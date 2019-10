Dha yurt bülteni - 8

07.10.2019 13:39

Rize'de sel ve heyelan: yollar kapandı, 2 ev boşaltıldı (2)

BELEDİYE BAŞKANI: ATIKLAR MENFEZE ATILIYOR

Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel ve heyelanla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı. Sel ve heyelanların, beldede tıkanan menfezlerin taşması sonrası meydana geldiği belirlendi.

Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, can kaybı ve yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Aytemiz, "Çok yoğun yağmur yağdı. İki, üç ev ciddi sıkıntı yaşadı. O evleri boşalttık. Yol güzergahları üzerinde heyelanlar oldu. Ekiplerimiz temizlik çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri olarak sahada tüm mücadelemizi veriyoruz. Valiliğimize bilgi verildi, AFAD'la irtibat kurduk. İnşallah bize yardımcı olacaklar. Rabbim beterinden korusun" dedi.

Yörenin arazisi yapısının çok engebeli olduğunu anlatan Aytemiz, "Zaman zaman büyütmemize rağmen menfezler yeterli gelmiyor. Önceden yaptığımız afet çalışmamız, menfezlerin mutlaka büyütülmesi gerektiğini gösteriyor. Menfezler büyütülsün ki heyelanlara sebebiyet vermesin. Heyelan nedeniyle beton yollarımız, duvarlarımız yok oldu. Vatandaşımız duyarlı davranmıyor. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Atıklarını menfezlere atıyorlar, en ufak bir yağmurda da menfezler tıkanıp taşkınlara yol açıyor" diye konuştu.

Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in açıklaması

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

Bakan Dönmez: Yavuz, ilk matkabı çalıştırıyor (2) -



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili Güney Kıbrıs'ı uyardı. Bakan Dönmez, Yavuz gemisinin ilk matkabı bugün ya da yarın çalıştırmaya başlayacağını belirterek, "Doğu Akdeniz'de enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz" dedi. Güneydoğu'da ve Trakya'da yeni enerji kaynağı keşifleri olduğunu da söyleyen Bakan Dönmez, "Tam lokasyon vermeyeyim ama Güneydoğu'da petrol keşfimiz var. Trakya'da da yeni bir doğal gaz keşfi var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) desteğiyle düzenlenen 10'uncu Türkiye Enerji Zirvesi, Antalya'da başladı. 6-8 Ekim tarihleri arasında 'Geleceği İnşa Etmek' temasıyla gerçekleşen zirvenin açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'un katılımıyla yapıldı.

Zirvenin açılışına TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji piyasalarında karar verici konumda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey yöneticilerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışından 1500'ün üzerinde delege katıldı. Enerji Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen ve elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve LPG piyasalarını tek çatı altında toplayan ilk ve tek organizasyon olan zirvede, Türkiye ve global enerji piyasalarındaki son gelişmeler ve gelecek trendleri ele alınıyor.

SEKTÖRDE FİNANSMAN SORUNU

Zirvenin açılışında konuşan sektörün önde gelen temsilcileri, dünyada ve Türkiye'deki enerji sektörünün geleceği ve teknolojik gelişmelere işaret ederek, sektörün içinde bulunduğu finansal sorunlarla ilgili kamu desteklerinin artırılması yönünde taleplerini iletti. Sunumlarda şu an Türkiye trafiğinde sadece 1500 adet elektrikli araç olduğu da belirtilerek, 3 yıl sonra ise bu rakamın 250 bin, 2025'te daha da hızlanarak 700 bin ve önümüzdeki 10 yılda araç piyasasının yüzde 10'una ulaşacağı ifade edildi.

