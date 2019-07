DHA YURT BÜLTENİ -8

1)PENÇE HAREKATI BÖLGESİNDE TERÖR HEDEFLERİ BİR BİR İMHA EDİLİYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe-2 harekatı sürüyor. PKK'lılar tek tek etkisiz hale getirilirken, sığınak ve barınakları da imha ediliyor. PKK hedefleri, savaş uçaklarının yanı sıra Derecik ilçesinde konuşlu bulunan Fırtına obüsleri ve Bora füzeleriyle vuruluyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine Pençe-1, 12 Temmuz'da da Pençe-2 harekatı başlatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 komando tugayının katıldığı harekat kapsamında teröristler hedefleri fırtına obüsleriyle karadan, Malatya ve Diyarbakır'daki ana jet üslerinden havalanan savaş uçakları ve Atak helikopterleri ile de havadan vurularak imha ediliyor.

AVAŞİN VE BASYAN'A DA OPERASYONLAR DÜZENLENİYOR

Harekatın en önemli noktalarından birisi, Hakkari kent merkezine 200 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik ilçesinde konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı oluşturuyor. Pençe harekatlarının yürütüldüğü Hakurk bölgesinin yanı sıra ilçenin batı ve kuzeyine doğru uzanan Balkaya dağlarının arka tarafında bulunan, terör örgütü PKK'nın önemli kamplarının yer aldığı Avaşin ve Basyan ile Serabotin bölgelerine de buradan sık sık operasyon düzenleniyor. Operasyonlarla teröristlerden temizlenen bölgedeki sığınak, barınak ve mağaralar tek tek tespit ediliyor. Buralarda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile barınaklar tek tek tespit edilerek imha ediliyor.

BORA FÜZELERİYLE PKK HEDEFLERİ VURULUYOR

Bölgeyi kontrolü altına alan güvenlik güçlerine, ilçeye hakim tepeye kurulu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bu yıl konuşlandırılan 280 kilometre menzilli Bora füzeleriyle de destek sağlanıyor. Tespit edilen ve koordinatları belirlenen PKK hedefleri, Derecik'ten ateşlenen bu füzelerle vuruluyor. Füzelerin ateşlenişi ilçe merkezinde gözlemleniyor.

DERECİK'TE YOĞUN ASKERİ HAREKETLİLİK

Derecik'te yoğun bir askeri hareketlilik yaşanıyor. Yüksekova ve Şemdinli yönünden gelen askeri zıhlı konvoylar Derecik merkeze, buradan da hemen hemen tüm hakim noktalara kurulu olan üs bölgelere yönlendiriliyor. Asker, silah ve mühimmatlarla malzemeler karayolunun yanı sıra Sikorsky helikopterlerle de taşınıyor. Sevk sırasında bu helikopterlere taarruz helikopteri Atak'lar eşlik ediyor.

Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN- Yaşar KAPLAN-Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), -

=========================================================

2)FORKLİFT ÇATALINA TAKILIP DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, park halindeki bir forkliftin taşıma çatalına takılıp devrilen motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Metehan Palaska yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bugün saat 10.00 sıralarında, Kula Küçük Sanayi Sitesi E Blok'taki bir mobilya imalathanesinin önünde bir TIR'a malzeme yükleyen Bilal Develi, kullandığı forklifti bir ara taşıma çatalı yola dönük bir şekilde park etti. Bu sırada Sanayi Sitesi'nden çıkış kapısı yönüne doğru giden Metehan Palaska'nın kullandığı 45 K 9236 plakalı motosiklet, park halindeki forkliftin çatalına takıldı. Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet devrildi. Kasksız motosiklet sürücüsü yola fırlayarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Palaska, tedaviye alındı. Palaska'nın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza yapan motosikletin çkiciye yüklenerek götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

===================================================

3)ÇORLU'DA 618 KİŞİ TOKİ'DEN EV SAHİBİ OLDU

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılacak olan konutların kura çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurada ev sahibi olma hakkı kazanan 618 kişi arasında bulunan bazı aileler, duygulu anlar yaşadı. TOKİ'nin Çorlu'nun Muhittin Mahallesi'nde yaptıracağı 618 konutun kura çekimleri Çorlu Kapalıspor Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekilişi için vatandaşlar sabah erken saatlerde salona akın etti. Salon içindeki yerlerini alan vatandaşlar, kuraları sabırsızlıkla beklemeye başladı. 3 bin 923 kişinin müracaat ettiği başvuruda 618 kişi yapılan kura çekimi sonrasında ev sahibi oldu. 8 şehit ailesinin direkt ev alma hakkı olurken 137 engelli vatandaşın da müracaat ettiği belirtildi.

