Dha yurt bülteni-8

29.08.2019 13:42

Rahatsızlanan uzman çavuş, hastanede yaşamını yitirdi

Şırnak'ın Dağlıca ilçesinde görevli Uzman Çavuş Sinan Süt (22), ailesini ziyaret etmek için geldiği Kahramanmaraş'ta rahatsızlandı. Solunum sorunu yaşayan Süt, götürüldüğü Gaziantep'teki hastanede yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Dağlıca ilçesinde Uzman Çavuş olarak bir yıl önce göreve başlayan Sinan Süt, ailesini ziyaret etmek için geldiği Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde rahatsızlandı. Nefes darlığı yaşadığını söyleyen Süt, eve çağrılan ambulansla Gaziantep'teki özel hastaneye getirildi. Burada tedaviye alınan Süt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Sinan Süt'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

3 AY ÖNCE EVLENDİ

Kazım ve Münevver Süt çiftinin üç çocuklarından biri olan Sinan Süt'ün, 3 ay önce evlendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sinan Süt'ün fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

Cenasenin araca konulması

Sinan Süt'ün eşi ve yakınları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Lüks tekne kayalıklara oturdu

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarında lüks bir tekne kayalıklara oturdu. Kazada hafif yaralanan 2 mürettebat hastanede ayakta tedavi edildi.

Olay, dün gece Kaş açıkları Başak Adası yakınlarındaki kayalık koyda meydana geldi. Kıbrıs'tan çıktığı öğrenilen 25 metre uzunluğundaki 'Aldenis' adlı Kıbrıs bayraklı lüks tekne, bilinmeyen nedenle kayalıklara oturdu. Kazada 3 kabinli, 6 kişilik teknenin ön bölümünde hasar meydana geldi. Kazada hafif yaralanan teknenin 4 mürettebatından 2'si Kaş Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

2004 model olan teknenin 900 bin Euro değerinde olduğu, Kıbrıs'tan yola çıkarak Kaş veya Yunanistan'ın Meis Adası'na gittiği tahmin ediliyor. Teknede yolcu olmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karaya oturan tekneden görüntüler

HABER: Ahmet ACAR- KAMERA: KAŞ (Antalya),

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Hükümlüler, Gölköy mesire yerini temizledi



Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı 25 hükümlü, çevre temizliği projesi Gölköy Baraj Gölü çevresindeki mesire alanlarını temizlik yaptı.

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi' kapsamında, Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Gölköy Baraj Gölü çevresinde hükümlüler tarafından temizlik yapıldı. Denetimli serbestlikten yararlanan 25 hükümlü, mesire alanı olarak kullanılan Gölköy Baraj Gölü çevresindeki yeşil alanda bulunan plastik şişe, cam kırıkları ve tenekelerden oluşan çöpleri temizledi.

Bolu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Nesrin Doğan Fidan yaptığı açıklamada, "2 gün boyunca Gölköy Barajı mesire alanında çalışma yaptık. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda, 25 hükümlü ve çalışanımızla birlikte bu çalışmayı yaptık. Bakanlığımız doğaya yönelik ve kamu yararına çalışmalara önem vermektedir. Özellikle daha yaşanabilir bir ortam sağlayabilmek adına bu tarz çalışmalara önem vermekteyiz. Bu çalışmaya katılan kişiler, kamu yararına çalışmaktadırlar. Amacımız denetimli serbestlikte cezalarını infaz eden hükümlülerimizin toplumla iç içe, topluma verdiği zararı bu şekilde telafi edebilme ve toplumun onlara karşı olumsuz bakışını ortadan kaldırabilmek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çöp toplanması

-Toplanan çöpler

-Röportaj

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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AK Parti'li Yavuz: Mahkemeye taşımazsam kendime haksızlık ederim



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleri sürecini değerlendirdi. Kendisine seçim sürecinde iftiralar atıldığını belirten Yavuz, "Öyle sosyal medya paylaşımları ve açıklamalar var ki mahkemeye taşımazsam, suç duyurusunda bulunmazsam kendime de kamuoyuna da haksızlık ederim" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da internet haber sitesinin merkezini ziyaret edip, gazetecilere açıklamalarda bulundu. İstanbul seçimleri sürecini değerlendiren AK Parti'li Yavuz, "Sosyal medyada önce iftiralar kurgulandı sonra da haberleştirildi, köşelere aktarıldı ve iddialı bir şekilde bunlar sunuldu. Ben öyle sanmış insanların üzerine gitmeyi doğru bulmuyorum; ama öyle sosyal medya paylaşımları var ki ve öyle açıklamalar var ki eğer ben onları mahkeme ortamına taşımazsam, onlarla ilgili suç duyurusunda bulunmazsam ve gereken hukuki süreçlere tevessül etmezsem kendime de haksızlık ederim, kamuoyuna da haksızlık etmiş olurum" diye konuştu.

'DAVA AÇACAKLARIMIN LİSTESİ VAR'

AK Parti'li Yavuz, şu an elinde liste olduğunu ve listede bulunanlara ceza ile tazminat davası açacağını söyledi. Listede ünlü isimler, eski bakanlar ve basın mensuplarının olduğunu belirten Yavuz, "O kadar fazla dava değil; gerçekten kasti iradi olarak, karalama niyetini düşündüğüm, özellikle onlardan başlayacağım. Çünkü o süreçte ben AK Parti'nin davasını güdüyordum. AK Parti aleyhine gerçekleştirilen birtakım usulsüzlükleri ortaya çıkarıyordum, yolsuzlukları ortaya çıkarıyordum. Biz hazır yolsuzluğu yapmışız, yaptığımız yanımıza kar kalsın, diyen birtakım çevrelerin zoruna gitti bu. Çok kasıtlı bir şekilde üzerimize geldiler, iftiralar attılar" dedi.

Kendisini FETÖ/PDY ile vurmaya çalışanlar olduğunu savunan Yavuz, "Adil Öksüz'ü karakoldan çıkaran kişi olarak yazdılar, çizdiler. Tanımıyorum adamı, hiç bilmem ve benim o taraklarda hiç de bezim olmadı. Ben hayatımın hiçbir noktasında FETÖ'nün eğitimlerine katılmış bir adam değilim, onların yemeklerine dahil olmuş birisi değilim, Zaman Gazetesi'ne abone olmuş bir adam değilim, Bank Asya'nın önünden geçmiş bir adam değilim, derneklerine kayıt olmuş birisi değilim, 1 kuruş katkı sağlamış birisi değilim, kurban bağışım söz konusu olmamış" diye konuştu.

'ÖZÜR DİLEYENLERİ AFFETTİM'

Atılan iftiralardan sonra kendisinden özür dileyenler olduğunu, onlarla ilgili hukuki süreç başlatmayacağını kaydeden Yavuz, "O kelli felli birtakım sunucular var, program yapanlar var, medya mensupları var, birtakım aktörler var. Sonra bunun böyle olmadığını anlayınca benim söylemlerinden özür dileyenler de oldu. Onları bir kenara koydum ve affettim. Dedim ki madem özür dilediler, onları ayırıyorum. Ama bugüne kadar açıp, özür dilememiş, yazısını düzeltmemiş ve o kirli propagandanın izlerini ortadan kaldırmak üzere hamle yapmamış herkesle ilgili hukuki süreci başlatacağım" dedi.

'ŞAHAN'IN BANA KATKISI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

AK Parti'li Yavuz, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" sözü üzerinden komedyen Şahan Gökbakar'ın taklidini yapmasına da değinerek, şunları söyledi:

"Bir ara ben de onun taklidini yapayım sonra da sosyal medyada paylaşayım, dedim. 'Senin mi taklidin güzel, benim mi; millet bir karar versin, diyeyim dedim. Kargaşa içinde meseleyi o kadar ileri götüremedim. O kendi işini yapıyor. Çok da güzel yapmış, karşılıklı yazıştık orada. Karşılaşsak çok da keyifli bir muhabbet edebileceğimizi düşünüyorum; ama başkalarının kurduğu cümleyi bana ait olup olamadığını bilmeden bizim taklidimizi yaptı. Taklitler işin gerçeğini yaşatmak üzere anlam ifade eder. Bu anlamda Şahan'ın bana katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu sözün bana ait olmamakla birlikte beni hiç rahatsız etmediğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok sözümüz var ve ben böyle bir söz söylemediğimi bildiğim için 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu' sözü bana atfediliyor. Ben sonra dedim ki ya olur ya ben bir yerde heyecandan söylemiş olabilirim. Başka yerlerde alınan cümleleri yan yana getirerek, biraz da kendileri ekleyerek, bana atfettiler bu cümleyi. Yok böyle bir şey."

Görüntü Dökümü

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz röp

Haber-Kamera-Aziz Güvener-SAKARYA-DHA

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Hükümlüler çevre temizliği yaptı

Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde denetimli serbestlikten yararlanan 90 hükümlü, dünyaca ünlü Kadın Azmağı kıyısı ve halk plajı bölgesinde çevre temizliği yaptı.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula Kaymakamlığı, Orman İşletme ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 90 hükümlü, Kadın Azmağı kıyısı, Halk Plajı, yol kenarları ve ormanlık alanda temizlik yaptı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban da etkinliğe katıldı. Başsavcı Yağcı, Temiz Çevre Projesi ile doğanın temiz tutulması, sahip çıkılması, çevre temizliğinin sağlanması ve doğanın korunmasının amaçlandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hükümlülerin çevre temizliği yapması

Haber- Kamera; Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: DHA