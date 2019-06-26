DHA YURT BÜLTENİ-8

1)SURİYE'DE TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT

SURİYE'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Mikail Candan şehit oldu. Suriye'nin Halep kentine bağlı, Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Uzman Onbaşı Mikail Candan, ağır yaralandı. Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın cenazesinin, memleketi Aksaray'a gönderileceği bildirildi.

Halil İbrahim KARAÇAY - Hüseyin BOZOK-HATAY,

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2)AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'de, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın (23) acı haberi, memleketi Aksaray merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki ailesine verildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında şehit olan 8 aylık Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın acı haberi, merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde oturan ailesine ulaştı. Çiftçi Raşit Candan ile Ümüş Candan'a oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililer verdi. Sinir krizi geçiren Raşit Candan'a hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Haberi alan belde sakinleri ve yakınları, taziye için Türk bayrağı asılan eve gelmeye başladı.

Baba Raşit Candan'ın, bekar olan oğluyla en son dün telefonla görüştükleri belirtildi. Görüşmede, Mikail Candan'ın, iyi olduğunu söylediği bildirildi.

Şehit Mikail Candan'ın beldede toprağa verileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Şehit'in evinin dışından detay

Ailesi ve yakınları

Şehidin fotoğrafları

(Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

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3)EMEKLİ ALBAY 50 YAŞINDA DOKTOR OLDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) 27 yıl subay olarak görev yaptıktan sonra 2013 yılında kıdemli albay rütbesiyle emekli olan Caner Horzum (50), aynı yıl başladığı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Bölümü'nden bu yıl mezun oldu. Mezun olmanın gururunu yaşayan Horzum, "Bundan sonra insanlık için hizmet edeceğim" dedi.

Isparta'da oturan evli ve 2 çocuk babası Caner Horzum, 1986 yılında girdiği Harp Okulu sınavını kazanarak, TSK'da subay olarak göreve başladı. 27 yıl sonra 2013 yılında kıdemli albay rütbesiyle emekli olan Caner Horzum, aynı yıl girdiği üniversite sınavını kazanarak SDÜ Tıp Fakültesi'ne yerleşti. 6 yıllık tıp eğitiminin ardından Caner Horzum, bu yıl mezun oldu.

Üniversitenin 21'inci dönem mezunları arasında yer alan Horzum gibi 205 meslektaşı için SDÜ 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, öğretim üyeleriyle öğrencilerin aileleri katıldı. Genç meslektaşlarıyla cübbe ve kep giyen Caner Horzum, belgesini aldıktan sonra havaya kep atarak mezuniyetini kutladı.

'GURURLUYUM'

Törende Demirören Haber Ajansı'na konuşan Caner Horzum, "27 yıl kahraman ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını giydim. 2013 yılında emekli oldum. Yine aynı yıl tıp fakültesinde okumaya karar verdim. Sınava girerek SDÜ Tıp Fakültesi'ni kazandım. Bu yıl da mezunum. Gururluyum. Bundan sonra da yine insanlık için hizmet edeceğim. Mutluyum" dedi.

GENÇLERE TAVSİYELER VERDİ

Başarılı olmak için çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Horzum, "Disiplinli çalışırlarsa üstesinden gelmeyecekleri hiçbir şey yok. Zamanı iyi kullanarak çalışmanın başarıyı her zaman getireceğine inanıyorum. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Daha önce de çeşitli bölümlerde eğitim aldığını kaydeden Horzum, "2006 yılında Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptım. 2007 yılında bitirdim. Aynı zamanda Harp Okulu'nda Makine Bölümü'nü okudum. Bununla ilgili makine mühendisliği denklik diplomam da var. Yine Harp Okulu'nda savunma bilimleri enstitüsünde sistem mühendisliği sertifika programını bitirdim" dedi.

'GENÇLİĞİN İÇİNDE OLMAK BENİ ATEŞLEDİ'

Harp Okulu'nu kazandığı yıl girdiği üniversite sınavını da kazandığını kaydeden Horzum, şöyle dedi: "O yıl tıp fakültesini de okuyabilirdim. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldım. Emekli olduktan sonra tekrar sınava girip, şimdi çok istediğim bölümden mezun oluyorum. Bu geçen 6 yıl çok keyifliydi. Keyif alacağıma inanıyordum. Farklı bir bilim dalıydı. Her gün yeni bir şeyler öğrendim. Bu beni çok motive etti. Pırıl pırıl gençliğin içinde olmak beni ateşledi. Düzenli ve disiplinli çalışmak başarıyı getirdi."

