Dha yurt bülteni - 8

09.09.2019 12:40

İzmir'in kurtuluş törenlerinde 350 metrelik Türk bayrağı taşındı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü olan 9 Eylül, Basmane Karakolu önünden düzenlenen yürüyüş ile başladı. Kalabalık, Büyükşehir Belediyesi Bando takımı eşliğinde Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayrakları ile çevredekilerin alkışları eşliğinde dakikalarca yürüdü. Yürüyüş sırasında, bazı turistlerin de ellerinde Türk bayrakları ile kalabalığı selamlaması dikkat çekti.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü için düzenlenen kutlama programı, saat 09.00'da Basmane Karakolu önünde başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın yanı sıra CHP, MHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri ile il başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, yüzlerce kişi 350 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Türk ordusunun İzmir'e girerken kullandığı güzergahtan Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen kalabalığı, çevredeki vatandaşlar da ilgi ile izledi. İzmirlilerin cep telefonları ile ölümsüzleştirdiği o anları, yabancı turistler de meraklı gözlerle seyretti. Bazı turistler ellerine Türk bayrağı alarak, vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Basmane'den başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Kutlamalar kapsamında İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

AFYON'DAN GETİRİLEN TOPRAK VALİ AYYILDIZ'A VERİLDİ

Kutlama programı, İzmir Valiliği önündeki törenlerle devam etti. Buradaki törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin milletvekilleri ve yöneticileri katıldı. Törende, atlı süvari birliklerinin 9 Eylül'de İzmir'e girişi ve İzmir Valiliği binasında Türk bayrağını göndere çekilişi canlandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birlik komutanına plaket takdim etti. Ardından Büyük Taarruz Atlı Birliği'nin Afyonkarahisar'dan getirdiği Türk bayrağı ve toprak da, Vali Erol Ayyıldız'a teslim edildi. Türk bayrağını öperek teslim alan Ayyıldız, "Kutsal emanet ilelebet bizde ve İzmir'imizde yaşayacaktır. Vatan size minnettardır" dedi.

'9 EYLÜL'Ü İYİ ANLAMALIYIZ'

Daha sonra törenler Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Resmi törenlerde ilk önce saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşu ile ilgili konuşma yaptı. 9 Eylül'ün iktisatta ve siyasette Atatürk ile birlikte yeni sözler söylemeye başlanılan bir tarih olduğunu ifade eden Soyer, "Demokraside, kültürde, sanatta, siyaset ve ekonomide, özetle yaşamın her alanında hem kökleri sağlam hem de yenilikçi eserler hayata geçirmek için 9 Eylül'ü iyi anlamalıyız. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun bunu başaracağız. O dönemde hiçbirimiz arasında siyasi uçurumlar yoktu. Farklılıklarımızı tek vücut olmanın gücü haline getirdik. Ülkemizi işgalden hep birlikte kurtardık, bugün yine aynı şiarla birlik bütünlükle ortak vicdan ve akılla geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Kurtuluşun yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve direnişi gerçekleştirenleri rahmet ve minnetle anıyorum. 9 Eylül, İzmir'in kurtuluşu kuruluşu kutlu olsun" dedi.

Soyer'in konuşmasının ardından program, gösterilerle devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Basmane'deki yürüyüşten görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Cumhuriyet Meydanı ile İzmir Valiliği önündeki törenlerden görüntü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Umut KARAKOYUN-Onur ATIŞ-Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Gelibolu Yarımadası'ndaki yangın büyümeden söndürüldü

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı yakınında bulunan makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Alevler, gemi kaptanlarının ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Eceabat'ın Kilitbahir köyündeki Ağadere Hastane Şehitliği ile 'Dur Yolcu' yazısı arasında kalan bölümde, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boğazda seyreden gemi kaptanları, dumanları görüp, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne rapor etti. Bu sırada otluk ve makilik alandaki alevler de rüzgarın etkisiyle büyüdü. Erken ihbarla Eceabat ilçesinden arazöz ve itfaiye araçları ile gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, saat 11.30 sıralarında, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının büyüme ihtimaline karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörü, kıyıda müdahale için bekletildi. Önlem amacıyla Dardanos mevkisinde konuşlu helikopterle de yangın alanına 1 kez sorti yapılarak, su bırakıldı.

Öte yandan tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Behramlı köyü yakınlarında, 10 Ağustos'ta yangın çıkmış, alevlerin sardığı yaklaşık 100 hektarlık alan kül olmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Gemi kaptanlarının yangını ihbar eden konuşmaları.

-Dur Yolcu yazısı ve dumanların görüntüsü.

-İtfaiye ve arazözlerin yangına müdahalesi.

-Helikopterin yangın alanına su bırakması.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Denizciler Antalya'da

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyeleri, Akdeniz Yat Rallisi kapsamında Antalya'ya geldi.

