DHA YURT BÜLTENİ - 8

09.11.2019 14:17 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:17

Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, aralarında örgütün sözde emiri G.M.'nin de bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Örgüte eleman kazandıran ve eğitim verdikleri iddia edilen şüpheliler G.M., H.İ., C.İ., G.E.M., M.E. ve A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir şüphelinin ise jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

TIR'ın altında kaldı, hafif yaralı olarak kurtuldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, geri manevra yapan TIR'ın altında kalan bir kişi, şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, dün (Cuma) gündüz saatlerinde Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Geriye doğru manevra yapan bir TIR'ın şoförü, aracının arkasındaki kişiyi fark etmedi. Üzerinde gelen TIR'ın çarptığı kişi, aracın altında kaldı. TIR şoförü, çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.Öte yandan olayın yaşandığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yol kenarında bekleyen kişinin TIR'ın altında kalması ve çevredeki vatandaşların müdahalesi görülüyor.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da ağaçlar çiçek açtı

Antalya'nın Demre ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle farklı türde meyve ağaçları çiçek açtı. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 derece kaydedildiği Demre ilçesinde, nisan veya mayıs ayın çiçek açmassı gereken birçok meyve ağacı, şimdiden çiçek açtı. Demre- Kaş karayolu kenarında çiçek açan armut, Malta eriği, elma, nar ve keçiboynuzu ağaçları görenleri şaşırtıyor. Çiçek açan bir elma ağacı ise meyve tutmaya başladı. Beymelek Mahallesi'nde denizden yaklaşık 170 metre yükseklikteki bölgede de portakal ağaçları çiçek açtı. Bal arıları da çiçeklerden polen topluyor.AĞAÇLAR MEVSİMİ ŞAŞIRDIAğaçları inceleyen ziraat mühendisi Burcu Çarban, "Hava sıcaklığı şu an gündüzleri 27-28 derece civarında seyrediyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle meyve ağaçlarımız erken çiçek açtı. Daha doğrusu meyve ağaçları mevsimi şaşırdı. Nisan veya mayıs ayında çiçek açmaları gerekiyordu" dedi. Çiçek açan ağaçların bölgeye ayrı bir güzellik kattığını anlatan Çarban, elma ağacının ise çiçeklerini dökmeye başladığını, meyve tutmaya başladığını söyledi.Meyve ağaçlarıyla fotoğraf çektiren Sibel Alpugan ise "Kış mevsimi kapımızda ama halen baharı, yazı yaşıyoruz" dedi.Çiçek açan portakal ağaçlarının sahibi Osman Güngör de kasım ayında ağaçlarının çiçek açtığını görünce çok şaşırdığını söyledi. Normalde Nisan ayında ağaçların çiçek açtığını belirten Güngör, "Açan çiçekler meyveye oturmuş. Üstelik bulunduğumuz yer denizden 170 metre yükseklikte. İklim değişiyor. Buna hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum" dedi.