Kura çekimi ile ev sahibi olan Elmas Çakmak, oğlunun şansıyla kura çekime geldiğini ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Çakmak, "Çok şükür Allah'ıma çocuklarımın şansına katılmıştım, çıktı .Allah herkese nasip etsin" dedi. İstanbul'dan 1 yıl önce Çorlu'ya gelen fabrika işçisi Oguz Akar, da ev sahibi oldu. Bu kadar yoğun bir katılım arasında kendisine ev çıkacağını hiç beklemğdiğini söyleyen Akar,

"Çok heyecanlıyım, hiç beklemiyordum. İstanbul'dan bir yıl önce Çorlu'ya taşındım, inanın çok mutluyum. Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Salon önünde bekleyenler

-Salon içinden görüntü

-Kura çekimi

-Elmas Çakmak ile röp.

-Oğuz Akar ile röp.

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

=====================================

4)BURDUR 1.5 MİLYON TURİST HEDEFLİYOR

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur'un bu yıl turizm pastasından çok daha büyük pay aldığını, yıl sonu hedefinin 1.5 milyon turist olduğunu söyledi.

Vali Hasan Şıldak, beraberinde Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe ile Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret etti. Vali Şıldak ve beraberindekilere Sagalassos Kazı Başkanı Belçika Leuven Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome tarafından bilgi verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, bu yıl hedefledikleri Burdur'a 1.5 milyon yerli ve yabancı turist sayısına ulaşacaklarını kaydetti. Hasan Şıldak, "Ülkemizin belki de en iyi korunmuş alanlarından birisi olan ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, sahip olduğumuz en önemli kültürel miraslardan birisi Sagalassos. Kazı çalışmaları her geçen yıl çok daha iyi bir seviyeye geliyor ve gün yüzüne çıkan yeni eserler, antik şehrin yeni bölümleri bizleri daha da heyecanlandırıyor. Ziyaretçi sayılarımız umut verici. Buranın tanıtımı çok iyi yapılmakta ve yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi artmakta. 2500'ü yabancı olmak üzere 45 bin 600 kişi Sagalassos'u ziyaret etti. Burası her geçen gün artan zenginliği ve gün yüzüne çıkan eserleriyle çok daha fazla ziyaretçi ağırlama kapasitesine sahip. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın son derece önem verdiği buradaki kazı çalışmaları buranın zenginliğini gün geçtikçe artırmakta" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle antik kentte Ağlasun Kaymakamlığı tarafından kafeterya hizmeti verilmeye başlandığını aktaran Vali Hasan Şıldak, "İlimizin bütün turizm noktalarında gerek doğal, gerek kültürel miras olarak sahip olduğumuz bütün değerleri koruyarak gelecek nesillere sunmanın gayreti içerisindeyiz. İlimiz turizm pastasından her geçen gün çok daha büyük paylar almaya adaydır. Biz bu yıl 1.5 milyonu hedefleyen ziyaretçi sayısı ile bunun ispatlanacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllar bu sayı daha da artacaktır" diye konuştu.

Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, şöyle dedi:

"Anadolu'muzun böylesine güzel bir şehrinin her geçen gün yeryüzüne çıkartılması ve dünyaya tanıtılması gerçekten çok mutluluk verici. Şu ana kadar ancak yüzde 5'lik bölümü kazıldı. Önümüzdeki yıllarda yapılacak kazılarla hem Burdur'umuzu hem Sagalassos'u arkeoloji dünyasında hak ettiği yere ulaştıracağız."

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe de "Bir Belçika Büyükelçisi için burada olmak bir rüyadır" dedi.

Daha sonra Ağlasun'daki bir otelde Sagalassos Antik Kenti kazılarında 20 yıl ve daha uzun süre çalışan 25 işçiye Anastylosis ve Yapı Koruma Ustalığı alanında, Yapı Koruma Ustalığı ve Arkeolojik Kazı Formenliği sertifikaları verildi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Jeroen Poblome, bu yıl 50 işçi, 60 akademik personel ile kazıların devam ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Sagalassos detay (drone görüntüsü)

Röportajlar

Geziden detay

Sagalassos'tan detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

=====================================

5)BARAJ KIYISINDAN 280 FOSİL ÇIKTI

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında 10 ay önce başlatılan kazı çalışmalarında, fil, zürafa, at ve gergedanlara ait 280 fosil bulundu.

