Dha yurt bülteni - 8

Sürücü, 'Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim' diye gözyaşı döktü

Karaman'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Cafer İzci (42) yaralandı. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsü Çiğdem Öz, "Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Çiğdem Öz idaresindeki 70 FS 196 plakalı otomobili, kavşakta Cafer İzci'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İzci, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı İzci'ye müdahale ederken, otomobil sürücüsü Öz, kaldırımda oturarak "Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim" diyerek gözyaşı döktü. Vatandaşlar, Çiğdem Öz'ü sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti.

Yaralı Cafer İzci, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alıdı. Sürücü Çiğdem Öz ise ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Diyarbakırlı Ahsen'in hedefi, dünya şampiyonluğu -

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 yıl önce hendek ve barikat olayları sırasında ailesiyle birlikte evlerini terk etmek zorunda kalan Ahsen Sümbül (12), devletin sunduğu maddi ve manevi destekten sonra başladığı tekvandoda Minikler Türkiye Şampiyonası Doğu Müsabakaları'nda 2'nci oldu. Ahsen'in şimdiki hedefi ise uluslararası şampiyonalarda derece elde edebilmek.

Sur ilçesinde 2015-2016 yıllarında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendekler ve kurulan barikatlar nedeniyle evlerini terk eden ailelere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından maddi destek verilirken, çocukları ise çeşitli aktivitelerle yaşadıkları travmayı atlattı. Terör olayları nedeniyle Sur'da doğup büyüdüğü evini ailesiyle birlikte bırakmak zorunda kalan Ahsen Sümbül de devlet desteğiyle tekrar yaşama atıldı.

Şehit Yüzbaşı Bahtiyar Er İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahsen Sümbül, 1,5 yıl önce Sur ilçesinde sosyal hizmet binasında tekvando eğitimi almaya başladı. Bu spor dalında kendisini geliştiren Sümbül, geçen ay Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Doğu Müsabakaları'nda ikinci oldu.

'HEDEFİM BAYRAĞIMI DALGALANDIRMAK'

Ahsen Sümbül, tarihi Diyarbakır surlarının gölgesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Tekvando antrenörü Orhan Baytekin ve yardımcı antrenör Netice Kozan ile birlikte antrenman yaparak, önümüzdeki yıl yapılacak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. En büyük hedefinin dünya şampiyonasına katılıp Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyleyen Ahsen Sümbül, "Terör olaylarında evimiz zarar görmedi ama komşularımızın çoğunun evi zarar gördü. Oradan ayrıldıktan sonra ailem maddi destek aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde tekvando kursu verildiğini öğrendim. Kardeşimle birlikte buraya geldik. Hocam, bu spor için fiziğimin uygun olduğunu söyledi. Bu şekilde buraya kaydoldum. 1,5 yıl içerisinde bir turnuvaya katıldım. İlk turnuvamda Türkiye ikincisi oldum. Birinciliği tecrübesizliğimden kaybettim. Bir sonraki hedefim Türkiye birincisi olmak ve daha sonra olimpiyatlarda, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında bayrağımı dalgalandırmak" dedi.

Yardımcı Antrenör Netice Kozan ise Ahsen'in bu spor dalında önemli başarılar elde edeceğini düşündüğünü belirterek, "Çocuklarımıza bu konuda devlet tarafından olanak sağlanıyor. Ahsen'in fizik olarak tekvandoya yatkın olduğunu fark ettik ve bu spora yönlendirdik. Çocuklarımızın daha fazla gelişmesini ve bu tür etkinlikleri daha çok talep etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yaşlı çifti kaza ayırdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 83 yaşındaki Hasan Özçayır, yanındaki eşinin gözü önünde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Ankara -İzmir karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Selim Çay (27) yönetimindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, eşi Fatma Özçayır (80) ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a çarptı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Özçayır'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi gözünün önünde yaşamını yitiren Fatma Özçayır, gözyaşlarına boğuldu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Çay'ı gözaltına aldı.