YAVUZ İLK MATKABI ÇALIŞTIRIYOR

Bakan Fatih Dönmez, denizde hem Türkiye hem de KKTC'nin ruhsat sahalarında sismik arama ve sondaj çalışmalarının devam ettirildiğini belirterek, "Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığı ve çalışmalar konusundaki ciddiyetini tüm dünyanın anladığını düşünüyoruz. Türkiye olarak Akdeniz'deyiz, KKTC ve Kıbrıs Türklerinin haklarını da sonuna kadar savunacağız. Geçen hafta Yavuz'un yeni bir seferde olduğunu, Güzelyurt'a doğru sondaj yapmak üzere yola çıktığını duyurmuştuk. Hamdolsun sağ salim cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Son hazırlıklar da tamamlandı. İnşallah bugün ya da yarın matkabı çalıştırmaya başlıyor, ilk sondaj da o bölgede başlamış olacak" diye konuştu.

'HİÇBİR GÜÇ BİZİ ÇALIŞMALARIMIZDAN ALIKOYAMAYACAK'

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini yasadışı gören ülkeler ve stratejik ortakların eleştireceği en son hususun, Türkiye'nin uluslararası hukuka uymadığı konusu olduğuna işaret eden Dönmez, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklılığı Birleşmiş Milletler nezdinde de kayıtlıdır. Doğu Akdeniz'e enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz. Türkiye bölgesinin hiçbir zaman göz ardı edemeyeceği bir güç. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın farkında ve takipçisi olacağız. Hiçbir güç bizi çalışmalarımızdan da alıkoyamayacak" dedi.

'ARAYACAĞIZ, ARAŞTIRACAĞIZ, VARSA MUTLAKA BULACAĞIZ'

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Arayacağız, araştıracağız, varsa mutlaka bulacağız. Bu kudret, bu yetenek, bu teknoloji, bu insan gücü hamdolsun bizde var. Yerli teknolojide sınıf atlattığımız gemilerimiz ve gece gündüz milletimizin aydınlık geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz bu konudaki öz yeterliliğimiz inşallah bizlere güzel günlerin kapılarını da açacaktır. Bir zamanlar bu işleri yapmak için ne finansal gücü ne de teknik altyapısı olan Türkiye, şimdi iki sondaj gemisinin yanına belki de üçüncüsünü almak için girişimlerde bulunuyor ve Doğu Akdeniz'deki hakkını yedirmeyen Türkiye bakın nerede."

'GÜNEYDOĞU'DA PETROL KEŞFİMİZ VAR'

Bakan Dönmez, Güneydoğu'da ve Trakya'da petrol ve doğal gaz keşifleri olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, "Tam lokasyon vermeyeyim ama Güneydoğu'da petrol keşfimiz var. Trakya'da da yeni bir doğal gaz keşfi var. Hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimine başlayacağız. Yatayda çatlatma yapmak suretiyle teknolojinin sadece ABD'de değil Türkiye'de kullanılacağını göstermiş olacağız" dedi.

KKTC'Lİ BAKANDAN TÜRK GEMİLERİNE SELAM

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Akdeniz'de petrol ve gaz arayan Türk gemileriyle ilgili, "Yavuz, Fatih ve Hayrettin Paşa gemilerine selam olsun. Onlara yaverlik yapan TSK'ya ayrıca selam olsun" diyerek konuşmasına başladı. KKTC'nin bir bilişim üstü olması için vizyon ortaya koyduklarını belirten Taçoy, şunları kaydetti: "KKTC'yi büyüteceğiz, geliri tüm paydaşlarla paylaşacağız. Hedefimiz önce bölgede sonra dünyada ses getiren teknolojik üretimler yapmak. Rumlar bir hayal ürünü olarak Kıbrıs'tan Yunanistan'a elektrik ve doğalgaz bağlantısı kurmaya çalışıyor. Türkiye'mizden adaya su geldi ada hayat buldu. İki ayrı hattan Türkiye'ye bağlıyız. Doğalgaza yönelik 2025 yılına kadar boru hattı kurulmasını planlıyoruz. Adaya elektriğin gelmesini çok önemsiyoruz. Kıbrıs'a mutlaka elektrik gelmelidir."

