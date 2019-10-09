Dha yurt bülteni - 8

09.10.2019 12:12

Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe güneyinde PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası operasyon öncesi tünel çalışmalarını hızlandıran PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor. Türkiye'nin bu bölgeye yapacağı operasyon öncesi tedirgin olan teröristler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Resulayn'daki PKK/PYD'li teröristlerin, sivil vatandaşların bölgeden çıkmasına izin vermediği iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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- Kazılan tünele kepçe ile beton blok yerleştiren teröristler

- Kepçe ile kazılan hendekler

- Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), -

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Emine Bulut'u öldüren eski eşi, hakim karşısında (2)

SANIK SUSMA HAKKINI KULLANDI

Sanık Fedai Varan, tutuklu bulunduğu Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden, duruşma salonuna 09.00'da getirildi. Duruşma salonunda bekleyen Emine Bulut'un anne ve babası, sanığı görünce fenalaştı. Annesi gözlerinin önünde öldürülen F.B.V., güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna getirilmedi. Küçük kız, adliyede farklı bir odadan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Emine Bulut'un başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan kardeşleri Mikail Bulut ve Bekir Bulut da SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmaya 81 ilden baro temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kadın dernekleri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP milletvekilleri, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Şenel, katıldı. Barolar ve kadın dernekleri dosyaya müdahil olma talebinde bulundu.

SANIK AVUKATI: ÖLMEDEN ÖNCE KARAKOLA SIĞINDI

Sanık Fedai Varan'ın avukatı Ersoy Aytaç, cinayetten 2 saat önce Emine Bulut'un kızı ile birlikte karakola sığındığını ileri sürdü. Avukat Aytaç, bütün kadınların acısını paylaştıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Biz katılma taleplerinin her şeyden önce karara bağlanmasını istiyoruz. Dosya kadın cinayeti değil, kasten adam öldürmek olarak geçiyor. Katılma talebinde bulunan örgütler bu davaya kadın cinayeti davası demekte, iddia makamı kasten adam öldürme demekte. Bu yargılamanın başında ilk çözmemiz gereken bir durum. Bize göre yargılama yapılan suç kadın cinayeti dosyasıdır. Boşanmış olsalar da aile içi şiddet dosyasıdır. Başka bir ifade ile erkek şiddeti dosyasıdır. Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut, ölmeden 2 saat önce kızı ile birlikte yarım saat kadar karakola sığınmıştır; ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı. Güvenlik görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırılmalıdır. Çocuğu dinlemeden önce psikologla sorularınızı istişare etmek istiyoruz. Emine Bulut'un mahrem bilgileri var. Hayatta olmasa bile mahremiyeti gözetilmelidir. Ayrıca cinayet görüntülerini izlemeden savunamam. Bu görüntüler bizimle paylaşıldıktan sonra sorguya geçilmesini talep ediyorum. Dosyadaki dijital kayıtlar tarafımıza verilmedi. Savunma için süre istiyoruz."

BABASINI ARAYIP, 'KIZINIZI ALDIM' DEMİŞ

Sanık Fedai Varan ise susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı. Mahkeme Başkanının iddianameyi okuması ardından yine susma hakkını kullanmak isteyen sanık, 19 Ağustos'ta konuyla ilgili ifade verdiğini belirtti. Bunun üzerine Fedai Varan'ın bu ifadesi okundu. İfadede Fedai Varan'ın, Emine Bulut'u öldürdükten sonra babası Ahmet Bulut'u aradığı ve "Çocuğumu aldınız, ben de sizden kızınızı aldım" dediği belirtildi.