Görüntü Dökümü

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Caner Horzum ile röportaj

Mezuniyet töreninden görüntüler

Caner Horzum'un arkadaşlarıya fotoğraf çekimi

Detaylar

140 MB/// 04.24"

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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4)KARADENİZLİ ERKEKLERİN KABUSU 'MEME BÜYÜMESİ'

8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en uzun burunlu insanının da yaşadığı Karadeniz Bölgesi'nde, erkeklerde burun estetiği ameliyatlarının ardından 2'nci sırayı meme küçültme ameliyatları aldı. Beslenme alışkanlıklarının değişimi, obezite ve hormonal değişikliklerle kadın tipi meme büyüme sorunu yaşayan erkekler, estetik cerrahlarına başvuruyor. Hastaların çoğunluğu meme küçültme ameliyatlarının duyulmasını istemiyor. 8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek'in de yaşadığı Karadeniz'de Bölgesi'nde, erkeklerde burun estetiği ameliyatlarının ardından meme küçültme ameliyatlarına da ilgi arttı. Beslenme alışkanlıklarının değişimi, obezite ve hormonal değişikliklerle kadın tipi meme büyüme sorunu yaşayan erkekler, estetik cerrahlarına başvuruyor. Tıpta 'Jinekomasti' olarak bilinen meme büyüme hastalığı nedeniyle ameliyat olan erkekler, meme küçültüyor. Hastaların çoğunluğu meme küçültme ameliyatlarının duyulmasını istemiyor.

'İKİNCİ EN ÇOK AMELİYAT MEME KÜÇÜLTME'

Erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen 'Jinekomasti' hastalığının Karadeniz Bölgesi'nde en çok yapılan burun estetiği ameliyatından sonra 2'nci sırayı aldığını söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, hastalığın genellikle yapay beslenmeden kaynaklandığını söyledi. Uraloğlu, "Karadeniz Bölgesi'nde en çok yaptığımız estetik ameliyatı burun estetiği. 2'nci sırayı ise Jinekomasti dediğimiz erkeklerde meme büyümesi ameliyatı alıyor. Bu hastalarımızda normal erkek memesi haricinde bir büyümeyi kastediyoruz. Bu hastalığın belli aşamaları var. En son aşamada ise kadın memesi diyebileceğimiz büyümeler oluyor. Yapay beslenmeye bağlı olarak kilo artışı olan insanlar hormonsal değişim yaşıyorlar. Hormonlu şekilde yetiştirilmiş hayvansal gıdalar tüketildiği zaman vücut bunu yağ olarak alıyor. İnsanların dengeli beslenmesi ve ev yemeği yemesi lazımö dedi.

'AMELİYATLAR GİZLİ YAPILIYOR'

Hastaların Jinekomasti ameliyatı yaptırdıklarının bilinmesini istemediklerini söyleyen Uraloğlu, "Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de Jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümlerinin kontrolünü geri kazanmalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak verdi. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte bu ameliyatı sıklıkla yapmaya başladık. Hastalarımız genellikle kışın kalın kıyafetlerle sakladıkları kilolarını, yazın saklayamıyorlar. Tişört giyinmek istiyorlar. Kadın memesine benzeyen hastalarımız var. Onlar arkadaş ortamında dalga konusu haline geldikleri için psikolojik olarak çok rahatsız oluyorlar. Sürekli korse takma ihtiyacı hissedip, dışarı çıkmak istemiyor ve toplumsal hayattan uzaklaşıyorlar. Ameliyatlar gizli yapılıyor zaten. Hastalar kesinlikle jinekomasti operasyonu yaptırdığının bilinmesini istemiyorlarö diye konuştu.

TRABZONLU ERKEKLERDEN MEME KÜÇÜLTME YORUMU

Trabzonlu erkekler jinekomasti hastalığını yorumladı. Çevresinde jinekomasti operasyonu yaptıran kimse olmadığını belirten Ergun Karaveli, "Yediğimiz gıdalar ya göbekten kilo aldırıyor ya da gögüs bölgesinden. Spor yaparak bile bazı kilolardan kurtulamıyoruz. Artık teknoloji oldukça ilerledi. Tıpta herşeyin çaresi var. Ben daha önce meme küçültme ameliyatı yaptırmadım ama bende de meme büyümesi olsa kesinlikle ameliyat yaptırırdım. Çevremde de yaptıran yok, belki yaptırmıştır bizim bilgimiz yoktur orasını bilememö dedi.

'ÖLSEK DE YAPTIRMAYIZ'

Trabzonlu erkeklerin meme küçültme ameliyatı yaptırmayacağını savunan Rasim Sadıklar ise, "Burada estetik söz konusu olunca insan ilk burun estetiğini düşünüyor. Ama meme küçültmesi buralarda zor. Trabzonlu erkekler ölse de yaptırmaz. ya da yaptıran vardır da bizden gizliyordur. Hiç dikkat etmedimö dedi. Nurettin Aksoy da, "Karadeniz Bölgesinde genellikle burun ameliyatı yaptırılır. Jinekomasti ilk defa duydum. Erkeklerin meme küçülttüğünü bilmiyordum. Göğüs kısmından kilolu arkadaşlarımız var. Arada bir takılıyoruz onlara, şaka yapıyoruz. Zor bir durum. Bende olsa kesinlikle ameliyat yaptırırdımö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sokak detayları

-Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu açıklaması

-Sokak röoportajları

-Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN TRABZON-DHA

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5)KURTLAR İÇİN FOTOKAPAN KURULDU

