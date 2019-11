DHA YURT BÜLTENİ - 8

01.11.2019 11:57

Güneydoğu'da yaralandı, 7 yıl sonra KHK ile gazi sayıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, 2012'de terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu yaralanan piyade er Emre Yılmaz (27), 'askere elverişli değildir' raporu alamayınca gazi sayılmadı. 7 yıldır gazi sayılması için çaba gösteren Yılmaz, 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 'malul gazi' sayılarak, maaşa bağlandı.

Afyonkarahisarlı piyade er Emre Yılmaz, 2012 yılında Şırnak'ta vatani görevini yaparken, PKK'lı teröristlerin havan saldırısında, bacaklarından yaralandı. Yılmaz, tedavisi sürerken, vatani görevini tamamlayarak, terhis oldu. Yılmaz, bu sürede 'askerliğe elverişli değildir' raporu alamadığı için gazi sayılmadı. Evli ve 1 çocuk babası Yılmaz, gazi olabilmek için çok kez malullük raporu almak istedi; ancak her seferinde olumsuz yanıt aldı. 'Gazi' unvanı için 7 yıldır mücadele veren Yılmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadele sırasında yaralananların gazi sayılmasını sağlayan, 684 sayılı KHK'nın yayımlanmasının ardından yeniden devlet hastanesinden rapor alıp, mahkemeye başvurdu.

İLK MAAŞINI ALDIEmre Yılmaz, yaklaşık 4 ay süren mahkeme sürecinin ardından gazi olmaya hak kazandı ve dün ilk maaşını aldı. Yılmaz'ın gazi sayılmasının ardından fotoğrafı, Türkiye Muharip Harp Gaziler ve Şehitler Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı tarafından dernek binasına asıldı.EMRE, 10 KİŞİDEN 1'İEmre Yılmaz'ın malul gazi olabilmesi için yürütülen yargı süreci hakkında bilgi veren dernek başkanı İsmail Kumartaşlı, 684 sayılı KHK'nın çıkmasının ardından mahkemeye başvurduklarını söyledi. Kumartaşlı, "684 sayılı KHK ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerlik hizmetini yaparken veya görevini icra ederken teröristlerle mücadele esnasında yaralanıp, maluliyet derecesi yani halk arasında 'çürük' raporu alamayan kişilere, bir kereye mahsus rapor almaları şartı ile gazilik verileceği duyuruldu. Emre Yılmaz, 2012 yılında Şırnak'ta malul sayılamayacak derecede yaralanmıştı. Biz 684 sayılı KHK gereği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden raporumuzu aldık. Emre Yılmaz 684 sayılı KHK'dan yaralanarak malul gazi olmuş oldu. Emre kardeşimiz Türkiye'de bu haktan yararlanan 10 isimden 1'idir. Aynı zamanda Afyonkarahisar'da da tek isimdir" dedi.'KHK OLMASA GAZİ OLAMIYORDUM 'Şırnak'ın Uludere ilçesinde havan saldırısı sonrasında yaralandığını söyleyen Emre Yılmaz, malul sayılacak derecede rapor alamadığını söyledi. 684 sayılı KHK'nın çıkmasının ardından başvuruda bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Başvuru sonrasında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildim. Raporu aldıktan sonra mahkemeye başvurduk. Gazi sayıldım. Bu süreç 7 yıl sürdü. İki ayağıma şarapnel isabet etti. Halen sağ ayağımda şarapnel duruyor. KHK çıkmasaydı gazi olamayacaktım" diye konuştu.

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

Mehmetçik'ten incir gönderen Nazillilere selam videosu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, toplanan 9 ton incirin ulaştırıldığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerler, çektikleri videoyla kent halkına selam gönderdi. Nazilli Belediyesi, Nazilli Kaymakamlığı, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Ziraat Odası, incir işletmecileri ve vatandaşların iş birliğiyle ilçeden 9 ton incir toplandı. Toplanan incir, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe ulaştırıldı. 50 bin paket inciri teslim alan Mehmetçik, paylaştıkları videoyla başta kampanyaya öncülük eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan olmak üzere ilçe halkına teşekkür etti. Sosyal medyada askerlerin çektiği videonun vatandaşlarca yoğun şekilde paylaşıldığını belirten Başkan Özcan, "Bizleri çektikleri videoyla hem gururlandıran hem de duygulandıran kahraman askerlerimize Nazilli'miz adına bende teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede 9 ton inciri toplamamızda büyük küçük katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Bizler askerlerimizin yanlarındayız" dedi.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA

Teneffüsleri bahçede bovling oynayarak değerlendiriyorlar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler, teneffüsleri okulun bahçesinde yaptıkları sahada bovling oynayarak geçiriyor.Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu'nda teneffüsler 5 dakikadan 15 dakikaya uzatıldı. Uzayan teneffüs zamanını farklı etkinliklerle değerlendirmek isteyen öğrenciler, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren eşliğinde okulun arka bahçesinde bovling sahası oluşturdu. Öğrenciler, kum doldurdukları pet şişleri labut olarak kullanırken, basket, voleybol veya futbol toplarını ise bovling topu olarak kullanıyor.Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren, "Teneffüslerimiz 15 dakikaya çıktı. Haliyle öğrencilerimizin oyun oynayacak çok vakti kalıyor. Okulun ön tarafında voleybol ve basketbol sahası var. Bir de voleybol ve basketbol oynamayan öğrencilerimiz var. Bunlar için de alternatif oyun sahası oluşturulması gerekiyordu. Biz de bahçe bovlingini düşündük. Salondan, bahçeye taşıdık. Öğrencilerimizle bahçede sahayı hazırladık. Boş şişelerin içini kumla doldurduk. Teneffüslerde çocuklar bu alanda şişelere atış yaparak zaman geçiriyor" dediOkul Müdür Yardımcısı Hanife Gülver Aktaş da öğrencilerin beraber kaliteli zaman geçirmesi için böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti.Öğrencilerden Halil İbrahim Özkan da "Teneffüslerimiz 15 dakika oldu. Bovling sahası yaptık. Teneffüsler daha eğlenceli geçiyor" dedi.

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),

Hurdacı, antikacı oldu

Niğde'de 10 yıldır hurdacılık yapan Emre Sabanlı (37), çöplerden çıkarılan antika malzemeleri, dükkanında sergiliyor. Antikaların arasında 1 asırlık Osmanlı kılıçlarının yanı sıra 50 ile 200 yaşlarında saatler de bulunuyor.Yüksekokulda elektrik-elektronik okuyan Emre Sabalı, 10 yıl önce hurdacılık yapmaya başladı. Sabalı kendisine getirilen hurdalar arasındaki antika malzemeleri ayırıp, biriktirdi. Bir süre sonra da antikacılığı merak saldı. Sabalı, biriktirdiği antikaları hurda dükkanının vitrininde sergilemeye başladı. Antika malzemeleri, evinde çok yer kaplamaları nedeniyle dükkanda sergilemeye karar verdiğini anlatan Sabanlı, "Bir antika dükkanı açtım. Gördüğüm antikaların hurdalarla satılması içime sinmedi. Evimde biriktirdiğim eşyaları açtığım antika dükkanımın vitrinimde sergiliyorum. Dükkam antika meraklılarının uğrak yeri haline geldi. Antika radyolar, saatler, televizyonlar, silahlar, bıçaklar, kamalar, tüfekler bulunuyor. Herkesin ayrı bir sevdası var antika üzerine. Benim de en çok sevdiğim antikalar arasında köstekli saatler yer alıyor. Saatler 50 ile 200 yıllık. Dükkanımda Osmanlı dönemine ait kılıçlar bulunuyor. Bu işin meraklıları geliyorlar ve alıyorlar. Bu kılıçları dükkanımda sergileyip, meraklılarına satıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Elazığ'da 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da kaçak tütün bulundurulduğu tespit edilen depoya baskın düzenledi. Depoda 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Tütüne imha edilmek üzere el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber : Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,

