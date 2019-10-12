Dha yurt bülteni-8

12.10.2019 13:06

KAYSERİ'DE MOTOSİKLET, KAMYONA ÇARPTI: 2 ÖLÜ

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde park halindeki kamyona çarpan motosiklette bulunan Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Semerkant Mahallesinde meydana geldi. Suriyeli Salih El Hüseyin yönetimindeki plakasız motosiklet, arıza yapması nedeniyle sürücüsü Ali Cebeci'nin yol kenarına park ettiği 38 ABV 20 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Salih El Hüseyin ile arkasında bulunan Muhammed El İsa, hayatını kaybetti. Salih El Hüseyin ve Muhammed El İsa'nın cesetleri, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Yeşilhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonetin sürücüsü Ali Cebeci gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ,DHA

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BAKAN SELÇUK: 2 YILDA 16 BİN ÇOCUK İŞÇİYE ULAŞTIK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü belirterek, "Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir otelde, çevre, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik konularda geniş katılımlı Ortak Paylaşım Forumu düzenledi. Foruma Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. Moderatör Didem Arslan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, forumda konuşulan 5 başlığı birbirinden ayrı düşünmediklerini söyledi. Sosyal diyaloga önem verdiklerini belirten Selçuk, sendikalaşma oranının istedikleri seviyede olmasa da geçen 17 yılda arttığını kaydetti. Bakan Selçuk, önümüzdeki günlerde sendikalarla belirli konularda özel odak grupları oluşturacaklarını vurguladı.

KADINLAR KOTALARI DOLDURMAK İÇİN ÇALIŞTIRILMASIN

Kadınların toplumun yüzde 50'sini oluşturduğunu belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların resim olmadığını söyledi. Bakan Selçuk, "Biz kadınlar hak ettiğimiz ölçüde belirli noktalarda var olmak istiyoruz. Belirli kotaları doldurmak için kullanılmak istemiyoruz. Kadın her daim çalışıyor. Kadınlar, erkeklere göre daha fazla performans sergileyerek, erkeklerle aynı pozisyona geliyor. Kadına şiddetle ilgili sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Şiddet, kimden ve nereden gelirse karşıyız. Her gün birçok olaya müdahale ediyoruz. Sosyal medyanın adaletine çok önem vermemek gerekiyor. Olayın içine girdiğimizde farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Videoların paylaşılmaması gerekiyor. Birçok davaya müdahil oluyoruz" dedi.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YÜZDE 3'ÜN ALTINDABakan Selçuk, çocuk işçiliğinin ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu, ancak bahsedilen oranlarda olmadığını söyledi. Selçuk, "Göstergeler, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü gösteriyor. Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık. Çocuk işçiliğine yönelik mücadeleyi, illerde valilerin eşleri yürütülüyor" diye konuştu.

Son 17 yılda engelli hakları konusunda önemli gelişmeler yaşadıklarını belirten Bakan Selçuk, kamuda engelli istihdamının 10 kat arttığını aktardı. Yaşlanan nüfusun geleceğini planlamak gerektiğine dikkati çeken Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı bakım konusunda ileri düzeyde olan Japonya ile görüşmeler yaptıklarını anlattı.

TİSK 2 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORTİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise ülke ekonomisine 200 milyar liralık katkı sağladıklarını söyledi. 2 milyon kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Akkol, bu forumla hayata geçecek icraatları konuşmak istediklerini aktardı.

GÜZEL YASALARIMIZ VAR AMA UYGULAMADA SIKINTI VARDİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Türkiye'de toplu iş sözleşmelerinin kapsamının yüzde 7 olduğunu söyledi. Bunun sosyal diyalogun en önemli engeli olduğunu belirten Çerkezoğlu, DİSK'in 200 bin üyesi olduğunu aktardı. Çocuklara verilen temel eğitimlerde ayrımcılık olmaması gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu, çocuk işçiliğinin çalışma hayatının en karanlık dönemi olduğunu kaydetti. Kadınların, sendikaların yönetimlerinde yeterli yer almadığını belirten Çerkezoğlu, "Kadınların çalışma hayatını önündeki engelleri kaldırmak öncelik kamunun görevidir. Yargının durumunun, kadına şiddeti artırdığını düşünüyorum. Çok güzel yasalarımız var ama uygulamada sıkıntı var" diye konuştu.

HAK-İŞ'TE KADIN YÖNETİCİ YOKHAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bir araya gelmekten korkmamak gerektiğini söyledi. Her konuda uzlaşmak zorunda olmadıklarını belirten Arslan, 700 bin üyeye sahip olduklarını anlattı. Yönetimlerinde kadın olmadığını kaydeden Arslan, sendikalarda kadın yönetici olmaması adına ciddi bir direniş olduğunu aktardı.

