DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız. Biz yeni siyaset anlayışını başlatmak istiyoruz. Kavgadan uzak siyaset anlayışı; gerilimden, kavgadan bıktık" dedi.

Ankara'dan uçakla Trabzon'a gelerek, kara yoluyla Rize'nin Fındıklı ilçesine geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye binası önünden halka seslendi. Türkiye'ye yeni siyaset anlayışını getirmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, herkesin yaşam tarzına, inancına, kimliğine sonuna kadar saygılı olacaklarını ve herkese hesap vereceklerini söyledi. Halka hizmetin, siyasetin değişmez amacı olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Biz herkesin emeğine, alın terine değer veririz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, çocuklarımızın iyi yetişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz. Bu ülke, güzel bir ülke olacaksa bu çocuklar sayesinde olacak. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmeyi istiyoruz. Buradan söylüyorum; en ufak bir endişe duymayınız. Herkesin yaşam tarzına, inancına, kimliğine sonuna kadar saygılı olacağız. Türkiye coğrafyasında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Fakire yardım yaparken, fakirin fakirliğini teşhir etmeyeceksiniz. Yeni ufuk açacağız siyasette" diye konuştu.

'SİYASETÇİ KİBRİYLE TOPLUMA FAYDALI OLMAZ'

Siyasetçinin kibirden uzak siyasetle herkese hesap vermesi gerektiğini, kibirle topluma faydası olmayacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Siyasetçi; toprağını, insanını, doğasını, ağacını sevecek ve koruyacak. Sizin bir özelliğiniz var; derelerinize sonuna kadar sahip çıktınız. Burası çevre konusunda duyarlı. Fırtına Vadisi'ni, derelerin özgürce akmasını gördük. Kibirden uzak bir siyaset, siyasetçinin vatandaşın arasında olması. Siyasetçi kibriyle topluma faydalı olmaz. Biz her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Saydam, güzel bir yönetim istiyoruz. Belediye başkanımızın harcadığı ve aldığı her para millet tarafından ödenmiştir. Saray için de öyle. Bakanlar, milletvekilleri için de öyle. Biz aylık alıyoruz, aldığımız aylığı kim ödüyor? Siz ödüyorsunuz. Demokrasinin gerçek anlamda varlığı hesap vermekten geçer. Hesap veriyorsa bir siyaset anlayışı orada kibir yoktur, halka saygı vardır."

'ÇAYDA TABAN FİYAT OLMAK ZORUNDA'

Çay ve fındığın, ülkenin ciddi sorunu olduğunu, Rize milletvekillerinin çayı ve kentin sorunlarını gündeme getirmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Çayda da taban fiyat olmak zorundadır. Her ilin bir sorunu var; ama sadece Rize'nin sorunu yok. Bizim Afyon milletvekilimiz Rize ile ilgili önerge veriyor. Peki Rize'nin seçtiği 2 milletvekili yok mu? Rize'nin şu sorunu var, diye dile getiriyor mu? Burada çay konusunda özel toplantı yaptık. Bütün bunların hepsini biliyorum. Fındık, çay bu ülkenin ciddi sorunu. Çay olmaza Rize olmaz, fındık olmasa Karadeniz olmaz. İki ürünü üreten bütün üreticilere, her türlü desteğin verilmesi lazım" dedi.

'ATATÜRK, 82 MİLYONUN ORTAK PAYDASIDIR'

Fındıklı'da, 'Millet Bahçesi' olan parkın ismini '100'üncü Yıl Atatürk Parkı' olarak değiştiren belediyenin astığı tabelanın kaymakamlık talimatıyla kaldırılmak istenmesine de değinen Kılıçdaroğlu, "'Atatürk Parkı' diyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, 82 milyonun ortak paydasıdır" diye konuştu.

