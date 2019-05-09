Dha Yurt Bülteni - 8

Samsun'da kayıp Ecrin her yerde aranıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ailesinin 2 gündür haber alamadığı 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçede seferber olan köylüler, jandarma ve AFAD ekipleri, özel detektör köpekler eşliğinde her yerde minik çocuğu arıyor.

İlçe merkezine bağlı Alancık Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde evin önünde oynayan Ecrin Kurnaz'ın bir süre sonra kaybolduğunu fark eden dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ev ve çevresinde arama ve incelemelerde bulundu. Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ancak arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Yoğun yağış nedeniyle gece boyu güç şartlarda süren arama çalışmalarına, bugün de devam edildi. Köy sakinlerinin de eşlik etiği arama çalışmalarına, Ladik Asayiş Komando Birliği'nden 2 tim de takviye gönderildi. Ekipler, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD bünyesinde bulunan 4 özel detektör köpekler eşiğinde bölgede her yerde arama çalışmalarına devam ediyor.

Arama çalışmalarından gelecek iyi haberi bekleyen Ecrin'in babası Deniz Kurnaz, haberi hamile eşini hastaneye götürdüğü sırada aldıklarını, 48 saattir üzgün olup oğlunu aradıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Babası Deniz Kurnaz

-Halası ile röp

Arama görüntüleri

Çevreden görüntüler

Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), -

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Uşak'ta koyunları için öldürülen yaşlı kadının cenazesi teslim alındı

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde, arazide av tüfeğiyle vurulup koyunları çalınan Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi, İzmir'deki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Gündüz'ün damadı Murat Ali Uysal, katil zanlısı Yılmaz K.'yı 1 hafta önce köyde gördüklerini, keşif yaptığını düşündüklerini, o zaman ne yaptığını soran köylülere zanlının, "Köpeğim kayboldu, onu arıyorum" yanıtını verdiğini söyledi.

Sivaslı'nın Eldenizli Köyü'nde yaşayan Gülşen Gündüz, geçen salı günü öğle saatlerinde koyunlarını otlamak için araziye çıktı. Akşam eve dönmeyen Gündüz'ün yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ile köylülerin gece boyunca aralıksız süren arama-kurtarma çalışmalarından dün (çarşamba) sabah üzücü haber geldi. Gündüz, Eldenizli Köyü'ne yaklaşık 4 kilometre mesafedeki arazide ölü olarak bulundu. Gündüz'ün cesedinin üzerinde saçma izi yaralarına rastlandı. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Gülşen Gündüz'ün koyunlarını otlattığı ve kayıp olan 42 koyunu araştırdı. Ekipler, Sivaslı ilçesine bağlı Samatlar Köyü'nde Z.D. isimli kişinin koyun satın aldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Köye gelen ekipler Z.D.'nin ahırında, Gündüz'e ait olduğu düşünülen 42 koyunu buldu. Z.D. gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan Z.D., koyunları Yılmaz K. isimli kişiden satın aldığını söyledi. Z.D.'nin ifadeleri doğrultusunda jandarma koyunları sattığı öne sürülen Yılmaz K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yılmaz K., cep telefonu ile yapılan teknik takip sonucu Afyonkarahisar'da bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Uşak'a getirilen Yılmaz K.'nın iki erkek kardeşi ise Uşak'ta jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına Z.D., Yılmaz K. ve ismi açıklanmayan diğer iki kişinin sorgusu sürüyor.