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen Emine Bulut'un kardeşi Bekir Bulut, salonda bulunan diğer kardeşi Kazım Bulut'u suçlayarak, "Ablamı kaçırmakla, öldürmekle tehdit etti" dedi. Duruşma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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Bakan Varank: Ortada uluslararası güç odaklarının dahil olduğu çok kirli bir tezgah var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir'in Menderes ilçesinde İTOB Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan Ticaret Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Varank, "Türkiye'nin yaptığı kolay bir iş değil. Ortada uluslararası güç odaklarının dahil olduğu çok kirli bir tezgah var. Sınırımızın hemen yanı başında bir terör devleti kurmak için yıllardır çok büyük planlar, çok büyük harcamalar yapılıyor. Binlerce tır silah ve mühimmattan tutun, beslenen paralı askerlere kadar harcadıkları paranın haddi hesabı yok. Kurdukları ve besledikleri örgütlerle bir takım kılıflara sokarak kendi hedeflerine ulaşmak için sinsice planlar yaptılar" dedi. Bakan Varank, iş dünyasına da Türk Lirası'nın arkasında durmaları konusunda çağrıda bulundu.

Menderes'teki Tekeli Organize Sanayi Bölgesi'nde (İTOB) kurulacak olan Ticaret Merkezi'nin temeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle atıldı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, iş dünyası ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 4 bin 127 metrekarelik alanda kurulacak olan Ticaret Merkezi için düzenlenen törende konuşan Bakan Varank, içinde bulundukları bu bölgenin, yüzde 95 doluluk oranı ve 15 bin kişilik istihdam hacmiyle, Türkiye'nin marka OSB'lerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Kimyadan makine sektörüne varıncaya dek pek çok farklı alanda üretime ev sahipliği yapan İTOB'un, yılda 1 milyar dolara ulaşan ihracatıyla Türkiye ekonomisine güç kattığını aktaran Mustafa Varank, "Yine burada faaliyet gösteren Bilimpark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Ar-Ge merkezleri, teknoloji liderliğinde inovatif üretimi teşvik ediyor. Burada, birbirini tamamlayan bir üretim ve Ar-Ge ekosistemi bulunuyor. İşte İzmir'in ihracatta ilk 5'te olmasının nedeni, burası gibi üretim merkezlerine sahip olması. Elbette bu başarıda AK Parti hükümetlerince izlediğimiz üretim ve yatırım politikalarının büyük payı var. Bakınız İzmir'e neler yapmışız, kısaca anlatmak istiyorum. Türkiye genelinde, yatırım teşviklerinden en fazla faydalanan üç şehirden biri İzmir. 17 senede 56 milyar liralık sabit yatırımı destekledik ve 70 bine yakın istihdamın oluşturulmasına katkı sağladık" dedi.

'İZMİR'DEKİ BİNLERCE KOBİ'YE 65 MİLYON LİRA NAKİT DESTEK VERDİK'

Yine bu dönemde Menemen, Bağyurdu ve Torbalı'da 3 yeni OSB kurduklarını anımsatan Bakan Mustafa Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam OSB sayısını 13'e çıkardık. Türkiye'nin ilk Özel Endüstri Bölgesini burada ilan ettik. Endüstri Bölgelerinde yatırımcıların en çok ihtiyaç duydukları izin, onay ve ruhsatları Bakanlığımız veriyor. Böylelikle yatırımcıların karşılaşabileceği bürokratik süreçleri hızlandırıyor, tüm ilgilerini, sadece ama sadece, yatırımlarına vermelerini sağlıyoruz. İlimizdeki Socar Özel Endüstri Bölgesi ve Makine Münferit Yatırım Yeri, tam kapasiteyle üretime geçtiğinde, cari açığımızı yılda 2 milyar dolara yakın azaltacakö diye konuştu. Büyük yatırımların yanı sıra, istihdamda ve ihracatta elini taşın altına koyan KOBİ'leri de ihmal etmediklerin, KOSGEB'de sadece bu sene İzmir'deki binlerce KOBİ'ye toplamda 65 milyon lira nakit destek verdiklerini kaydeden Varank, şunları söyledi: "Çağrılarımızı dikkatle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Dijital dönüşüm ve girişimcilik alanında oldukça cömert desteklerimiz var. Bu destekler, mevcut faaliyetlerinizi çeşitlendirmenin yanı sıra, ölçeğinizi büyütmeye de katkı sunacaktır."

