DHA YURT BÜLTENİ - 8

02.11.2019 12:25

Erciyes Kayak Merkezi, beyaza büründü

KAYSERİ'nin kayak merkezi Erciyes, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Erciyes'in zirvesinde dün akşam başlayan yağmur, sabaha karşı kar yağışına döndü. Kar yağışı ile birlikte Erciyez Kayak Merkezi, beyaza büründü. Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, kayak merkezinde ise kar kalınlığı 4 santimetre oldu.

Görüntü Dökümü

-----------Erciyes Kayak Merkezinden görüntü-Genel detay

Süre: 1.38 dk-198 MB

KAYSERİ,

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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, kazada yaralandı

Adıyaman'da, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsü Zeynal Çiftçi'nin manevra yaptığı otomobil, takla attı. Kazada, Çiftçi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynal Çiftçi, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 68 HZ 493 plakalı otomobille ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, takla atarak devrildi. Kazada Zeynal Çiftçi yaralandı. Çiftçi, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynal Çiftçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü--------------Olay yeri-Takla atan otomobil-Polis ekipleri-Köprünün trafiğe sıkışması-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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Sahilde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu

Antalya'da, Lara sahilinde kameriyede asılı erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yabancı uyruklu olabileceği tahmin ediliyor.Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara sahilinde saat 09.00 sıralarında temizlik yapan görevli, kameriyede asılı cesedi fark edip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolden sonra cesedi asılı bulunduğu yerden indirdi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kameriyede alkol şişesinin olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan 60-65 yaşlarındaki ceset, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, el ve vücudunun çeşitli yerlerindeki dövmelerden, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan polis ve sağlık ekipleri inceleme yaparken, sahildeki vatandaşlar ve turistlerin kimisi balık tuttu, kimisi de kitap okuyup yürüyüş yaptı.

Görüntü Dökümü--------------Kamelyada bulunan cesetten görüntü-Polisin inceleme görüntüsü-Polisin sahilde yürüyüş yapan kadın ve erkekleri uzaklaştırması-Dalga görüntüsü -Balık tutanların görüntüsü-Kitap okuyan turistlerin görüntüsü-Bulan temizlik görevlisinden görüntüsü-Detaylar

Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Başkan Sekmen: Pat diye gördüğünüz erkeğin peşine düşmeyin

Erzurum'da düzenlenen 'Tüm Yönleriyle Velayet Sempozyumu'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gençlere evlilik tavsiyelerinde bulundu. Gençlere evlenmeden önce bin kez düşünmelerini öneren Başkan Sekmen, genç kızlara ise, "Pat diye gördüğünüz bir erkeğin peşine düşmeyin. Sorun soruşturun, anne-babanızla istişare edin, sonra karar verin" tavsiyesinde bulundu.Atatürk Üniversitesi ile KADEM Erzurum Temsilciliği tarafından 'Tüm Yönleriyle Velayet Sempozyumu' düzenlendi. Rektörlük Kültür Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirilen ve üniversitelilerin büyük ilgi gösterdiği sempozyum saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve KADEM Erzurum Temsilcisi Fatime Alkan'ın konuştuğu açılış bölümünde kürsüye gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, boşanmalar ve velayet konusunda bir takım sıkıntılar yaşandığını söyledi. Her toplumun kendine has bir medeniyet anlayışı olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, "Bizim de millet olarak büyük bir medeniyetimiz ve medeniyet tasavvurumuz var. Bize maalesef 200 yıldan beri dayatılan bir batılı olma anlayışı var. Biz şimdi batılı mı olacağız, yoksa mensubu bulunduğumuz medeniyetin bir ferdi mi olacağız? Biz mensubu bulunduğmuuz medeniyetin bir ferdiyiz istesek de istemesek de. Elbette toplumların bir takım değer alışverişleri olur. Bir takım değerlerin geçişleri olabilir. Ama öyle değerler vardır ki asla öbür medeniyetler o değeri kabul etmez, edemez. Yaşanan sıkıntı burada. Biz gençlerimize evlenmeden önce nasıl bir eş bulacak, nasıl bir eş anlayışı var, bunları mutlaka vermemiz lazım. Bunları okullarda vereceğiz. İki gencimiz sokakta buluşuyor, pat diye bakıyorsun evleniyor. İşte bu evlilik kısa süreli olur, uzun süreli olmuyor. Eşin tanınması, bilinmesi lazım. 'Ben kiminle evleniyorum, gelenek göreneklerime, aile anlayışıma uyuyor mu?' diye düşünmesi lazım" diye konuştu. Gençlere peygamberin eşlerine nasıl davrandığının öğretilmesi gerektiğini kaydeden Sekmen, eşlerin çok basit sebeplerden boşanma kararı aldıklarını bildirdi Boşanan ailelerin çocuklarının çok sevgiye muhtaç, sevgiden ve merhametten yoksun, saygısız olduklarını ifade eden Sekmen, şu tavsiyelerde bulundu: "Evlenmeden önce bin kere düşünelim. 'Ben bu kızla evlenmek istiyorum, birbirimize uygun muyuz, değil miyiz? 'Kafede gördüm' diyorsun ama yaşantısını, aile yapısını öğren. Sonra ailelerimiz birbirine uyum sağlamıyor. Genç kızlarımıza sesleniyorum; Pat diye gördüğünüz bir erkeğin peşine düşmeyin. Sorun soruşturun, sonra anne babalarınızla istişare yapın. İstişare çok önemli müessesedir. Bu delikanlıyla evleniyorum ama ne iş yapar, hali nedir, inceledikten sonra karar verelim."Sempozyumda daha sonra KADEM Genel Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı oturumlar gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü--------------Sempozyumun yapıldığı salon-Katılımcılardan genel ve detaylar-Sempozyum açılışında yapılan konuşmalar-Başkan Mehmet Sekmen'in konuşması-Salondan genel görüntü-Oturumların yapılması