Akdeniz Yat Rallisi kapsamında Bodrum'dan yelken açan DADD üyesi denizciler, 38 yat ile Antalya'ya geldi. Antalya Limanı'na demir atan denizciler, şehre saygı amacıyla Akdeniz açıklarında tekneleriyle bir gösteri yaptı. Kıyıdan 1 kilometre açıkta buluşan 38 yelkenli tekne denizde tur attı. Denizciler turun ardından denizin ortasından büyük bir daire oluşturdu.

Kıbrıs'ın ardından Fethiye'ye dönerek rallinin biteceğini söyleyen DADD Başkanı Zafer Türkmen, "İki yıl önce kurduğumuz derneğimizin şu an 850 üyesi var. Biz marinalardaki tekneleri denize çıkarmak istiyoruz. Cesareti olmayan denizcileri cesaretlendirmek istiyoruz. Daha önce de Karadeniz'de benzer bir ralli düzenleyerek insanları denize çekmeye çalıştık" dedi.

3 gün Antalya'da kalacak olan denizciler, daha sonra Akdeniz kıyılarını takip ederek Kıbrıs'a doğru yelken açacak.

Görüntü Dökümü

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-Denizdeki yelkenlerden genel görüntü

-Yelkenlerden detay görüntüler

-Denizden detay

-Denizi izleyen vatandaşlardan detay görüntüler

236 MB/// 02.10"

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Van'da yeni eğitim- öğretim yılı halaylarla başladı

Van'da, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı halaylarla başladı. Açılışla birlikte Van kent merkezi ve ilçelerindeki 1505 okulda 336 bin öğrenci ders başı yaparken, yeni eğitim- öğretim yılında 18 bin 250 öğretmen ile 3 bin 500 kişilik personel de göreve başladı.

Merkez İpekyolu ilçesindeki Hacı Ali Akın İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı programına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

HALAYLARLA BAŞLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program, okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinin yeni okula başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine temsili olarak 'Hoş geldiniz' çiçeği vermesiyle devam etti. Vali Bilmez protokol üyeleriyle, öğrencilerin halk oyunları gösterisini büyük bir ilgiyle izledi.

VAN'DA 336 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Vali Bilmez, yeni eğitim- öğretim yılında Van genelindeki 1505 okulda, 336 bin öğrencinin ders başı yaptığını ve 18 bin 250 öğretmenin de göreve başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Sizlerin bu okullarımızın, öğretmenlerimizin, anne ve babalarınızın hakkı ve emeklerinin karşılığını vereceğinizden eminiz. Bunun karşılığını çok çalışarak, üreterek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak başarılara imza atarak verebilirsiniz. Sizler şimdi ilkokul sıralarındasınız. Ortaokul, lise ve üniversiteye gideceksiniz. Geleceğiniz mevkilerde ülkemizin sorumluluklarını üsleneceksiniz. Şimdiden bunun bilincinde olun ve kendinizi ülkemize, insanlığa hizmet aşkıyla yetiştirin. Bunun için çok okuyun, çok çalışın, çok araştırın. Öğretmenlerinizi ve büyüklerinizi dinleyin. Öğretmenlerimiz, sizler de fedakarlık isteyen kutsal bir mesleğin mensuplarısınız. Sizlere çok büyük görevler düşüyor. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı sizlere emanet ediyoruz. Onları en iyi şekilde eğitmek, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek değeri biçilmez bir hazinedir. Bu konuda siz eğitimcilerimize güvenimiz sonsuzdur. Bizler aileler olarak çocuklarımızın eğitiminde öğretmenlerimize destek vermeliyiz. Çocuklarımızın yetişmesinde öğretmen, öğrenci ve veli hep birlikte seferber olmalıdır. Eğitim bizim birinci önceliğimiz. Devlet olarak Van'daki akademik başarıyı yükseltmek ve Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Gerek okullaşma, gerek eğitim kadromuzun güçlendirilmesi, sürekli eğitim merkezlerimiz gibi çalışmalarımızla Van'ı eğitim alanında daha üst seviyelere taşıma gayreti içinde olacağız."

DERS ZİLİNİ VALİ BİLMEZ ÇALDI

Konuşmanın ardından Vali Bilmez'in ders zili çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçip ders başı yaptı. Vali Bilmez, sınıflarda öğrencilerle aynı sırada oturarak, eğitim-öğretim ile ilgili nasihatlerde bulundu. Program, Vali Bilmez'in öğrencilere ders kitaplarını dağıtmasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerden detaylar

-Halk oyunları gösterisi

-Protokolden detaylar

-Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in konuşması

-Vali Bilmez tarafından ilk ders zilinin çalınması

-Protokolün sınıflarda öğrencilere hediyeler vermesi

-Öğrencilerden detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, -

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Bitlis'te üzüm hasadı başladı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı köylerde üretilen üzümden bu yıl 12 bin ton verim ve 48 milyon lira gelir bekleniyor.