ARHAVİ'DE KONUŞTU

Fındıklı'dan sonra Artvin'in Arhavi ilçesine geçen CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediye binası önünden halka seslendi. Türkiye'de herkesi kucaklayan siyaseti başlatacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Biz yeni bir siyaset anlayışını başlatmak istiyoruz. Kavgadan uzak bir siyaset anlayışı, herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı. Gerilimden, kavgadan bıktık. Sabah, öğle, akşam her türlü hakaretten bıktık. Onlar ne derlerse desinler, biz yolumuzdan sapmayacağız. Rahmetli babam derdi; 'Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur' diye. Biz doğru durup, durmaya da devam edeceğiz. Hesap vermek aynı zamanda bir belediye başkanının onurlu bir görevidir. Kibirli insan hesap vermez. Kibirli insan, insana tepeden bakar, beğenmez. Oysa biz, harcanan her kuruşun hesabının verilmesini istiyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA BAHAR GELECEK'

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Havalimanı, hastane yapıldı; ne kadar harcandı, kimse bilmiyor. Söylemiyorlar. Bunu vatandaş olarak bilmeye hakkım var. Allah'ın izniyle göreceksiniz, Türkiye'nin her tarafına bahar gelecek. Bu güzel coğrafyada hepimizin huzur içinde yaşaması lazım. Herkesin kimliği, şerefidir. İnancı, yaşam tarzı her ne olursa olsun, bize saygı duymak düşer. Siyasetçinin görevi ise insanların kimliği ile inancı ile uğraşmak değildir. Siyasetçinin görevi; vatandaşın çocuğu işsizse ona iş bulacak, üretiyorsa taban fiyat verecek, fındıksa buğdaysa afyonsa hayvancılıksa hakkını teslim edecek. 17 yılın sonunda şimdi bakıyoruz; mercimek, nohut, fasulye, canlı hayvan dışarıdan. Her şey dışarıdan. Bu güzel memlekette bunlar yetişmiyor mu? İşsizlik geldi 8,5 milyona dayandı. Bütün Türkiye'de yeni siyaset, herkesi kucaklayan siyaset ve herkese saygılı bir siyaseti başlatacağız. Güzellikleri göreceksiniz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Hopa ilçesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Miting alanı detayları

Kılıçdaroğlu karşılama detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

=======================================

Ticaret Bakanı Pekcan: Temmuz ayı ihracatında rekor kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile birlikte Temmuz ayı ihracat rakamlarını İzmir'de açıkladı. Bakan Pekcan'ın açıkladığı rakamlara göre Cumhuriyet tarihinin Temmuz ayı rekoru kırıldı ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,32 oranında artan ihracat, 15 milyar 958 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayında ithalat rakamı ise yüzde 7,98 oranında azalıp 19 milyar 288 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir'de bir otelde TİM Başkanı İsmail Gülle ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, TİM üyeleri, EİB başkanları, iş insanlarının da bulunduğu toplantıda konuşan Pekcan, önemli liman kentlerinin hep ticaret kültür merkezi olduğunu söyledi. Ruhsan Pekcan, "Bildiğiniz gibi dış ticaret dünya ekonomisini yansıtan ve şekillendiren ana unsurlardan biridir. Dünyadaki önemli limanlar, aynı zamanda finans merkezleridir, aynı zamanda kültür merkezleridir. Ticari merkezler aynı zamanda yeniliğin merkezleridir. İzmir Limanı ve İzmir Fuarı bunun güzel bir örneğidir. Dış ticaret bir ülkeyi kalkındırmanın en reel yollarından biridir. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatımızı artırmayı milli bir vazife olarak görüyoruz. Bu amaca yönelik olarak, dünyadaki tüm gelişmeleri an be an izliyor, desteklerimizi, süreçlerimizi ve bakanlığın teknolojik altyapısını baştan sona 21'inci yüzyılın gerçeklerine göre yeniliyoruz" dedi.