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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İş güvenliği ve sağlığına uymayan maden ocaklarına ceza

Zonguldak'taki maden ocaklarında, 2019 yılının ilk 9 ayında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymayan 1 iş yerinde üretim durduruldu, kamuya ait bir kömür ocağı ile özel firmaya ait 11 kömür ocağına toplam 1 milyon 213 bin 701 lira para cezası uygulandı. 2015-2018 yılları arasındaki denetimlerde ise toplam 7 milyon 844 bin 652 lira para cezası kesildi.Türkiye'nin en büyük taş kömürü havzası Zonguldak'ta, maden ocaklarında meydana gelen göçük ve iş kazalarında çok sayıda işçi yaşamını yitiriyor. Maden ocaklarında, 2014'ten 2019'un Ekim ayına kadar meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında 60 maden işçisi yaşamını yitirdi. İşçilerin 28'si özel maden şirketlerinde, 20'si ise kaçak işletilen ocaklarda yaşamını yitirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, iş kazalarının önüne geçilmesi için işverenlerin yasalarda belirtilen şartlarda çalışmalarını sürdürmesi için denetimler yapıyor. 2019 yılının ilk 9 ayında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymayan 1 iş yerinde üretim durduruldu, kamuya ait bir kömür ocağı ile özel firmaya ait 11 kömür ocağına toplam 1 milyon 213 bin 701 lira para cezası uygulandı.2015-2018 YILLARINDAKİ DENETİM SONUÇLARI2015 yılında iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan denetimlerde kamuda 4, özel sektörde ise 16 işletmede geçici olarak üretim durduruldu. Kamuda yapılan denetimlerde 16 iş yerine 2 milyon 326 bin 953 lira, özel işletmelerde 80 iş yerine de 915 bin 21 lira ceza uygulandı. İşçilerin sosyal hakları ve çalışma koşullarının denetlenmesi yönünde yapılan çalışmada ise 12 özel şirkete 759 bin 791 lira idari para cezası kesildi.Müfettişler, 2016 yılında yapılan denetimlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden 5 özel şirket işletmesinde üretim durduruldu. Aynı gerekçeyle kamuda 7 iş yerine 1 milyon 374 bin 918 lira, 15 özel işletmeye 348 bin 814 lira para cezası kesildi. Sosyal haklar ve çalışma koşullarıyla ilgili denetimde ise 8 özel iş yerine 420 bin 439 lira ceza uygulandı.2017 yılında ise özel sektörde 13 firmada geçici olarak üretim durduruldu. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine uymayan kamuya ait 5 iş yerine 1 milyon 252 bin 808 lira, 15 özel sektör işletmesine ise 460 bin 247 lira ceza uygulandı. Çalışma koşulları ve sosyal haklar denetiminde ise 1 özel sektör şirketine 14 bin 702 lira ceza kesildi. 2018'de ise kamuya ait 7 işletmeye 505 bin 891 lira, 10 özel firma işletmesine ise 660 bin lira ceza kesildi. 2018 yılında, sosyal haklar ve çalışma koşullarıyla ilgili denetimde ise ceza kesilen işletme olmadı.

Görüntü Dökümü--------------Maden ocaklarından detay-Maden işçilerinden detaylar-Zonguldak'ın drone görüntüsü

Boyut: (217 mb)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Polise öldüresiye dövüldüğünü söyledi

Karaman'da Murat Kuş (39), yol ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dövüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuş, polise, öldüresiye dövüldüğünü anlattı.Darp olay, Yeni Mahalle Mara Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Kuş, kimliği belirsiz kişiler ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar, Kuş'u yol ortasında dövüp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuş, gelen polislere, öldüresiye dövüldüğünü söyledi.Başından ve vücudunun çeştli yerlerinden yaralanan Murat Kuş, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------Polislerle yaralı arasında geçen diyalog-Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Erzincan'da 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında Kıran - 4 operasyonuyla tespit edilen 12 ayrı noktadaki sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendi, ele geçirilen çok sayıda malzeme imha edildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemah İlçesi, Dereköy Köyü, Dereşoran Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla, 29-31 Ekim 2019 tarihleri arasında 'Kıran-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 ayrı noktada 3 sığınak/mağara ile 5 barınak kontrol edildi. Bu alanlarda yapılan aramada 3 adet jenaratör, 2 adet 72 volt akü, 44 adet büyük boy pil, 10 adet cep telefonu bataryası, 2 kilogram gübre, 80 metre kablo, 2 adet şemsiye, 5 adet not defteri, 8 çift mekap ayakkabı, 20 adet soba borusu, 4 adet Mont, 3 adet pantolon, 1 adet kazma, 2 adet kürek, 2 adet demir kazık, 3 metre urgan, 1 takım lokma anahtarı, 2 adet el feneri, 1 adet tavla, 5 adet çaydanlık, 1 adet tencere ile çok sayıda muhtelif yaşam ve kişisel temizlik malzemeleri ele geçirildi. Düzenlenen operasyon ile ilgili delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken, ele geçirilen diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

Görüntü Dökümü--------------

Operasyon görüntüleri

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, -

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Kaynak: DHA