'ANLADIKLARI DİLDEN CEVABINI ALACAKLAR'

Güney Kıbrıs'ın, uyarılara rağmen KKTC'nin de hakkı olan parsellerde arama izni verdiğini belirten Taçoy, "Rumlar, İtalyan ve Fransız firmalarıyla anlaşma yaptı. İmza öncesi Rumları uyardık. Bölgenin sahibi değilsin dedik. Mavi vatanın sahibi değilsin dedik, dinlemediler. Türkiye'ye kafa tuttular, bu bir gerilimdir. Gerekli adımlar atıldı. Türkiye ikmal için Yavuz sondaj gemisini yeniden gönderdi, 7'nci parselde arama yapacak. KKTC'nin hakkını kimse görmezden gelemez. KKTC yalnız sanılarak Türkiye'nin gücünü hafife alanlar anladıkları dilden cevabını alacak. Rumların Yavuz Gemisi'ne yönelik personeli uluslararası tutuklamaya yönelik söylemlerine tutumumuz bellidir. Sayın bakanımız da 'Türkiye hiç kimsenin tehditlerine boyun eğmez' diyerek gereken yanıtı vermiştir ve bu sözün üzerine de söz söylemeye gerek yoktur" dedi.

ENERJİDE YATIRIM KÜLTÜRÜ DEĞİŞTİ

Elektrik sektöründe hizmet kalitesinin artırılmasında yeni bir sürece girildiğini belirten EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise üreticinin kazandığı, tüketicinin de memnun olduğu bir yöne doğru gidildiğini söyledi. 'Enerji piyasasında hep rüzgarı arkamıza alacağız, yüzümüzü güneşe döneceğiz' dediklerini ve bunu yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Eskiden domates üreten Antalyalı çiftçimiz şimdi enerji üretiyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Burada yatırım kültürünü ciddi bir şekilde değiştireceğiz. Eskiden enerji yatırım sektörü denince aklımıza büyük firmalar gelir ama şimdi aklımıza fırıncı geliyor ve güzel bir şey bu. 1 megavat enerji santrali kuranlar var. Eskiden enerji santrali denince büyük paralar olması gerekir diye düşünülürdü. Şimdi 1 megavat kurulabiliyor. Bugün 7 bin megavat güneşimiz, 7 bin 500 megavat rüzgarımız, 11 bin 500 yaklaşık lisansımız var ve kapasite artışları da var. Doğalgazda ciddi yatırımlar var. Türkiye genelinde 517 ilçeye ulaştık. Ufak şehirlerden büyükşehirlere göçü önlemede de önemli rol oynuyor" diye konuştu.

'GÜZELYURT'TA BUGÜN YA DA YARIN MATKAP DÖNMEYE BAŞLAYACAK'

Antalya'da düzenlenen 10. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra özel bir oturumda soruları yanıtladı. Doğu Akdeniz'de adada yaşayan soydaşlar ve Türkiye'nin meşru haklarını sonuna kadar kullanacaklarını belirten Bakan Dönmez, 5- 6 yıldır süren sismik araştırmaların belirli bir aşamaya geldiğini söyledi. Dönmez, "Sondajlara başlıyoruz. 2 yıl önce Fatih sondaj gemimiz şu anda adanın batısında Finike bölgesinde 2400 metrede sondajını sürdürüyor. 500 metre daha derine inecek ve hedef noktasına ulaşmış olacağız. Yavuz sondaj gemimiz de KKTC Güzelyurt bölgesinde sondajına devam edecek. 5 bin metre derinlik söz konusu olacak. En derin lokasyonlarda çalışıyoruz. Bugün ya da yarın matkap dönmeye başlayacak. Geçmişte İngiltere'nin 100 sondajdan sonra ilk petrolü bulduğunu biliyoruz. Teknoloji gelişti ama yine de sondajdan önce burada yüzde 100 vardır demek doğru değil" diye konuştu.

'OPERASYONLARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Akdeniz'deki program bittikten sonra geminin birini Marmara ya da Karadeniz'e çekebileceklerini belirten Dönmez, "Arkadaşlarımızın Karadeniz'de de çalışmaları devam ediyor. KKTC hep yapıcı tekliflerle Rumlara gitti, olumsuz yanıtları Rumlar verdi. Temmuz ayında KKTC'nin, adanın yeraltı kaynaklarının paylaşılmasına yönelik bir grup kurma teklifine Rumlar yine olumsuz baktı. BM'ye haklarımızı bildirmiştik. Kendi kıta sahanlığımızda operasyonlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

KARADA 140 ADET KUYUDA SONDAJ

Karada da ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin (TP) bu yıl 140 adet sondaj kuyusu açmayı planladığını söyledi. TP'nin tükettiği rezerv kadar yeni rezerv öngördüğünü kaydeden Dönmez, "TP yurt içi ve yurt dışında ciddi çalışmalar yapıyor. 20 yıl aradan sonra günlük 50 bin varil üretim seviyesinin üstüne çıkmış olduk" dedi.

Trafikte makas atan sürücü kazaya neden oldu

Düzce'da, makas atmaya çalışan sürücü kazaya neden olurken, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza hafta sonu D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Uğur S. idaresindeki 26 DJ 054 plakalı otomobil sürücüsünün makas atmak istemesi sonrası önünde ilerleyen Talat K. yönetimindeki 81 AB 597 plakalı hafif ticari araç ile Altan Y. idaresindeki 81 AT 666 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada yaralanan sürücü Talat K. ile araçlardaki 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı bölgede bulunan bir dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ödemiş'te rahvan at yarışları yapıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye genelinden gelen 165 at ile binicilerinin katılımıyla gerçekleşen 34'ncü Geleneksel Çaylı Rahvan At Yarışları, heyecanla izlendi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi'nin işbirliğiyle, dün düzenlenen 34'ncü Geleneksel Çaylı Rahvan At Yarışları, ilgi gördü. Çevre il ve ilçelerden de yarışları izlemek için Ödemiş'e gelenler oldu. Çaylı Mahallesi'ndeki yarış alanı dolup taştı. Ödemiş Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş, İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükmeral, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye meclisi üyeleri de yarışları izledi. Vatandaşlar, yarışları izlerken piknik yapıp eğlenceli zamanda geçirdi.

Yarışlar 'Baş', 'baş altı', 'büyük orta', 'küçük orta', 'deste', 'dört yaşlı tay', 'üç yaşlı tay', 'İthal A Grubu' ve İthal B Grubu' kategorilerinde yapıldı. Kadın binicilerin de yer aldığı yarışlarda, 165 at mücadele etti. Gün boyu çekişmeli mücadelelere sahne olan yarışların sonunda birinci olan atların sahiplerine Türk bayrağı, kupa ve para ödülü verildi. Yarışlarda dereceye girenler sevinçlerini davul-zurna eşliğinde yaşadı. Öte yandan mücadeleler sırasında ufak kazalar da yaşandı. Jokeylerden Aslan Demir ile ağabeyi Ferdi Demir, yarışta çarpıştı. Neyseki ikisi de ciddi bir yara almadı. Mücadeleye devam eden kardeşlerden Aslan Demir, ikinci oldu.

Konuşma yapan Ödemiş Belediye Başkan Mehmet Eriş, "Bu yarışın kazananı Çaylı Mahallemizdir. Yarışın gerçekleştirilmesi anlamında emeği olan mahalle muhtarımız İsmail kardeşimize, federasyon yetkililerimize ve yarışın iyi bir şekilde geçmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizim en iyi at binicimiz, baş tacımız Mustafa Kemal olmuştur. Hepiniz o sevgiyle bu yarışlarda başımızın tacısınız" diye konuştu.

Çaylı Mahallesi Rahvan At Yarışı alanında hazırlıklar

Yarışları kamyonet kasası ve traktör römorkunda piknik yaparak izleyen vatandaşlar

Pistte idman yapan kadın biniciler

Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması

Farklı kategorilerde gerçekleşen yarışlar

Yarış sonrası dereceye girenlerin davul zurna eşliğinde kutlamaları

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

Çine'yi kardeş köy ilan ettiler

Antalya Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği (YÖRSİAD) Burdur merkez Çine köyünü kardeş köy ilan etti.

YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege ve yönetim kurulu üyeleri, aileleriyle birlikte Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu Yasemin Zengin'i Burdur merkez Çine köyündeki evinde ziyaret etti. Aykut Ege, Yasemin Zengin'e adının yazılı olduğu Antalyaspor forması hediye etti. YÖRSİAD Başkanı Ege ve beraberindekiler Çine İlkokulu'nu da ziyaret ederek, okulun ihtiyacı olan spor, temizlik ve kırtasiye malzemeleriyle öğrenciler için akıl oyunları setlerini Okul Müdürü İdris Çıkı'ya teslim etti.

Çine köyünü kardeş köy ilan ettiklerini söyleyen Aykut Ege, "Balkan Şampiyonumuz, kardeşimiz Yasemin Zengin'i ziyaret ettik. Yasemin'in köyü YÖRSİAD'ın kardeş köyü oldu. Köyü fırsat buldukça ziyaret edip eksiklerini, ihtiyaçlarını sorup, onlarla güzel vakit geçiriyoruz. Okul müdürümüz bu sene spor faaliyetleri için futbol, voleybol, basketbol topuna ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Hem bunları hem de çocuklarımız için satranç, akıl oyunları setleri gibi hediyeler getirdik. Bu köy bizim için artık kardeş köy. İnşallah tekrar ziyaret edeceğiz" dedi.

-YÖRSİAD yönetimi

-Yasemin Zengin'in evine gelişleri

-Forma hediye edilmesi

-Okul dış görünüş

-YÖRSİAD üyeleri sınıfta

-Aykut Ege ile röportaj

-Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri açıklandı

İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, 2019-2020 hasat dönemi zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminlerini açıkladı. Yürütülen çalışmalar neticesinde 2019 yılı sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon 110 bin ton, toplam dane zeytin üretiminin 1 milyon 515 bin ton, zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olacağının öngörüldüğünü söyledi. Zeytinyağının bu sene kaliteli olacağını belirten Tunç, "Zeytinde hastalık ve zararlılar nedeniyle sorun yaşamadık ama son dönemdeki iklimsel faktörlerdeki düzensizlikler, aşırı yağmur ve dolu yağışları yer yer ürün kaybına sebep oldu. Bu sene ürünümüz kaliteli" dedi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin koordinatörlüğünde sektörün önemli kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan 2019-2020 hasat dönemi zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç tarafından açıklandı. Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bakanlık olarak zeytin ve zeytinyağı üretimini desteklediklerini söyleyerek katılımcılara yeni destek müjdesi verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği sözü tutarak kilogram başına 15 kuruşluk destek paketi hazırladığını ifade eden Tunç, önergenin Cumhurbaşkanlığı'na sevk edildiğini dile getirdi. Anadolu topraklarının kadim dostu olan zeytin ağacının sadece insan beslenmesinde değil kozmetik ürünü ve hijyen olarak da kullanıldığını anlatan Tunç, "Tarihsel olarak bakıldığında; zeytin ve zeytinyağı sadece insan beslenmesinde değil, kandillerde aydınlanma, tıpta ilaç yapımı, kozmetik ürünü ve hijyen maddesi olarak da kullanılmıştır. Ülkemiz dünyada zeytin üretiminde önemli bir konumdadır. Yıllara göre değişmekle birlikte sofralık zeytin üretiminde 427 bin ton üretimi ile İspanya ve Mısır'ın ardından dünyada 3'üncü, zeytinyağı üretiminde ise yaklaşık 193 bin ton üretimi ile İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus' un ardından dünyada 5 nci sırada yer almaktadır" dedi.