AVRUPA'DA DÜŞÜK BÜYÜME

Bir süredir, küresel ekonomik büyümenin, en çok da Türkiye'nin en büyük pazarı olan Avrupa'da yavaşladığı söyleyen Ruhsar Pekcan, "IMF, temmuz ayında, küresel büyüme tahminini nisan ayındaki tahminine göre 0,1 puan daha düşürerek yüzde 3,2'lik bir küresel büyüme beklediğini duyurdu. Ancak bu düşük büyüme tahmininin de aslında yaklaşık yüzde 40'ı Çin ve Hindistan'ın büyümelerinden kaynaklanacak. Bu iki ülke haricinde, dünyanın büyüme hızı aslında yüzde 2'ler seviyesinde. Diğer taraftan, en önemli pazarımız olan Euro Bölgesi'nde 2019 büyüme tahmini yüzde 1,3 seviyesinde. Aynı şekilde, Almanya için yüzde 0,7, çok önemli bir pazarımız olan İtalya için sadece yüzde 0,1, Euro pazarı dışında olup Avrupa Birliği'nden çıkış süreci hala belirsiz olan İngiltere'de ise yüzde 1,3. Yine çok önemli pazarımız olan Ortadoğu, Kuzey Afrika'da yüzde 1,0 seviyesinde büyüme bekleniyor" dedi.

'İHRACATIMIZ BİR KEZ DAHA CUMHURİYET TARİHİ REKORUNU KIRMIŞTIR'

Türkiye'nin ihracatta en zor dönemlerden geçtiğini belirten Ruhsar Pekcan konuşmasını şöyle sürdürdü, "Evet tablo biraz karamsar gelebilir. Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracat ailemizin olağanüstü özverisi sayesinde, tüm bu zorlu küresel gelişmelere rağmen bunu güzel İzmir'de duyurmak istiyorum ki, ihracatımız bir kez daha Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır ve inşallah yeni rekorları kırmaya da devam edecektir. Kısacası küresel ekonomideki rüzgarlar hız kesti. İhracatçı ülkelerin yelkenlerini şişirmiyor. Ama biz yine de yolumuza hızla devam etmek zorundayız. Geçtiğimiz aylarda sizlerle yaptığımız değerlendirmede, bu yılın ihracatının 3 özelliği olacağından bahsetmiştik. Birincisi, ihracatımızın Cumhuriyet tarihi zirvesinde olması. İkincisi, bu yıl ihracatımız dış finansmana daha önceki yıllardan farklı stratejik bir katkı sunmakta. Üçüncü olarak da net ihracatımız büyüme oranlarına çok önemli bir katkı sunmakta. Yılın ilk çeyreğinde net ihracatımız büyümeye 12,2 puan gibi tarihi bir pozitif katkı sunmuştur. 2018 yılının ilk çeyreğinde bu oran eksi 4,1 seviyesindeydi. Yine, küresel finansman kaynaklarının kıt olduğu bir dönemde, dış ticaret açığımızdaki azalmanın dış finansman ihtiyacımızı ilk 7 ayda 30,9 milyar dolar azalttığını buradan memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Yılın geri kalanında da ihracatımızın olumlu özelliklerinin devam etmesini bekliyoruz."

RAKAMLARI AÇIKLADI

Türkiye tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracatının elde edildiğini anlatan Ruhsar Pekcan, "Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yine temmuz ayında ithalatımız, yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 82,7 olmuştur. Geçen yılın temmuz ayında bu oran yüzde 70,3 seviyesindeydi. Böylece 2019 yılının ilk 7 ayında ihracatımız yüzde 3,07 artış göstermiş, ithalatımız ise yüzde 18,62 oranında azalmıştır. Böylece yılın ilk 7 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,7'den yüzde 85,8 seviyesine yükselmiş, bu sayede biraz önce ifade ettiğim gibi dış finansman ihtiyacımız önemli ölçüde azalmıştır" dedi.

'YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYINI YUKARIYA ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ'

104,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye tarihinin en yüksek 7 aylık ihracatını gerçekleştirdiklerini söyleyen Ruhsar Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 yılının temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk iki ülke sırasıyla Almanya ve İngiltere olurken, Almanya'ya ihracatımız yüzde 6,54 artışla 1 milyar 475 milyon dolar, İngiltere'ye ihracatımız yüzde 8,91 artışla 1 milyar 125 milyon dolar. En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği'ne ihracatımız ise temmuz ayında yüzde 8,59 artışla 7 milyar 826 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve toplam ihracatımız içerisinde yüzde 49 pay almıştır. Bu şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Senenin başında 2019 yılı stratejilerimizi birer birer uygulamaya başladığımız bir yıl olacaktır demiştik. Sözümüzü tutarak hızla uygulamaya başladık. İhracatla ülkemize refah sunmak için Türkiye'nin sanayi ihracatındaki yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 3-4 bandından yukarıya çıkarmak zorundayız. Bu hedefe yönelik kararlılıkla politikalarımızı dizayn edeceğiz ve uygulayacağız."

'NİCE REKORLARI HEP BİRLİKTE AÇIKLAYACAĞIZ'

TİM Başkanı İsmail Gülle ise geçen yıl temmuz döneminde kırılan ihracat rekorunu bu yıl bir üst noktaya taşımayı başardıklarını söyleyerek, "83 bini aşkın ihracatçımızla, ülkemizin bayrağını tüm dünyada dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bu başarılarından dolayı tüm ihracatçı firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki aylarda da nice rekorları hep birlikte açıklayacağız. Bunun göstergelerinden birisi, Merkez Bankası'nın gelecek 3 aylık ihracat sipariş beklentisi endeksi. Endeksin olumlu seyri, önümüzdeki aylarda da ihracatımızın önemli sıçramalara, rekorlara imza atacağının en önemli göstergesi. Gerek Ticaret Bakanlığı'nın üstlenmiş olduğu ve önümüzdeki günlerde açıklanacak olan İhracat Ana Planı, gerekse Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan 11'inci Kalkınma Planı çerçevesinde, ihracatçılar ailesi adına Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak yeni stratejiler ve yol haritaları üzerinde çalışmalarımızı yoğun bir tempo ile sürdürüyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NİN ETKİSİ

Bu yıl hedefin 182 milyar dolar olduğunu da vurgulayan İsmail Gülle, şöyle dedi:

"İhracatımızı Kalkınma Planı 2023 hedefi olan 226,6 milyar dolara taşımak ve geçmek, en kritik önceliğimiz. Hiç şüphesiz, 2023 yılı ihracat hedefimiz, 223 ülkede ortaya koyduğumuz performansın, doğal seyri ile ulaşabileceği bir hedeftir. Yürüteceğimiz stratejiler ve sektörel yol haritaları ile bu rakamı daha da ileriye taşıyacağımıza inancımız tam. Hedeflere ulaşmak ve hatta aşmak için, 1 yıl önce hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğuna inanıyoruz. Sadece son dönemde döviz işlemlerinden alınan kambiyo vergisi ile kargo yoluyla numune ithalatında sınırlamanın kaldırılması, bunun en önemli örnekleri. İhracatçılarımızın, ihracatçı birliklerimizin bu yönde bizlere ilettikleri sorunları Ticaret Bakanlığımıza iletmemizin ardından bu sorunlar çok kısa zamanda karşılık buldu."

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Temmuz ayı ihracatına ilişkin detayları açıklayan TİM Başkanı İsmail Gülle, şu bilgileri verdi:

"Temmuz ayında ihracatçılarımız ülkemizin bayrağını 223 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 135'ine ihracatımız artarken 108 ülkede ise artış yüzde 10'un, tam 54 ülkede ise yüzde 50'nin üzerinde. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile İngiltere ve 767 milyon dolar ile Irak oldu. 9 ülkeye ihracatımız temmuz ayında en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Bu ülkeler arasında Fransa ve Hollanda gibi AB ülkeleri de yer alıyor. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı, temmuzda yüzde 48,8 oldu. İhracatta lider sektör, ihracatını yüzde 5 artırarak 2,9 milyar dolara ulaştıran otomotiv oldu. Yüzde 17,7 artışla 1 milyar 734 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, yüzde 6,2 artışla 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 96,2 artışla mücevher, yüzde 26,5 artışla yaş meyve-sebze ve yüzde 23,5 artışla çimento cam seramik toprak ürünleri oldu."