'ÜRÜNLERİN İHRACATI 140 MİLYON DOLARA ULAŞTI'

Özgün fikirlerin, yeni teknolojilerin ve yenilikçi bir bakış açısının üretime hakim olmasını arzuladıklarını anlatan Mustafa Varank, şunları söyledi:

"Ancak bu şekilde, uluslararası rekabet gücümüzü kalıcı bir şekilde artırabilir ve küresel ekonomide söz sahibi olabiliriz. İşte Ar-Ge faaliyetlerini bu yüzden yoğun bir şekilde destekliyoruz. İzmir'de 4 teknopark ile 100'ün üzerinde Ar- Ge ve tasarım merkezinin kurulmasına Bakanlığımız öncülük etti. Sadece bu teknoparklarda 2 binin üzerinde araştırmacı çalışıyor. Buralarda geliştirilen ürünlerin ihracatı 140 milyon dolara ulaştı. Firmalarımızın Ar-Ge yoğun projelerini TÜBİTAK kanalıyla da destekliyoruz. Tabi üretimde yapısal dönüşüm için farkındalık şart. Kamu olarak, nakit desteklerin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Bu şekilde vizyonumuzu ve stratejimizi ortaya koyuyoruz. Ama netice almak için, özel sektörün istekli, değişime hazır ve dönüşüme kolayca adapte olması gerekiyor. Yeri gelmişken, sizlerle birlikte başaracağımıza inandığım, vizyoner bir projeden bahsetmek istiyorum."

Geçen cuma günü, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektöründe çağrıya açtıkların, 22 Kasım'a kadar başvuruların devam edeceğini açıklayan Varank, "Pek çok özelliğiyle beni de oldukça heyecanlandıran bu Program, ülkemizde ilk defa uygulanıyor. Bu programda fikirden ürüne varıncaya dek tüm desteklerimizi uçtan uca bir sistemle kurguladık. Alıcı ve satıcıyı aynı anda teşvik ederek, yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini hedefliyoruz. Böylelikle hem cari açık verdiğimiz alanlarda üretim kapasitesini geliştirecek hem de ileri teknolojili ürünlerde sıçrama yapabileceğimiz fırsatlar oluşturacağız. Desteklenecek yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak. Yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşarsa, proje bazlı teşviklerimiz devreye girecek. Türkiye'de yerleşik olmak kaydıyla, tüm yabancı yatırımcılar da programa başvurabilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı için Bakanlığımızın tüm kaynaklarını seferber ettik. Kalkınma Ajansları, KOSGEB ve TÜBİTAK eşgüdümünde programı yürüteceğiz. Sizi üretime ve istihdama daha yoğun bir şekilde teşvik etmek adına yanınızda olmaya devam edeceğiz. Siz de, açtığımız bu çağrıları lütfen yanıtsız bırakmayın. Programlarımıza başvurun. Ekonomik bağımsızlığı, sizlerin üretme azmiyle kazanacağız" dedi.

'TÜRK LİRASI'NIN ARKASINDA DURUN'

Konuşmasında ekonomiye de değinen Varank, şunları söyledi:

"Ekonomiye ilişkin göstergelerin canlanıyor. Finansman maliyetleri ve enflasyon düşüyor. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Sanayi üretiminde aylık bazda iyileşmeler var. İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, 17 ay sonra ilk defa eşik değerin üzerine çıktı. Yani, yeni siparişler artıyor. Bu önümüzdeki dönemde üretim artışı açısından oldukça olumlu bir gelişme. Hal böyleyken, özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin. Türk lirasının arkasında durun. Dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları, sizi Türk Lirası'ndan asla uzaklaştırmasın."

'TÜRKİYE'NİN BU ADIMINDAN ELBETTE RAHATSIZ OLUYORLAR'

Ekonomiyi güçlendirecek adımları atarken aynı zamanda bölgedeki meydan okumalarla da mücadele ettiklerini, bundan sonra da mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Bakan Mustafa Varank, şöyle konuştu:

"Şunu iyi bilmek lazım. Türkiye'nin yaptığı kolay bir iş değil. Ortada uluslararası güç odaklarının dahil olduğu çok kirli bir tezgah var. Sınırımızın hemen yanı başında bir terör devleti kurmak için yıllardır çok büyük planlar, çok büyük harcamalar yapılıyor. Binlerce tır silah ve mühimmattan tutun, beslenen paralı askerlere kadar harcadıkları paranın haddi hesabı yok. Kurdukları ve besledikleri örgütlerle bir takım kılıflara sokarak kendi hedeflerine ulaşmak için sinsice planlar yaptılar. Ülkemize yönelik terör saldırılarının, 6- 8 Ekim olaylarının, ekonomik saldırıların hatta ve hatta 15 Temmuz darbe girişiminin bu planların bir parçası olduğunu bugün kamuoyu çok daha net görüyor. İşte yıllardır bu tezgahı bozmak için her alanda mücadele yürütüyoruz. Türkiye'deki siyasi iklime dahi tesir edebilen bu süreçten ülkemizi düzlüğe çıkarmak için adeta adı konulmamış bir seferberlik içinde çalışıyoruz. Şunu defalarca kanıtladık. Türkiye kendi göbeğini kendisi kesebilecek güce sahip bir ülke. İşte şimdi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridoru planlarını bozduğumuz odakların, tüm umutlarını sonlandıracak bir adımı atmak üzereyiz. Yıllardır Türkiye sınırında bir uydu terör devleti kurmak için büyük paralar harcayanlar, uğruna onlarca operasyona girişenler Türkiye'nin bu adımından elbette rahatsız oluyorlar. Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin sesi. Ülkemize yöneltilen tehditleri görüyorsunuz. Şundan emin olabilirsiniz. Bunlar bizim için yok hükmündedir. Hiçbir tehdit Türkiye'nin kararlılığını etkileyemez. Nasıl ki sahada teröristlerin karşısında kahraman ordumuz varsa; Türkiye ekonomisini çökertmek isteyenlerin karşısında da işte buradaki gibi sağlam ve dirayetli iş dünyamız, emekçilerimiz, güçlü üretim ekosistemimiz var. Türkiye kimseye muhtaç olmadan hem kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırır, hem de ekonomisini korur. Tarih, kibirle bilgelik taslayanların hüsranlarıyla dolu. Tarihçiler ilerde bugünleri yazarken, Türkiye'nin varoluşsal tehditlere karşı nasıl sapasağlam durduğunu ve bunun da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde olduğunu vurgulayacaklar. Bundan hiç şüphem yok."

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in bir liman, sanayi ve tarım kenti olduğunu belirterek, "İzmir'de üretilen malın çok kolay bir şekilde uluslar arası piyasaya sunulma imkanı var. Tarım ve sanayimiz de ciddi şekilde gelişti. İzmir, Türkiye'ye büyük katkı sağlıyor" dedi. Vali Ayyıldız da, İzmir'in sadece Türkiye'nin batıya açılan ticaret kapısı olmadığını belirtti. Konuşmaların ardından merkezin temeli atıldı. Temeli atılan merkez projesinin 3 etapta inşasına imkan verecek şekilde tasarlandı. Alanda bölge firmalarının ihtiyacı olan bankalar, kargo şirketleri, market, sağlık birimi, eczane ve ofisler planlandı.

Görüntü Dökümü

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- Tören alanında görüntü

- Alandaki katılımcılardan görüntü

- Bakan Varank'ın tören alanına gelişi

- Bakan Varank'ın konuşması

- Temel atma töreni

- Genel ve detay görüntü

Haber Umut KARAKOYUN-Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Köpeklerin saldırdığı karacayı, süpürge ile kurtardı

Bartın'da, Mustafa Saklı (60) karacaya saldıran köpekleri süpürge ile kovalayarak hayvanı kurtardı.

Bartın Sipahiler Köyü Ihlamur Mahallesi'nde oturan Mustafa Saklı, sabah namazına kalktığı sırada köpeklerin sesini duydu. Eşiyle birlikte dışarıya çıkan Mustafa Saklı, köpeklerin bir karacaya saldırdığını gördü. Mustafa Saklı, karacayı köpekleri ağzında görünce süpürgeyi alarak köpeklerin üzerine doğru koştu. Mustafa Saklı süpürge ile köpekleri kovalarken, yaralanan karacanın ayaklarını iplerle bağlayarak durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı, köye gelerek, boynundan yaralanan karacanın ilk müdahalesini yaptı. 3 yaşındaki dişi karaca tedavisinin ardından doğaya salındı.