Yayanın kuyuya düşmesine neden olan demir kapak değiştirildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Ramazan Porsuk'un (56), 2 metrelik kuyuya düşüp yaralanmasına neden olan demir kapak değiştirildi. Hastanede tedavisi süren Porsuk'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Nakliye işiyle uğraşan Ramazan Porsuk, dün sabah Camikebir Mahallesi Denizli Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Kaldırımda yürüyen Porsuk, saat 09.30 sıralarında içme suyu vanasının üzerinin kapatıldığı demir kapağa bastı. Kapak ters dönerken, dengesini kaybeden Ramazan Porsuk yaklaşık 2 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü. Dizlerinin üzerine düşen ve başını duvara çarpan Ramazan Porsuk, o sırada yoldan geçen kamyon şoförü ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Porsuk, Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağ bacağında kırık olduğu belirlenen ve kafa travması geçirdiğinden şüphelenilen Ramazan Porsuk, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Porsuk'un tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'SABAH SPORU YAPIYORDU'

Yaşanan olayın ardından Dinar Belediyesi ekipleri tarafından kuyu üzerindeki demir kapak dün değiştirilerek, yerine yenisi konuldu ve ağzına da kilit takıldı. Ramazan Porsuk'un oğlu Rıtvan Porsuk (29), kızı Meryem Yıldız (38) ile diğer oğlunun eşi Medine Porsuk (32), daha önce önlem alınmamasını eleştirdi. Rıtvan Porsuk, "Babam dün saat 09.30'da kahveye geldi. Sabah sporunu her zaman yapardı. Yürüyüşe çıktığında kuyuya düştü. Belediyeye teşekkür ediyoruz, önlemini almış ama daha önce önlem alınmış olsaydı babam bu kuyuya düşmezdi. Başka biri de düşebilirdi. Bir tek babam değil yani. Buradan geçen çocuk da düşebilirdi" dedi.

Kamplardaki 70 bin Suriyeliye sıcak yemek

Suriye'nin İdlib kenti güney kırsalının yoğun hava saldırılarına maruz kalması nedeniyle Türkiye sınırına doğru göç eden ailelere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH),İnsani Yardım Vakfı tarafından sıcak yemek dağıtıldı.

Vakfın, Suriye'de bulunan aşevinde pişirilen yemeklerden Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelerde kamplara sığınan 70 bin sivil faydalandı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, bağışçıların destekleriyle sağlanan gıda malzemelerinden yemek pişirilerek savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi. Bölgede saldırılardan kaçan yüz binlerce sivilin olduğunu belirten Tosun, "Son bir yılda saldırıların etkisiyle Türkiye sınırına doğru göç eden sivil sayısı 1 milyon 100 bini aştı. Sivillerin birçoğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda. Yardım çalışmalarımız sürüyor, ancak mağdur durumda olan yüz binlerce insan var" dedi.

Dr. Öznavruz: Haftada 5 gün en az 30 dakika yürüyün

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, vatandaşların kendi sağlıkları için haftada 5 gün en az 30 dakika fiziksel aktivite yapmaları önerisinde bulunarak, "Özellikle okul çağı çocuklarımız başta olmak üzere erişkinlerimizin de fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası haline getirmelerini istiyoruz." dedi.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü Etkinlikleri kapsamında, Vali Kerem Al Karaçay Kültür Parkı girişinde toplanan protokol ve öğrenciler, ellerinde taşıdıkları 'Harekete çocuklukta başla, sağlıklı yaşa" yazılı dövizlerle, buradan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yürüdü. Etkinlik sonrası, halat çekme yarışları düzenlenirken, katılımcıların, Beden Kitle İndeksi (BKİ) ölçümleri yapıldı. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, yürüyüş etkinliğini düzenlemelerindeki amacın, fiziksel aktivite başta olmak üzere Osmaniyeli vatandaşları bu konuda biraz daha bilgilendirmek ve bu sürecin ne kadar önemli olduğunu aktarmak olduğunu söyledi.

