DHA YURT BÜLTENİ-8

1)GENÇ KIZI YUMRUKLAYIP, TEKMELEYEN SALDIRGAN YENİDEN GÖZALTINDA

RİZE'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kıza saldırarak tekmeleyip yumruklayan, gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılan B.G., savcının talimatıyla bu sabah yeniden gözaltına alındı.

Olay, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. R.T. yaya olarak evine giderken, kendisine yaklaşan B.G.'nin saldırısına uğradı. B.G., genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Yaşadığı şok nedeniyle tepki veremeyen R.T., aldığı darbeler nedeniyle fenalaştı. R.T., caddedeki iş yerinin önünde olan tabureye oturmaya çalışırken, B.G., darbetmeyi sürdürdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle R.T., saldırgandan kurtulabildi. Saldırı anı ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan B.G., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

B.G. savcının talimatı üzerine bu sabah polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Sorgusu için emniyete götürülen saldırganın, yeniden adliyeye sevk edileceği belirtildi.

2)BURSA'DA MOTOSİKLET TUTKUNLARINI BULUŞTURAN FESTİVAL

Bursa'nın Keles ilçesinde, 3 gün süren ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Bursa Enduro Motosiklet Festivali'ne farklı ülke ve şehirlerden binlerce motosiklet tutkunu katıldı. Çeşitli gösterilerin ve yarışların yapıldığı festival bugün sona erecek.

'Bursa Enduro Motosiklet Fan Club' üyeleri tarafından Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'da 3 gün süren 14'üncüsü düzenlenen Bursa Enduro Motosiklet Festivali'ne binlerce kişi katıldı. Festival alanında bir araya gelen motosiklet tutkunları, çeşitli gösteriler yapıp özel olarak hazırlanan parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Yoğun ilgi gösterilen yarışlarda, motosiklet sürücüleri zaman zaman çamura saplanınca zor anlar yaşadı. 8 farklı müzik grubunun konser verildiği ve kamp çadırlarının kurulduğu festival bugün sona eriyor.

Organizasyon sorumlusu ve Bursa Enduro Motosiklet grubunun yönteicisi olan Nazmi Türksever, "Sponsor destekleriyle bu etkinlikleri düzenleyebiliyoruz. İlginin her geçen yıl daha fazla artıyor. Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından motosikletleriyle gelenler var. Diyarbakır'dan gelen de İzmir'den gelen var. Binlerce kişi burada doğayla iç içe bu festivale katılıyor. Enduro parkurlarımız var orada yarışmalar düzenleniyor. Festival alanında bir çok yarışma düzenleniyor. Akşamları konserlerimiz oluyor. Buraya motosikleti, doğayı, eğlenmeyi seven arkadaşlarımız geliyor ve hep birlikte keyifli anlar geçiriyoruz" dedi.

3)NİKAHI DÜŞEN 13 ÇOCUKLU ÇİFT, YARDIM BEKLİYOR

ADANA'da nüfus kayıtlarına göre ablasının kızıyla evli göründüğü için 13 çocuğunun annesi Rime (45) ile resmi nikahı düşen Hüseyin Kuşçu (49), nüfus kayıtlarındaki karışıklığın giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğan Hüseyin Kuşçu, o dönem babası Sinan Kuşçu'nun nüfus kaydı olmadığı için babasının amcasının oğlu Ahmet Kuşçu'nun nüfusuna kaydettirildi. Hüseyin Kuşçu, 30 yıl önce nüfusuna kaydolduğu Ahmet Kuşçu'nun torunu Rime Kuşçu ile imam nikahıyla evlendi. 7 yıl sonra resmi nikah kıyan çiftin 13 çocuğu oldu. 6 yıl önce Adana'ya taşınan çift, bir hastahanede yaptıkları resmi işlem sırasında evliliklerinin düştüğünü öğrendi.

KAYINVALİDEM ABLAM GÖRÜNÜYOR

Resmi olarak yeğeniyle nikahlı gözüktüğü için evliliğin düştüğünün bildirildiğini anlatan işçi Hüseyin Kuşçu, şunları söyledi:

"Çocuklarımın başına bir şey geldiğinde hastaneye eşim götürüyor, 'çocuk senin değil babası' gelsin diyorlar. Bazı çocukların velayeti de annesinin üzerinde görünüyor. Benim kulağım sağır, ayağım sakat. Çocuklarımın her işiyle ben ilgilenemiyorum. Okulla ilgili sorunlar da aynı şekilde. 5 kere dava açtım ama hiçbir sonuç alamadım. Kayınvalidem resmi olarak ablam görünüyor. Ben de ablamın kızıyla evli görünüyorum. Bu karışıklığın giderilmesini istiyorum. Öz anne ve babamın üzerine kayıt olmak sonra da eşimle resmi nikah yapmak istiyorum."

4)CİZRE'DE MENFEZDE 3 KİLO 702 GRAM ESRAR ELE GEÇTİ

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde menfezin altında üzeri kuru otlarla kapatılmış poşetlerde 3 kilo 702 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oçtepe köyünün Şabani mezrasında menfezde uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, mezrada bulunan menfezlerde arama yaptı. Yapılan aramada menfezlerden birinin altında üzeri kuru otlarla kapatılan poşetlerde 3 kilo 702 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

5)VAN GÖLÜ SAHİLİNDE TİLKİ GÖRÜNTÜLEDİLER

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilinde görülen tilki, ilgi odağı oldu. Çevredekiler tarafından görüntülenen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Bitlis'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı envanter belirleme çalışmalarını sürdürürken, Tatvan ilçesindeki Van Gölü sahiline gelen tilki, çevredekilerden ilgi gördü. Bir süre sahildeki çöplükte dolanan tilki, görüntülendiğini fark edince gözden kayboldu.Tilkiyi görüntüleyen Engin Elibol, Van Gölü sahiline yüzmeye giderken bir tilki ile karşılaşdıklarını, uzun süre sahilde dolaşan tilkinin daha sonra ortadan kaybolduğunu söyledi.

