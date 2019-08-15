DHA YURT BÜLTENİ - 8

15.08.2019 13:22

Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan leylekler telef oldu

Tekirdağ'da göç eden leylekler Demirli Mahallesi kesiminde yüksek gerilim hattında yüksek gerilime takılarak telef oldu. Ak Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, leyleklerin telef olduğu bölgede incelemelerde bulunarak, leyleklerin ölümlerinin önlemek için bazı noktalarda yüksek gerilim hatlarında izolasyon yapılacağını söyledi.

Tekirdağ-Hayrabolu ilçesi arasında bulunan kırsal Demirli Mahallesi'nde göç eden leyleklerin bazıları kondukları yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak telef oldu. Yüksek gerilim hatları altında telef olan onlarca leylek görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından vatandaşlar leylek ölümlerinin engellenmesini istedi. Sonbahar yaklaşırken, daha sıcak bölgelere sürüler halinde göç eden leyleklerin ölümü üzerine yetkililer harekete geçti.

YEL: İZALASYON YAPILACAK

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, leyleklerin elektrik akımına kapılarak telef olmaları üzerine TREDAş yetkilileri ile görüştü. Leyleklerin telef olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulunan Yel, TREDAŞ yetkilileri ile yaptığı görüşmede leyleklerin ölümlerinin önlemek için bazı noktalarda yüksek gerilim hatlarında izolasyon yapılacağını söyledi. Yel, sadece Tekirdağ'da değil Türkiye'nin bir çok noktasında bu gibi durumlar için çalışmalar olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Şu anda Süleymanpaşa ilçesi Demirli Mahallesi'ndeyiz. Bu noktada Tekirdağ'ın çöplerini getirildiği bertaraf tesisinin de bulunması nedeni ile bu noktada beslenme imkanı bulan leyleklerin burada yoğun olarak yuvalandıklarını ve özellikle de birkaç yıldır göç yollarını değiştirerek burada dinlenerek yollarına devam ettiklerine şahit olduk. ve ne yazık ki bu ölümler geçtiğimiz yılda olmuştu. Ancak daha az sayıda olmuştu. Bu sene özellikle dün ve ondan önceki gün yoğun göç yaşandı. Burada gece konaklamak isteyen leyleklerin elektrik tellerine takılarak akıma kapılıp yoğun bir ölümler yaşandığını gördük. Bu durum hepimizin canını acıttı açıkçası. Bizde TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu olarak, hem evcil hayvanları hem sokak hayvanları ve göçmen hayvanlar konusunda çok duyarlıyız. ve nerede hayvan hakları ihlali var ise biz orada olmaya çalışıyoruz. Bugün de buradayız ve çözüm noktasında ne gerekiyor ise yapacağız. Bunu da meclis araştırma komisyonunda raporlarını yazacağız. İlgili bakanlıklarımıza başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olmaz üzere alınmasını gereken tedbirleri, aynı zaman da yerel yetkililerin bu konuda sorunun giderilmesi için ne yapılacaksa elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

TREDAŞ yetkilisi Ümit Günay, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren leyleklerin yüksek gerilim hatlarına çaptığını belirterek,

"Biz bayram nedeni ile enerji kesintisi yapamadık. Önümüzdeki hafta içerisinde direklerde elektrik akımına iletKenlik izolasyonunu yapmak üzere çalışma başlatacağız. Leyleklerin buralara konmasını engelleyici kuş konmazlar monte edeceğiz. Bu izolasyonu sağladığımızda, leyleklerin akıma kapılmasını engellemiş olacağız" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Trafo içinde ve tellerin altındaki ölü leylekler

-Tellerin üzerinde uçan leylek sürüleri

-Mustafa Yel ile röportaj

-DHA muhabiri Ruhar Yalçın'ın anonsu

-Tredaş yetkilisi Günay ile röp.

-Leyleklerden detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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2 günlük bebek uykusunda öldü

Adana'da annesi tarafından emzirildikten sonra uyutulan 2 günlük Suriyeli bebek, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Suriye'nin Rakka kentinde 20 yıl önce evlenen 7 kız çocuk sahibi Neval Elreyyen (33) ile Faysal Elhalaf (36), ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne yerleşti. Neval ve Faysal çiftinin önceki gün bir erkek çocukları dünyaya geldi. Henüz ismi konulmamış bebeği dün akşam saatlerinde annesi emzirdikten sonra uyuttu. Sabaha karşı bebeğini kontrol eden Neval Elreyyen, oğlunun nefes almadığını fark etti. Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, bebeğin öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Bebeğin cansız bedeni, ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ailesi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Ölen bebeğin babası

-Evin dış görüntüsü

-Polis aracı

-Bebeğin görüntüsü

SÜRE: 01'02" BOYUT: 115 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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İncir ağacının dalları arasına boynu sıkıştı, nefessiz kalıp öldü

Bursa'da, incir toplamak için ağaca çıkan ve dengesini kaybederek düşen Selahattin Çivi (65), boynu dallar arasına sıkışınca nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte kendisine ait tarlaya giden Selahattin Çivi, incir toplamak için 6 metre yüksekliğindeki ağaca çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Çivi, düşerek boynunu iki ağaç dalı arasında sıkıştırdı. Bu sırada tarlada domates toplayan ailesi, Çivi'yi hareketsiz şekilde ağaçta asılı görünce, ağaca çıkarak yere indirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çivi'nin boğulduğunu belirledi. Selahattin Çivi'nin cansız bedeni, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Polis ekiplerinden detaylar

-Selahattin Çivi'nin yakınlarından detaylar

Süre: 01.56 Boyut: 271 MB

-Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Reyhanlı'da mezarlığı tahrip etmişler