OBEZİTE BİR HASTALIKTIR

Okul çağı çocukların yüzde 30'unun obez olduğunu ve bu yüzde 30'lık kısmın da yüzde 10'unun 'morbit' denilen ağır obez olduğunu kaydeden Dr. Öznavruz, "Obezite bir hastalıktır. Bu hastalığı eğer zamanında tedbirini almazsak ileriki yaşlarda kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere diyabet, hipertansiyon, kas eklem hastalıkları, yine çocukların akranlarından daha fazla kilolu olması sebebiylede akranları tarafından dışlanması sonrasında depresyon olmak üzere bir takım psikolojik sıkıntılara yol açtığın biliyoruz. İşte bugünde özellikle okul çağı çocuklarımız başta olmak üzere erişkinlerimizi de fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası haline getirmelerini özellikle istiyoruz" dedi.

HAFTANIN 5 GÜNÜ YARIM SAAT

Sabah öğünlerinin çok kıymetli olduğunu, iyi bir öğünle başlayan bir süreçte obezitenin önüne geçmenin en büyük anahtarlarından bir tanesi olduğunu kaydeden Öznavruz şöyle devam etti: "Biz vatandaşlarımıza, haftanın 5 günü yarım saatten az olmamak kaydıyla orta şiddetle bir fiziksel aktivite öneriyoruz. Orta şiddetle ki kastımız şudur, iki kişi birlikte yürüyorsa bir biriyle konuşabilecek seviyede, ancak ezgi şarkı söyleme noktasında zorlanabilecek bir tempodan bahsediyoruz. Yani orta seviyedeki bir tempo ile yarım saatten az olmamak kaydıyla haftanın 5 günü biz vatandaşlarımıza fiziksek aktivite önermekteyiz."

'ASANSÖRÜ TERK EDİN'

Sağlıklı güzel günler için bir takım önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Dr. Hasan Öznavruz, "Özellikle çok katlı yerlerde oturan ve işyerleri bulunan vatandaşlarımızın asansörü terk edip iki üç katı yürüyerek çıkmalarını öneriyoruz. Yine özellikle Osmaniye ölçeğinde ki bir ilde, işyerine veya okula ulaşma noktalarındaki kısa mesafeleri de araçla değil yürüyerek gitmelerini öneriyoruz. Yine evleri uzak olan vatandaşlarımızın işe giderken araçlarını bir iki sokak ileride bırakarak araçlarını park edip yürüyerek işyerlerine gelmelerini önermekteyiz. Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu günler temenni ediyoruz." diye konuştu.

Alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde şifa deposu olarak bilinen alıç meyvesinin kilosu 40 liradan alıcı bulması nedeni ile bu yıl meyvenin verimi ve fiyatında üreticisinin yüzünü güldürüyor.

9 yıl önce Ar-Ge çalışması yaparak dikimini gerçekleştirdiği kültür alıcı meyvesinin bu yıl oldukça kalite ve verimli olduğunu belirten Durhasan Soykan, hasada başladı. 6,5 dönümlük bahçesinde yaklaşık 700 ağacının her birinden yaklaşık 700 kilo ürün alan Soykan, bu yıl toplamda 2 ton ürün hasat etmeyi hedefliyor.

Ürünün pazar sıkıntısı olmadığını belirten Soykan, "2008 yılında diktim her sene verim arttı bu sene en yüksek verimde. Ziraat mühendisinin tavsiyesi, takipleri ve desteği ile bu duruma geldik. Herkes aynı ürünü dikmesin alternatif ürün bulsun ki para kazanabilsin. Bu meyvemiz gülgiller familyasından. Şekere iyi geldiği söylenmekte bu nedenle de alıcısı çok oluyor. Ben çok memnunum ve herkese tavsiye ediyorum. Bakın bahçesin içinde ceviz ve elma ağaçları da vardı. Ama bugün baktığımızda elmayı 50 kuruşa alan yok, cevizi söküp alıç diktim zaten böyle giderse elmayı da sökeceğim. İstiyorum ki üretim artsın rekolte artsın ki ihracat yapalım ülkemize döviz girdisi sağlayalım" dedi.

Yaklaşık 1,5 ay hasadın devam edeceğini ifade eden Soykan, ürünün raf ömrünün 15 gün olduğunu, depo ömrünün ise 6 ay olduğunu söyledi.

