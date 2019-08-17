DHA YURT BÜLTENİ - 8

17.08.2019 13:17

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

17 Ağustos 1999 Depreminin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde depremin 20'nci yıldönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Gölcük Saraylı Mahallesi'nde bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde sabah saatlerinde anma töreni düzenlendi. Depremde yakınlarını kaybeden birçok vatandaşın katıldığı törende o acı dolu günleri hatırlayanlar gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşların yakınlarının mezarlarını ziyaret etmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

17 Ağustos depreminde astsubay olan oğlu Özkan Turgut'u kaybeden İsmail Turgut, "Oğlumu kaybettim. Deniz astsubayıydı. Yüzbaşılar'da, tam deniz kenarında oturuyordu. Depremde maalesef kaybettik. Beşinci kattan toprağa çakılıyor. En aşağı. Cenazesini 5 günde çıkardık. Çok üzgünüz. Allah'ım o günleri bir daha göstermesin. Eşim oğlumuzu çok seviyordu. Depremden sonra hastalandı, felç oldu. 20 senedir felçli kendisi. Ben de bugün buraya getirdim onu. Çok üzgünüz ama, ne yapalım? Allah'tan gelmiş. Yapacak bir şeyimiz yokö dedi.

Depremde kardeşleri Ali Çimen ve İsmet Çimen'i kaybeden Yavuz Çimen, "Biz 20 senedir bu acıyla yaşıyoruz. Kardeşlerimin yanına her Cuma, her bayram gelirim. Bu yaşantıya devam ediyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Kardeşim Çiftlik Mahallesi'nde oturuyordu. Ağabeyim de Yeni Mahalle'de oturuyordu. İkisi de depremde rahmetli oldu. Allah kimseye yaşattırmasın. 20 senedir biz bu acıyı yaşıyoruz.ö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mezarlıktan görüntüler

-Dua okuyan vatandaşlar

-Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenlerle röp.

-Kur'an okunmasından görüntü

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),

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Kazada ölen eşinin ardından 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'

Aksaray'da, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Tülay Gedik (31) hayatını kaybetti, eşi Ferhat Gedik (31) ile kızı Pınar (2) yaralandı. Kucağında kızıyla birlikte sedyede hastaneye gelen Ferhat Gedik, "Kızım annesini sorarsa ben ne diyeceğim? Ben bu soruya cevap veremem" deyip gözyaşı döktü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun 70 'inci kilometresinde meydana geldi. Tülay Gedik yönetimindeki 33 BBN 32 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ile eşi Ferhat Gedik ve kızı Pınar Gedik araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobil içinden çıkarılan aileden Tülay Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Ferhat Gedik ve kızı Pınar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat Gedik kucağında kızıyla sedyedeyken, "Kızım annesini sorarsa ben ne diyeceğim? Ben bu soruya cevap veremem diye" uzun süre gözyaşı döktü.

Tülay Gedik'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Baba ve kızının ambulansla hastaneye getirilişi

-Babanın konuşmaları ve ağlaması

-Kaza yerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Kumluca'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Yangının çıktığı noktada yemek pişirmek için ateş yaktığı belirlenen Suriyeli bir işçi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kumluca'ya bağlı Beşikçi Mahallesi yakınlarındaki bir serada işçi olarak çalışan Suriyeli bir kişi, iddiaya göre yemek yapmak amacıyla arazide ateş yaktı. Çevreye sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle bölgedeki ormanlık alanda yangın başladı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 1 helikopter, 11 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 itfaiye aracı, 42 orman işçisi, 3 teknik personel yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının yaklaşık 2 dönüm alanda etkili olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri Suriyeli işçiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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Helikopterin su atması

Yangına müdahalesi

HABER- KAMERA: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya),

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Muğlalı kadın arıcı 27 yıldır Yüksekova'da arıcılık yapıyor

Muğlalı gezgin arıcı Arzu Aldemir (65), 27 yıldır geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bal veriminde altın yılını yaşadığını söyledi. Aldemir, "Bu sene Yüksekova bal veriminde altın yılını yaşıyor. Hiç yağmur yağmamış ama kışın metrelerce kar yağmış. Dağlarda, taşlarda çeşitli bitkiler var" dedi.

Muğla'da yaşayan ve 32 yıldır arıcılık yapan evli 2 çocuk annesi Arzu Aldemir, 27 yıldır Yüksekova ilçesine gelerek Büyükçiftlik beldesinde arazi kiralayıp arıcılık yapıyor. İlkbaharda bıraktığı kovanlarda kaliteli bal üretimi için yaylalara çıkan ve arıları çeşitli çiçeklerle buluşturan Aldemir, bal sağımı için yoğun mesai harcıyor. Yaklaşık bin kovanı bulunan Aldemir, hasadını yaptığı balı, makineden geçirerek süzüp satışa hazır hale getiriyor. 32 yıldır gezgin arıcılık yaptığını belirten Aldemir, "Öncelikle Antalya'ya gidiyorum oradan Nevşehir, Kayseri yöresine oradan Muş'a gidiyorum. Muş'un baharı bitince burada bahar başlıyor. En son Yüksekova'ya geliyorum" diye konuştu.

32 YAŞIMDAN BERİ DAĞLARDAYIM

Arıcılığa 1987 yılında başladığını belirten Aldemir, "32 yaşımda bal için çıktım dağlara ve halen devam ediyorum. Allah bereket versin dağlardan kazandık. Tabi gençliğimde bu iş daha kolaydı. Ama artık zorlanmaya ve yorulmaya başladım. Bu iş sırf gezmek için yapılmaz. Ben burada kaldığım sürece çadırlarda kalıyorum. Bu sene artık jübile yapıyorum" dedi.

YÜKSEKOVA BALDA ALTIN YILINI YAŞIYOR

Yüksekova'da olmaktan oldukça memnun olduğunu anlatan Aldemir, daha önce gittiği bölgelerin artık kurak geçtiğini ve bu nedenle bu ilçeyi tercih ettiğini söyledi. Aldemir, "Yüksekova'da çok güzel dostluklarım oldu. Bu sene Yüksekova bal veriminde altın yılını yaşıyor. Hiç yağmur yağmamış ama kışın metrelerce kar yağmış. Dağlarda taşlarda çeşitli bitkiler var. Köyün eskileri bile 'böyle bir şey görmedik' diyorlar. İklim şartları da tuttu bal da çok güzel verdi. Yüksekova, arıcıları aç bırakmaz. 27 yıldır buradan hiç boş dönmedim. Batıdaki arkadaşlara gelin diyorum. Özellikle bu sene insanlara çok yalvardım. Buraya gelin görün burada zenginlik var. Bu dağlardan normalden daha fazla verim aldık. Gelen bütün arıcılara yetecek kadar bal var bu dağlarda. Herkese sesleniyorum Yüksekova benim evim. Yüksekova dağlarında para kazandık. Taşı, toprağı bereketli" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Arı kovanlardan detaylar

-Çevrenden detaylar

-Arıcı Arzu Aldemir'in arı kovanlarını denetlemesi

-Kovanlardan bal peteklerin çıkartılması

-Peteklerin temizlenmesi

-Peteklerin makinaya konması ve sıvı balın elde edilmesi

-Çalımlarından detaylar

-Aruz Aldemir ile röp

-Çevreden detaylar

-Arıların türsü bitkisine konması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),DAH

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Pitbull'un saldırdığı gebe kedi öldü, sahibine 7 bin TL ceza

Bursa'nın İznik ilçesinde, sahibinin elinden kurtulan pitbull cinsi köpek, gebe kediye saldırdı. Mahallelinin veterinere götürdüğü kedi, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Köpeğin sahibi Ş.Y.'ye (38) 7 bin 802 TL para cezası verildi.

Olay, sabah saatlerinde, Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Y. sokakta pitbull cinsi köpeğini gezdirirken, önüne kedi çıktı. Ş.Y.'nin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, kediye saldırdı. Olayı gören çevredekiler, köpeği kediden güçlükle ayırdı. Veterinere götürülen kedinin gebe olduğu belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kedi, kurtarılamadı. Mahallelinin şikayeti üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Ş.Y.'ye, köpeğin üretiminin, bakımının ve satışının yasak olması nedeniyle 7 bin 802 TL para cezası verdi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kediden detaylar

-Yaralı kedinin veterinere getirilişi

-Yaralı kedinin tedavisi

Süre: 1.06 dakika, Boyut: 147 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),

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Interpol Daire Başkanı Çiçek: Kangallar, faydalı birer gönüllü asker olabilir

INTERPOL Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Sivas'ta İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Kangal köpekleriyle bir süre vakit geçiren Çiçek, "Afrin'de sınır ötesinde faaliyetlerimiz var. Teröristlerden nasıl askerimizi ve personelimizi uzak tutabiliriz bu konuda beyin jimnastiği yapıyoruz. Gerçekten bu köpekler iyi değerlendirildiği ve eğitildiği taktirde çok güzel ve faydalı birer gönüllü asker olabilir" dedi.

İnterpol Daire Başkanı Lütfi Çiçek, Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Sivas'a geldi. Çeşitli ziyaretlerde bulunan Çiçek, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta ve 2 bin rakımdaki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız'dan bilgi alan Çiçek, köpeklerle yakından ilgilendi.

'KANGALLAR BİRER GÖNÜLLÜ ASKER OLABİLİR'

Köpeklerle bir süre vakit geçiren Çiçek, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Bayram nedeniyle Sivas'a geldiğini ve özellikle kangal köpekleriyle vakit geçirmek istediğini belirten Çiçek, "Sivas'ın en önemli değerlerinden biri olan kangal köpeğini ve akrabamız olan Hüseyin Yıldız'ı ziyaret etmek istedik. Bu Anadolu aslanlarını ziyaret ettik. Gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Ben polis olduğumdan dolayı kendi açımızdan bakıyorum. Acaba bu köpekler emniyet hizmetlerinde, koruma güvenlik hizmetlerinde, sınır güvenliklerinde, malum Afrin'de sınır ötesinde faaliyetlerimiz var. Teröristlerden nasıl askerimizi ve personelimizi uzak tutabiliriz, bu konuda beyin jimnastiği yapıyoruz. Gerçekten bu köpekler iyi değerlendirildiği ve eğitildiği taktirde çok güzel ve faydalı birer gönüllü asker olabilir" dedi.

'SINIR ALANLARI GÜVENLİK ALTINDA OLACAKTIR'

İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi İşletmecisi Kangal Köpeği Uzmanı Hüseyin Yıldız ise, "Başkanımızla teknik detaylar konusunda analiz yapacağız. Kangal köpeklerinin ne kadar verimli olabileceği konusunda, ülkemize ne kadar hizmet verebileceği konusunda başkanımızla istişare yapıp daha sonra da bunun etkinliği konuşulacak. Alanında, sahasında ve özellikle sınır hassasiyetindeki onların içsel güçlerini gündeme alacağız. Ben inanıyorum ki Sivaslı başkanımla beraber kendi şehrinin aslanı ve yakından tanıdığı bu ırktan ciddi şekilde faydalanacağız. Teşkilatlarımız sınır alanlarında güvenlik altında olacaktır. Biliyorsunuz kangal köpekleri sezileri ve iç güdüleriyle kuvvetli bir ırk türüdür. Bir olayı baştan çok rahat bir şekilde çözecek bir hadiseye sahip kangal köpeği ırkıdır. Bunu bilen ve hatta polis teşkilatında bu ırkla çalışmak isteyen ve özlem duyan arkadaşlarıma da inşallah yakın tarihte müjde verebiliriz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Köpek çiftliğinden görüntüler

-Çiçek'in ziyareti ve köpeklerle ilgilenmesi

-Yaptığı açıklama

-İşletmeci Yıldız'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Bektaş köyü Sivrice Koyu sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

Kaynak: DHA