ERGÜN ATALAY: İDAM GÖZDEN GEÇİRİLMELİTÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise konfederasyonun 1 milyon 100 bin üyesi olduğunu söyledi. Türkiye'de çalışanların örgütlü sayısının giderek düştüğünü savunan Atalay, "5 yaşındaki çocuğu öldüreceksin, cezanı çekip çıkacaksın. Belli konularda idamın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocukların yaşam koşulları düzeltilmesi. Engellilere yönelik söylemlerimiz var ama yeteri kadar iş yapmıyoruz" dedi.Forum, yarın sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Katılımcıların görüntüsüBakan Zehra Zümrüt Selçuk'un salona girişiProtokolün görüntüsüTİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un konuşmasıDİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun konuşmasıHAK İş Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşmasıTürk İş Başkanı Ergün Atalay'ın konuşmasıBakan Zehra Zümrüt Selçuk'unkonuşmasıToplu resim çekimiHABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,=========================

LİSE ÖĞRENCİLERİ MEHMETÇİK İÇİN DUA ETTİ

Burdur'da lise öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere, dua ettikleri bir video hazırladı.

Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde ellerinde Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile önce İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenciler daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele eden Mehmetçik için dua etti. Sonrasında ise öğrenciler hep birlikte, "Şanlı ordumuz Barış Pınarı Harekatı'nda dualarımız sizinle" diye haykırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okuması ve dua etmesi (cep telefonu görüntüsü)HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR,

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37. FORD OTOSAN KOCAELİ RALLİSİ START ALDI Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi sabah saatlerinde start aldı. Türkiye Ralli Şampiyonası 2019 sezonunun 6'ncı yarışı olan ve Ford Otosan ana sponsorluğunda düzenlenen ralli 2 gün sürecek. Yarışlarda, 62 ekip, 9 etapta 292,44 kilometre boyunca en iyi dereceyi yapabilmek için kıyasıya mücadele edecek.

İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkından start alan yarışlarda bu yıl mücadele edecek olan 62 ekip, 9 etapta 100,49 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 292,44 kilometre boyunca en iyi dereceyi yapmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek.

Yarış öncesinde konuşan Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Murat Bostancı, Kocaeli etabının, şampiyonanın en zorlu yarışlarından biri olduğunu ifade ederek, "Ford Otosan Kocaeli Rallisi bizim için, takım olarak çok önemli bir yarış. Ev sahibi olduğumuz bir yarış bu. Bizi destekleyen ana markamızın ev sahibi olduğu, fabrikası olduğu bir şehirdeyiz. Aynı zamanda Türkiye Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı ve belki de şampiyonanın düğümünün çözüleceği bir yarış, o açıdan burası bizim için çok önemli. İyi hazırlandık, bu sene de Türkiye Şampiyonu olmak istiyoruz. Hem pilotlarda şampiyon olmak istiyoruz hem de markalarda şampiyon olmak istiyoruz. Umarım herkes için keyifli bir yarış olur. Hem izleyenler hem de yarışanlar için keyifli bir hafta sonu olmasını diliyorumö dedi.

'YARIŞIN ŞEHRE İNDİĞİ YER BURASI'Seyirci özel etabının şehir içinde olmasından dolayı birçok seyircinin izleme imkanı olduğunu belirten Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, "Bu yarış, Kocaeli için de son derece önemli bir organizasyon çünkü Kocaeli birçok otomobil fabrikasının bulunduğu bir yer. Ülkenin otomobil sanayisinin kalbinin attığı bir yer. Burada böyle bir organizasyonun yapılmasında Ford Otosan vesile oluyor bu açıdan da çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi bu. Her açıdan çok güzel bir yarış. Her sene organizasyon kalitesi bakımından birinci seçilen bir yarış bu sene de böyle olacağına eminim. Özellikle şehir içinde yapılan seyirci etabı binlerce seyircinin seyredebildiği yani yarışın şehre indiği bir etap. Bunların hepsi organizasyon açısından önemli detaylar. Keyifli bir yarış olacağına inanıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü-Startın verilmesi-Araçların çıkışı-Serdar Bostancı, Murat Bostancı röp-Yarış araçlarından detaylar