EN ÇOK ARTIŞ KİLİS, OSMANİYE, MALATYA'DA

Temmuz ayında 55 kentin ihracatını artırdığı da açıklayan Gülle, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin sırayla 6,4 milyar dolarla İstanbul, 1 milyar 316 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 310 milyon dolarla Kocaeli olduğunu söyledi. Gülle, en dikkat çekici artışları şöyle anlattı:

"Yüzde 128 artışla 10 milyon dolar ihracata ulaşan Kilis, yüzde 66 artışla 27 milyon dolar ihracata ulaşan Osmaniye ve yüzde 42 artışla 34 milyon dolar ihracata ulaşan Malatya'da yaşandı. Kilis ve Malatya illerimizin ihracat artışında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü etkili olurken, Osmaniye'de çelik sektöründeki artış başarıyı getirdi. Diğer taraftan, temmuz ayında Isparta ilimiz 35 milyon dolar, Tekirdağ ilimiz ise 97 milyon dolar ile tarihlerindeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Miktar bazında ihracat temmuzda yüzde15,1 artışla 12,3 milyon tona, yılın ilk 7 ayında ise 83,9 milyon tona ulaştı. Parite etkisi ise temmuz ayında negatif yönlü 302 milyon dolar olurken, yılın ilk 7 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,2 milyar dolar oldu.

'44 ÜLKEYE EN ÇOK İHRACAT YAPAN SEKTÖR ÇELİK OLDU'

1460 firmanın ihracata başladığını anlatan İsmail Gülle, şunları söyledi:

"Temmuz ayı içerisinde 39 bin 43 firmamız ihracat gerçekleştirirken, bunların 1460'ı ihracat ailesine yeni katıldı. İhracata yeni başlayan firmaların önemli bir kısmının ilk sevkiyatlarını Irak, Almanya, İran ve Gürcistan'a gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Temmuz ayı genelinde, ihracatçı firmalarımız ortalama 3 farklı ülkeye ihracat yaptı. Bu rakamı çok daha yukarı taşımak, her firmamızın aynı bölgeden de ziyade farklı coğrafyalara, farklı kıtalara ihracat yapmasını sağlamak, en önemli hedeflerimiz arasında. İllerin hangi sektörlerde hangi ülkelere ihracat yaptığına bakacak olursak; 44 ülkeye en çok ihracat yapan sektör çelik oldu. 41 ülke ile kimyevi maddeler ikinci olurken, onu 34 ülke ile otomotiv izledi. İllere baktığımızda 9 ilimizin en çok ihracatı madencilik sektöründe gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bunu 8 ille hazır giyim, 7'şer ille kimyevi maddeler ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörleri takip ediyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Katılanlardan görüntü.

Konuşmalardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR

=======================================

Konya'da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 6 yaralı



Konya'da tur otobüsü, minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Konya- Ankara karayolu Galericiler alt geçidinde meydana geldi. Suriye uyruklu Yasir Ahmet yönetimindeki 33 AZC 29 plakalı minibüs, önündeki Ömer Faruk Dağlı yönetimindeki 42 ANC 59 plakalı otomobile çarptı. Osman Keleş yönetimindeki 34 HH 1451 plakalı tur otobüsü de minibüse çarparak durabildi. Tacir Akyokuş yönetimindeki 42 AKT 42 plakalı otomobil de tur otobüsüne çarptı. Zincirleme kazada, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan alt geçit, araçların kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

