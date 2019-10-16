DHA YURT BÜLTENİ-8

16.10.2019 13:20

EŞİNİN ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI TÜFEKLE, RAKİPLERİNİ VURDU

Aksaray'da, aynı cadde üzerinde cep telefonu satışı yapan Erdem Kaya ile Nihat Özcan(45) ve Ali Erk (40) arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kaya, kavga anında yanında bulunan eşinin çantasından çıkardığı tüfekle Özcan ve Erk'i vurarak, yaraladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı cadde üzerinde telefon satışı yapan Erdem Kaya, Nihat Özcan ve Ali Erk henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavgaya çevre esnafı, müdahale ederek, tarafları ayırmak istedi.

Ancak bu sırada Erdem Kaya, beraberinde bulunan eşinin çantasından aldığı tüfekle Özcan ve Erk'e ateş açtı. Özcan, tüfekten çıkan saçmaların dudağına, Erk de ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride, suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yaralıların ambulansa alınması Polisin olay yerinde inceleme yapması Olay anı güvenlik kamerası

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA========================

EVİ ATEŞE VERDİKTEN SONRA KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, dün yanan evde yaşamını yitiren Mehmet Hilmi İlkinci (44) ile down sendromlu kızı Zümra'nın (8) cesetleri üzerinde yapılan otopside kurşun izleri tespit edildi. Mehmet Hilmi İlkinci'nin evi ateşe verdikten sonra tabancayla kızını öldürüp, intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın 2'nci katında oturan İlkinci ailesinin evinde, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evden yaralı kurtarılan Fadime İlkinci, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin içeride yaptığı incelemede, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci ile down sendromlu kızı Zümra İlkinci'nin cansız bedenleri bulundu. Mehmet Hilmi İlkinci ile kızı Zümra'nın cenazeleri morga kaldırıldı.Yapılan otopside baba ve kızının cenazelerinde kurşun izleri tespit edildi. Mehmet Hilmi İlkinci'nin evi ateşe verdiği, ardından da kızını öldürüp tabancayı ağzına dayayarak tetiği çekip intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.Vücudunda yanıklar olan Fadime İlkinci'nin Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi. Mehmet Hilmi ve Fadime İlkinci çiftinin aralarında sorunlar olduğu, olaydan önce de kavga ettikleri iddia edildi.Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

(GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLDİ)

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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TURGUTLU'DA, ODALARDAN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için yapılan ortak basın açıklamasının Manisa Turgutlu ayağında, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın konuştu. Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancın tam olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalar öncülüğünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. Ortak basın açıklamasına, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden de destek geldi. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki basın açıklamasına TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu Ticaret Borsası Başkanı Selçuk Temel, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Hasan Yaman ve esnaf odalarının başkanları katıldı. Katılımcılar adına basın açıklamasını TUTSO Başkanı Aydın yaptı. Aydın, açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancın tam olduğunu vurguladı. Aydın, "81 ille aynı anda tüm oda ve borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz" dedi.

'GEREKEN CEVAP EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE VERİLİYOR''Barış Pınarı Harekatı' ile Türkiye'nin, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını vurgulayan TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, şunları söyledi: "'Barış Pınarı Harekatı', evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son 2 yılda 100'ün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir."

Görüntü Dökümü-------------Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın'ın açıklamaları

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETİNDE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

İzmit'te, Kerem T. (44), boşandığı eşi Ayşe Acar'ı aboneliğini iptal etmek için geldiği doğalgaz dağıtım şirketinde, sıra beklediği sırada başından tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan doğalgaz dağıtım şirketinde meydana geldi. Ayşe Acar, taşındığı evin aboneliğini iptal ettirmek için eski eşi Kerem T.'nin teyzesinin oğluyla birlikte doğalgaz dağıtım şirketine geldi. Kerem T. de 3 ay önce boşandığı eşi ile kuzenini takip etti. İkilinin arkasından içeri giren eski koca, işlem için sıra bekleyen Ayşe Acar'ı başından tabancayla vurarak, öldürdü.

Kerem T.'ye güvenlik görevlisi ile teyzesinin oğlu, müdahale etti. Etkisiz hale getirilen eski koca, ihbarla gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Doğalgaz dağıtım şirketinde bulunanların büyük korku yaşadığı olayın ardından polis geniş çaplı Ayşe Acar'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü------------Olayın yerinden görüntülerPolis ekiplerinin çalışmalarıSağlık ekibinin çıkışıCenazenin çıkarılmasıDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Sebahattin AYDIN/İZMİT(Kocaeli),

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ERDEMLİ'DEKİ YANGINDA 15 HEKTAR ÇAM ORMANI KÜLE DÖNDÜ

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün gece çıkan yangında 15 hektarlık çam ormanı kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Erdemli'ye bağlı Gücüş Mahallesi'nde ormanlık alanda, dün saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Akşam başlayan yangın ekiplerimizin kısa zamanda müdahalesi ile yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Şu anda soğutma çalışması yapılıyor. Yangında 15 hektarlık çam ormanı zarar gördü" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Yangın alanında soğutma çalışması yapılırken-Yanan alanların görüntüsü-Arazöz görüntüsü-Genel görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