Ziraat Mühendisi Emine Çetrez, 9 yıldır titiz bir çalışma ile takip ettiği alıçların bu yıl oldukça verimli ve kaliteli olmasından dolayı gurur duyduklarını kaydederek, "Bu bitki 900-1200 rakım arasında yetiştirilmelidir. Bu yıl alıçta kaliteli bir yıl yaşıyoruz. Üreticinin yüzü gülerse bizlerinde gülen çünkü gelecek için üretmek gerek. Bugün Pazar sıkıntısı olmayan ve para eden bir ürünü neden yetiştirmeyelim ki. Bu anlamda Silifke alternatif ürün çeşitliliğine bir yenisini eklemiş oldu. Birçok ürünün bakım masraflarıyla kıyaslandığında yüksek gelir getiren bir ürün" diye konuştu.

Orman Müdürlüğü'nün tıpkı melengiç ağacına Antep fıstığı aşısı yapması gibi doğada kendiliğinden yetişen alıçları da aşılayarak ekonomiye girdi sağlaması konusunda çalışma yapmasının köylüye faydalı olacağının vurgulayan Çetrez, şunları söyledi:

"Biz ziraat mühendisleri de elimizden gelen desteği verip, doğada yetişen bu bitkileri ekonomiye kazandıralım istiyorum. Ayrıca üreticimiz Durhasan Bey alıç fidelerini çekirdeklerden yetiştirip dikimini yapıyor."

Durhasan Soykan'ın eşi üretici Şerife Soykan ise, "Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık ve çiftçiliktir ama ben bir türlü köylüye alıç yetiştirmeleri konusunda ikna edemedim. Ürünü yetiştiriyorsun para etmiyor ama alıç her yıl para ediyor ve etti. Biz çok memnunuz istiyoruz ki herkes kazansın" diye konuştu.

Kadınlar, şiddete karşı 'judo' öğreniyor

Bursa'da kadınlar, şiddetin yanı sıra kapkaç ve taciz gibi olaylara karşı da korunabilmek için savunma ve saldırganı etkisiz hale getirmek amacıyla judo öğreniyor.

Türkiye gündemindeki 'kadına şiddet' haberleriyle bilinçlenen farklı meslek gurubundaki kadınlar, judo sporuna ilgi göstermeye başladı. Toplu taşıma araçlarında, sokakta, iş yerinde ya da çevrelerinde yaşanan taciz, şiddet, kapkaç ve gasp gibi olaylara karşı kendilerini savunmak isteyen kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde şiddetten nasıl uzak duracaklarını ve kendilerini nasıl koruyacaklarını öğreniyor.

'BU BİR BAŞLANGIÇ'

Eğitim çalışmalarına katılan ve yoga eğitmeni Bilge Arı, judoya devam ederek kendilerini daha da geliştireceklerini belirtti. İnsanın en çok ihtiyaç duyduğu duyguların başında güvenlik hissinin gelidiğini dile getiren Arı, "İnsanların strese girmesinin sebebi bu güvenlik duygusunu hissedememeleridir. Kendimizin güvenlik alanlarını arttırmaya çalışıyoruz. Kas gücünden ziyade tekniğin ne kadar kolay olduğunu öğrendik. Bundan sonra erkekler kadınlara saldırmadan önce iyi düşünsün çünkü altından kara kuşak çıkabilir, bu bir başlangıç" dedi.

5 DERSTE TEMEL EĞİTİM

Kadınların temel olarak kendilerini nasıl koruyacaklarını bilmesi gerektiğini belirten Judo Antrenörü Önder Mocu, "Kadınların şiddetten nasıl uzak duracaklarını, kendilerini nasıl koruyacaklarını ve olay anında nasıl farkına varıp oradan uzaklaşmaları gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Şiddete şiddetle karşılık vermektense, oradan uzaklaşmayı öğrenmeleri gerekiyor. O yüzden Judo ve Jusi eğitimlerine başladık. 5 derste konu başlıkları olarak olay anını değerlendirmeyi, oradan uzaklaşmayı, aletli materyal kullanarak bertaraf etmeyi, elbise kullanmayı ve soğukkanlı davranabilmeyi öğretiyoruz. Şiddetin neler doğurabileceğini bilen kadınlar olursa, çok daha öncesinde farkına varacaklar. Kendini daha iyi kontrol edebilen kadınlar olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