Bartın'a bağlı İmamlar Köyünde, 1 yılda 10 manda telef oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, mandaların neden telef olduğunu tespit etmek için köyün farklı noktlarına fotokapan yerleştirdi. İmamlar Köyü'nde kendi arazisi üzerine 2 yıl önce kurduğu mandıra ile 100 adet mandaya bakan Aslan Bakar (65), önceki sabah mandaları meraya saldıktan sonra gebe bir manda saldırıya uğrayarak telef oldu. 10 gün sonra doğum yapacak gebe mandanın karnından yavruyu alarak telef eden kurtların sesini duyan Bakar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Köye giden ekipler, ormanlık alanda kurtların geçebileceği yol güzergahlarına 3 adet fotokapan kurdu.100 mandasından 10'unun 1 yıl içersinde telef olduğunu söyleyen yetiştirici Aslan Bakar, "Ben devlet destekli bir manda çiftliği kurdum. 100 adet mandam vardı. Köydeki evimin hemen üstündeki tarlaya her gün mandaları otlasın diye gönderiyordum. Önceki gün mandanın bağırması ve kurtların ulumasıyla ormana çıktım. 10 mandam kurtların saldırıyla telef oldu. Ben bu kadar emek harcıyorum, artık devlet buna bir çözüm bulsun. Biz emeğimizin peşindeyiz. Yardım bekliyoruz. Sesimizi duysunlar" dedi.

Ekiplerin fotokapan görüntülerinde ise mandaları kurtların parçaladığı tespit edildi. Görüntülerin incelenmesinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na rapor halinde sunulacağı ve daha sonra yapılacak önlemlerin kararının alınacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tarlada otlayan mandalar

-Ekiplerin fotokapan kurması

-Kurtların telef ettiği anne manda ve yavrusu

-Yetiştirici Aslan Bakar ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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6)DOĞA HARİKASI KARACABEY LONGOZU'NA ZİYARETÇİ AKINI

Türkiye'de sayılı longoz (subasar) ormanlarından biri olan Karacabey Longozu, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kışın su altında kalan, yaz ve bahar aylarında ise doğal güzelliği barındırdığı 300'ün üzerinde kuş türü ve nilüfer çiçekleri ile dikkat çeken longozun ziyaretçi sayısı, burada çekilen Recep İvedik 6 filminin fragmanlarının yayınlanmasıyla birlikte artış gösterdi. Türkiye'nin sayılı subasar ormanından biri olan tabiat harikası Karacabey Longoz Ormanı, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul, İzmir ve Çanakkale yollarının kesişim noktasında bulunan Karacabey'deki longoz ormanı, hem tatilcilerin hem de doğaseverlerin ilgi odağı oldu. 300'ün üzerinde kuş türü ve endemik bitkiyi barındıran longoz ormanı, ziyaretçilerden tam not aldı. Ziyaretçiler ormanda doğa yürüyüşü ve kayık turu yapıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Karacabey Longoz Ormanı'nda çekilen Recep İvedik 6 filminin fragmanlarının yayınlanmasının ardından bölgeye ilgi daha da arttı. Filmin vizyona girmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında patlama yaşanacağı belirtildi.

'EKOLOJİK TURİZME ÖNCELİK VERDİK'

İlçenin turizmi için çok çalıştıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Biz 2014 yılında Karacabey'in hiç gündeminde olmayan turizm konusuna vurgu yaptık. Ekolojik turizme öncelik vererek çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu anlamda 'Güzellikler Şehri' olarak adlandırdığımız Karacabey'imizi önce kendimiz keşfettik. Sonrasında bunu Karacabeylilerimize, Bursalılarımıza ve tüm Türkiye'ye sunmanın gayreti içinde olduk" dedi.

'İNSANLAR LONGOZU DUYDUKÇA BURAYA AKIN EDİYOR'

Longoz hakkında bilgiler veren Başkan Özkan, "Longoz ormanlarımız tatlı suyla tuzlu suyun kesiştiği bir bölgede, Dalyan Gölü'nün kıyısında yer alıyor. Florasıyla, faunasıyla, yaklaşık 300 kuş türüyle, endemik bitkileriyle Amazon ormanlarını, Afrika Savanalarını andıran, gerçekten doğal, ekolojik bir ortam. Belediye olarak biz de bunları tahrip etmeden, doğal yapısını bozmadan gelecek nesillere aktarmanın ve bölgemizdeki insanların bunlardan yararlanmalarını sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Bizim bu çalışmalarımız ortaya çıktıkça, vatandaşlar longozu duydukça bu bölgeye akın etmeye başladı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Longozdan kalabalık görüntüler

-Longozdan DRONE görüntüleri

-Tekne turu detayları

-Fotoğrafçılardan görüntüler

-Kuş, büyükbaş ve çeşitli hayvanlardan detaylar

-Vatandaşlar ile röportaj

-Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile röportaj

Haber: Enver Fatih TIKIR Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Kaynak: DHA