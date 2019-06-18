DHA YURT BÜLTENİ-8

ORDU VE GİRESUN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, DERELER TAŞTI (2)

1)GİRESUN'DA EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Giresun'da bu sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri sel suları altında kalanlar, Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte su tahliyesinde bulunuyor.

Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar meydana gelirken bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı. Teyyaredüzü Mahallesi'nde yaşayan Barış Yılmaz, "Sürekli su baskını oluyor. Karayolları, deniz giderini kapattı. Buradaki insanlar mağdur. Bu sorunun giderilmesi için başvurularımızdan sonuç alamadık. Bu gider, bu menfez açılmadıktan sonra bu sorun çözülmez" dedi.

GİRESUN/DHA

===================================================

2)ORMAN YANGININDA 5,6 MİLYON LİRALIK ZARARIN KARŞILANMASI TALEBİ

Hatay'ın Belen ilçesinde patlayan elektrik trafosu nedeniyle çıkan ve 9 gün süren yangında 134 hektar orman arazisi yandı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, trafonun sahibi olan elektrik şirketi hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunup, yangın nedeniyle oluşan 5,6 milyon lira zararın da tahsil edilmesini istedi.

Belen ilçesinin Soğukoluk Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda 13 Eylül 2018'de patlama meydana geldi. Trafodan çıkan kıvılcımlar ormana sıçrayarak yangına neden oldu. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edilirken, köylüler ve jandarma da söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangını kontrol altına alıp söndürmek için 295'i yangın söndürme işçisi, 100'ü köylü, 50'si asker 475 kişi; 27 arazöz, 11 kamyonet, 10 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi olmak üzere toplam 85 araçla alevlere müdahale etti. 4 yangın söndürme uçağı ile 6 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangın, 9 gün sonra söndürülebildi.

134 HEKTARDA 5,6 MİLYON LİRALIK ZARAR

Yangın nedeniyle 134 hektar ormanlık alan ile 5 hektar tarım arazisi yandı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yangının sorumlularının tespit edilip dava açılması için hemen çalışma başlattı. Çalışmanın sonunda elektrik dağıtım şirketi hakkında kamu davası açılması için İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, savcılığa verdiği dilekçede kamu davasının açılmasının dışında 134 hektar ormanlık alanın yanması nedeniyle 2 milyon 681 bin 569,8 lira ağaçlandırma bedeli, 2 milyon 242 bin 854,72 lira söndürme gideri, 455 bin 400 lira fidandan idare zararı, 225 bin 104,85 lira emvalden idare zararı olmak üzere toplam 5 milyon 604 bin 929,37 liralık bir zarar oluştuğunu, bu zararın şirketten tahsil edilmesini talep etti.

ALTINDAŞ: TÜM MASRAFLARI TAHSİL EDİYORUZ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, ormanların korunmasının Anayasal güvence altında olduğunu, bu kapsamda da sorumluluklarında bulunan Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te 869 bin 129 hektar ormanlık sahayı korumak için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Orman yangınlarında birinci önceliklerinin yangını kontrol etmek olduğunu, ardından da yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için çalışma başlattıklarını kaydeden Altındaş, şunları söyledi:

"Sorumluların tespit edilmesi halinde de mahkemeye veriyoruz ve mahkeme neticesinde de gerekli hukuki işlemlere devam ediyoruz. Hem ceza hem de tazminat davaları açıyoruz. Bunlar; yapılacak ağaçlandırmanın bedeli noktasında yanan alanın büyüklüğüne göre, arazözlerimizin masrafları, işçilerimizin, helikopterlerimizin masrafları ve en önemlisi ağaçlandırma bedelleri, toprak hazırlama bedelleri, fidan bedelleri dahil yanan alanın ormanlaştırılması için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunların fiyatlarını belirleyip ilgilisinden tahsil etme yönüne gidiyoruz ve davayı bu şekilde açıyoruz. Yani yanan alanın yeniden ağaçlandırılması için ne gerekiyorsa bunların tamamını biz ilgili şahıstan tahsil etme cihetine gidiyoruz. O nokta da davalarımızı devam ettiriyoruz, avukatlarımız vasıtasıyla da bu davaları sonuna kadar takip ediyoruz."