Zeytinin her yerde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Tunç, "Yıllar itibariyle ülkemiz zeytin varlığı incelendiğinde 2001 yılında zeytin üretim alanı 600 bin hektar iken 2018'de ise 864 bin hektara çıkmış. Zeytin ağacı sayısı ise 2001'de 99 milyon adet iken 2018'de 177,8 milyon adete yükselmiştir. Toplam zeytinyağı üretimi 65 bin ton iken 2018'de 193 bin tona yükselmiştir. Tüketimimiz ise 1,3 kilogram seviyelerinden 2 kilograma yükselmiştir. Ülkemiz zeytinciliğinde yaşanan bu ivmeli artışın gerçekleşmesinde Bakanlığımızın yanında sektörün tüm bileşenlerinin tarım genelinde zeytine olan ilgisinin ve yatırımlarının katkısı olmuştur. Yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarının alınıyor olması, bizler için mutluluk kaynağı olmaktadır" diye konuştu.

Tüketici bilincinin gelişmesi ve insanların sağlıklı ürünlere olan ilgisinin artmasının zeytinyağı tüketimini de arttırdığını kaydeden Mehmet Hadi Tunç, bu durumun sağlıklı nesillerin müjdecisi olduğunu vurguladı. Son yıllarda butik zeytinyağı üretiminde de ciddi gelişmeler kaydedildiğini anlatan Tunç şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak kaliteyi arttırıcı, taklit ve tağşişi önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik çeşitli mevzuat düzenlemeleri yapmaktayız. Bunun yanında sektörden gelen talepleri değerlendiriyor ve gereken adımları atıyoruz. Bu çalışmaların sonunda markalı ürünlerle dünya pazarına 'Made in Türkiye' ibareli ürünleri sunmaya, ülkemiz için yeni pazar olmaya aday ABD, Kanada, Brezilya, Çin, Uzakdoğu ve Ortadoğu'ya odaklanmalıyız. Ülke ekonomisine katkı sağlamak ve yeni pazarlara ulaşabilmek için zeytinyağı ihracatımızın ağırlıklı olarak markalı ürünlerle yapılmasını sağlamalıyız."

Bakanlık olarak verdikleri destekleri de anlatan Tunç, "Sertifikalı fidan ile bahçe tesisine 280 TL, standart fidan ile bahçe tesisine 100 TL, zeytinyağı prim desteği 80 kuruş, mazot-gübre desteği 15,35 TL'dir" dedi.

Rekoltenin 2009 yılından itibaren sektörün tüm bileşenlerini tek çatı altında toplayan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi koordinatörlüğünde oluşturulan Zeytin Rekolte Tahmin Komisyonu tarafından belirlendiğini anlatan Mehmet Hadi Tunç, şöyle konuştu:

"Tahmin komisyonlarında görev alan arkadaşlarımız 2 hafta süreyle sahada görev yaptılar. Bu çalışmalarının sonunda 2019 yılı zeytin-zeytinyağı rekolte tahmin çalışmaları tamamlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde 2019 yılı sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon 110 bin ton, toplam dane zeytin üretiminin 1 milyon 515 bin ton, zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olacağı öngörülmektedir. Rekolte çalışmaları sonucunda bizi sevindiren gelişme, zeytinyağımızın bu sene kaliteli olacağıdır. Zeytinde hastalık ve zararlılar nedeniyle sorun yaşamadık; ama son dönemdeki iklimsel faktörlerdeki düzensizlikler, aşırı yağmur ve dolu yağışları yer yer ürün kaybına sebep oldu. Bu sene ürünümüz kaliteli, asit oranı 0,2 ve 0,3 ile istenilen seviyede. Bu durum bizim için sevindirici, dış pazar için avantaj oluşturacak."

ÜRETİMDE DALGALANMA

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, Türkiye zeytinciliğinin sektörel analizini yaptı. Zeytinin ana vatanında bulunulduğuna dikkat çeken Tibet, ölümsüz ağacın bu topraklarda doğup bütün dünyaya yayıldığını dile getirdi. Zeytinin stratejik bir ürün olduğunu ifade eden Tibet, zeytin alanlarının 10 milyon hektarın üzerinde olduğunu belirtti. Ümmühan Tibet, "Bizim 850 bin hektarlık alanda 180 milyon zeytin ağacımız var. Zeytin alanları toplam tarım alanlarının yüzde 4'ünü oluşturuyor. Türkiye'de zeytin ziraati yaygın yapılıyor. Ancak 15 ilde bu faaliyetler çok yoğun. Bugün Ankara'da bile 9 bin ağaçtan fazla zeytin ağacı var. Son 20 yılın dünya zeytin üretimine bakıldığında dalgalanma var. Yüzde 40'lara varan dalgalanmanın nedeni global iklim değişikliğidir" dedi.

