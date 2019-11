DHA YURT BÜLTENİ - 8

20.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:19

HDP ve DBP il başkanları tutuklandı

Gaziantep'te, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden, aralarında HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 34 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'kent meclisi', 'gençlik hareketi', 'cezaevi', 'kadın' ve 'siyasi alan' yapılanmalarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 Kasım günü polis tarafından operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen, aralarında HDP ve DBP' il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 52 kişi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 18'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.34 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Hüseyin'in 4 ay kullanması gereken ilacın bir kutusu 57 bin lira

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hepatit C hastası Hüseyin Bolat (22), tedavisi için 4 ay kullanması gereken ilacın bir kutusunun 57 bin lira olduğunu belirterek, "Benim bunu alacak gücüm yok. Kullanmadığım her dakikada yavaş yavaş ölüme gidiyorum" dedi.Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğrenci olan Hüseyin Bolat geçen yıl rahatsızlandı. Gittiği hastanede yapılan testlerde karaciğer değerleri normallerin üstünde çıktı. Doktoru bunun üzerine detaylı bir test yaptırmasını önerdi. Birçok doktora giden Hüseyin Bolat'a yapılan testler sonunda Hepatit C teşhisi konuldu. Bunun üzerine ilaç tedavisine başlandı ve kullanılan ilaç SGK tarafından karşılandı. Tedavi sonunda yapılan testlerde sonuç yine pozitif çıktı.Son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden Bolat'a doktoru ikinci bir ilaç tedavisine başlaması gerektiğini söyledi. Hastanenin hazırladığı rapor ve reçete ile Devlet Hastanesi'nin eczanesine başvuran Bolat'a ilacın ödemesini SGK'nın yapmadığı söylendi. Bunun üzerine SGK'ya dilekçe ile başvuran Hüseyin Bolat'a Sağlık Uygulama Tebliği'nin kronik Hepatit C tedavisinde genel hükümler başlığında 'Bu tedaviler, bir defaya mahsus kullanılabilir' hükümlerinin yer aldığı bu nedenle ilacın SGK tarafından karşılanamayacağı belirtildi.İlacı kendi parasıyla almak isteyen Hüseyin Bolat, kutusunun 57 bin lira olduğunu duyunca şoke oldu.'KULLANMAZSAM SİROZ VE KANSER BAŞLAYACAK'İlk tedavisinin devlet tarafından karşılandığını ve 3 ay ilaç kullandığını belirten Hüseyin Bolat, yapılan kan testlerinde HCV ve RNA değerlerinin yine pozitif çıktığını söyledi. İkinci bir ilaç tedavisinin devlet tarafından karşılanmadığını, ilacı alacak maddi durumu olmadığı için de adım adım ölüme gittiğini belirten Hüseyin Bolat, yetkililere seslenerek şunları söyledi: "Doktorum bana ikinci bir tedavi olduğunu ve bundan da yüzde 96 başarı sağlanacağını söyledi. Ben de raporumu alarak SGK'ya dilekçe yazarak başvurdum ancak bana ret cevabı geldi. Bu hastalığın tedavisi için ikinci bir ilaç alamayacağım söylendi SGK tarafından. Ben şu anda mağdurum. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Benim sağlığım kötüye gidiyor, yaşım genç. Benim bu ilacı 4 ay boyunca 4 kutu olarak kullanmam gerek ama ilacın toplam değeri 228 bin lira ve benim bunu alacak gücüm yok. Ben bu ilacı kullanmadığım takdirde hastalığımdan dolayı siroz başlayacak ve hastalığım karaciğer kanserine yol açacak. Kullanmadığım her dakikada yavaş yavaş ölüme gidiyorum. Fiziksel olarak da ben bazı belirtilerini yaşıyorum. Göz altlarımda morluklar başta olmak üzere vücudumda belirtilerini göstermeye başladı."BABA BOLAT: EVİMİ SATSAM O KADAR ETMEZBir tekstil fabrikasında asgari ücretle çalıştığını belirten 4 çocuk babası Metin Bolat ise değil 228 bin liralık ilacı almak, evini zor geçindirdiğini söyledi. Oğlunun gözleri önünde yavaş yavaş öldüğünü ve kendisinin de bunun çaresiz bir şekilde izlediğini belirten Metin Bolat, "İlacı almaya imkanım yok. Zaten bir gecekondu evim var. Asgari ücretle çalışan biriyim. Evi zor geçindiriyorum. Karnımı zor doyuruyorum. İlacın parası 228 bin lira. Evimi satsam ev o kadar etmez ki. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum Allah rızası için. Bize bir yardımcı olsunlar. Az önce SGK'dan geldim, 700 bin liralık ilacı ödemişler adam ilacını almış. 228 bin liralık ilaç için de bize yardımcı olsunlar. Oğlum bu ilacı kullanmazsa ölüme gidecek" diye konuştu.

Soluk borusu tıkanan kediyi hayata döndürdü

Sivas'ta kuaför Murat Durak (35), soluk borusuna bir cisim kaçan kediyi yaptığı müdahale sonucu kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 4 gün önce Örtülüpınar Mahallesi Reşat Şemsettin Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerinde kuaförlük yapan Murat Durak, yolda bir kedinin çırpındığını gördü. Kediye araba çarptığını sanan Durak, müdahale etmek istedi. Durak, kedinin yanına gelerek boğazına bir cisim kaçtığını fark etti. Durak'ın yaklaşık 5 dakika süren çabası sonucu kedinin boğazındaki cisim çıktı. Hayata yeniden dönen kedinin ve Murat Durak'ın müdahalesi, kuaför dükkanının yakınlarındaki bir araç kiralama firmasının güvenlik kamerasına yansıdı. 'BİR HAYAT KURTARDIK, GÜZELDİ'Murat Durak, kediyi ilk gördüğünde hemen müdahale etmeye çalıştığını belirterek, "Ben bu tür vakaları her yerde görüyorum. Arkadaşlarım bana söyledi, hemen gittim. Önce kediye araba çarptı sandım. Tam tersi olmuş, araba falan çarpmamış. Yerde kan falan da yoktu. Kediye baktığımda nefes alamıyordu ve ayakları çırpınıyordu. Soluk borusuna bir şey kaçtığını farkettim. Daha sonra soluk borusuna elimle müdahale ettim. Çok şükür cisimi çıkardım ve hoşuma gitti. Kedi kendine geldi. Elim kanadı ama bir hayat kurtardık, güzeldi. Kediyi 1 saat sonra görünce daha da mutlu oldum" dedi.

3 katlı binanın çatısı yandı

Burdur'un Bucak ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında çatının tamamı yandı.Bucak'a bağlı Yeni Mahalle Turgut Reis Caddesi ile Fatih Caddesi kavşağında bulunan, Yusuf Ayaz'a ait 3 katlı evin çatısında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya yayıldı. Yangına Bucak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın evin diğer bölümlerine ve çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Binanın çatısı tamamıyla yanarken, olayda yaralanan olmadı. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı belirlendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay yerinden görüntü