'YANAN ALANLAR PEŞKEŞ ÇEKİLMİYOR'

Alpaslan Altındaş, yanan alanlarla ilgili olarak da kamuoyunda yanlış bir algı olduğunu da belirterek, "Özellikle son zamanlarda büyük yangınlar çıkmakta ve bu yangınlar neticesinde de kamuoyunda şöyle bir yanlış algı oluşmakta, yanan alanların peşkeş çekildiği, binalar yapıldığı ve verildiği noktasında. Bu kesinlikle doğru değildir. Biz yanan alanları mutlaka ağaçlandırıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------

Orandaki yangın

Orman üzerinde uçan uçak

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü arması

Bölge Müdürlüğü binası

Alpaslan Altındaş ile röp.

Altındaş'dan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

==============================

3)MUTKİ'DE GÜVENLİK KORUCULARINDAN OLUŞAN MEHTERAN TAKIMI KURULDU

BİTLİS'in Mutki ilçesinde güvenlik köy korucularından oluşan 18 kişilik mehteran takımı resmi bayram ve özel günlerde yaptıkları gösterilerle büyük ilgi topluyor.

Mutki ilçesinde vatan savunması yapan güvenlik korucuları görev alanları dışında sanatsal etkinliklere de önem veriyor. Bin 250 güvenlik korucusunun görev yaptığı ilçede, müzik yeteneği olan koruculardan oluşan 18 kişilik mehteran takımı kuruldu. Müzik Öğretmeni Görkem Gençoğlu'dan eğitim alan korucular resmi bayram ve özel günlerdeki gösterileriyle ilçe halkının da büyük ilgisini çekiyor. Projeye destek veren İlçe Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, amaçlarının 152 yıllık ilçenin güzel etkinliklerle gündeme getirmek olduğunu belirterek, "Mutki Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak milli birlik ve beraberliğimizi, milli duygularımızı güçlendirmek için böyle bir projeye imza attık. İlçemizde görev yapan bin 250 korucumuz arasından müzik konusunda yetenekli olanları gönüllülük esasına göre davet ettik. Korucularımız arasından yetenekli olanları seçtik. Onlar da devamlı kırsalda oluyorlar, nöbet tutuyorlar. Korucularımız 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeden çalışıyorlar. Sosyal olarak dinlenebilmeleri, kendi becerilerini gösterebilmeleri ve aynı zamanda ilçemizdeki gençlerimize, gelecek kuşaklara milli duygularımızı, tarihten gelen bizim derin ve güçlü yanımızı göstermek için bu konuda gönüllü olan 18 korucumuzu seçtik. Mehteran takımına seçtiğimiz bu korucularımız bir taraftan görevlerini yapıyor mesai saatleri dışında da mehtaran takımında çalışma yapıyor" dedi.

BOSNA HERSEK VE GÜNEY KORE'DEKI FESTİVALLERE HAZIRLANIYORLAR

Kaymakam Şahin, 2 aylık bir mehteran takımı olmasına rağmen birçok programa davet edildiklerini ifade ederek, "Mehteran takımımıza yoğun talep var. Çeşitli programlara çağırıyorlar. Kendimizi geliştirelim, olgunlaştıralım Bitlis sınırları içindeki bütün gösterilere katılacağız. Hatta kendilerini geliştirsinler diye Bosna Hersek'te bir müzik festivaline, daha sonra da Güney Kore'de yine bir başka müzik festivaline arkadaşlarımızı gönderip, kendilerini geliştirmelerine vesile olacağız. Oradaki diğer gruplardan örnek alsınlar. İlerleyen zamanlarda kuşaktan kuşağa tarihimiz, milli bilincimizi unutmayalım diye böyle bir organizasyon yaptık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MEHTERAN TAKIMINA YOĞUN İLGİ VAR