- Kalp merkeziyle yılda 20 milyon dolar harcama önlendi

Diyarbakır'da Sağlık Bakanlığı tarafından 2 yıl önce Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Çocuk Kalp Merkezi'nde, müdahale gerektiren kalp hastalığı ile doğan bebekler tedavi ediliyor. Merkezden sorumlu Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bedri Aldudak, merkez sayesinde kalp hastası olarak dünyaya gelen bebeklerin Ankara ve İstanbul'a sevkinin önüne geçildiğini ve 20 milyon dolar tasarruf sağlandığını söyledi.Diyarbakır ve çevre illerinde yılda yaklaşık 800 bebek, müdahale gerektiren bir kalp hastalığı ile doğuyor. Hasta bebekler, 2017 yılı öncesi tedavileri için Ankara ve İstanbul'a sevk ediliyordu. Mali kayıpların yanı sıra hasta güvenliği açısından da büyük risk oluşturan bu durumu sona erdirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2017 yılında Çocuk Kalp Merkezi kuruldu. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet vermesi için kurulan bu merkezde 2 yılda kalp hastası 450 bebek tedavi edildi, 20 milyon dolar tasarruf sağlandı.BUTİK KLİNİKTEN 42 YATAKLI KLİNİĞE ULAŞTIÇocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bedri Aldudak öncülüğünde 6 yataklı butik bir klinik ve sınırlı yoğun bakım yatağı ile 2017'de hizmete açılan merkez, şimdi 4 çocuk kalp cerrahı ve 2 çocuk kardiyoloji uzmanı ile 20'si yoğun bakım yatağı olmak üzere, 42 yataklı bir kliniğe ulaştı. Doç. Dr. Bedri Aldudak, kalp nakli dışında her türlü kateter girişimin ve ameliyatın yapıldığı merkezin amacının, bölgeden batıya hasta sevkini bitirmek olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Albudak, bu merkezin Türkiye'de kurulacak yeni bölgesel merkezler için rol model oluşturduğunu söyledi.'ANKARA'NIN DOĞUSUNDAKİ TÜM İLLERDEN HASTA KABUL EDİLİYOR'2017 yılı öncesinde kalp hastalığı ile doğan çocukların ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a transferlerinin ciddi bir mali yük getirdiğini ve hasta için risk oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Aldudak, kurulan çocuk kalp merkeziyle 2 yıl içerisinde yılda 450 hasta kabulüne ulaştıklarını söyledi. Ankara'nın doğusunda kalan tüm illerden gelen hastalara müdahale edildiğini aktaran Doç. Dr. Aldudak, şunları söyledi: "Diyarbakır Çocuk Kalp Merkezi 2017 yılında kuruldu. Kuruluş çalışmaları 2009 yılına dayanıyor. Bizi böyle bir şeye götüren neden, Diyarbakır ve çevresinde yılda yaklaşık 800 bebeğin girişim gerektiren bir kalp hastalığıyla doğmuş olmalarıdır. Eskiden bunlar ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a taşınıyordu. Bu bebeklerin transportunun getirdiği çok ciddi 20 milyon dolar gibi yılda mali bir yük vardı. Ayrıca ailelerin Ankara ve İstanbul gibi uzak yerlerde perişan olmaları söz konusu oluyordu. Hastalar zaman kaybediyordu. Bundan hareketle biz Diyarbakır'da böyle bir merkez fikrini 2009 yılında ortaya attık. Sağlık Bakanlığı'nın ve yerel sağlık idaresinin ciddi destekleriyle 2017 yılında merkezimizi hizmete açtık ve peyderpey büyüyoruz. Biz büyüdükçe çevreden, Hatay'dan Rize'ye kadar, Ağrı'ya, Kars'a kadar her yerden hasta almaya başladık. Son yıl itibari ile verdiğimiz hizmet 200 civarında açık kalp ameliyatı, 250 civarında da anjiyo grafik girişimler şeklinde. 22 servis yatağımız, 20 yoğun bakım yatağımız var. İşlemler yoğun bakımcılarla yeni doğan uzmanlarıyla birlikte yürütülüyor. Merkezimizde şu an 2 çocuk kardiyoloğu ve 4 çocuk kalp cerrahı var. Çocuk kalp cerrahı açısından özellikle ülkenin en şanslı merkezlerinden birisiyiz. Yaptığımız işin niteliği, Türkiye'deki referans merkezlere yakın bir başarıyı yakaladık, rakamlarımız öyle gösteriyor. İki yıl içerisinde onlara yakın bir başarı sergiledik. Merkezin Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu, daha da desteklenmesini ve bu merkez modelin Türkiye'nin başka bölgelerinde de mutlaka inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