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta, 80'e yakın mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlığa gidenler, mezar taşlarının kırıldığını ve yan duvarlarına yazılar yazıldığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Ekipler, mezar taşlarını kıran kişi ya da kişilerin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Mezarlık

-Kırılan taşlar

-Mezar duvarındaki yazılar

-Vatandaşların konuşması

-Detaylar

SÜRE: 03'16" BOYUT: 381 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),-

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İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü

Şanlıurfa'da, inşaatta kum yüklemeye çalışan işçi Suphi Abuz (62), 8'inci kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Akpiyar Mahallesi'ndeki 10 katlı bina inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Suphi Abuz, 8'inci katta kum çektiği sırada dengesini kaybedip, beton zemine çakıldı. Abuz'un düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarıyla inşaat alanına sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, Abuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alarak, olay yerine gelen Abuz'un yakınları, gözyaşı döktü. Suphi Abuz'un cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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İnşaattan düşen işçi

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Yerde bulunan cenaze

Cenazeyi cenaze aracına konulması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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'Hashtag' işaretini 900 yıl önce Bizanslılar kullanmış

Yalova'nın Çobankale ilçesinde yapılan arkeolojik kazılarda çok önemli bulgulara rastlandı. Sosyal ağlarda kullanılan 'hashtag' işaretinin kazılardan çıkan ilk seramik parçalarında olması ise dikkat çekti. Osmanlı'nın tarihinde önemli bir yer tutan ve devlet statüsü kazanmasında etkili olan Bafeus Savaşı'nın yapıldığı yer olan ve 3 yıldır kazı çalışmaları süren Çobankale'de bulunan seramik parçasının 12. yüzyıla ait geç Bizans döneminden olduğu tahmin ediliyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve 20 kişilik ekibin yaptığı kazılarda ilk bulgulara rastlandığı bildirildi. Ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Osmanlı'nın devlet statüsü kazandığı yer olduğunu söylediği, Bafeus yani Yalakova Savaşı'nın kıran kırana geçtiği Çobankale'deki kazıların Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ışık tutacağı belirtiliyor. Burada devam eden kazılarda ise kemik, seramik ve demir parçalarına rastlandı. İlk bulgulardan birisi ise 12 ile 15. yüzyıldan kaldığı ve geç Bizans dönemine ait olduğu belirtilen ve üzerinde 'hashtag' işaretinin olduğu seramik parçası oldu.

'HASHTAG'İ BİZANSLILAR KULLANMIŞ'

Konuyla ilgili bilgi veren kazı başkanı Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, "Bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı Çobankale Kurtarma Kazısı Evi oluşturuldu. Çobankale kazısında ilk bulgularımızı buraya getiriyoruz ve burada tasnifliyoruz. Bu eseri de Çobankale'de bulduk. 12 ile 15. Yüzyılda kullanılmış geç dönem Bizans seramiği. Birçok Bizans seramiğinde de süslemeler var ancak bulduğumuz bu seramikte günümüz sanal dünyasında kullandığımız 'hashtag' işareti var. O açıdan son derece önemli. Popüler kültürün kullandığı önemli simgelerden birisi aslında Bizanslılar tarafından bundan yıllar önce kullanılmış" dedi.

Dikkat çeken seramik ile diğer tarihi bulguların koruma altına alındıkları ve detaylı incelemeye tabi tutulacakları bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kazı çalışmalarından detaylar

-İlk bulguların detayları

-Hashtag işaretli seramik

Süre: 2.47 dk Boyut: 313 mb

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA

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Bayramda buluşan 3 kuşak aile koro oluşturdu, şarkı söyledi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Özyanık ailesinin 3 kuşak bireyleri, Kurban Bayramı'nda bayramlaştıktan sonra yan yana dizilerek koro halinde Erkin Koray'ın 'fesuphanallah' şarkısını seslendirdi. Kayda alınan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Ardeşen ilçesine bağlı Simen köyünde Özyanık ailesi, Kurban Bayramı nedeniyle bir araya gelerek bayramlaştı, hasret giderdi. Ailenin 3 kuşak bireyleri yan yana dizilerek koro halinde Erkin Koray'ın 'fesuphanallah' şarkısını seslendirildi. Kayda alınan görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

'GELENEKLERİMİZİ YAŞATMALIYIZ'

Ailenin büyüklerinden Ali Özyanık, bayram ve özel günlerde ailelerin bir araya gelmenin önemli olduğunu belirterek, "Çok güzel bir bayram geçirdik. Hep birlikte bir aradayız. Birlik ve beraberliğin güzelliği zaten budur. Allah birliğimizi daim eylesin. Birlik beraberlikte her zaman fayda var. Bu örf ve adetlerimizi sürekli yaşatmamız gerekiyor. Böyle bayram ve özel günlerde her zaman bir arada olmalıyız. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

'KENETLENEREK ŞARKI SÖYLEDİK'

Ailenin bir araya gelmesini organize eden Mustafa Özyanık da, amaçlarının gelecek nesillere geleneklerini aktarmak olduğunu söyleyerek, "Aile olarak hep birlikte bir arada olmak bam başka bir duygu. Kentten, kent ve ülke dışından akrabalarımla irtibata geçip, bayramda bir araya geldik. Torunlar, yeğenler, çocuklar bir arada bayramın coşkusunu yaşadık. Erkin Koray'ın 'fesuphanallah' şarkısı çalındı o ara, bir anda kenetlenerek bu anı şarkı söyleyip ölümsüzleştirdik. Çok güzel ve anlamlı bir gün oldu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ailenin şarkı söylemesi

-Aile bireyleri buluşma hakkında konuşmaları

BOYUT: 280 MB

RİZE,



Kaynak: DHA