Müzik Öğretmeni Görkem Gençoğlu ise mehteran takımının büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, "Kaymakamımız koruculardan bir mehteran takımı kurulacağını bana söyledi. İlk başta iki aylık bir çalışmamız oldu. Tabi ilk önce enstrümanları, sonra da ritim aletlerini tanıttık. Daha sonra kıyafetlerimiz, enstrümanlarımız her şeyimiz tamam olduğunda gösterimizi yaptık. Kaymakamımızın bu konuda çok büyük destekleri oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu konuda bana oldukça olanak sağladı. Kaymakamımızın destekleri ile arkadaşlarımız nöbete gidip aynı zamanda çalışmalara katıldılar. Onlar için zorlu bir süreçti. Aileleri ile geçirecekleri zamanı çalışarak geçirdiler. Bu konuda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

BÖLGEDE BİR İLK

Projede yer alan güvenlik korucusu Adnan Akdeniz de, "Kaymakamımız böyle bir düşünceyi ortaya attığında ben de gönüllü olarak bu takıma katıldım. Bazı arkadaşlarımızın ufak da olsa bir enstrüman geçmişi var. Hepimiz farklı farklı köylerden geliyoruz. Bölgemizde bir ilk olacağı için biz de gelmek istedik. Bu hem güzel bir duygu hem de ilk olduğu için büyük bir sorumluluk diye düşünüyorum. Bunun bilincindeyiz ve buna göre hareket ediyoruz. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda muvaffak olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Kaymakamlık önünde mehteran takımından detaylar

-Kaymakam ve vatandaşların mehteran takımının gösterisini izlemeleri

-Verilen Mini konserden detaylar

-Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin ile röportaj

-Müzik Öğretmeni Görkem Gençoğlu ile röportaj

Güvenlik Korucusu Adnan Akdeniz ile röportaj

-Güvenlik Korucularının kırsaldaki görev yerlerinden detay

-Nöbet tutan Güvenlik korucularından detay

-Genel ve detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/MUTKİ (Bitlis),

========================================================

4)VAN'DA TERÖR OPERASYONU: 5 GÖZALTI



Van'da polis ekipleri tarafından, terör örgütü PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve eleman temin edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü ve işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve silahlı terör örgütünün kırsal yapılanmasına eleman temin ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki sorguları sürerken, terör olaylarını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bazı adreslere düzenlenen operasyonda

-Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğüne götürülmesi

Orhan AŞAN/VAN,

==============================

5)DİYARBAKIR'DA İHH'DAN ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ

DİYARBAKIR'da, İHH İnsani Yardım Vakfı bünyesindeki ekipler tarafından 42 gönüllüye doğada arama ve kurtarma eğitimi verildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın arama ve kurtarma ekipleri, Doğada Arama ve Kurtarma (DAK) Temel Eğitim Programı 1'inci Modül Kursu'nun Diyarbakır bölümü tamamlandı. Çermik ilçesine bağlı Sinek köyündeki kanyonda, 42 gönüllüye 3 günlük doğada arama ve kurtarma eğitimi verildi. Gönüllülere, zor şartlarda hayata tutunabilmek için ip bağlamadan, çadır kurmaya, tehlikeli yollarda yürümekten, sarp kayalıklardan ip yardımıyla düzlüğe inmeye kadar çeşitli eğitimler verildi.

İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş, eğitimler bünyelerindeki eğitmenler tarafından verildiğini ifade ederek, "Eğitimlerimizde kendi yazdığımız modülü uyguluyoruz. Bu eğitimleri de kendi yetiştirdiğimiz eğitmenlerimizle gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız eğitimlerin ileri seviyeleri de olacak. Bu bölge bizim için çok önemli. Eğitimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

Eğitimden detaylar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 223 MB



==============================

Kaynak: DHA