Mustafa Saklı köpek seslerini duyarak dışarı çıktığını belirterek, "Evimizin bahçesinde bir karacanın köpekler tarafından boğulduğunu gördük. Hemen koştuk, köpekleri süpürgelerle vura vura kovaladık ve karacayı kurtardık. 2 dakika daha geç kalsaydık karaca ölürdü. Sonra karacayı bağladık, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine haber verdik. Onlarda ilk müdahalelerini yaptı. Teşekkür ediyoruz." dedi.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, "Mustafa Saklı bize haber verdi. Köpekler karacaya saldırmış, veteriner hekimimizle tedavisini yaptık. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Mustafa beye de bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı karacadan detay

-Karacaya su verilmesi

-Köyden detay

-Mustafa Saklı ile röp.

-Milli Park Müdürü Deliorman ile röp.

-Veteriner hekim Kandıralı ile röp.

-Karacanın doğaya salınması

Süre: 4.20 Boyut: 133 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Bıçakla otomobil ve motosiklet gaspına indirimsiz 20 yıl hapis

Antalya'da 15 dakika arayla bıçak tehdidiyle gasbettiği otomobil ve motosikletle tek taraflı kaza yaptıktan sonra yakalanan Adem Aytaç Tükel (40), 20 yıl hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında indirime gidilmedi.

Olay, Muratpaşa ilçesindeki Memurevleri ve Meltem mahallelerinde meydana geldi. 14 Haziran günü saat 10.00 sıralarında Memurevleri Mahallesi 211 Sokak üzerinde park halindeki 07 EL 924 plakalı otomobilini çalıştıran Yusuf Mızrak'ın (66) yanına gelen Adem Aytaç Tükel, bıçakla tehdit ettiği Mızrak'tan araçtan çıkmasını istedi. Tükel, çalışır vaziyetteki otomobile binerek hızla uzaklaştı.

İKİ ARAÇLA DA KAZA YAPTI

Gasbettiği otomobille seyir halindeyken Meltem Mahallesi Sabancı Bulvarı üzerinde tek taraflı kaza yapan Adem Aytaç Tükel, aracın hareket etmemesi üzerine yolun ortasına çıkarak beklemeye başladı. 07 ADT 67 plakalı motosikletle seyir halinde olan Soner Doğan'ın (31) önünü kesen Tükel, "Motordan in, yoksa seni öldürürüm" diye bıçakla tehdit ettiği gencin motosikletini gasbetti. İhbar üzerine polisin takibe aldığı Adem Aytaç Tükel, Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde yine tek taraflı kaza yaptı. Polisin yakaladığı Adem Aytaç Tükel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNDİRİMSİZ 20 YIL HAPİS

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın son duruşmasında pişmanlığını dile getiren Adem Aytaç Tükel, "Ben olayın olduğu gün arkadaşımla alkol aldım. Arkadaşım saat 06.00 gibi gittikten sonra alkol almaya devam ettim. En son neler yaptığımı hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda emniyetteydim. Pişmanım" dedi. Mızrak ve Doğan ise zararlarının karşılanmadığını belirterek, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, Yusuf Mızrak ve Soner Doğan'a karşı 'silahla yağma' suçunu işleyen Adem Aytaç Tükel'i, 10'ar yıldan toplam 20 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, cezada herhangi bir indirimde bulunmadı.

Görüntü dökümü

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- Yaralı yerde yatarken

- Polislere 'saygım sonsuz, size gelecek mermilere ben siper olayım' demesi

- Yaralının kaldırıma oturtulması

- Yaralının ben açım, ekmek istiyorum demesi

- Motosiklet görüntüsü

- Bıçaktan görüntü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Araçtan görüntü

- Röp: Aracı çalınan

- Röp: Motosikleti çalınan

- Çalınan araç görüntü

377 MB 3. 27

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, -

Kaynak: DHA