KÖYLÜLERE 'KÖPEĞİMİ KAYBETTİM' DEDİ

Gülşen Gündüz'ün cesedi, olaydan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gülşen Gündüz'e yapılan otopside, sağ göğsünden vurulduğu ve başında da darbeler olduğu bildirildi. Yapılan otopsi sonrası Gülşen Gündüz'ün cenazesi, Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı olan damadı Murat Ali Uysal tarafından teslim alındı. Murat Ali Uysal, şüphelilerden Yılmaz K.'nın 1 hafta önce bölgeye gelip, keşif yaptığını ve köylülere de "Köpeğimi kaybettim, onu arıyorum" dediğini belirterek, "Yılmaz K. olay olduktan sonra salı günü elinde tüfekle köy bakkalına geliyor ve alışveriş yapıyor. Kayınvalidem eve dönmeyince, kayınpederim meraklanıyor ve bu şekilde arama çalışmaları başlıyor" dedi. Uysal, Yılmaz K.'nin kayınvalidesinin 42 koyununu 20 bin TL gibi ederinin çok altında sattığını öğrendiğini ifade etti. Morgtan alınan Gülşen Gündüz'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak'a götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Murat Ali Uysal ile röp.

Cenazenin alınmasından görüntü

Gülşen Gündüz'ün fotoğrafı

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, su dağıtımı yapan Efecan Balbay (25) ile arkadaşı Semih Erdoğan Köse (24) kaldıkları tek odalı evde ölü bulundu. Polis, silahla vuruldukları belirlenen Köse ve Balbay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Güzelyalı semti 34 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Su satışı yapan bir iş yerinde dağıtım yaparak geçimini sürdüren Efecan Balbay, sabah işe gitmeyince, patronu merak etti. Telefona cevap vermeyen Balbay'ın iş yeri yakınındaki evine giden patronu, kapıyı açıp girince korkunç manzarayla karşılaştı. İş yeri sahibi, çalışanı Efecan Balbay ile onun arkadaşı Semih Erdoğan Köse'yi ölü olarak buldu. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, silahla vurulduğu belirlenen Balbay ve Köse'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Gençlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, gençlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İZMİR,

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Anadolu Yıldızı -2019 Tatbikatı sona erdi

ANADOLU Yıldızı- 2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, senaryo gereği kayıp dağcıların kurtarıldığı kara safhasıyla tamamlandı. Kara arama kurtarma safhası İzmir'in Menemen ilçesindeki Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirildi. Senaryo gereği kaybolan 6 dağcı, başarılı şekilde kurtarıldı.

Deniz safhası Sakız ve Midilli adaları arasında dün (çarşamba) başlayan tatbikatın kara bölümü, İzmir'in Menemen ilçesindeki Dumanlı Dağı Mevkisi'nde gerçekleştirildi. Tatbikata Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Bekir Erdal Özgenç, Bornova Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ile yerli ve yabancı temsilciler katıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sahip olduğu 'Coğrafi yer konumlama sistemi'nin denendiği tatbikatta, senaryo gereği Dumanlı Dağı Mevkisi'nde tırmanış yaparken kaybolan 6 dağcı, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. Karadan aramanın yeterli olmaması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yardım talep edildi. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni koordinatör olarak görevlendirilerek, müşterek arama kurtarma harekatı başlatıldı.

ARAMA- KURTARMA UÇAĞI KEŞİF YAPTI

Hava Kuvvetlerinin arama kurtarma uçağı, dağcıların yerlerini belirlemek için bölgede keşif uçuşu yaptı. Uçak, arama kurtarma helikopterleri arasında da irtibatı ve koordinasyonu sağladı. Jandarma Arama Kurtarma helikopteri kayalık alanda yaralı 2 dağcının yerini belirledi. Yaralılara ilk sağlık müdahalesi de bu ekip tarafından yapıldı. Bölgeye gelen helikopter, alanın kayalık olması nedeniyle iniş yapamadığı için kurtarma çalışmaları sırasında hover pozisyonunda (havada belli yükseklikte sabit kalarak) bekledi. Helikopterden inen arama kurtarma personeli bir yaralıyı sedye yardımıyla helikoptere taşıdı. Helikopter, yaralıları en yakın hastaneye götürdü. Durumu ağır olan yaralı ise helikopterin iniş yapabileceği alana havai hat kullanılarak taşındı. Yaralıları bıraktıktan sonra bölgeye dönen helikopter, uygun alana iniş yaparak ağır yaralı dağcıyı hastaneye sevk etti. Hava Kuvvetlerinin keşif uçağınca yerleri belirlenen diğer dağcılar da başka helikopterlerle hastaneye taşındı. Kara safhasının yapılmasıyla tatbikatın fiili bölümleri tamamlandı.

Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Anadolu Yıldızı -2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı başarıyla tamamlanmıştır. TSK arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, işbirliği ve koordinasyonu en üst düzeye çıkarmak ve unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmesi amaçlanan tatbikat son derece faydalı olmuştur. Denizde ve karada tehlikede bulunan şahısların yardım çağrılarına etkili ve süratli reaksiyon gösterilmesi, arama kurtarma faaliyetleri için hayati bir bileşendir. Zamana karşı yapılan yarışın kazanılması amacıyla, Türk arama kurtarma teşkilatı unsurları gelişmiş yetenekleri ve sistemleri sayesinde Türk arama kurtarma bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde ihtiyaçları karşılamak için daima hazırdır."

Konuşmanın ardından Kadıoğlu, tatbikata katılan yerli ve yabancı gözlemcilere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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Tatbikattan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Savcı yalanıyla 83 bin lira dolandırdılar

Antalya'da, telefonla aradıkları F.U.T. (73) adlı kadına, kendilerini 'cumhuriyet savcısı' olarak tanıtıp, 83 bin lirasını gasbeden 3 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, para ise kadına teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaat eden F.U.T., kendisini telefonla arayan kişilerin, 'cumhuriyet savcısı' olduklarını belirtip, soygun gerçekleştirilen kuyumcu dükkanında kimliğinin bulunduğunu söylediğini anlattı. İfadesinde, telefondaki kişinin, kendisinin gözaltına alınmaması için para istediğini belirten F.U.T., evine gelen kişilere bankadan çektiği 83 bin lirayı verdiğini söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, kimliğini belirlediği A.K., M.K. ve İ.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 83 bin lira, F.U.T.'ye teslim edildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin şubeden çıkışı

-Polisle birlikte ekip arabasına yürümesi

-Ekip arabasının hareket etmesi

-Asayiş dış plan

'81.5 MB// 45 SN'

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,

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Elazığ'da drone'lu uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da drone destekli operasyonda serada uyuşturucu ekimi yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Gözebaşı köyünde bulunan bir serada uyuşturucu ekimi yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, drone destekli operasyon başlattı. Evin çevresi ve serada yapılan aramada, 95 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen hint kenevirleri imha edildi.

Görüntü Dökümü

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Drone görüntüsü

Ekiplerin olay yerine gelişleri

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11 MB

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

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Vali'den trafik levhasına kurşun sıkanlara tepki

Ardahan'da trafik haftası nedeniyle açılan materyal sergisine katılan Vali Mustafa Masatlı, kurşunlanmış trafik levhasını görünce, "Yazık hedef tahtası yapmışlar. Ondan sonra diyorlar Vali silah ruhsatını neden imzalamıyorsun. Ne yapacaksın silahı" diyerek tepki gösterdi.Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi Spor Salonunda trafik birimlerinin kullandığı materyallerin yer aldığı sergi açıldı. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış ve Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte sergiyi gezen Vali Mustafa Masatlı, kurşunlanmış trafik levhalarını görünce bir süre izledi. Daha sonra İl Emniyet Müdürünü yanına çağıran Vali Masatlı, silah ruhsatı konusunda daha seçici davranılmasını istedi. Vali Masatlı, "Biz silah ruhsatını güvenlik birimlerinde görev yapan kamu görevlilerine veya hayati tehlikesi olanlara veriyoruz. Alın işte hedef tahtası yapmışlar. Ondan sonra diyorlar Vali silah ruhsatını neden imzalamıyorsun. Ne yapacaksın silahı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Vali Masatlı'nın tepkisi

-Serginin gezilmesi

-Kurşunlanmış levhalardan genel

-Detay görüntü

(Süre: 01.00 Dk.- 112 Mb.)