Geçen yıl Eylül ayında, Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatan çoban, dev fosil parçası buldu. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgede kazı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yapılan kazılarda, zürafa, at ve gergedanlara ait fosiller bulundu. 7,5 milyon yıllık olduğu belirlenen fosiller, uzmanlar tarafından toprak altından çıkarıldı. Bölgede kazı çalışmaları, 8 kişilik ekip sürdürüyor.

'7,5 MİLYON YILLIK FOSİLLER GENELLİKLE FİLLERE AİT'

Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Antropolog Özge Kahya, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteği ile başlattıkları kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Yaklaşık 7,5 milyon yıllık bu fosiller, genellikle fillere ait. 'Bovit' denilen boş boynuzlulara, gergedan ve zürafalara ait örnekler de var. Yaklaşık 111 kilometrelik bir alanda çalışma yapıyoruz. Yamula Barajı çevresi bizim konumumuz olmaktadır. Çevril, Taşhan ve Hırka Mahallerinin baraj kıyılarında çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'KAZILARIMIZ, EKİM AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK'

Bu yıl ki kazı çalışmalarına Haziran ayında başladıklarını belirten Kahya, "Bu kazı çalışmalarımız ekim sonuna kadar devam edecek. Yaklaşık 8 kişilik bir ekibimiz var. Aynı zamanda bilimsel danışmanlığımızı yapmakta olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji bölümünden Prof. Dr. Okşan Başoğul ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Cesur Pehlivan bizim bilimsel danışmanlığımızı yapmaktadır. Bugün bir file ait leğen kemiğinin çok iyi korunma durumu olmadığı için alçı çekme uygulamasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

'30 YIL ÇALIŞMA YAPILMASI MUHTEMEL'

Kazı çalışmalarına başladıkları günden bu yana çok sayıda fosil bulduklarını kaydeden Kahya, "Bundan sonra 'Karnivor' dediğimiz etçillere ait premolar ve kanin dişleri bulduk. Karnivorlar çok fazla bulunan bir hayvan değildir. Çok sürü halinde yaşamazlar ve zeki hayvanlardır. Fosilleşme durumları daha azdır. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Geçen seneden bu yana 280 tane fosil çıkardık. Bu rakamlar ilk kurtarma kazısı için ciddi bir rakam. Çoğu da file ait kafatası ve çene parçaları. Kazımızın uzun yıllar devam etmesi bekleniyor. Yaklaşık 30 sene daha çalışma yapılması muhtemel" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Fosil çalışmalarından görüntü

-Özge Kahya ile röportaj

-Kazıekibinin çalışma yapmasından görüntü

-Genel detay

Süre: 687 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA

=================================================

6)POLİSE ATEŞ AÇTI, YAKALANINCA 'ALKOLLÜYDÜM' DEDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan Hasan Y. yaşanan kovalamaca sırasında otomobilinden inip, av tüfeği ile polislere ateş açtı. Ekip otosunun zarar gördüğü olayın ardından yakalanan Hasan Y., "Alkollüydüm normalde olsa yapmazdım. Pişmanım" dedi. Polis ekipleri dün gece şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında, Hasan Y. olduğu ortaya çıkan sürücü otomobilden inip, av tüfeği ile polislere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, polis otosuna isabet etti. Hasan Y. ise yaya olarak kaçmaya devam etti. Ancak kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

'PİŞMANIM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yörük Selim Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hasan Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Olay anında alkollüydüm, pişmanım. Normalde olsa yapmazdım" dedi. Hasan Y. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Yörük Selim Devlet Hastanesi

Şüphelinin getirilmesi

Şüphelinin çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

===================================================

7)ÜNİVERSİTE SINAVINDA YÜKSEK PUAN ALDI ANCAK YAŞATILAMADI

GAZİANTEP'te başka bir motosikletle çarpışan, motosiklet sürücüsü Abdurrahman Burak Baydar (20) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, geçen Cumartesi gece saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman Burak Baydar'ın kullandığı motosiklet, kavşağa giren plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen başka bir motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Baydar'ı ambulansla Dr. Ersin Aslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Baydar bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hem semt pazarlarında çalışıp hem okuduğu öğrenilen Baydar'ın üniversite sınavından yüksek bir puan aldığı ve maliye bölümünü tercih etmek için ailesi ile konuştuğu öğrenildi. Gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Abdurrahman Burak Baydar'ın Fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 103 MB

Kaynak: DHA