Hizan'a bağlı 13 köyde yaklaşık 14 bin dekar alanda yetiştirilen üzümde hasat dönemi başladı. Özellikle bölgenin üzüm ihtiyacını karşılayan köylüler, kuru üzüm, pekmez ve pestil ile bölgeye çeşitlilik kazandırıyor. Bu yıl yetiştirilen üzümden 12 bin ton verim ve yaklaşık 48 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Ayrıca ilçede 12 çeşit üzüm yetişirildiği, bölge halkının ise özellikle 'miri' adlı siyah üzüm yetiştirmeyi daha fazla tercih ettiği kaydedildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, üzüm hasadının başladığı bugünlerde çiftçileri ziyaret etti. Üzüm hasadıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlisi Emrullah Yurtada, bu yıl üzüm hasadının verimli olduğunu, ilçe ekonomisine yaklaşık 48 milyon lira katkı sunmasının beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Yurtada, "13 köyde yaklaşık 350 aile tarafından üretim yapılmakta. Genelde üretilen ürünler, iç piyasada sofralık olarak tüketilmektedir. Sofralık tüketiminin yanında ilçe halkı tarafından genelde kışlık tüketim amacıyla pekmez, kuru üzüm ve pestil yapılmaktadır. Ekstra artan ürün olunca da çevre illere gönderiliyor. İlçe ekonomisine yıllık katkısı ise yaklaşık 48 milyon liradır. Hizan ilçesinde başta tayfi, miri ve sinciri üzüm çeşidi yetiştirmekle birlikte 13 köyümüzde 12 çeşit üzüm mevcuttur" diye konuştu.

BU YIL VERİMDEN MEMNUNUZ

Yaklaşık 40 yıldır üzüm yetiştirdiğini belirten Hizan'ın Gayda köyüne bağlı Yolbaşı mezrasında çiftçilik yapan Ali Yaygaç, bu yıl üzüm hasadından çok memnun olduklarını söyledi. Yaygaç, "Bölge olarak genellikle siyah miri üzümünü tercih ediyoruz. Çok güzel bir verim elde ediyoruz. Satış noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Genel olarak Hizan, Tatvan ve Bitlis merkezde üzümü tüketiyoruz. Kilosunu 3 ile 4 lira arasında satıyoruz. Verimi, bakımına bağlıdır. İyi bakarsanız, güzel verim elde edersiniz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Üzüm bağından görüntüler

-Köylülerin üzüm toplamalarından görüntüler

-Salkım üzümlerden detaylar

-Genel ve detay görüntüler

-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknikeri Emrullah Yurtada ile röportaj

-Üzüm yetiştiricisi Ali Yaygaç ile röportaj

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

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Şırnak'ta 160 bin öğrenci dersbaşı yaptı

ŞIRNAK'ta 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın ilk ders zilini çalması ile başladı.

Şırnak'ta, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının açılışı nedeniyle Orgeneral Edip Başer İlk ve Orta Okulu'nda tören düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Daire Başkanı Şerafettin Cankurt, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile çok sayıda davetlinin katımıyla yapılan törende, Vali Pehlivan'ın ders zili çalmasıyla kent genelindeki 655 okulda eğitim gören, 160 bin öğrenci yeni eğitim ve öğretim yılına başladı.

Törende konuşan Vali Pehlivan, Şırnak'ta eğitim alanında önemli yatırımların yapıldığını ifade ederek, terör örgütü mensuplarınca 2015- 2016 yıllarında hendek olaylarında yakıp yıktıkları 70 okulu onarıp, eğitime kazandırdıklarını söyledi. Vali Pehlivan, "2015-2016 yılında ilimizde, diğer il ve ilçelerde, bölgelerde olduğu gibi çukur ve barikat eylemlerinde okullarımız büyük zarar görmüştü. Bölücü terör örgütü maalesef okullarımıza da kast etmişti. Yıkılan ve harap edilen okullarımız vardı. Bu okullarımızın tamamının tadilatları, bakım ve onarımları gerçekleştirildi. 70'e yakın okulumuz bu anlamda onarımdan geçirildi. ve eğitim öğretime kavuşacak standartlara kavuştu. Bunun yanında TOKİ'nin marifetiyle 17 okulumuzun inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah yakın vadede, devam eden 41 inşaat tamamlanacak ve standartlarımız daha da yükselecek. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığımızın himayelerinde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla eğitim öğretim ile ilgili yatırımlar gerçekten artarak devam ediyor. Bizde de düşen devletimiz tarafından sağlanan bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek. Eğitim bilincini, eğitim öğretim kalitesini her geçen gün yukarılara taşımaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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Valinşn sınıfa girişi

Öğrencilerle ilgilenmesi.

Vali Ali Hamza Pehlivan'In açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 372 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,



Kaynak: DHA