli hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Polis, soruşturmada adı geçen 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------------Adliyeden genel görüntü -Şüphelilerin sevki Kaset Durumu: Link hazırlanıyorHaber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),

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Velilerden maaşları ödenmeyen öğretmenlere destek eylemi

İzmir'de, bir kolejde görev yapan öğretmenlerin 3 aydır maaş alamamasına tepki gösteren 70'e yakın öğrenci velisi, kampüs önünde yaptıkları basın açıklamasının yanı sıra, 'Eğitim ticaret değil, kamu hizmetidir', 'Bu kolejde emek sömürülüyor' dövizleri taşıdı.

İzmir'de 7 şubesi bulunan, İstanbul merkezli bir kolejin Bornova- Evka 3 şubesindeki öğrencilerinin velileri, yaklaşık 3 aydır öğretmen maaşlarının ödenmediğini ileri sürdü. 2015'te açılan şubenin öğretmenleri, maaşlarını alamamalarına rağmen, eğitim vermeye devam ediyor. Velilerin tepkileri üzerine, kolejin genel müdürlüğünden yalnızca, 'okulun satışı gündemde olduğu için bekliyoruz' açıklaması geldi. Bu açıklamadan tatmin olmayan veliler, öğrencilerin verimli eğitim alabilmesi adına öğretmenlerin yanlarında olduklarını belirterek, anaokulu, ilkokul ve ortaokulda yaklaşık 400 öğrencisi bulunan Evka 3 şubesi önünde toplandı. 70'e yakın veli, ellerinde 'Eğitim ticaret değil, kamu hizmetidir', 'Bu kolejde emek sömürülüyor' dövizlerini taşıdı. Velilerden Elif Göksu, grup adına okuduğu basın açıklamasında, şöyle dedi:

"Yeni nesil eğitim, felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri bugünden yetiştireceğini bizlere vadeden kolej, öğrencilerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ile çalışanlarını bir süredir mağdur ediyor. Yaklaşık 3 aydır başka hiçbir geliri olmayan öğretmenlerimizin maaşlarını ödemiyor. Maaş alamamalarına rağmen öğretmenler, yaşadıkları sıkıntıları çocuklarımıza yansıtmamaya çalışarak derslere girmeye devam ediyor. Lakin bütün fedakarlıklarına rağmen maaşlarını ne zaman alacakları ise halen belirsizliğini koruyor. Bu nedenle yanıtlanmasını beklediğimiz soruları bir kez de sizlerin huzurunda tekrar soruyoruz. Aylardır satılacağından bahsedilen okulun satışı, neden yapılmıyor? Satış işleminin gerçekleşmemesi durumunda okul yönetimi, Türkiye'nin birçok kentinde bulunan yaklaşık 83 bin öğrenci ve 10 binden fazla çalışanın mağdur olmaması için hangi tedbirleri aldı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu mağduriyetleri görmek adına herhangi bir tedbir ya da önlemi var mı? Hem öğretmenlerimizin, hem ülkenin yarını çocuklarımızın, hem velilerin daha fazla mağduriyet yaşamaması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.. Öğretmenlerimizin ve kurum için emek veren çalışanların maaşlarının bir an önce ödenmesini istiyoruz. Bir süredir ülke gündemini meşgul eden okulun artık asli görevi olan eğitime odaklanmasını temenni ediyoruz."

'ÇOCUKLARIMIZIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'Kızı 8'inci sınıfta okuyan Murat Ayık, "Kızım sınava girecek bu yıl. Bu yaşananların onu nasıl bir ruh haline getirdiğini herkes tahmin edebiliyordur. Hükümet'ten ricam, özel eğitim kurumlarının bütçelerini bakanlık denetlemeli. Biz paralarımızı peşin ödedik. Bu paralar nereye gitti? Ciddi bir rakam. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 13 milyar TL, bu okulların toplam geliri tahminimce 6-7 milyar TL. Bu paraların nereye gittiğinin denetlenmesi lazım. Lütfen bu olaya el atılsın. Öğretmen, öğrenci, veli mağdur. Bu okulun sahibinin ticari sıkıntıları, bizim ödediğimiz paralara kadar yansımış durumda" diye konuştu.

Kolejin 6'ncı ve 8'inci sınıfında çocukları eğitim gören veli Metin Yılmaz, "Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Ben çocuklarımı hangi okula götüreceğim? Bu aşamadan sonra öbür okullarda uyum sağlayabilirler mi? Tüm arkadaşlarımız mağdur duruma düşüyor. Devlet kurumlarımızın bu sorunu bir an önce çözmesini talep ediyoruz" dedi. Bir başka veli Bekir Eronat ise şunları söyledi:

"Adalet ve eğitim devletin öncelikli konuları. Burada hem adalet çiğneniyor, hem de çocukların eğitim hakkı ellerinden alınıyor. Devlet yeri geldiği zaman arabanın cam filmleri ile ilgili bile açıklama yapıyor. Burada 65 bin öğrenci, veliler ve çalışanlarla birlikte 500 bin mağdur var. Ama herkesin kulakları tıkalı. Buna mutlaka el atılması lazım. Bu şakaya gelecek bir konu değil, eğitimden bahsediyoruz."Açıklamanın ardından veliler okulun önünden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Açıklamadan görüntülerVelilerden genel ve detay görüntülerVeliler ile röportajHaber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Onur ATIŞ/ İZMİR,

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HDP önündeki eylemde 95'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 95'inci günde de sürdürdü. 2014'te İstanbul Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için eşi ile birlikte oturma eyleminde olan Şevket Bingöl, "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz, bütün aileler olarak kararlıyız. Yağmur yağıyor, kar da yağsa bizim için fark etmez. Çocuklarımızı onlara yem etmeyeceğiz" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 58 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 95'inci günde de sürdürüyor.