Türkiye'nin zeytin üretiminde Tunus ile yarıştığını anlatan Ümmühan Tibet, yeni rakibin ise Fas olduğunu söyledi. İklim değişikliği nedeniyle İtalya ve Yunanistan'ın geçen yıl Türkiye kadar ancak üretebildiğini ifade eten Tibet, "İspanya lider durumda. Türkiye'de sürekli artan üretim bandımız var. Zeytin yetiştirilecek çok alan var. İşçi bulma noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Kayıt dışı sorunu var. İç talep bizim için önemli. 80 milyonluk nüfus, potansiyel tüketicidir. Ama zeytinyağını az tüketiyoruz. Sağlıklı bir insanın yıllık 25 kilo yağ tüketmesi gerekir" diye konuştu.

İhracatçıların aldığı destekler düşmesine rağmen markalı ürün ihracatının iyi düzeyde olduğunu anlatan Ümmühan Tibet, yaklaşık 125 ülkeye markalı ambalajlı zeytinyağı ihracatı yapıldığını ifade etti. ABD'nin dünyanın en büyük zeytin ithalatçısı olmasına karşın Türkiye'nin aldığı payın çok düşük olduğuna dikkat çeken Tibet yaşanan sorunlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Alkemizde 1200'den fazla zeytin sıkım tesisi var. Zeytin sıkım tesislerinin kapasitesi çok yüksek. Ama atıl bir kapasite. Sorun stoklamada yaşanıyor. Modern araçlara sahip değiliz. Uygun olmayan koşullarda zeytinyağı stoklanıyor. Lisanslı depoculuk yaygınlaşmalı. Süpermarketlerdeki yüksek fiyatlar üreticiye yansımıyor. Üreticiden tüketiciye daha az maliyetli sağlıklı bir ortamı yaratırsak sektörümüz daha hızlı büyür. Maliyetlerimiz yüzde 25 arttı. Ama desteklemeler aynı. Ayçiçek ve tohum yağlarındaki destekleme oranlarına bakıldığında zeytinyağı dezavantajlı. Üretici yoksa biz de yokuz. Taklit ve tağşiş çok arttı. Cezaları caydırıcı hale getirmemiz gerekiyor."

YENİ ÇEŞİTLER TESCİL ETTİRİLİYOR

Konuşmasında kurumun tanıtımını yapan Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya, 1937 yılında kurulan enstitüde melezleme ve seleksiyon çalışmalarının yapıldığını belirterek genetik kaynakların muhafazasını sağladıklarını kaydetti. Kaya, sofralık zeytin ve zeytinyağı araştırmaları yaptıklarına dikkat çekti. Üzerinde çalıştıkları projeler hakkında bilgiler veren Kaya, "TÜBİTAK 1007 projemizde zeytin ağaçlarının uzaktan algılamayla sayılmasını sağladık. Akhisar'da başladık, ardından Manisa'da tüm ağaç sayımları gerçekleşti. Bu proje ile DNA alt yapısına kavuşmuş olduk. Amacımız sürekli çeşit aramaktır. Yeni çeşitleri tescil ettiriyoruz. Kendi gen kaynaklarımızı korurken dünya zeytin gen bankasına da ev sahipliği yapıyoruz. 332 çeşidi araziye aktardık. Hedefimiz bin zeytin çeşidini sektöre kazandırmak" dedi.

Açıklama sonrası, katılımcılara zeytin ve zeytinyağı ikramının ardından, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü bahçesinde zeytin hasadı yapıldı.

-Toplantıdan genel ve detay görüntü,

-Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un konuşmasından görüntü,

-Ümmühan Tibet'in konuşmasından görüntü,

-Hasattan detay görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,