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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KAŞ'TA KAPYA FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Kapya Biber Festivali'nde renkli görüntüler oluştu. En kaliteli kapya biber üreticisi, acı biber yeme ve kapya yemekleri yarışmalarının yapıldığı festivalde düzenlenecek konserler ve kapya güzeli yarışması Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edilirken, görev yapan askerler ve Türk Silahlı Kuvvetleri için dua edildi.Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Kaş Ziraat Odası ve Kasaba Mahallesi işbirliğinde ilk kez Kapya Biber Festivali düzenlendi. Kasaba Mahallesi'nde düzenlenen festivalin açılışına Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Koçak, Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, Demre Belediye Başkan vekili Ali Rıza Yatkın, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Bilal Duvar, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, eski Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Emniyet Müdürü Erkan Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Göktaş, Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Kasaba Mahallesi Muhtarı Süleyman Özen, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.YARIŞMALAR DÜZENLENDİFestival, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Kasaba Mahalle Meydanı'nda yapılan açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış konuşmalarının ardından Likyalı Yörükler Patara Ekibi ve Seydikemer Temel Grubu halk oyunları gösterisi sundu. Yapılan en kaliteli kapya biber üreticisi yarışmasında, ön elemeyi geçen 6 üretici yarıştı. Birinciliği Yılmaz Bulut kazandı. Ardından yapılan acı biber yeme yarışmasına 6 kişi katıldı. Birinciliği 2 dakikada 206 gram acı biber yiyen Doğantaş Mahallesi Muhtarı Ali Karataş kazandı. Kapya yemekleri yarışmasına ise 9 kadın katıldı. Birinciliği kıymalı kapya dolmasıyla Hatice Keskin elde etti. Acı biber yeme yarışması birincisi Ali Karataş, "Acı biberi herkese tavsiye ederim. Kansere, her hastalığa iyi gelir. Ben hiç doktora gitmem. Her kahvaltımda acı yerim. Acısız kahvaltı yapmam" dedi.Kapya biber üreticisi dalında birinci olan Yılmaz Bulut ise "Kaliteli biber yetiştirdiğim için çok mutluyum. Birinci olduğum için gururluyum" diye konuştu.TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Tarımın ne kadar önemli olduğunu, kendine yeten ülkelerin dünyada ne kadar güçlü olduklarını görüyoruz. Biz tarımla turizmi birleştiren bir hadisenin içindeyiz şu anda. Festivaller tarımsal ürünlerin öne çıkmasını sağlarken bir taraftan da o bölgenin tanıtımına ciddi katkılar sağlıyor" dedi.'TARIM KESİMİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Kaş'ımız turizmi ve tarımı ile ön planda. Bazen bakıyoruz turizm daha önde gibi ama baktığımız zaman Kaş'ımızın yüzde 60- 70'i tarımla geçiniyor. Tarım kesimi bizim için çok önemli. Tarım kesimini hiçbir zaman göz ardı etmeyeceğiz. Bunun sözünü şimdiden veriyorum. Bizim üretimimiz önemli. Burada üretim yapan hemşehrilerimiz önemli. Biz hem üretim, hem pazarlama safhasında sizin yanınızda olacağız. Burada ciddi bir biber üretimimiz var. Bu da bir marka. Bu markayı bizim daha çok tanıtmamız lazım. Bu ürünlerin pazara en iyi şekilde ulaşabilmesini temin etmemiz lazım" diye konuştu.'DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ'Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan da şöyle dedi: "Biz kapya üretimini, aynen Atak helikopterinin üretimine benzetiyoruz. SİA'lar, İHA'lar, tekstil üretimimiz gibi, otomobil sanayimiz gibi bu ülkenin gelişmesine, kalkınmasına katkı sunan çiftçilerimiz bizim için çok kıymetli. Bu festivalin de en büyük amacı bu bölgede yetiştirilen zirai ürünlerin marka değerini oluşturmak. Bunların piyasalarda çok daha iyi alıcısını sağlamak. Bu şekilde hem bölgemizin, hem ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak. O naylonun altında, o sıcağın altında kapya üreten, domates üreten çiftçimiz, vatandaşımız bu ülkenin birer askeri, birer neferidir. Daha çok üreteceğiz. Daha çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız."KONSERLER İPTAL EDİLDİDiğer yandan festivalde düzenlenecek konserler ve kapya güzeli yarışması, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edildi. Festivalde askerler ve ordu için dua edildi. Din görevlileri tarafından Fetih Suresi okundu.Kasaba, Dirgenler, Karadağ, Uğrar, Çeşme, Doğantaş mahallelerinde yaklaşık 4 bin 700 dekar alanda yılda yaklaşık 42- 43 bin ton kapya biber üretimi yapılıyor. Bölgede yaşanan sis ve toprak yapısı nedeniyle üretilen kapyanın kalitesi ve rengi çok farklı olarak biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Festivalin levhasıYürüyüş ve alanda açılışFolklor gösterileriMehteran bölüğüEski eşyaların, aletlerin yer aldığı stantlarYarışmalarRöportajlarKonuşmalarHABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

Kaynak: DHA