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

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Kayseri'de tarihi çeşmeler tahrip edildi

Kayseri'de, Osmanlı ve Selçuklu döneminde yapılan 50'nin üzerinde çeşmeden 4'ü günümüzde hala kullanırken, geriye kalanların çoğu tahrip edilmiş durumda. Muslukları sökülen ve sprey boyalarla tahrip edilen çeşmelerin görüntüsü tepki çekti.

Selçuklu başta olmak üzere tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'de, Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan 50'nin üzerinde çeşme buluyor. Bu çeşmelerden günümüzde sadece 4'ü kullanılırken, diğerleri kaderine terk edilmiş durumda. Çoğu kent merkezinde bulunan çeşmelerin birçoğu, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle yıpranırken, bazıları da tahrip edilmiş. Muslukları sökülen, duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazılan çeşmelerin durumu, görenlerin tepkisini çekti.

Tarihçi Araştırmacı Yazar Mustafa Cingil, Selçuklu şehirleşme mimarisinde şehirde oluşturulan dar sokaklarda çeşmeler olduğunu, çeşmenin bir kültür olduğunu söyledi. Geçmişte çeşmelerde yapılan sohbetlerin birlik ve beraberliği sağlandığını ifade eden Cingil, günümüzde bu çeşmelerin büyük bölümünün atıl kaldığına işaret etti. Cingil "Zamanla şebeke sularının evlere ulaşmasıyla tarihi çeşmeler atıl kaldı. Hizmet veren çeşmeler, sprey boyayla saldırıya uğradı. Muslukları olmayan çeşmelerin durumu içler açısı. Bazı çeşmelerin iç kısmında ateş yakılmış, yüzey kısmı ve tarihçeleri sprey boya ile tahrip edilmiş. Bu çeşmelere ciddi bir bakım gerekir. Bu eserlere sahip çıkılması gerekir. Yerli turistlerin uğrak noktası olan bu çeşmelerin aslına uygun olarak restore edilmesi gerekir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kayseri kent merkezindeki Selçuklu ve Osmanlı çeşmelerinden görüntü

Çeşmelere verilen tahribatlardan detay görüntü

Tarihçi Yazar Mustafa Cingil ile röportaj

Diğer detaylar

Süre: 6.15 Boyut: 699 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ -Kamera: İsmet KÖZELO/KAYSERİ- DHA

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Muş'ta Ramazan ayında karla mücadele

Muş İl Özel İdaresi ekiplerinin, baharla birlikte halkın ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmeleri için başlattığı karla mücadele çalışmaları Ramazan ayında da devam ediyor.

Muş'un deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yükseklikteki Üçevler Grup Köy yolu Güvenlik Yolu Çavuştepe mevkiinde İl Özel İdaresi'nin karlamücadele ekiplerinin başlattığı karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına dolayısıyla yaklaşık 5 aydır ulaşıma kapalı bölgede hammalı çalışma devam ediyor. Bölgede kar kalınlığının zaman zaman 10 metreyi bulduğunu söyleyen İl Özel İdaresi İş Makinesi Operatörü İlhami Dağlardan, "Muş'tan Üçevler Grup Köy yoluna gitmek isteyenler kapalı olan bu yoldan giderse 23 kiloletre. Ama burası kışın yoğun kar yağışı nederiyle ulaşıma açılamadığı için köylüler Derecik köyünden gidince 70 kilometre yol katetmek zorunda kalıyor. Bu nedenle amacımız yolu kısa sürede ulaşıma açmak" diye konuştu.

Çavuştepe mevkiinde İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen karla mücadele çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor

Görüntü Dökümü

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-Karlı dağlardan detay

-Kar kalınlığından detay

-Karla mücadele çalışmasından detay

-İş makinelerinin kar çalışmasından detay

-Kar savurma makinesinden detay

-10 metreyi bulan kar kalınlığından detay

-Ömer Yalçın isimli vatandaş Röp.

-İş Makinesi Operatörü İlhami Dağlardan Röp.

-Operatör Celal Tümer Röp.

(Süre: 03.53 Boyut: 203 MB)

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Kaynak: DHA