---------

Kaza yerinden detay

Araçlardan detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

=======================================

Tekirdağ jandarmasından drone ile kaçak mülteci operasyonu

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, düzensiz göç hareketleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında havadan drone ve karadan sivil ekiplerle yaptığı denetimlerde 141 kaçak göçmen yakalandı, 9 organizatör gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göç hareketleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında otoyollarda denetimler gerçekleştirdi. Dronelerle havadan, sivil ve resmi ekiplerle yapılan çalışmalarda, camları karartılmış hafif bir ticari aracı takibe alan ekipler,araçta yaptıkları aramalarda içerisinde çocuk, kadın ve yetişkinlerin bulunduğunu tespit ettiler. Diğer noktalarda da yapılan denetimlerde, 51 Pakistan, 32 Afganistan, 19 Bangladeş, 11 Cezayir, 6 Mısır, 5 Fas, 6 Eritre, 4 Sirilanka, 3 Irak ve 4 Somali uyruklu olmak üzere toplam 141 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçaklara aracılık ve organizatörlük yapan 9 şüpheli gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Düzensiz göçmenleri kovalayan jandarma ekipleri

-Durdurulan şüpheli minibüs

-Minibüsten indirilen düzensiz göçmenler

-Drone ile havadan yapılan denetimler

-Detay görüntüler

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

=======================================

Kuran kursunda mahsur kalan 20 öğrenciyi itfaiye kurtardı



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, gittikleri camideki Kuran kursunda, kapı kilidinin arızalanması sonucu içeride mahsur kalan yaşları 8 ile 12 arasında değişen 20 öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 10.00 sıralarında, Bozkurt Mahallesi'ndeki Limoncu Camisi'nin Kuran kursuna giden aralarında kızların da bulunduğu 8 ile 12 yaş aralığındaki 20 öğrenci, kapı kilidinin bozulması nedeniyle içeride mahsur kaldı. Öğrenciler, telaşla cep telefonlarından ailelerini arayıp durumu bildirdi. Camiye gelen aileler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, ikinci kattaki Kuran kursunun kapı kilidini kırıp, yarım saat boyunca içerde mahsur kalan öğrencileri kurtardı. Korktukları gözlenen öğrencilerden bazıları kendilerini almaya gelen yakınları tarafından sakinleştirildi.

Bozkurt Mahalle Muhtarı Hüsnü Nişli, "Endişe edilecek bir durum yok. Kapı kilidi arızalanmış. Doğal olarak öğrenciler biraz korkmuş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İtfaiye erlerinden görüntü

-Kurtarılan öğrencilerden görüntü

-Kuran kursundan görüntü

-Bozkurt Mahallesi Muhtarı Hüsnü Nişli'nin olay yerine gelmesi

-Genel ve detay görüntüler

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), -

=======================================

40 saniyede 80 bin TL'lik telefon çaldılar, İstanbul'da yakalandılar

İzmit'te telefon bayisinden 40 saniye içerisinde yaklaşık 80 bin TL değerinde cep telefonu, saat ve tablet çalan 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı. Polis, hırsızları yakalamak için yüzlerce güvenlik kamerası kaydı izleyerek aracın yerini tespit etti.

Olay, 27 Haziran günü İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerindeki cep telefonu bayisinde meydana geldi. İstanbul'da aracın plakasını çalarak kendi kullandıkları otomobile takan hırsızlar, İzmit'e geldi. Saat 04.00 sıralarında dükkanın camını taşla kırarak içeri giren 4 kişi, 40 saniye içerisinde yaklaşık 80 bin TL değerindeki 20 cep telefonu, 1 akıllı saat ve 1 tablet çaldı.

YÜZLERCE GÜVENLİK KAMERASI KAYDI İZLENEREK ARAÇ TAKİP EDİLDİ

Sabah işe gelen çalışanların hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis işyerinde incelemede bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası kaydını izleyerek hırsızların kullandığı aracı takip etti. Araç sahibinin Ş.G. (32) olduğunu belirleyen polis, Ş.G.'yi takibe alarak çetenin diğer üyeleri olan hırsızlık suçundan 3 adet sabıka kaydı olan M.B.K. (20), hırsızlık suçundan 5 adet sabıka kaydı olan A.G. (19), İ.Y. (19) ve hırsızlık suçundan 9 adet sabıka kaydı olan Ş.Ş.'nin (24) kimliklerini tespit etti.