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BELLERİNE KADAR DENİZE GİRİP, LÜFER AVLADILAR

Çanakkale Boğazı'nda lüfer akınının başlamasıyla amatör balıkçılar, kasık çizmelerini giyip, bellerine kadar suya girerek balık avlıyor.Karadeniz'den Akdeniz'e sıcak sulara göç etmeye başlayan lüferler, Çanakkale'deki amatör balıkçıların da ekmek kapısı oldu. Amatör balıkçılar, Gelibolu Yarımadası kıyılarına akın etti. Su üstüne çıkan lüferleri avlamak için kamışlarının ucundaki sahte balık yemini at çek yapan balıkçılar, kasık çizmeleriyle zaman zaman bellerine kadar suya giriyor. Bu anlar ise ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor. Yakaladıkları lüferleri, kilosu 70 liradan satan balıkçılar, bu şekilde ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Görüntü Dökümü-------------Kasık çizmelerini giyip beline kadar denize girerek lüfer avlayanlardan görüntüler.-Bir balıkçının lüfer yakalayıp çekmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Cihan BAYRALI/ ECEABAT(Çanakkale),

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MİLLİ PATATESTE YÜKSEK VERİM; TANESİ 400 GRAM GELİYOR

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen yerli ve milli patates çeşidi çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftlik İlçesine bağlı Şeyhler Köyünde yerli çeşit olan 'Nam' ile 'Onaran 2015' ekimi yapan çiftçi, ithal tohumlardan iki kat fazla verim elde etti.

Çiftçinin ektiği yerli ve milli patatesin hasadına katılan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ekimi yapılan yerli çeşitlerden yüksek verim elde edildiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2005 yılından beri sürdürülen ıslah çalışmaları neticesinde 10 tane milli ve yerli çeşidini ülke tarımına kazandırdıklarını belirten Pırlak, bu çeşitlerin satışını da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Pırlak, şunları söyledi:

"Niğde Çiftlik ilçesinde çiftçi şartlarında Onaran 2015 ve Nam çeşitlerimizin performanslarını gözlemledik. Çeşitlerimiz oldukça yüksek verimli kaliteli ve diğer çeşitlerden hastalıklara dayanaklı olduğunu da saptadık. Üreticimiz çeşitlerimizden memnun olduğunu dile getirdi. Biz çeşitlerimizi sanayilik yemeklik veya nişastalık şeklinde çalışmıyoruz, aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde görülen patates hastalıklarına dayanıklı çeşitler üzerinde de çalışıyoruz. Bu bağlamda ülkemizde ve dünyada en fazla sıkıntı oluşturan hastalık patates siğil hastalığıdır. Bununla ilgili enstitümüzün yapmış olduğu moleküler çalışmalar neticesinde 2 tane patates siğil hastalığına dayanıklı yerli ve milli çeşit geliştirdik. Önümüzdeki dönemde tescil aşamasına sunacağız. Tescil olduktan sonra üreticilerimizin hizmetine bunları da sunacağız. Şuan itibariyle bizim yerli milli çeşitlerimiz dekar başına 7,5 ton verim aldı. Çiftçimizin beyanına göre ilk defa bu kadar yüksek bir verim aldı. Çeşitlerimizin hepsi bu bölgede adaptasyon galibiyeti çok yüksek olduğu için daha yüksek miktarda verim alınıyor."

İTHAL TOHUMA GÖRE 2 KAT FAZLA VERİM ELDE EDİLDİPatates Üreticisi Onur Çavdar, bu yıl yaklaşık 30 dekar alanda yerli patates çeşidi ekimi yaptığını belirterek, ithal doğumlara göre dekar başına 2 kat fazla verim aldığını söyledi. Çavdar, "Yerli milli çeşitlerin verimi çok yüksek. Yurt dışından gelen tohumlardan alamadığımız verimi aldık. Bunların iki katı verim aldık. Dekara 7 ila 7,5 ton gibi verim elde ettik. Sadece taban gübresi kullandık. Üstten hiçbir şekilde gübre kullanmadık. Yurt dışından gelen tohumlara üst gübresi de kullanıyorduk ama bu kadar verim olmuyordu. Yerli ve milli çeşitlerimizin daha çok çiftçi ile buluşmasını istiyoruz. Bizde daha çok yerli tohumun gelmesini istiyorum. Yurt dışından gelen tohumlarda hastalıklar meydana geliyor. Bu yılda patates hastalığı olan mildiyö çok şiddetli olduğu bir yıldı. Aşırı mildiyö olduğu halde böyle bir verim aldık. Tohumlarımız çok güzel milli ve yerli çeşitlerimizi ekmeye devam edeceğim. Yerli çeşit hastalığa dayanıklı, veririmiz çok yüksek. Şu anda dekara 7 ila 7,5 ton gibi verim aldık. Yurt dışından gelen tohumlarda ise dekara 3,5 ile 4 tonu geçmiyorduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü------------Patates hasadı yapılırken görüntüpatateslerden görüntüPatates toplayan kadınlardan görüntüDetay görüntülerNiğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak'ın açıklamasıPatates Üreticisi Onur Çavdar'ın açıklamasıHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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GAZİANTEP'TE ODALAR VE SENDİKALARDAN 'BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK Gaziantep'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsa temsilcileri, çok sayıda sendika temsilcisi 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için ortak basın açıklaması yaptı. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, operasyonun bir barış harekatı olduğunu söyledi.

GSO toplantı salonunda düzenlenen ortak basın toplantısına GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, Türkiye Emekliler Derneği, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, KAMU-SEN ve TZOB, temsilcileri katıldı. Açıklamada Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ifade eden Adnan Ünverdi şunları söyledi;

"Tüm illerde aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenabı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun"

Görüntü Dökümü------------Toplantıya katılanlarAdnan Ünverdi'nin açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA