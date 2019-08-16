DHA YURT BÜLTENİ - 8

16.08.2019 13:02

Gurbetçiler, Kapıkule'de ilk kez çile çekmiyor

Türkiye'de tatillerini geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri başlarken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ilk kez devreye sokulan otopark, gurbetçileri memnun etti. Yıllardır kuyruklarda çile çeken gurbetçiler, araçların parka çekerek, sosyal donatı alanlarından, açık büfe yiyecek, içeceklere kadar kendilerine sunulan imkanlardan yararlanıyor. Gurbetçiler, sıra kendilerine geldiğinde sınır kapısından çıkış yapıyor.

Anavatanda yıllık izinlerini geçiren gurbetçiler, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Gurbetçilerin dönüşü nedeniyle Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Önceki yıllarda kilometre araç kuyruğu oluşturup, aşırı sıcaklarda saatlerce beklemek zorunda kalan gurbetçiler için bu yıl bir ilk devreye sokuldu. Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, Kapıkule Sınır Kapısı yanında yaklaşık 45 dönümdeki 1750 araç kapasiteli park alanı oluşturdu.

Kapıkule'ye gelen gurbetçiler, polis ekipleri tarafından yönlendirildikleri otoparka girişte kendilerine sıra numarası veriliyor. Gurbetçiler işlemlerinin başlayacağı süre boyunca parkta dinlenip, ücretsiz internet bağlantısından yararlanıyor. Gurbetçiler ayrıca parkta, sosyal donatı alanlarına geçen vatandaşlar yiyecek, içecek gibi açık büfe hizmetlerden de faydalanabiliyor. Otoparkta ayrıca gurbetçilerin çocukları da unutulmazken, kendileri için kurulan oyun parkında vakit geçirebiliyorlar.

Sivas'tan Almanya'ya giden Sadık Gülmen, yeni hizmete geçen otopark hizmetinden mutlu olduklarını ifade ederek, "Gerçekten güzel düşünülmüş bir hizmet. Umarız daha geliştirilir ve devamı gelir. Türkiye'den ayrılırken devletimizin bizi unutmayarak bu hizmeti vermesi bizi çok mutlu etti" dedi. Belçika'ya giden Fevzi Çimen ise geri dönüş yolunda hizmete geçen yeni sistemi beğendiklerini ifade etti. Çimen, "Memleketten ayrılıyor olmanın hüznünü yaşıyoruz ama bir yandan da burada devletin bizleri unutmayarak bu hizmeti yapması mutluluk verici. Umarız daha geliştirilir ve yaygınlaşır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

Kapıkule yolundaki gurbetçi araç kuyruğu drone ile

Kapıkule gümrük alan

Bekleyen gurbetçilerden detaylar

Gurbetçiler için oluşturulan otopark drone ile

Polisin gurbetçileri parka yönlendirmesi

Otoparkta bekleyin gurbetçiler

Otoparktaki sosyal alanlar

Parkta tenis oynayanlar

Dinlenen gurbetçiler

DHA muhabiri Ali Can Zeray anons

Gurbetçilerle röp.

Gurbetçilerle röp

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,-

====================

Bu düğünde gerçek gelin ve damat yok

MANİSA'nın Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır süregelen 'kısır düğünü' adlı etkinlikte, yöre kadınları senenin yorgunluğunu eğlenerek attı.

Emirhacılı Mahallesi'nde 10 yıldır gerçekleştirilen, gerçek gelin ve damadın bulunmadığı düğün, renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor. Yöre kadınlarının yılda 1 kez düzenleyerek stres attığı, gerçek gelin ve damat bulunmadığı için 'kısır düğünü' adı verilen etkinliğe, çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katılıyor. Emirhacılı meydanında düzenlenen eğlencede temsili olarak bir kadın damat, diğeri gelin oluyor. Damat ve gelin için sepetli motosiklet gelin arabası yapılıyor. Doğaçlama eğlencede oğlan evi, düğün alanına davul zurna eşliğinde kına getirirken, geline kına yakılarak takı törenine geçiliyor. Düğünde ise yöre sakinleri doyasıya eğleniyor.

'HEM EĞLENİYORUZ HEM DE EĞLENDİRİYORUZ'

Emirhacılı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüksel, "Mahallemiz sosyal faaliyetler açısından oldukça aktif bir mahalle. Mahallemizde yılladır süregelen konserler, deve güreşlerinden sonra uzun bir zamandır da kısır düğünü düzenleniyor. Mahallemizde yaşayan kadınlar tarafından organize edilen bu etkinliğin ünü artık Salihli'de de biliniyor. Etkinliğimize Salihli'den ve birçok mahalleden de katılım oldu" dedi.

Etkinliği organize edenlerden Sevgi Odabaş ise, "Mahallemiz her yönüyle çok gelişmiş bir mahalle. Kısır düğünü adını verdiğimiz eğlencemizi çok uzun bir süredir devam ettiriyoruz. Amacımız, bu etkinliğin bizlerden sonra da devam ettirilmesi. Tamamen doğaçlama gelişen bu etkinlikte sadece gerçek anlamda gelin ve damat eksik. Geri kalan her şey, bir düğünde olması gerektiği gibi. Kına yakıyoruz, çerez dağıtıyoruz, takı merasimi gerçekleştiriyoruz. Davul zurna eşliğinde halay çekiyoruz. Emirhacılı Mahallesi kadınları çok çalışkandırlar. Dolayısıyla yılda bir kez de olsa bu eğlenceyi düzenleyip, stres atıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de eğlendiriyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Emine Süral, "Mahallemizde böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutluyuz. Emirhacılı Mahallesi sakinlerince düzenlenen bu etkinlik, yoğun ilgi görüyor. Gerçek bir düğünden farksız. Oynuyoruz, gülüyoruz ve eğleniyoruz" dedi. Yine mahalle sakinlerinden Ayten Yaşar, "Mahalle sakinleri olarak sürdürdüğümüz bu gelenek gerçekten çok güzel. Mahallemizin kadınları olarak gerçekten çok güzel bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Emirhacılı'nın tüm kadınlarına bu organizasyona katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

Kısır düğününden görüntü

Mahalle Muhtarı Mustafa Yüksel'in konuşması

Eğlenceye katılanların açıklamaları

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

=================

Türk ve Çinli çiftin çocuklarına Nusaybin'de sünnet

ÇİN'in Ningbo kentinde yaşayan Türk vatandaşı Seyfettin Akkuş (37) ile Çinli Dan XI (34) çiftinin oğulları Tingxuan (8) ve Jingkun (6) için Mardin'in Nusaybin ilçesinde sünnet töreni düzenlendi.

Nusaybinli iş insanı Seyfettin Akkuş ile 11 yıl önce Çin'in Ningbo kentinde tanışıp, evlendiği Dan XI'nın Tingxuan ve Jingkun adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Çin'de yaşayan çift, yaz tatilini geçirmek için Mardin'in Nusaybin ilçesine geldi. Seyfettin Akkuş, eşine, oğullarının Müslüman olduğu için sünnet olmaları gerektiğini anlattı. Çinli eşinin buna olumlu yanıt vermesiyle 2 kardeş için sünnet töreni düzenlendi. Tıngxuan ile Jingkun, Nusaybin'de düzenlenen törenle sünnet edildi.

Çocuklarının sünnetinin memleketinde yapmasının anlamlı olduğunu belirten Seyfettin Akkuş, tatil süresince çocuklarının Türk kültürünü öğrenmelerini sağlayacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------

Çocukların sünnet edilmesi

Çocuklara para takılması ve hediye verilmesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 254 MB

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),

================

Akaryakıt tankerinin kamyona çarptığı kaza kamerada

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin kamyona çarptığı ve 1 kişinin yaralandığı kazanın, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmir- Ankara E-96 yolu Gökkaya Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Gök'ün (55) kullandığı kamyona, aynı yönde giden İsmail Semirgen (58) yönetimindeki 20 HS 788 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarptı. Kamyon, yol kenarında son anda yan yatmazken, tankerin kabininde sıkışan Semirgen ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Semirgen, sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Semirgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan kaza anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde akaryakıt yüklü tankerin, kamyona çarptığı anlar yer aldı.

Görüntü Dökümü

-----------

-İşyerinin güvenlik kamerası görüntüleri

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ AHMETLİ (Manisa),

================

Beyşehir'de kaçak tabanca operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda beyaz eşya servisinde kullanılan kamyonet kasasındaki buzdolabı yanı ile ayakkabı kutusu içinde 1'i kurusıkı olmak üzere 15 kaçak tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Bademli Mahallesi'nde oturan D.Ö.'nün kaçak tabanca üretip, sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma, D.Ö.'yü gözaltına aldı. Yapılan aramada ise beyaz eşya servis aracı olarak kullanılan kamyonetin kasasında yüklü buzdolabının yanında ve ayakkabı kutusu içinde 1'i kurusıkı olmak üzere 15 tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ile evde 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

Jandarmanın araçta yaptığı arama

Ayakkabı kutularından tabancaların çıkartılması

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))



Kaynak: DHA