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi yaptı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde büyük ödül olan 10 otomobil, sahiplerini buldu. Talihlilerden Hüseyin Şafak, düğün için çarşıdan satın aldığı takım elbise sayesinde otomobil kazandığını söyledi.Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu olan BTSO öncülüğünde 'Tarihin Mirası Alışverişin Alası' temasıyla Osmanlı Devleti'nin ilk büyük çarşısı olan Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde hayata geçirilen 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde büyük ödüller sahiplerini buldu. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği'nin de (BTÇH) destekleriyle 5 Ağustos-5 Ekim tarihleri arasında bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyonda büyük ödül olan 10 otomobil, talihlilere teslim edildi.'ÇARŞI ESNAFIMIZIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin 7 asırlık geçmişi ve yaklaşık 850 bin metrekarelik büyüklüğüyle dünyanın açık alandaki en güzel ve en özel alışveriş merkezleri arasında yer aldığını söyledi. BTSO olarak bölgenin gerek fiziksel gerekse de modern tekniklerle ticaretteki dönüşümünün gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden İsmail Kuş, "Alışveriş günleri kapsamında akredite işyerlerimizden 100 TL'lik alışveriş karşılığında 170 bin çekiliş kuponu dağıttık. Kampanya ile 4 yılda oluşturduğumuz ciro ise 100 milyon TL'yi aştı. Noter huzurunda yaptığımız çekilişin ardından 10 otomobilimizin talihlilerini belirledik. Hediyelerimizi güle güle kullanmalarını temenni ederek, kendilerini kutluyorum. BTSO olarak çarşı esnafımızın yanında olmaya devam edeceğizö dedi."ÇARŞININ CAZİBESİ ARTIYORöBursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) Başkanı Muhsin Özyıldırım, 7 asırdan bu yana Bursa'da ticaretin kalbinin attığı, kentin simge mekanlarından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin BTSO öncülüğünde cazibesinin arttığını belirterek, "BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a çarşı esnafımız adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte hem çarşımız hem de Bursamız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz.ö diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde otomobil kazanan talihliler araçlarını törenle teslim aldı.TAKIM ELBİSE ALIŞVERİŞİ OTOMOBİL KAZANDIRDITalihlilerden Hüseyin Şafak, çarşıdan satın aldığı takım elbise sayesinde otomobil kazandığını söyledi. Bursa'da çimento fabrikasında çalıştığını kaydeden Şafak, "Yakınımın düğünü için eşimin ısrarıyla çarşıda alışveriş yaptım. Kısmet bu işte. Otomobil teslim törenine de takım elbisemi giyerek geldim. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen organizasyonun Bursa'mıza değer kattığını düşünüyorumö dedi.

İki bina arasındaki yüksek gerilim hattı korkutuyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 apartman arasında kalan ve üzerinden 31 bin volt akım geçen yüksek gerilim hattı ev sahiplerini tedirgin ediyor. Evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirten bina sakinleri, direğin bir an önce kaldırılmasını istiyor.İlçenin Eskipazar Mahallesi'nde, 15 yıl önce 2 blok olarak inşa edilen 7'şer katlı ve 64'er daireli Altınbaş blokları arasında kalan ve üzerinden 31 bin volt akım geçen yüksek gerilim hattı mahalle sakinlerini korkutuyor. Binalara neredeyse bitişik yükselen, apartmanlarda oturanların uzanarak elleriyle dokunabilecekleri uzaklıktaki 40 metre yüksekliğindeki direğin kaldırılması içim imza toplayan mahalle sakinleri, yıllardır bir sonuç alamamaktan yakınıyor. 2 yıl önce düşen yıldırımla büyük korku yaşayan sakinler direğin hırsızlara da davetiye çıkardığını öne sürerek, bir an önce kaldırılmasını istiyor.MUHTAR: YARIN BU İŞİN ZARARI BÜYÜK OLUREskipazar Mahallesi Muhtarı Muhammet Köse, direğin sadece mahallenin değil ilçenin de sorunu olduğunu belirterek, "Gelen misafirler bu manzarayı hayretle karşılıyor. Belki bu direk yapılırken bu binalar burada yoktu. Ama şu an bu binalar burada yapıldı. Düşen yıldırım sonucu burada bir araç ve bir dükkan zarar gördü. Düşen yıldırımın etkisini gözlerimle gördüm. Bu ilerde daha çok sıkıntı olacağının işaretidir. Bu direğin etrafında çocuklar oyun oynuyor. Yarın bu işin zararı daha büyük olur. Bu direğin buradan bir an önce kalkmasını istiyoruz" dediDireğin kendilerini korkuttuğunu anlatan Naciye Kara da, "Bunu 'Kaldırın' diyoruz ama bizi duymuyorlar. Altında çocuklara salıncak yapacağım en sonunda. Yağmur yağınca herkes korkuyor. Direkten dolayı buradan ev almak istemiyorlar" diye konuştu.

Mardin'de terör soruşturmasında 2 muhtar görevden alındı

Mardin'in Ömerli ilçesinde 2 muhtar, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamından görevinden alındı.

Ömerli ilçesinin Fıstıklı Mahallesi muhtarı Mehmet Dağ ile Tavuklu Mahallesi'nin muhtarı Kazım Akman, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldı. Ömerli Kaymakamlığı'nca görevden uzaklaştırılan Dağ'ın yerine aza Mehmet Ali Sürer Fıstıklı Mahalle muhtarı, Akman'ın yerine ise aza Yusuf Kaya Tavuklu Mahalle muhtarı olarak görevlendirildi.