'ÇOCUKLARIMIZI ONLARA YEM ETMEYECEĞİZ'

2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için eşiyle birlikte İstanbul'da gelerek 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, HDP'nin bırakıp kaçtığını belirterek, çocuklarını onlara yem etmeyeceklerini söyledi. Bingöl şunları söyledi:

"95 gündür bekliyoruz, henüz devletimizden bir açıklama gelmedi. HDP zaten yapmıyor bir açıklama. Çünkü suçlular, suçlu olan kaçar. Gelip bize bir açıklama yapmaları gerekirken kaçıyorlar. Ancak devletin el atması lazım bu işe. Devlet büyükleri el atsın çözsün, biz bunu bekliyoruz. Çocuklarımız gelmese 100 sene de olsa bekleriz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz, bütün aileler olarak kararlıyız. Yağmur yağıyor, kar da yağsa bizim için fark etmez. Çocuklarımızı onlara yem etmeyeceğiz. Bunlar Kürtleri savunduklarını iddia ediyorlar, öyle değil. Çocukları kaçırılan biz hepimiz Kürt'üz. Biz Kürtlerin kanı üzerinde rant elde ediyorlar. Bunların milletvekilleri de bizim sorunumuza el atmak yerine gelip bizleri tehdit etti. Biz para istemiyoruz, su istemiyoruz, ekmek istemiyoruz, hiçbir şey istemiyoruz, sadece çocuklarımızı istiyoruz."

Görüntü Dökümü-----------HDP önüAilelerin bekleyişiŞevket Bingöl'ün KonuşmasıGenel ve detayHaber- Kamera: Mehmet Mücahit CEYLAN, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Lice'de 1 ton 97 kilo esrar ele geçirildi DİYARBAKIR'da, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kıran-5' operasyonunda, Lice ilçesinde 1 ton 97 kilo esrar ve 3 tüfek ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Kıran-5' operasyonu kapsamında, Lice'de kayalıklar ve çalılar arasına gizlenen 31 çuval ile 3 jelikan bidon içinde 1 ton 36 kilo esrar ele gerildi. Operasyon kapsamında, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak ile içindeki yaşam ve giyim malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.

Ekipler, Yolçatı köyünde oturan N.İ.'nin evinde de 17 paket içinde 15 kilo esrar, ruhsatsız av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 2 havalı tüfek; Sınır mezrasındaki S.D.'nin evinde ise 46 kilo esrar ve 110 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Görüntü Dökümü-----------Güvenlik güçlerinin arama yapmasıSığınak ve araziYaşam malzemeleriele geçirilen esrarGenel ve detay

Haber: Rihan ALP - Kamera: DİYARBAKIR,

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Troya Müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi' yarışması finalinde

ÇANAKKALE'deki Troya Ören Yeri girişine yapılan ve açılışı bu yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Troya Müzesi, katıldığı 'Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) 2020' yarışmasında finale kaldı. Müjdeli haberi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, twitter hesabından yaptığı paylaşım ile verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzemiz 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kaldı. Çok sayıda müze arasından aday gösterilen Troya'yı ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, müzede emeği olan herkesi kutluyorumö ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da paylaşımında etiketledi.

Troya Müzesi'nin, 'Avrupa Yılın Müzesi' yarışmasına başvurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce uygun görülmüştü. 21-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Portekiz'de toplanan jüri, Troya Müzesi'nin finale yükselmesine karar verdi. Troya Müzesi'nden bir heyet, 29 Nisan-2 Mayıs 2020 tarihleri arasında İngiltere'nin Cardiff kentinde yapılacak jüri toplantısına davet edildi.

5600 yıllık tarihe ev sahipliği yapan, doğu ve batıyı Çanakkale'de buluşturarak Troya ve Çanakkale'yi dünyaya tanıtan, dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden birisi olan Troya Müzesi, Avrupa Konseyi desteğinde faaliyet gösteren EMF tarafından her sene kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen müzelere verilen 'Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) 2020"ye çok yaklaştı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Avrupa Konseyi himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve Avrupa'nın en prestijli müzecilik ödülünün, Çanakkale'ye ve Troya Müzesi'ne çok yakışacağını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Troya Müzesi drone ile havadan arşiv görüntü.-Troya Müzesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin arşiv görüntüsü.-Troya Müzesinin ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden ve müzeden genel ve detay arşiv görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Evinin bodrumunda kendini astı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Halil E. (49), evinin bodrumunda iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Perde satan, evli ve 3 çocuk babası Halil E., dün saat 17.00 sıralarında, Aydoğdu Mahallesi'ndeki evinin bodrumunda kendini iple tavana astı. Halil E.'nin cansız bedeni yakınları tarafından bulundu. Halil E.'nin cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntüCumhuriyet Savcısı ve polis otolarından görüntü Yakınlarından ve komşularından görüntüHaber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: DHA