Polis, dün sabah İstanbul Küçükçekmece'deki 5 farklı yerde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ş.G., A.G., M.B.K ve İ.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, Ş.Ş. ise firar etti. 4 kişi emniyetteki ifadelerinde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da çok sayıda hırsızlık gerçekleştirdiklerini ve çeteyi 'Dayı' lakaplı Ş.Ş.'nin yönettiğini söyledikleri öğrenildi.

Çaldıkları cep telefonları, akıllı saat ve tableti sattıkları öğrenilen 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.B.K. adliyeye sevk edilirken, "Çekmeyin" diye bağırarak gazetecilere saldırmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hırsızlık anı(güvenlik kamerası)

Zanlıların asayişten çıkışı

M.B.K.'nın bağırarak polislerin elinden kurtulmaya çalışması

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

=======================================

Kasap adaylarına uygulamalı kurs



Mersin'in Tarsus ilçesindeki kasap adaylarına, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uygulamalı kesim kursu verildi. Kurs ile acemi kasap yaralanmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğine düzenlenen kursa 18 kasap adayı katıldı. Aralarında üniversite adaylarının da bulunduğu adaylara hayvanın kesim pozisyonuna getirilmesi, bıçağın hangi açı ile kullanılması gerektiği, deri yüzme ve parçalama gibi işlemler en ince ayrıntısına kadar anlatıldı. Usta öğreticiler, kasapların kesim esnasında kendilerini yaralamamaları için de önemli püf noktalarına değindi.

Kursa ilişkin açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, "Tarsus'ta ihtiyaç olan kurban kesim kursu için 18 kursiyerimizi buraya getirdik. İş güvenliği ve din konusundaki eğitimlerden sonra kurban kesimi ve deri yüzümü çalışmasını bire bir yaptırdık" dedi.

Kurs ile her Kurban Bayramı'nda yaşanan acemi kasap vakalarının önüne geçilmek isteniyor.



Görüntü Dökümü

---------------------------

Kursiyerlerin görüntüleri

Kesimhaneden görüntüler

Deri yüzme işleminin anlatılıp uygulanması

Hayvanın kesim konumuna getirilmesi

Kursiyerler ile röportajlar

Yetkililerin açıklamaları

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

=======================================

Sinop'un yeni tabiat parkı 'Akgöl' hayran bırakıyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken ve geçen yıl tabiat parkı ilan edilen Akgöl, doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor. Çevresindeki peyzaj çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak göl, ziyaretçilerini ağırlayacak.

'TÜRKİYE'NİN 236'INCI TABİAT PARKI'

Ayancık ilçesinde geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye'nin 236'ıncı tabiat parkı olarak ilan edilen Akgöl'de çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Piknik, yürüyüş yolları ve kamp alanları oluşturulan göl çevresinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince geliştirilen proje ile gölün ekosistemi canlandırılıyor. Bitki örtüsü ve coğrafi yapısıyla doğaseverlerin ilgisini çeken göl, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. 400 dekar alana sahip göl, foto safari tutkunlarının da ilgi odağı oluyor.

'TESİSLERİN YAPIMINA BAŞLAYACAĞIZ'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, tabiat parkı ilan edilen gölün ekosistemini canlandırmak için hızla çalışmalara başladıklarını belirterek, "Gölün gelişim planını yapmaya başladık ve bu çalışmaları bitirdik. Koruma kullanma dengesini gözeterek, yine peyzaj uygulama planı yaparak burada ihtiyaç duyulan tesislerin yapımına başlayacağız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Akgöl Tabiat Parkı Drone Görüntüleri

-Akgöl Tabiat Parkı yerden görüntüleri

-Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit açıklamaları

Haber-Kamera: Esra AKSU SİNOP DHA

